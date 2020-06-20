Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
20.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:05
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,35
|4,04
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|9,35
|-1,79
|46,78
|Adel Kalemcilik
|14,08
|5,15
|-10,32
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,72
|4,24
|20,42
|Afyon Çimento
|3,01
|3,44
|32,12
|Ak Enerji
|1,31
|4,80
|20,18
|Akbank
|5,99
|3,10
|-26,14
|Akçansa
|12,52
|1,29
|29,15
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,39
|1,70
|13,27
|Akfen GMYO
|3,58
|1,13
|-11,60
|Akın Tekstil
|13,12
|-9,83
|-4,86
|Akiş GMYO
|3,85
|6,35
|-4,70
|Akmerkez GMYO
|27,28
|2,94
|21,76
|Aksa
|7,35
|-1,34
|4,95
|Aksa Enerji
|4,98
|3,97
|31,05
|Aksigorta
|6,72
|2,28
|24,03
|Aksu Enerji
|10,20
|4,72
|-31,41
|Alarko Carrıer
|73,85
|5,50
|23,08
|Alarko GMYO
|14,76
|0,34
|-2,78
|Alarko Holding
|5,50
|3,19
|-7,56
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.232,70
|0,06
|0,97
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.167,50
|0,06
|1,01
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.182,00
|0,06
|1,01
|Albaraka Türk
|1,57
|6,80
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,98
|1,71
|57,64
|Alkim Kağıt
|11,15
|1,92
|105,73
|Alkim Kimya
|14,26
|10,80
|129,93
|Altınyağ
|1,32
|-6,38
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|38,00
|1,50
|280,38
|Anadolu Cam
|4,54
|5,58
|6,47
|Anadolu Efes
|20,60
|6,30
|-10,75
|Anadolu Grubu Holding
|19,45
|-2,26
|10,57
|Anadolu Hayat Emek.
|6,80
|1,64
|11,75
|Anadolu Isuzu
|13,00
|1,40
|6,82
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,32
|50,23
|Anel Elektrik
|4,15
|3,23
|29,28
|Arçelik
|17,45
|3,07
|-16,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,50
|-4,33
|Arena Bilgisayar
|13,90
|-6,27
|90,80
|Armada Bilgisayar
|22,50
|0,09
|37,28
|Arsan Tekstil
|5,01
|5,47
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|10,84
|177,78
|Aselsan
|32,72
|1,61
|56,26
|Ata GMYO
|3,52
|2,92
|-22,30
|Atakule GMYO
|2,06
|12,57
|7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|6,56
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|6,25
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,55
|5,37
|1,08
|Avrasya GMYO
|2,15
|-2,71
|42,38
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|1,55
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|-0,04
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-0,62
|4,55
|Ayen Enerji
|3,58
|1,42
|3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,01
|-1,31
|37,44
|Aygaz
|11,22
|-1,06
|-7,62
|Bagfaş
|16,84
|-3,33
|0,12
|Bak Ambalaj
|8,62
|1,77
|17,28
|Balatacılar Balatacılık
|2,22
|-1,33
|79,03
|Bantaş Ambalaj
|3,77
|-5,28
|49,60
|Banvit
|24,50
|2,08
|31,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,57
|35,14
|Batı Çimento
|3,27
|1,55
|-1,21
|Batısöke Çimento
|1,40
|-0,71
|6,87
|Bayrak Taban Sanayi
|8,34
|31,55
|Bera Holding
|4,17
|-9,54
|8,31
|Berkosan Yalıtım
|4,10
|6,49
|49,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,43
|-7,25
|-0,82
|Beyaz Filo
|4,04
|3,53
|29,08
|Bilici Yatırım
|7,64
|2,28
|74,83
|Bim Mağazalar
|67,45
|5,97
|45,97
|Birko Mensucat
|0,49
|-5,77
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,51
|0,67
|32,46
|Bizim Mağazaları
|17,71
|-3,22
|58,55
|Bomonti Elektrik
|4,64
|1,09
|262,50
|Borusan Mannesmann
|10,97
|5,38
|-4,19
|Borusan Yat. Paz.
