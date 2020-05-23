Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
23.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:09
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,43
|31,42
|84,41
|Acıpayam Selüloz
|10,84
|8,40
|70,17
|Adel Kalemcilik
|11,99
|2,65
|-23,63
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|2,68
|7,12
|Afyon Çimento
|2,76
|1,47
|21,14
|Ak Enerji
|1,13
|10,78
|3,67
|Akbank
|5,52
|1,47
|-31,94
|Akçansa
|7,87
|3,83
|-18,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,88
|1,62
|-10,90
|Akfen GMYO
|3,12
|1,96
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,60
|9,69
|5,87
|Akiş GMYO
|3,42
|4,27
|-15,35
|Akmerkez GMYO
|27,00
|0,00
|20,51
|Aksa
|6,50
|0,31
|-7,19
|Aksa Enerji
|4,55
|-2,57
|19,74
|Aksigorta
|6,40
|9,03
|18,13
|Aksu Enerji
|9,72
|0,00
|-34,63
|Alarko Carrıer
|63,40
|14,44
|5,67
|Alarko GMYO
|14,85
|1,99
|-2,19
|Alarko Holding
|5,20
|8,56
|-12,61
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,00
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,00
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,00
|0,93
|Albaraka Türk
|1,33
|0,00
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,37
|1,57
|60,88
|Alkim Kağıt
|10,53
|-6,48
|94,29
|Alkim Kimya
|12,90
|-9,15
|108,00
|Altınyağ
|1,40
|-2,78
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|32,60
|30,40
|226,33
|Anadolu Cam
|4,27
|7,02
|-2,06
|Anadolu Efes
|17,91
|5,73
|-22,40
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|6,85
|-4,21
|Anadolu Hayat Emek.
|6,66
|-1,19
|9,45
|Anadolu Isuzu
|11,53
|3,87
|-5,26
|Anadolu Sigorta
|5,73
|12,35
|37,96
|Anel Elektrik
|3,69
|0,82
|14,95
|Arçelik
|15,52
|4,58
|-25,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,20
|-10,90
|Arena Bilgisayar
|15,22
|1,26
|108,92
|Armada Bilgisayar
|22,84
|2,70
|39,35
|Arsan Tekstil
|4,36
|5,31
|21,79
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|-21,60
|177,78
|Aselsan
|29,28
|1,46
|39,83
|Ata GMYO
|3,25
|-7,41
|-28,26
|Atakule GMYO
|1,64
|5,81
|-14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|1,32
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|11,72
|12,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,30
|7,61
|-0,79
|Avrasya GMYO
|1,90
|4,97
|25,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,51
|17,29
|37,91
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,20
|0,04
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-3,23
|16,88
|Ayen Enerji
|3,31
|1,85
|-4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|-0,67
|34,70
|Aygaz
|10,75
|5,70
|-11,49
|Bagfaş
|18,19
|0,00
|8,15
|Bak Ambalaj
|8,89
|-0,78
|20,95
|Balatacılar Balatacılık
|2,55
|1,19
|105,65
|Bantaş Ambalaj
|3,23
|4,53
|28,17
|Banvit
|25,82
|5,47
|39,04
|Baştaş Başkent Çimento
|3,65
|5,80
|40,93
|Batı Çimento
|2,92
|3,55
|-11,78
|Batısöke Çimento
|1,34
|12,61
|2,29
|Bera Holding
|3,75
|0,81
|-2,60
|Berkosan Yalıtım
|3,70
|0,27
|35,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|3,38
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,74
|-5,08
|18,35
|Bilici Yatırım
|7,50
|4,31
|71,62
|Bim Mağazalar
|63,20
|11,86
|36,77
|Birko Mensucat
|0,50
|4,17
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,47
|-2,65
|28,95
|Bizim Mağazaları
|12,64
|0,96
|13,16
|Bomonti Elektrik
|4,10
|-0,24
|220,31
|Borusan Mannesmann
|10,18
|3,35
|-11,09
|Borusan Yat. Paz.
|64,50
|3,53
|7,66
|Bosch Fren Sistemleri
|274,50
|2,39
|-4,61
|Bossa
|9,30
|0,43
|15,38
|Brisa
|11,24
|17,94
|19,84
|Burçelik
|8,36
|15,15
|43,89
|Burçelik Vana
|17,62
|6,08
|81,46
|Bursa Çimento
|4,12
|0,24
|2,91
|Carrefoursa
|7,55
|-2,33
|60,30
|Casa Emtia Petrol
|22,36
|12,59
|138,13
|Ceo Event Medya
|3,52
|0,28
|-3,88
|Coca Cola İçecek
|40,44
|11,59
|4,50
|Cosmos Yat. Holding
|3,03
|-2,26
|48,53
|Credıtwest Faktorıng
|3,37
|34,80
|17,01
|Çelebi
|86,95
|0,40
|-14,84
|Çelik Halat
|10,36
|2,07
|59,38
|Çemaş Döküm
|1,09
|2,83
|-13,04
|Çemtaş
|7,49
|0,67
|-7,86
|Çimbeton
|86,00
|9,35
|108,43
|Çimentaş
|39,10
|46,22
|160,67
|Çimsa
|7,73
|2,79
|-14,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|-1,23
|0,94
|Dagi Giyim
|3,83
|-11,34
|53,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,43
|17,77
|184,51
|Dardanel
|10,05
|11,92
|165,17
|Datagate Bilgisayar
|9,30
|2,54
|19,08
|Demısaş Döküm
|3,78
|3,00
|8,62
|Denge Holding
|1,51
|-3,21
|10,22
|Deniz GMYO
|3,99
|-0,25
|-20,99
|Denizli Cam
|7,44
|1,78
|-10,79
|Derimod
|7,04
|-3,56
|-1,40
|Derlüks Deri
|4,65
|2,42
|14,93
|Desa Deri
|4,47
|2,05
|-1,54
|Despec Bilgisayar
|6,79
|7,61
|60,14
|Deva Holding
|17,75
|-6,08
|98,82
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,32
|-2,94
|69,23
|Ditaş Doğan
|16,43
|-1,32
|72,67
|DO-CO
|344,40
|9,33
|-38,94
|Doğan Burda
|13,50
|2,74
|122,41
|Doğan Holding
|1,90
|-0,52
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|0,54
|13,33
|Doğusan
|2,26
|4,15
|8,65
|Doğuş GMYO
|5,17
|1,77
|14,13
|Doğuş Otomotiv
|10,16
|5,28
|6,72
|Döktaş Dökümcülük
|25,12
|-0,32
|-20,62
|Duran Doğan Basım
|16,87
|-1,98
|20,16
|Dyo Boya
|5,15
|7,07
|5,10
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|-1,21
|56,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,34
|3,61
|28,11
|Edip Gayrimenkul
|1,95
|4,28
|40,29
|Ege Endüstri
|552,00
|-1,81
|-1,88
|Ege Gübre
|57,20
|-0,35
|14,86
|Ege Profil
|15,41
|1,52
|28,74
|Ege Seramik
|4,23
|2,17
|14,02
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-18,75
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,83
|-27,19
|112,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,60
|-30,23
|200,00
|Egeplast
|16,31
|-5,50
|30,48
|Ekiz Kimya
|11,10
|-34,36
|1719,67
|Emek Elektrik
|2,11
|11,05
|32,70
|Eminiş Ambalaj
|3,51
|-7,39
|130,92
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|8,80
|-6,85
|Enerjisa Enerji
|8,05
|2,68
|19,51
|Enka İnşaat
|6,14
|-0,81
|-1,79
|Erbosan
|20,24
|5,25
|-18,98
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|1,90
|-10,84
|Ersu Gıda
|5,40
|1,12
|160,87
|Escort Teknoloji
|3,91
|0,00
|181,29
|Etiler Gıda
|3,22
|2,22
|31,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|-2,69
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|2,76
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,61
|-4,73
|36,44
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|2,08
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,45
|5,13
|-27,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,97
|0,00
|-13,13
|F-M İzmit Piston
|52,90
|-0,47
|11,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,43
|-1,14
|35,63
|Ford Otosan
|60,50
|4,31
|-8,49
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|6,90
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|12,70
|1,60
|-2,01
|Galatasaray Sportif
|2,69
|8,47
|32,51
|Garanti Bankası
|7,54
|-2,08
|-32,32
|Garanti Faktoring
|4,66
|5,19
|20,41
|Garanti Yat. Ort.
|1,62
|5,19
|50,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,60
|2,08
|250,00
|Gedik Yatırım Holding
|25,50
|-4,99
|231,60
|Gediz Ambalaj
|9,45
|6,18
|39,79
|Gentaş
|2,25
|0,00
|2,74
|Gersan Elektrik
|3,90
|-4,18
|22,26
|Global Men. Değ.
|3,70
|19,74
|96,81
|Global Yat. Holding
|3,56
|9,20
|-26,90
|Good-Year
|5,06
|2,85
|24,94
|Göltaş Çimento
|15,76
|3,75
|-11,41
|Gözde Girişim
|3,99
|2,57
|-22,37
|GSD Denizcilik
|3,27
|10,10
|27,73
|GSD Holding
|1,76
|4,14
|18,12
|Gübre Fabrik.
|19,86
|8,52
|119,69
|Güler Yat. Holding
|14,48
|-19,73
|613,30
|Güneş Sigorta
|3,28
|10,81
|50,46
|Halk GMYO
|1,49
|2,76
|22,13
|Halk Sigorta
|4,00
|-2,20
|102,02
|Hatay Tekstil
|9,92
|-0,50
|44,40
|Hedef Girişim
|2,32
|1,31
|-11,11
|Hektaş
|15,00
|14,59
|87,03
|HUB Girişim
|22,30
|-7,62
|137,52
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|12,50
|42,11
|ICBC Turkey Bank
|4,48
|0,90
|-14,99
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|-5,87
|6,33
|İdealist GMYO
|4,19
|-7,10
|36,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|2,89
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|4,35
|0,00
|İhlas Gazetecilik
|3,50
|-1,13
|-48,60
|İhlas Holding
|0,68
|1,49
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|-0,98
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,22
|1,54
|15,67
|Info Yatırım
|6,89
|-4,31
|-22,58
|İntema
|10,09
|10,76
|8,96
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|1,80
|83,29
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|2,89
|-11,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA