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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı rehberi (8)
16.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:20

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,61 7,41 40,32
Acıpayam Selüloz 10,00 31,93 56,99
Adana Çimento (A) 10,13 2,84 4,33
Adana Çimento (B) 7,13 1,86 0,00
Adana Çimento (C) 1,99 -0,50 -10,76
Adel Kalemcilik 11,68 -1,52 -25,61
Adese Alışveriş Ticaret 1,49 2,05 4,32
Afyon Çimento 2,72 -4,56 19,39
Ak Enerji 1,02 0,99 -6,42
Akbank 5,44 -2,16 -32,92
Akçansa 7,58 -0,92 -21,81
Akdenız Güvenlık Hız. 1,85 3,93 -12,32
Akfen GMYO 3,06 5,15 -24,44
Akın Tekstil 13,31 -0,52 -3,48
Akiş GMYO 3,28 0,31 -18,81
Akmerkez GMYO 27,00 -4,93 20,51
Aksa 6,48 5,37 -7,47
Aksa Enerji 4,67 16,17 22,89
Aksigorta 5,87 0,34 8,35
Aksu Enerji 9,72 1,67 -34,63
Alarko Carrıer 55,40 4,92 -7,67
Alarko GMYO 14,56 1,46 -4,10
Alarko Holding 4,79 5,51 -19,50
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93
Albaraka Türk 1,33 3,91 -13,07
Alcatel Lucent Teletaş 19,07 1,98 58,39
Alkim Kağıt 11,26 19,28 107,76
Alkim Kimya 14,20 7,74 128,96
Altınyağ 1,44 7,46 251,22
Altınyunus Çeşme 25,00 -3,10 150,25
Anadolu Cam 3,99 -1,48 -8,49
Anadolu Efes 16,94 -0,59 -26,60
Anadolu Grubu Holding 15,77 -0,82 -10,35
Anadolu Hayat Emek. 6,74 5,15 10,76
Anadolu Isuzu 11,10 -1,42 -8,79
Anadolu Sigorta 5,10 2,20 22,79
Anel Elektrik 3,66 1,39 14,02
Arçelik 14,84 -3,64 -28,79
ARD Bilişim Teknolojileri 36,14 6,04
Arena Bilgisayar 15,03 -3,53 106,31
Armada Bilgisayar 22,24 0,18 35,69
Arsan Tekstil 4,14 4,02 15,64
Artı Yatırım Holding 2,87 7,89 254,32
Aselsan 28,86 8,91 37,82
Aslan Çimento 37,66 1,78 -5,76
Ata GMYO 3,51 -1,13 -22,52
Atakule GMYO 1,55 0,00 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,51 2,03 51,00
Atlas Yat. Ort. 1,45 2,84 0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,36 -3,44 -7,80
Avrasya GMYO 1,81 3,43 19,87
Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 -1,83 17,58
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,70 0,03 11,03
Avrupa Yatırım Holding 1,86 27,40 20,78
Ayen Enerji 3,25 2,52 -6,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,97 23,75 35,62
Aygaz 10,17 1,19 -16,27
Bagfaş 18,19 12,49 8,15
Bak Ambalaj 8,96 5,41 21,90
Balatacılar Balatacılık 2,52 13,51 103,23
Bantaş Ambalaj 3,09 1,64 22,62
Banvit 24,48 -5,85 31,83
Baştaş Başkent Çimento 3,45 21,48 33,20
Batı Çimento 2,82 2,55 -14,80
Batısöke Çimento 1,19 2,59 -9,16
Bera Holding 3,72 -1,06 -3,38
Berkosan Yalıtım 3,69 8,53 34,67
Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -1,90 -15,51
Beyaz Filo 3,94 8,54 24,68
Bilici Yatırım 7,19 2,71 64,53
Bim Mağazalar 56,50 11,87 22,27
Birko Mensucat 0,48 6,67 54,84
Birlik Mensucat 1,51 2,03 32,46
Bizim Mağazaları 12,52 -1,42 12,09
Bolu Çimento 4,66 1,08 -0,85
Bomonti Elektrik 4,11 -11,99 221,09
Borusan Mannesmann 9,85 8,84 -13,97
Borusan Yat. Paz. 62,30 5,77 3,98
Bosch Fren Sistemleri 268,10 1,02 -6,84
Bossa 9,26 1,98 14,89
Brisa 9,53 9,54 1,61
Burçelik 7,26 0,28 24,96
Burçelik Vana 16,61 -8,33 71,06
Bursa Çimento 4,11 6,75 2,66
Carrefoursa 7,73 3,48 64,12
Casa Emtia Petrol 19,86 20,51 111,50
Ceo Event Medya 3,51 -4,88 -4,16
Coca Cola İçecek 36,24 -0,17 -6,36
Cosmos Yat. Holding 3,10 -3,73 51,96
Credıtwest Faktorıng 2,50 6,38 -13,19
Çelebi 86,60 -2,86 -15,18
Çelik Halat 10,15 7,07 56,15
Çemaş Döküm 1,06 1,92 -15,44
Çemtaş 7,44 8,77 -8,48
Çimbeton 78,65 60,84 90,62
Çimentaş 26,74 27,70 78,27
Çimsa 7,52 -0,40 -17,18
Çuhadaroğlu Metal 3,26 13,19 2,19
Dagi Giyim 4,32 60,00 72,80
Dagi Yatırım Holding 5,46 60,59 141,59
Dardanel 8,98 15,87 136,94
Datagate Bilgisayar 9,07 10,74 16,13
Demısaş Döküm 3,67 -5,41 5,46
Denge Holding 1,56 10,64 13,87
Deniz GMYO 4,00 -2,20 -20,79
Denizli Cam 7,31 -0,68 -12,35
Derimod 7,30 7,99 2,24
Derlüks Deri 4,54 15,91 12,22
Desa Deri 4,38 0,92 -3,52
Despec Bilgisayar 6,31 17,29 48,82
Deva Holding 18,90 31,25 111,70
Diriteks Diriliş Tekstil 1,36 34,65 74,36
Ditaş Doğan 16,65 1,90 74,98
DO-CO 315,00 -5,32 -44,15
Doğan Burda 13,14 38,46 116,47
Doğan Holding 1,91 1,60 6,38
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,86 3,91 12,73
Doğusan 2,17 5,34 4,33
Doğuş GMYO 5,08 1,20 12,14
Doğuş Otomotiv 9,65 5,23 1,37
Döktaş Dökümcülük 25,20 -0,16 -20,37
Duran Doğan Basım 17,21 -3,31 22,58
Dyo Boya 4,81 3,89 -1,84
Eczacıbaşı İlaç 5,77 28,51 58,06
Eczacıbaşı Yatırım 11,91 23,80 23,65
Edip Gayrimenkul 1,87 -0,53 34,53
Ege Endüstri 562,20 6,74 -0,06
Ege Gübre 57,40 9,23 15,26
Ege Profil 15,18 21,44 26,82
Ege Seramik 4,14 4,55 11,59
Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 27,43 350,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,14 7,55 192,31
Egeli&Co Yatırım Holding 0,86 26,47 330,00
Egeplast 17,26 30,76 38,08
Ekiz Kimya 16,91 7,78 2672,13
Emek Elektrik 1,90 6,15 19,50
Eminiş Ambalaj 3,79 48,63 149,34
Emlak Konut GMYO 1,25 2,46 -14,38
Enerjisa Enerji 7,84 5,09 16,39
Enka İnşaat 6,19 -0,32 -0,99
Erbosan 19,23 6,07 -23,02
Ereğli Demir Çelik 7,91 -1,74 -12,50
Ersu Gıda 5,34 1,71 157,97
Escort Teknoloji 3,91 -2,25 181,29
Etiler Gıda 3,15 7,88 28,57
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 3,33 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,45 -2,03 16,00
Euro Yat. Ort. 1,69 0,60 43,22
Euro Yatırım Holding 1,44 1,41 -4,00
Fenerbahçe Futbol 9,94 -3,68 -31,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 11,52 -13,13
F-M İzmit Piston 53,15 6,09 12,22
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,55 5,29 37,19
Ford Otosan 58,00 5,74 -12,27
Formet Çelik Kapı 4,49 5,65 49,67
Frigo Pak Gıda 12,50 -6,44 -3,55
Galatasaray Sportif 2,48 -2,36 22,17
Garanti Bankası 7,70 -2,04 -30,88
Garanti Faktoring 4,43 3,75 14,47
Garanti Yat. Ort. 1,54 6,21 42,59
Gedik Y. Men. Değ. 19,20 -5,88 242,86
Gedik Yatırım Holding 26,84 0,68 249,02
Gediz Ambalaj 8,90 7,62 31,66
Gentaş 2,25 10,29 2,74
Gersan Elektrik 4,07 21,49 27,59
Global Men. Değ. 3,09 0,32 64,36
Global Yat. Holding 3,26 4,15 -33,06
Good-Year 4,92 11,82 21,48
Göltaş Çimento 15,19 3,69 -14,61
Gözde Girişim 3,89 3,18 -24,32
GSD Denizcilik 2,97 20,73 16,02
GSD Holding 1,69 5,62 13,42
Gübre Fabrik. 18,30 14,95 102,43
Güler Yat. Holding 18,04 7,83 788,67
Güneş Sigorta 2,96 -2,95 35,78
Halk GMYO 1,45 2,11 18,85
Halk Sigorta 4,09 2,51 106,57
Hatay Tekstil 9,97 8,37 45,12
Hedef Girişim 2,29 -4,18 -12,26
Hektaş 13,09 2,27 63,22
HUB Girişim 24,14 10,33 157,12
Hürriyet Gzt. 1,44 1,41 26,32
ICBC Turkey Bank 4,44 5,46 -15,75
İdealist Danışmanlık 3,75 16,10 12,95
İdealist GMYO 4,51 37,92 47,39
İhlas Ev Aletleri 1,73 -0,57 -44,73
İhlas Gayrimenkul 1,15 4,55 -4,17
İhlas Gazetecilik 3,54 -5,60 -48,02
İhlas Holding 0,67 1,52 -26,37
İhlas Yayın Holding 1,02 6,25 0,00
İndeks Bilgisayar 11,05 24,44 13,92
Info Yatırım 7,20 24,78 -19,10
İntema 9,11 0,22 -1,62
İpek Doğal Enerji 13,90 7,50 80,05
İskenderun Demir Çelik 6,91 0,14 -13,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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