|69,70
|2,73
|16,33
|Bosch Fren Sistemleri
|305,00
|2,35
|5,98
|Bossa
|10,39
|6,13
|28,91
|Brisa
|12,37
|2,23
|31,89
|Burçelik
|8,96
|6,41
|54,22
|Burçelik Vana
|18,38
|1,94
|89,29
|Bursa Çimento
|4,21
|0,72
|5,16
|Carrefoursa
|7,17
|-0,69
|52,23
|Casa Emtia Petrol
|21,80
|-3,02
|132,16
|Ceo Event Medya
|3,53
|0,57
|-3,61
|Coca Cola İçecek
|43,30
|5,40
|14,37
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-0,34
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|3,88
|-2,76
|34,72
|Çelebi
|79,65
|1,08
|-21,99
|Çelik Halat
|10,83
|-1,63
|66,62
|Çemaş Döküm
|1,28
|2,40
|2,11
|Çemtaş
|8,26
|0,49
|1,61
|Çimbeton
|61,55
|-0,65
|49,18
|Çimentaş
|23,52
|-2,00
|56,80
|Çimsa
|9,42
|1,95
|3,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,47
|2,06
|8,78
|Dagi Giyim
|5,76
|32,41
|130,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,52
|-35,23
|232,74
|Dardanel
|12,18
|4,10
|221,37
|Datagate Bilgisayar
|8,96
|2,17
|14,72
|Demısaş Döküm
|3,96
|2,06
|13,79
|Denge Holding
|1,36
|-8,72
|-0,73
|Deniz GMYO
|5,10
|3,03
|0,99
|Denizli Cam
|7,79
|1,56
|-6,59
|Derimod
|6,90
|1,92
|-3,36
|Derlüks Deri
|5,80
|2,47
|43,36
|Desa Deri
|4,57
|0,44
|0,66
|Despec Bilgisayar
|8,16
|18,78
|92,45
|Deva Holding
|19,30
|6,63
|116,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,31
|5,65
|67,95
|Ditaş Doğan
|16,10
|1,90
|69,20
|DO-CO
|359,50
|-5,47
|-36,26
|Doğan Burda
|12,74
|-7,28
|109,88
|Doğan Holding
|1,96
|-1,51
|9,16
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|1,98
|24,85
|Doğusan
|2,47
|5,11
|18,75
|Doğuş GMYO
|5,75
|3,05
|26,93
|Doğuş Otomotiv
|15,67
|25,96
|64,60
|Döktaş Dökümcülük
|25,00
|0,16
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|16,55
|2,35
|17,88
|Dyo Boya
|6,40
|10,73
|30,61
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|1,54
|62,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,40
|1,44
|39,11
|Edip Gayrimenkul
|2,18
|-0,91
|56,83
|Ege Endüstri
|625,10
|6,85
|11,12
|Ege Gübre
|84,60
|5,75
|69,88
|Ege Profil
|15,54
|0,71
|29,82
|Ege Seramik
|5,04
|2,44
|35,85
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|-11,66
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,27
|-12,41
|225,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|-11,46
|325,00
|Egeplast
|17,09
|-0,06
|36,72
|Ekiz Kimya
|11,57
|7,83
|1796,72
|Emek Elektrik
|2,54
|13,90
|59,75
|Eminiş Ambalaj
|3,79
|-4,05
|149,34
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|-4,15
|26,71
|Enerjisa Enerji
|8,25
|-0,60
|22,48
|Enka İnşaat
|5,90
|5,92
|5,70
|Erbosan
|21,22
|-1,30
|-15,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,32
|-2,12
|-7,96
|Ersu Gıda
|4,52
|0,00
|118,36
|Escort Teknoloji
|3,76
|-1,57
|170,50
|Etiler Gıda
|2,75
|-6,78
|12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|3,05
|19,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|-1,60
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|-0,23
|40,35
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|-0,56
|18,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,91
|-7,24
|-17,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,08
|-0,73
|-10,72
|F-M İzmit Piston
|50,50
|1,86
|6,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,26
|-3,66
|33,42
|Ford Otosan
|69,35
|-2,32
|4,89
|Formet Çelik Kapı
|3,36
|0,30
|12,00
|Frigo Pak Gıda
|17,56
|3,35
|35,49
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-10,96
|60,10
|Garanti Bankası
|8,33
|2,33
|-25,22
|Garanti Faktoring
|5,15
|8,19
|33,07
|Garanti Yat. Ort.
|1,95
|7,14
|80,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|-0,21
|202,07
|Gedik Yatırım Holding
|23,64
|-1,34
|207,41
|Gediz Ambalaj
|11,07
|7,27
|63,76
|Gentaş
|2,39
|2,35
|15,91
|Gersan Elektrik
|4,71
|6,56
|47,65
|Global Men. Değ.
|4,63
|1,98
|146,28
|Global Yat. Holding
|3,88
|3,47
|-20,33
|Good-Year
|5,43
|3,82
|34,07
|Göltaş Çimento
|17,08
|1,67
|-3,99
|Gözde Girişim
|4,66
|0,22
|-9,34
|GSD Denizcilik
|4,39
|-3,52
|71,48
|GSD Holding
|1,92
|7,87
|28,86
|Gübre Fabrik.
|26,96
|8,53
|198,23
|Güler Yat. Holding
|13,97
|7,63
|588,18
|Güneş Sigorta
|4,39
|5,28
|101,38
|Halk GMYO
|2,05
|5,13
|68,03
|Halk Sigorta
|4,37
|2,58
|120,71
|Hatay Tekstil
|9,20
|-0,15
|36,62
|Hedef Girişim
|2,78
|2,58
|6,51
|Hektaş
|14,16
|-1,80
|76,56
|HUB Girişim
|21,24
|3,11
|126,23
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-10,60
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|10,74
|7,59
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-0,61
|-1,51
|İdealist GMYO
|4,25
|1,19
|38,89
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|-0,50
|-36,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|-3,85
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|4,77
|5,53
|-29,96
|İhlas Holding
|0,79
|2,60
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|4,31
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|10,81
|-0,37
|11,44
|Info Yatırım
|4,37
|-2,67
|-10,13
|İntema
|11,64
|4,39
|25,70
|İpek Doğal Enerji
|14,06
|1,37
|82,12
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|0,00
|-12,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA