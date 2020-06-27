Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,74 11,64 101,08 Acıpayam Selüloz 9,10 -1,82 44,11 Adel Kalemcilik 13,79 -2,06 -12,17 Adese Alışveriş Ticaret 1,77 2,91 23,92 Afyon Çimento 3,07 1,99 34,75 Ak Enerji 1,46 11,45 33,94 Akbank 5,89 -1,67 -27,37 Akçansa 12,60 0,64 29,97 Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 10,88 25,59 Akfen GMYO 3,56 -0,56 -12,10 Akın Tekstil 13,04 -0,61 -5,44 Akiş GMYO 3,98 3,38 -1,49 Akmerkez GMYO 30,00 9,97 33,90 Aksa 7,16 -2,59 2,24 Aksa Enerji 5,00 0,40 31,58 Aksigorta 6,62 -1,49 22,19 Aksu Enerji 11,43 12,06 -23,13 Alarko Carrıer 74,30 0,61 23,83 Alarko GMYO 14,50 -1,76 -4,49 Alarko Holding 5,55 0,91 -6,72 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.233,40 0,06 1,02 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.168,20 0,06 1,07 Albaraka PY One Tower GMYF 1.182,70 0,06 1,07 Albaraka Türk 1,61 2,55 5,23 Alcatel Lucent Teletaş 18,88 -0,53 56,81 Alkim Kağıt 11,20 0,45 106,65 Alkim Kimya 13,31 -6,66 114,61 Altınyağ 1,33 0,76 224,39 Altınyunus Çeşme 36,52 -3,89 265,57 Anadolu Cam 4,66 2,64 9,28 Anadolu Efes 21,06 2,23 -8,75 Anadolu Grubu Holding 19,81 1,85 12,62 Anadolu Hayat Emek. 7,30 7,35 19,97 Anadolu Isuzu 13,22 1,69 8,63 Anadolu Sigorta 6,17 -1,12 48,55 Anel Elektrik 4,45 7,23 38,63 Arçelik 18,40 5,44 -11,71 ARD Bilişim Teknolojileri 29,86 -2,10 Arena Bilgisayar 14,02 0,86 92,45 Armada Bilgisayar 23,44 4,18 43,01 Arsan Tekstil 5,00 -0,20 39,66 Artı Yatırım Holding 2,20 -2,22 171,60 Aselsan 31,44 -3,91 50,14 Ata GMYO 3,60 2,27 -20,53 Atakule GMYO 1,99 -3,40 3,65 Atlantis Yatırım Holding 1,94 -0,51 94,00 Atlas Yat. Ort. 1,47 -3,92 2,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,40 6,27 7,42 Avrasya GMYO 2,08 -3,26 37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 -2,03 6,04 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,01 11,07 Avrupa Yatırım Holding 1,58 -1,86 2,60 Ayen Enerji 5,33 48,88 53,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,11 3,32 42,01 Aygaz 11,43 1,87 -5,89 Bagfaş 16,90 0,36 0,48 Bak Ambalaj 9,00 4,41 22,45 Balatacılar Balatacılık 2,16 -2,70 74,19 Bantaş Ambalaj 3,87 2,65 53,57 Banvit 24,24 -1,06 30,53 Baştaş Başkent Çimento 4,20 20,00 62,16 Batı Çimento 3,25 -0,61 -1,81 Batısöke Çimento 1,43 2,14 9,16 Bayrak Taban Sanayi 8,48 1,68 Bera Holding 4,20 0,72 9,09 Berkosan Yalıtım 4,06 -0,98 48,18 Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 2,88 2,04 Beyaz Filo 3,85 -4,70 23,01 Bilici Yatırım 7,83 2,49 79,18 Bim Mağazalar 69,80 3,48 51,05 Birko Mensucat 0,47 -4,08 51,61 Birlik Mensucat 1,56 3,31 36,84 Bizim Mağazaları 19,30 8,98 72,78 Bomonti Elektrik 4,60 -0,86 259,37 Borusan Mannesmann 11,18 1,91 -2,36 Borusan Yat. Paz. 68,40 -1,87 14,16 Bosch Fren Sistemleri 303,50 -0,49 5,46 Bossa 10,22 -1,64 26,80 Brisa 12,24 -1,05 30,50 Burçelik 8,71 -2,79 49,91 Burçelik Vana 18,41 0,16 89,60 Bursa Çimento 4,17 -0,95 4,16 Carrefoursa 7,14 -0,42 51,59 Casa Emtia Petrol 22,40 2,75 138,55 Ceo Event Medya 3,57 1,13 -2,52 Coca Cola İçecek 42,88 -0,97 13,26 Cosmos Yat. Holding 3,03 2,71 48,53 Credıtwest Faktorıng 3,99 2,84 38,54 Çelebi 78,40 -1,57 -23,21 Çelik Halat 10,30 -4,89 58,46 Çemaş Döküm 1,42 10,94 13,28 Çemtaş 8,13 -1,57 0,01 Çimbeton 59,75 -2,92 44,81 Çimentaş 23,20 -1,36 54,67 Çimsa 9,70 2,97 6,83 Çuhadaroğlu Metal 3,49 