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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

25.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,08 7,77 11,83
Acıpayam Selüloz 6,27 7,73 -1,57
Adana Çimento (A) 9,01 3,56 -7,21
Adana Çimento (B) 6,27 1,13 -12,06
Adana Çimento (C) 1,82 0,55 -18,39
Adel Kalemcilik 12,37 4,74 -21,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,26 2,44 -11,78
Afyon Çimento 2,52 -4,91 10,61
Ak Enerji 1,01 7,45 -7,34
Akbank 5,74 -0,86 -29,22
Akçansa 7,28 3,85 -24,90
Akdenız Güvenlık Hız. 1,61 2,55 -23,70
Akfen GMYO 2,93 5,40 -27,65
Akın Tekstil 9,97 -5,50 -27,70
Akiş GMYO 3,09 6,92 -23,51
Akmerkez GMYO 22,98 -1,12 2,57
Aksa 6,15 -0,32 -12,18
Aksa Enerji 3,71 9,76 -2,37
Aksigorta 5,85 11,22 7,98
Aksu Enerji 8,93 5,43 -39,95
Alarko Carrıer 49,38 1,90 -17,70
Alarko GMYO 13,77 4,95 -9,30
Alarko Holding 4,39 3,05 -26,22
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,02 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,03 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,03 0,93
Albaraka Türk 1,22 2,52 -20,26
Alcatel Lucent Teletaş 20,16 17,21 67,44
Alkim Kağıt 7,30 13,18 30,82
Alkim Kimya 55,95 12,39 46,01
Altınyağ 0,72 9,09 75,61
Altınyunus Çeşme 19,02 8,44 90,39
Anadolu Cam 3,75 5,93 -13,99
Anadolu Efes 18,05 -1,96 -21,79
Anadolu Grubu Holding 15,00 -4,82 -14,72
Anadolu Hayat Emek. 6,29 6,61 3,37
Anadolu Isuzu 11,71 6,75 -3,78
Anadolu Sigorta 4,83 3,43 16,29
Anel Elektrik 3,67 4,26 14,33
Arçelik 15,26 -0,97 -26,78
ARD Bilişim Teknolojileri 28,38 46,21
Arena Bilgisayar 12,40 8,49 70,21
Armada Bilgisayar 25,60 13,27 56,19
Arsan Tekstil 3,44 2,38 -3,91
Artı Yatırım Holding 1,48 45,10 82,72
Aselsan 26,68 -1,62 27,41
Aslan Çimento 35,08 0,69 -12,21
Ata GMYO 3,83 -4,96 -15,45
Atakule GMYO 1,54 7,69 -19,79
Atlantis Yatırım Holding 1,56 13,87 56,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 0,78 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,20 3,94 -1,53
Avrasya GMYO 1,63 2,52 7,95
Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 1,06 4,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,90 0,02 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,34 6,35 -12,99
Ayen Enerji 2,94 6,52 -15,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,12 4,95 -3,20
Aygaz 10,25 -0,39 -15,61
Bagfaş 16,26 9,49 -3,33
Bak Ambalaj 8,70 24,29 18,37
Balatacılar Balatacılık 2,50 13,64 101,61
Bantaş Ambalaj 3,01 9,06 19,44
Banvit 22,00 15,79 18,47
Baştaş Başkent Çimento 2,95 0,68 13,90
Batı Çimento 2,61 2,76 -21,15
Batısöke Çimento 1,06 8,16 -19,08
Bera Holding 3,35 4,04 -12,99
Berkosan Yalıtım 3,23 9,49 17,88
Beşiktaş Futbol Yat. 2,10 8,25 -14,29
Beyaz Filo 3,26 3,49 3,16
Bilici Yatırım 6,87 -8,40 57,21
Bim Mağazalar 56,00 0,45 20,02
Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45
Birlik Mensucat 1,50 20,00 31,58
Bizim Mağazaları 13,97 25,63 25,07
Bolu Çimento 4,16 4,00 -11,49
Bomonti Elektrik 3,50 29,15 173,44
Borusan Mannesmann 9,06 2,95 -20,87
Borusan Yat. Paz. 58,05 -0,34 -3,11
Bosch Fren Sistemleri 265,90 7,65 -8,28
Bossa 8,22 8,87 1,99
Brisa 7,96 8,74 -15,13
Burçelik 6,36 -1,40 9,47
Burçelik Vana 17,55 -6,30 80,74
Bursa Çimento 3,51 5,41 -12,32
Carrefoursa 7,92 5,74 68,15
Casa Emtia Petrol 18,29 46,32 94,78
Ceo Event Medya 3,12 4,46 -14,81
Coca Cola İçecek 37,94 0,74 -1,96
Cosmos Yat. Holding 2,54 23,90 24,51
Credıtwest Faktorıng 2,28 1,79 -20,83
Çelebi 83,55 5,96 -18,17
Çelik Halat 8,55 0,59 31,54
Çemaş Döküm 1,01 0,00 -19,43
Çemtaş 7,20 5,88 -13,04
Çimbeton 36,08 8,81 -12,55
Çimentaş 14,00 -0,64 -6,67
Çimsa 7,24 2,55 -20,26
Çuhadaroğlu Metal 2,63 -2,59 -17,55
Dagi Giyim 2,46 -6,46 -1,60
Dagi Yatırım Holding 3,08 -4,35 36,28
Dardanel 8,25 18,71 117,68
Datagate Bilgisayar 8,74 15,76 11,91
Demısaş Döküm 3,09 3,69 -11,21
Denge Holding 1,27 30,93 -7,30
Deniz GMYO 3,96 5,60 -21,58
Denizli Cam 7,10 -0,28 -14,87
Derimod 6,64 11,41 -7,00
Derlüks Deri 3,25 10,17 -20,34
Desa Deri 4,21 6,05 -7,27
Despec Bilgisayar 5,51 10,87 29,95
Deva Holding 14,44 32,97 60,62
Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 26,98 2,56
Ditaş Doğan 17,04 11,23 79,08
DO-CO 345,00 -8,24 -38,83
Doğan Burda 6,39 13,10 5,27
Doğan Holding 1,81 11,73 0,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,51 3,42 -8,48
Doğusan 2,02 16,09 -2,88
Doğuş GMYO 4,56 1,56 0,66
Doğuş Otomotiv 8,81 12,23 -7,46
Döktaş Dökümcülük 27,50 14,30 -13,10
Duran Doğan Basım 19,14 0,79 36,32
Dyo Boya 4,26 -0,23 -13,06
Eczacıbaşı İlaç 4,82 5,47 32,03
Eczacıbaşı Yatırım 10,27 3,22 6,62
Edip Gayrimenkul 1,93 6,04 38,85
Ege Endüstri 560,50 1,83 -0,37
Ege Gübre 53,70 8,48 7,83
Ege Profil 11,20 3,90 -6,43
Ege Seramik 3,72 0,27 0,27
Egeli & Co Tarım Girişim 0,50 38,89 56,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 2,13 23,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,31 3,33 55,00
Egeplast 14,17 -3,74 13,36
Ekiz Kimya 6,69 45,75 996,72
Emek Elektrik 1,70 -1,16 6,92
Eminiş Ambalaj 2,52 7,23 65,79
Emlak Konut GMYO 1,22 0,83 -16,44
Enerjisa Enerji 6,90 8,32 2,43
Enka İnşaat 6,30 -2,78 0,77
Erbosan 17,62 3,65 -29,46
Ereğli Demir Çelik 7,96 -3,28 -11,95
Ersu Gıda 4,92 45,56 137,68
Escort Teknoloji 3,66 28,87 163,31
Etiler Gıda 2,17 10,71 -11,43
Euro Kapital Yat. Ort. 1,84 26,90 10,18
Euro Trend Yat. Ort. 1,31 0,77 4,80
Euro Yat. Ort. 1,45 -2,03 22,88
Euro Yatırım Holding 1,30 2,36 -13,33
Fenerbahçe Futbol 10,26 7,89 -29,09
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,38 8,68 -26,04
F-M İzmit Piston 46,60 7,57 -1,61
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,47 10,24 23,15
Ford Otosan 58,70 1,38 -11,21
Formet Çelik Kapı 3,55 45,49 18,33
Frigo Pak Gıda 15,00 16,91 15,74
Galatasaray Sportif 2,56 11,30 26,11
Garanti Bankası 8,12 -3,22 -27,11
Garanti Faktoring 4,27 7,02 10,34
Garanti Yat. Ort. 1,44 -0,69 33,33
Gedik Y. Men. Değ. 17,78 5,71 217,50
Gedik Yatırım Holding 18,25 5,19 137,32
Gediz Ambalaj 7,87 7,22 16,42
Gentaş 2,05 0,49 -6,39
Gersan Elektrik 3,15 -3,96 -1,25
Global Men. Değ. 2,15 12,57 14,36
Global Yat. Holding 3,06 4,44 -37,17
Good-Year 4,13 1,98 1,98
Göltaş Çimento 13,21 4,26 -25,74
Gözde Girişim 4,03 8,04 -21,60
GSD Denizcilik 2,43 5,19 -5,08
GSD Holding 1,45 2,84 -2,68
Gübre Fabrik. 15,18 4,69 67,92
Güler Yat. Holding 7,11 45,70 250,25
Güneş Sigorta 3,10 11,51 42,20
Halk GMYO 1,30 2,36 6,56
Halk Sigorta 3,80 3,26 91,92
Hatay Tekstil 7,74 4,03 12,66
Hedef Girişim 2,12 4,95 -18,77
Hektaş 12,40 9,06 54,61
HUB Girişim 20,98 10,60 123,46
Hürriyet Gzt. 1,23 6,96 7,89
ICBC Turkey Bank 4,22 0,72 -19,92
İdealist Danışmanlık 2,98 12,45 -10,24
İdealist GMYO 3,22 -2,42 5,23
İhlas Ev Aletleri 1,71 -5,52 -45,37
İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 -12,50
İhlas Gazetecilik 4,95 10,00 -27,31
İhlas Holding 0,66 1,54 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,86 -2,27 -15,69
İndeks Bilgisayar 10,20 10,87 5,15
Info Yatırım 5,57 7,32 -37,42
İntema 8,53 -1,04 -7,88
İpek Doğal Enerji 11,14 7,01 44,30
İskenderun Demir Çelik 6,90 3,14 -13,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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