Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,93 10,29 3,76 Acıpayam Selüloz 5,82 -0,17 -8,63 Adana Çimento (A) 8,70 14,17 -10,40 Adana Çimento (B) 6,20 0,16 -13,04 Adana Çimento (C) 1,81 1,69 -18,83 Adel Kalemcilik 11,81 0,25 -24,78 Adese Alışveriş Ticaret 1,23 7,89 -13,88 Afyon Çimento 2,65 21,54 16,32 Ak Enerji 0,94 5,62 -13,76 Akbank 5,79 -5,39 -28,61 Akçansa 7,01 -6,16 -27,69 Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 3,29 -25,59 Akfen GMYO 2,78 8,17 -31,36 Akın Tekstil 10,55 11,64 -23,50 Akiş GMYO 2,89 -0,34 -28,47 Akmerkez GMYO 23,24 4,26 3,73 Aksa 6,17 0,16 -11,90 Aksa Enerji 3,38 -3,70 -11,05 Aksigorta 5,26 9,81 -2,91 Aksu Enerji 8,47 -4,94 -43,04 Alarko Carrıer 48,46 8,41 -19,23 Alarko GMYO 13,12 -1,43 -13,58 Alarko Holding 4,26 -2,52 -28,40 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,50 0,06 0,87 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,30 0,06 0,91 Albaraka PY One Tower GMYF 1.180,80 0,06 0,91 Albaraka Türk 1,19 0,00 -22,22 Alcatel Lucent Teletaş 17,20 -5,91 42,86 Alkim Kağıt 6,45 10,45 15,59 Alkim Kimya 49,78 0,89 29,91 Altınyağ 0,66 6,45 60,98 Altınyunus Çeşme 17,54 7,61 75,58 Anadolu Cam 3,54 8,92 -18,81 Anadolu Efes 18,41 -1,02 -20,23 Anadolu Grubu Holding 15,76 8,99 -10,40 Anadolu Hayat Emek. 5,90 3,69 -3,04 Anadolu Isuzu 10,97 19,24 -9,86 Anadolu Sigorta 4,67 1,52 12,43 Anel Elektrik 3,52 11,75 9,66 Arçelik 15,41 1,38 -26,06 ARD Bilişim Teknolojileri 19,41 5,49 Arena Bilgisayar 11,43 0,18 56,90 Armada Bilgisayar 22,60 16,55 37,89 Arsan Tekstil 3,36 6,67 -6,15 Artı Yatırım Holding 1,02 6,25 25,93 Aselsan 27,12 8,05 29,51 Aslan Çimento 34,84 0,69 -12,81 Ata GMYO 4,03 7,47 -11,04 Atakule GMYO 1,43 7,52 -25,52 Atlantis Yatırım Holding 1,37 5,38 37,00 Atlas Yat. Ort. 1,29 3,20 -10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,70 2,01 -5,26 Avrasya GMYO 1,59 13,57 5,30 Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 41,04 3,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,26 7,69 -18,18 Ayen Enerji 2,76 -1,08 -20,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,02 3,59 -7,76 Aygaz 10,29 5,32 -15,28 Bagfaş 14,85 9,84 -11,71 Bak Ambalaj 7,00 4,79 -4,76 Balatacılar Balatacılık 2,20 20,22 77,42 Bantaş Ambalaj 2,76 0,36 9,52 Banvit 19,00 13,57 2,32 Baştaş Başkent Çimento 2,93 2,81 13,13 Batı Çimento 2,54 1,60 -23,26 Batısöke Çimento 0,98 7,69 -25,19 Bera Holding 3,22 2,22 -16,36 Berkosan Yalıtım 2,95 9,26 7,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,94 -6,28 -20,82 Beyaz Filo 3,15 0,32 -0,32 Bilici Yatırım 7,50 1,35 71,62 Bim Mağazalar 55,75 7,94 19,48 Birko Mensucat 0,28 7,69 -9,68 Birlik Mensucat 1,25 9,65 9,65 Bizim Mağazaları 11,12 16,20 -0,45 Bolu Çimento 4,00 12,36 -14,89 Bomonti Elektrik 2,71 53,98 111,72 Borusan Mannesmann 8,80 -3,40 -23,14 Borusan Yat. Paz. 58,25 1,39 -2,78 Bosch Fren Sistemleri 247,00 -10,54 -14,80 Bossa 7,55 0,13 -6,33 Brisa 7,32 -1,74 -21,95 Burçelik 6,45 -1,53 11,02 Burçelik Vana 18,73 -2,65 92,89 Bursa Çimento 3,33 -3,76 -16,82 Carrefoursa 7,49 22,59 59,02 Casa Emtia Petrol 12,50 20,42 33,12 Ceo Event Medya 6,72 17,48 -18,45 Coca Cola İçecek 37,66 3,80 -2,69 Cosmos Yat. Holding 2,05 -5,09 0,49 Credıtwest Faktorıng 2,24 -2,61 -22,22 Çelebi 78,85 -0,32 -22,77 Çelik Halat 8,50 -0,23 30,77 Çemaş Döküm 1,01 7,45 -19,43 Çemtaş 6,80 6,92 -17,87 Çimbeton 33,16 2,16 -19,63 Çimentaş 14,09 2,10 -6,07 Çimsa 7,06 1,88 -22,25 Çuhadaroğlu Metal 2,70 9,31 -15,36 