0,58 9,40 Dagi Giyim 6,68 15,97 167,20 Dagi Yatırım Holding 7,97 5,98 252,65 Dardanel 11,94 -1,97 215,04 Datagate Bilgisayar 9,03 0,78 15,62 Demısaş Döküm 3,99 0,76 14,66 Denge Holding 1,40 2,94 2,19 Deniz GMYO 5,06 -0,78 0,20 Denizli Cam 7,92 1,67 -5,04 Derimod 6,79 -1,59 -4,90 Derlüks Deri 6,67 15,00 64,86 Desa Deri 4,81 5,25 5,95 Despec Bilgisayar 7,90 -3,19 86,32 Deva Holding 19,05 -1,30 113,38 Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 -3,05 62,82 Ditaş Doğan 16,68 3,60 75,30 DO-CO 356,40 -0,86 -36,81 Doğan Burda 12,84 0,78 111,53 Doğan Holding 2,00 2,04 11,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,50 21,36 51,52 Doğusan 2,47 0,00 18,75 Doğuş GMYO 5,87 2,09 29,58 Doğuş Otomotiv 16,09 2,68 69,01 Döktaş Dökümcülük 24,78 -0,88 -21,70 Duran Doğan Basım 16,75 1,21 19,30 Dyo Boya 6,08 -5,00 24,08 Eczacıbaşı İlaç 6,15 3,54 68,47 Eczacıbaşı Yatırım 14,85 10,82 54,17 Edip Gayrimenkul 2,16 -0,92 55,40 Ege Endüstri 615,80 -1,49 9,46 Ege Gübre 85,20 0,71 71,08 Ege Profil 14,70 -5,41 22,81 Ege Seramik 5,00 0,06 35,92 Egeli & Co Tarım Girişim 1,45 0,69 353,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,30 2,36 233,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,92 8,24 360,00 Egeplast 16,26 -4,86 30,08 Ekiz Kimya 10,42 -9,94 1608,20 Emek Elektrik 2,65 4,33 66,67 Eminiş Ambalaj 3,95 4,22 159,87 Emlak Konut GMYO 1,89 2,16 29,45 Enerjisa Enerji 8,31 0,73 23,37 Enka İnşaat 6,15 4,24 10,18 Erbosan 21,52 1,41 -13,85 Ereğli Demir Çelik 8,48 1,92 -6,19 Ersu Gıda 4,46 -1,33 115,46 Escort Teknoloji 3,69 -1,86 165,47 Etiler Gıda 2,75 0,00 12,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 1,57 20,97 Euro Trend Yat. Ort. 1,62 3,85 35,70 Euro Yat. Ort. 1,60 1,27 42,13 Euro Yatırım Holding 1,79 1,13 19,33 Fenerbahçe Futbol 12,34 3,61 -14,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,07 -0,25 -10,94 F-M İzmit Piston 51,15 1,29 8,00 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,25 -0,10 33,29 Ford Otosan 71,55 3,17 8,22 Formet Çelik Kapı 3,29 -2,08 9,67 Frigo Pak Gıda 18,11 3,13 39,74 Galatasaray Sportif 2,82 -13,23 38,92 Garanti Bankası 8,22 -1,32 -26,21 Garanti Faktoring 5,13 -0,39 32,56 Garanti Yat. Ort. 2,00 2,56 85,19 Gedik Y. Men. Değ. 9,35 -1,58 197,30 Gedik Yatırım Holding 23,12 -2,20 200,65 Gediz Ambalaj 11,22 1,36 65,98 Gentaş 2,60 8,79 26,09 Gersan Elektrik 5,67 20,38 77,74 Global Men. Değ. 5,20 12,31 176,60 Global Yat. Holding 4,02 3,61 -17,45 Good-Year 5,30 -2,39 30,86 Göltaş Çimento 17,32 1,41 -2,64 Gözde Girişim 4,63 -0,64 -9,92 GSD Denizcilik 4,14 -5,69 61,72 GSD Holding 1,97 2,60 32,21 Gübre Fabrik. 26,30 -2,45 190,93 Güler Yat. Holding 13,59 -2,72 569,46 Güneş Sigorta 4,30 -2,05 97,25 Halk GMYO 2,17 5,85 77,87 Halk Sigorta 3,88 -11,21 95,96 Hatay Tekstil 9,17 -0,33 36,18 Hedef Girişim 2,88 3,60 10,34 Hektaş 14,13 -0,21 76,18 HUB Girişim 21,08 -0,75 124,53 Hürriyet Gzt. 1,36 0,74 19,30 ICBC Turkey Bank 5,50 -3,00 4,36 İdealist Danışmanlık 3,32 1,53 0,00 İdealist GMYO 4,23 -0,47 38,24 İhlas Ev Aletleri 2,13 7,58 -31,95 İhlas Gayrimenkul 1,60 6,67 33,33 İhlas Gazetecilik 4,44 -6,92 -34,80 İhlas Holding 0,84 6,33 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,16 -4,13 13,73 İndeks Bilgisayar 11,05 2,22 13,92 Info Yatırım 4,21 -3,66 -13,42 İntema 12,04 3,44 30,02 İpek Doğal Enerji 13,50 -3,98 74,87 İskenderun Demir Çelik 7,17 2,87 -10,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA