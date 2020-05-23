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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı rehberi (8)
23.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:09

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,43 31,42 84,41
Acıpayam Selüloz 10,84 8,40 70,17
Adel Kalemcilik 11,99 2,65 -23,63
Adese Alışveriş Ticaret 1,53 2,68 7,12
Afyon Çimento 2,76 1,47 21,14
Ak Enerji 1,13 10,78 3,67
Akbank 5,52 1,47 -31,94
Akçansa 7,87 3,83 -18,82
Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 1,62 -10,90
Akfen GMYO 3,12 1,96 -22,96
Akın Tekstil 14,60 9,69 5,87
Akiş GMYO 3,42 4,27 -15,35
Akmerkez GMYO 27,00 0,00 20,51
Aksa 6,50 0,31 -7,19
Aksa Enerji 4,55 -2,57 19,74
Aksigorta 6,40 9,03 18,13
Aksu Enerji 9,72 0,00 -34,63
Alarko Carrıer 63,40 14,44 5,67
Alarko GMYO 14,85 1,99 -2,19
Alarko Holding 5,20 8,56 -12,61
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93
Albaraka Türk 1,33 0,00 -13,07
Alcatel Lucent Teletaş 19,37 1,57 60,88
Alkim Kağıt 10,53 -6,48 94,29
Alkim Kimya 12,90 -9,15 108,00
Altınyağ 1,40 -2,78 241,46
Altınyunus Çeşme 32,60 30,40 226,33
Anadolu Cam 4,27 7,02 -2,06
Anadolu Efes 17,91 5,73 -22,40
Anadolu Grubu Holding 16,85 6,85 -4,21
Anadolu Hayat Emek. 6,66 -1,19 9,45
Anadolu Isuzu 11,53 3,87 -5,26
Anadolu Sigorta 5,73 12,35 37,96
Anel Elektrik 3,69 0,82 14,95
Arçelik 15,52 4,58 -25,53
ARD Bilişim Teknolojileri 32,20 -10,90
Arena Bilgisayar 15,22 1,26 108,92
Armada Bilgisayar 22,84 2,70 39,35
Arsan Tekstil 4,36 5,31 21,79
Artı Yatırım Holding 2,25 -21,60 177,78
Aselsan 29,28 1,46 39,83
Ata GMYO 3,25 -7,41 -28,26
Atakule GMYO 1,64 5,81 -14,58
Atlantis Yatırım Holding 1,53 1,32 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,62 11,72 12,50
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 7,61 -0,79
Avrasya GMYO 1,90 4,97 25,83
Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 17,29 37,91
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,04 11,07
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -3,23 16,88
Ayen Enerji 3,31 1,85 -4,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,95 -0,67 34,70
Aygaz 10,75 5,70 -11,49
Bagfaş 18,19 0,00 8,15
Bak Ambalaj 8,89 -0,78 20,95
Balatacılar Balatacılık 2,55 1,19 105,65
Bantaş Ambalaj 3,23 4,53 28,17
Banvit 25,82 5,47 39,04
Baştaş Başkent Çimento 3,65 5,80 40,93
Batı Çimento 2,92 3,55 -11,78
Batısöke Çimento 1,34 12,61 2,29
Bera Holding 3,75 0,81 -2,60
Berkosan Yalıtım 3,70 0,27 35,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 3,38 -12,65
Beyaz Filo 3,74 -5,08 18,35
Bilici Yatırım 7,50 4,31 71,62
Bim Mağazalar 63,20 11,86 36,77
Birko Mensucat 0,50 4,17 61,29
Birlik Mensucat 1,47 -2,65 28,95
Bizim Mağazaları 12,64 0,96 13,16
Bomonti Elektrik 4,10 -0,24 220,31
Borusan Mannesmann 10,18 3,35 -11,09
Borusan Yat. Paz. 64,50 3,53 7,66
Bosch Fren Sistemleri 274,50 2,39 -4,61
Bossa 9,30 0,43 15,38
Brisa 11,24 17,94 19,84
Burçelik 8,36 15,15 43,89
Burçelik Vana 17,62 6,08 81,46
Bursa Çimento 4,12 0,24 2,91
Carrefoursa 7,55 -2,33 60,30
Casa Emtia Petrol 22,36 12,59 138,13
Ceo Event Medya 3,52 0,28 -3,88
Coca Cola İçecek 40,44 11,59 4,50
Cosmos Yat. Holding 3,03 -2,26 48,53
Credıtwest Faktorıng 3,37 34,80 17,01
Çelebi 86,95 0,40 -14,84
Çelik Halat 10,36 2,07 59,38
Çemaş Döküm 1,09 2,83 -13,04
Çemtaş 7,49 0,67 -7,86
Çimbeton 86,00 9,35 108,43
Çimentaş 39,10 46,22 160,67
Çimsa 7,73 2,79 -14,87
Çuhadaroğlu Metal 3,22 -1,23 0,94
Dagi Giyim 3,83 -11,34 53,20
Dagi Yatırım Holding 6,43 17,77 184,51
Dardanel 10,05 11,92 165,17
Datagate Bilgisayar 9,30 2,54 19,08
Demısaş Döküm 3,78 3,00 8,62
Denge Holding 1,51 -3,21 10,22
Deniz GMYO 3,99 -0,25 -20,99
Denizli Cam 7,44 1,78 -10,79
Derimod 7,04 -3,56 -1,40
Derlüks Deri 4,65 2,42 14,93
Desa Deri 4,47 2,05 -1,54
Despec Bilgisayar 6,79 7,61 60,14
Deva Holding 17,75 -6,08 98,82
Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 -2,94 69,23
Ditaş Doğan 16,43 -1,32 72,67
DO-CO 344,40 9,33 -38,94
Doğan Burda 13,50 2,74 122,41
Doğan Holding 1,90 -0,52 5,82
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,54 13,33
Doğusan 2,26 4,15 8,65
Doğuş GMYO 5,17 1,77 14,13
Doğuş Otomotiv 10,16 5,28 6,72
Döktaş Dökümcülük 25,12 -0,32 -20,62
Duran Doğan Basım 16,87 -1,98 20,16
Dyo Boya 5,15 7,07 5,10
Eczacıbaşı İlaç 5,70 -1,21 56,14
Eczacıbaşı Yatırım 12,34 3,61 28,11
Edip Gayrimenkul 1,95 4,28 40,29
Ege Endüstri 552,00 -1,81 -1,88
Ege Gübre 57,20 -0,35 14,86
Ege Profil 15,41 1,52 28,74
Ege Seramik 4,23 2,17 14,02
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -18,75 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,83 -27,19 112,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,60 -30,23 200,00
Egeplast 16,31 -5,50 30,48
Ekiz Kimya 11,10 -34,36 1719,67
Emek Elektrik 2,11 11,05 32,70
Eminiş Ambalaj 3,51 -7,39 130,92
Emlak Konut GMYO 1,36 8,80 -6,85
Enerjisa Enerji 8,05 2,68 19,51
Enka İnşaat 6,14 -0,81 -1,79
Erbosan 20,24 5,25 -18,98
Ereğli Demir Çelik 8,06 1,90 -10,84
Ersu Gıda 5,40 1,12 160,87
Escort Teknoloji 3,91 0,00 181,29
Etiler Gıda 3,22 2,22 31,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -2,69 8,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,76 19,20
Euro Yat. Ort. 1,61 -4,73 36,44
Euro Yatırım Holding 1,47 2,08 -2,00
Fenerbahçe Futbol 10,45 5,13 -27,78
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 0,00 -13,13
F-M İzmit Piston 52,90 -0,47 11,69
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,43 -1,14 35,63
Ford Otosan 60,50 4,31 -8,49
Formet Çelik Kapı 4,80 6,90 60,00
Frigo Pak Gıda 12,70 1,60 -2,01
Galatasaray Sportif 2,69 8,47 32,51
Garanti Bankası 7,54 -2,08 -32,32
Garanti Faktoring 4,66 5,19 20,41
Garanti Yat. Ort. 1,62 5,19 50,00
Gedik Y. Men. Değ. 19,60 2,08 250,00
Gedik Yatırım Holding 25,50 -4,99 231,60
Gediz Ambalaj 9,45 6,18 39,79
Gentaş 2,25 0,00 2,74
Gersan Elektrik 3,90 -4,18 22,26
Global Men. Değ. 3,70 19,74 96,81
Global Yat. Holding 3,56 9,20 -26,90
Good-Year 5,06 2,85 24,94
Göltaş Çimento 15,76 3,75 -11,41
Gözde Girişim 3,99 2,57 -22,37
GSD Denizcilik 3,27 10,10 27,73
GSD Holding 1,76 4,14 18,12
Gübre Fabrik. 19,86 8,52 119,69
Güler Yat. Holding 14,48 -19,73 613,30
Güneş Sigorta 3,28 10,81 50,46
Halk GMYO 1,49 2,76 22,13
Halk Sigorta 4,00 -2,20 102,02
Hatay Tekstil 9,92 -0,50 44,40
Hedef Girişim 2,32 1,31 -11,11
Hektaş 15,00 14,59 87,03
HUB Girişim 22,30 -7,62 137,52
Hürriyet Gzt. 1,62 12,50 42,11
ICBC Turkey Bank 4,48 0,90 -14,99
İdealist Danışmanlık 3,53 -5,87 6,33
İdealist GMYO 4,19 -7,10 36,93
İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13
İhlas Gayrimenkul 1,20 4,35 0,00
İhlas Gazetecilik 3,50 -1,13 -48,60
İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27
İhlas Yayın Holding 1,01 -0,98 -0,98
İndeks Bilgisayar 11,22 1,54 15,67
Info Yatırım 6,89 -4,31 -22,58
İntema 10,09 10,76 8,96
İpek Doğal Enerji 14,15 1,80 83,29
İskenderun Demir Çelik 7,11 2,89 -11,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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