Dagi Giyim 2,63 20,09 5,20 Dagi Yatırım Holding 3,22 11,81 42,48 Dardanel 6,95 5,46 83,38 Datagate Bilgisayar 7,55 2,17 -3,33 Demısaş Döküm 2,98 2,05 -14,37 Denge Holding 0,97 2,11 -29,20 Deniz GMYO 3,75 -0,79 -25,74 Denizli Cam 7,12 10,39 -14,63 Derimod 5,96 23,91 -16,53 Derlüks Deri 2,95 6,88 -27,70 Desa Deri 3,97 8,77 -12,56 Despec Bilgisayar 4,97 0,40 17,22 Deva Holding 10,86 7,31 20,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -1,56 -19,23 Ditaş Doğan 15,32 24,55 61,01 DO-CO 376,00 -1,65 -33,33 Doğan Burda 5,65 45,62 -6,92 Doğan Holding 1,62 3,18 -9,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 3,55 -11,52 Doğusan 1,74 3,57 -16,35 Doğuş GMYO 4,49 -1,54 -0,88 Doğuş Otomotiv 7,85 1,82 -17,54 Döktaş Dökümcülük 24,06 6,46 -23,97 Duran Doğan Basım 18,99 13,04 35,26 Dyo Boya 4,27 0,71 -12,86 Eczacıbaşı İlaç 4,57 3,44 25,18 Eczacıbaşı Yatırım 9,95 4,54 3,30 Edip Gayrimenkul 1,82 11,66 30,94 Ege Endüstri 568,00 0,18 -2,15 Ege Gübre 49,50 14,27 -0,60 Ege Profil 10,78 -1,01 -9,94 Ege Seramik 3,71 6,00 0,00 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 5,88 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 4,44 20,51 Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 0,00 50,00 Egeplast 14,72 20,16 17,76 Ekiz Kimya 4,59 59,93 652,46 Emek Elektrik 1,72 5,52 8,18 Eminiş Ambalaj 2,35 -8,20 54,61 Emlak Konut GMYO 1,21 -0,82 -17,12 Enerjisa Enerji 6,37 0,79 -5,43 Enka İnşaat 6,48 2,37 3,65 Erbosan 17,00 -2,02 -31,95 Ereğli Demir Çelik 8,23 8,15 -8,96 Ersu Gıda 3,38 2,11 63,29 Escort Teknoloji 2,84 -0,35 104,32 Etiler Gıda 1,96 4,81 -20,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,45 5,84 -13,17 Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -8,45 4,00 Euro Yat. Ort. 1,48 29,82 25,42 Euro Yatırım Holding 1,27 4,96 -15,33 Fenerbahçe Futbol 9,51 0,74 -34,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 1,30 -31,95 F-M İzmit Piston 43,32 -3,69 -8,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,59 -4,02 11,70 Ford Otosan 57,90 1,76 -12,42 Formet Çelik Kapı 2,44 1,67 -18,67 Frigo Pak Gıda 12,83 20,24 -1,00 Galatasaray Sportif 2,30 -9,45 13,30 Garanti Bankası 8,39 -2,78 -24,69 Garanti Faktoring 3,99 0,50 3,10 Garanti Yat. Ort. 1,45 -3,97 34,26 Gedik Y. Men. Değ. 16,82 3,57 200,36 Gedik Yatırım Holding 17,35 -2,53 125,62 Gediz Ambalaj 7,34 4,11 8,58 Gentaş 2,04 0,00 -6,85 Gersan Elektrik 3,28 24,71 2,82 Global Men. Değ. 1,91 -0,52 1,60 Global Yat. Holding 2,93 1,74 -39,84 Good-Year 4,05 3,85 0,00 Göltaş Çimento 12,67 0,88 -28,78 Gözde Girişim 3,73 7,49 -27,43 GSD Denizcilik 2,31 -1,70 -9,77 GSD Holding 1,41 2,92 -5,37 Gübre Fabrik. 14,50 -4,61 60,40 Güler Yat. Holding 4,88 60,00 140,39 Güneş Sigorta 2,78 18,80 27,52 Halk GMYO 1,27 2,42 4,10 Halk Sigorta 3,68 15,00 85,86 Hatay Tekstil 7,44 4,06 8,30 Hedef Girişim 2,02 0,00 -22,61 Hektaş 11,37 9,75 41,77 HUB Girişim 18,97 -4,77 102,05 Hürriyet Gzt. 1,15 6,48 0,88 ICBC Turkey Bank 4,19 -3,46 -20,49 İdealist Danışmanlık 2,65 0,38 -20,18 İdealist GMYO 3,30 16,61 7,84 İhlas Ev Aletleri 1,81 -34,66 -42,17 İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 -12,50 İhlas Gazetecilik 4,50 -16,67 -33,92 İhlas Holding 0,65 4,84 -28,57 İhlas Yayın Holding 0,88 11,39 -13,73 İndeks Bilgisayar 9,20 7,10 -5,15 Info Yatırım 5,19 -5,46 -41,69 İntema 8,62 0,35 -6,91 İpek Doğal Enerji 10,41 7,21 34,84 İskenderun Demir Çelik 6,69 4,04 -16,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA