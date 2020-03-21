Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
21.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:14
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,38
|-18,34
|-25,81
|Acıpayam Selüloz
|4,00
|-12,85
|-37,21
|Adana Çimento (A)
|6,80
|-8,60
|-29,97
|Adana Çimento (B)
|5,11
|-15,54
|-28,33
|Adana Çimento (C)
|2,00
|3,09
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|8,86
|-9,87
|-43,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,84
|-22,94
|-41,19
|Afyon Çimento
|4,13
|-14,49
|-34,24
|Ak Enerji
|0,65
|-10,96
|-40,37
|Akbank
|5,52
|-14,42
|-31,94
|Akçansa
|6,62
|-9,56
|-34,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,25
|-6,02
|-40,76
|Akfen GMYO
|1,82
|-20,87
|-55,06
|Akın Tekstil
|7,17
|-16,82
|-48,01
|Akiş GMYO
|2,41
|-20,72
|-40,35
|Akmerkez GMYO
|21,26
|-4,23
|-10,22
|Aksa
|6,20
|-9,09
|-20,80
|Aksa Enerji
|3,24
|-4,99
|-14,74
|Aksigorta
|4,31
|-16,47
|-20,45
|Aksu Enerji
|5,79
|-15,23
|-61,06
|Alarko Carrıer
|33,10
|-12,89
|-44,83
|Alarko GMYO
|10,30
|3,62
|-32,16
|Alarko Holding
|3,73
|-6,05
|-37,31
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.228,80
|0,06
|0,65
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.163,70
|0,06
|0,68
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.178,10
|0,06
|0,68
|Albaraka Türk
|1,08
|-6,90
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,19
|-11,19
|-7,06
|Alkim Kağıt
|4,96
|-5,88
|-11,11
|Alkim Kimya
|44,60
|-7,93
|16,39
|Altınyağ
|0,50
|-9,09
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|6,72
|5,16
|-32,73
|Anadolu Cam
|2,48
|-11,43
|-43,12
|Anadolu Efes
|17,71
|-7,18
|-23,27
|Anadolu Grubu Holding
|12,01
|-8,67
|-31,72
|Anadolu Hayat Emek.
|5,51
|-24,10
|-19,44
|Anadolu Isuzu
|7,59
|-10,18
|-37,63
|Anadolu Sigorta
|4,62
|-4,55
|5,00
|Anel Elektrik
|2,60
|0,00
|-19,00
|Arçelik
|13,27
|-12,98
|-36,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,69
|1,92
|Arena Bilgisayar
|7,90
|-5,28
|4,91
|Armada Bilgisayar
|11,86
|-17,92
|-27,64
|Arsan Tekstil
|2,44
|-11,27
|-31,84
|Artı Yatırım Holding
|0,64
|-17,95
|-20,99
|Aselsan
|21,40
|-15,95
|2,20
|Aslan Çimento
|34,06
|-2,74
|-14,76
|Ata GMYO
|3,43
|-5,77
|-24,28
|Atakule GMYO
|1,03
|-11,21
|-46,35
|Atlantis Yatırım Holding
|1,13
|-8,87
|13,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|-15,38
|-31,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,99
|-14,96
|-13,99
|Avrasya GMYO
|1,00
|-20,00
|-33,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,00
|-18,03
|-45,05
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,20
|0,04
|2,67
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|-15,89
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,00
|-9,91
|-42,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-10,00
|-17,81
|Aygaz
|7,95
|-14,94
|-34,55
|Bagfaş
|10,38
|-2,26
|-38,29
|Bak Ambalaj
|4,45
|-9,18
|-39,46
|Balatacılar Balatacılık
|1,56
|-27,10
|25,81
|Bantaş Ambalaj
|1,78
|-2,73
|-29,37
|Banvit
|14,61
|-9,87
|-21,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,49
|-5,32
|-3,86
|Batı Çimento
|1,91
|-15,86
|-42,30
|Batısöke Çimento
|0,72
|-14,29
|-45,04
|Bera Holding
|2,08
|-17,46
|-45,97
|Berkosan Yalıtım
|2,12
|-11,67
|-22,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|-13,69
|-40,82
|Beyaz Filo
|2,50
|-9,42
|-20,89
|Bilici Yatırım
|6,27
|-8,20
|43,48
|Bim Mağazalar
|49,82
|-1,25
|6,77
|Birko Mensucat
|0,24
|-7,69
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,92
|-14,02
|-19,30
|Bizim Mağazaları
|8,25
|5,36
|-26,14
|Bolu Çimento
|3,07
|-10,76
|-34,68
|Bomonti Elektrik
|1,06
|-3,64
|-17,19
|Borusan Mannesmann
|6,85
|-9,03
|-40,17
|Borusan Yat. Paz.
|45,48
|-8,12
|-26,47
|Bosch Fren Sistemleri
|161,80
|-11,63
|-44,19
|Bossa
|5,33
|-22,08
|-33,87
|Brisa
|6,50
|-13,33
|-31,65
|Burçelik
|4,50
|-11,76
|-22,55
|Burçelik Vana
|12,50
|-3,10
|28,73
|Bursa Çimento
|2,67
|-9,80
|-33,31
|Carrefoursa
|4,87
|-18,70
|3,40
|Casa Emtia Petrol
|7,48
|-20,26
|-20,34
|Ceo Event Medya
|5,03
|-5,09
|-38,96
|Coca Cola İçecek
|34,26
|-12,82
|-11,47
|Cosmos Yat. Holding
|1,83
|-5,18
|-10,29
|Credıtwest Faktorıng
|1,99
|-13,10
|-30,90
|Çelebi
|51,00
|-25,22
|-50,05
|Çelik Halat
|6,90
|20,63
|6,15
|Çemaş Döküm
|0,69
|-12,66
|-44,95
|Çemtaş
|4,71
|-9,94
|-43,12
|Çimbeton
|25,48
|-9,90
|-38,25
|Çimentaş
|9,35
|-12,86
|-37,67
|Çimsa
|6,06
|-10,49
|-33,26
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|-14,88
|-42,63
|Dagi Giyim
|1,42
|-19,77
|-43,20
|Dagi Yatırım Holding
|1,85
|-11,48
|-18,14
|Dardanel
|3,11
|-27,67
|-17,94
|Datagate Bilgisayar
|5,34
|-12,75
|-31,63
|Demısaş Döküm
|2,32
|-8,30
|-33,33
|Denge Holding
|0,85
|-15,00
|-37,96
|Deniz GMYO
|2,75
|-9,84
|-45,54
|Denizli Cam
|5,11
|-11,44
|-38,73
|Derimod
|3,10
|-29,06
|-56,58
|Derlüks Deri
|1,92
|-11,52
|-52,94
|Desa Deri
|2,20
|-23,88
|-51,54
|Despec Bilgisayar
|3,29
|-25,73
|-22,41
|Deva Holding
|8,50
|-11,18
|-5,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|-1,56
|-19,23
|Ditaş Doğan
|8,50
|9,11
|-11,09
|DO-CO
|254,10
|-16,06
|-54,95
|Doğan Burda
|2,87
|-3,37
|-52,72
|Doğan Holding
|1,44
|0,00
|-21,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|-13,11
|-35,76
|Doğusan
|1,10
|-19,71
|-47,12
|Doğuş GMYO
|3,20
|-23,44
|-29,36
|Doğuş Otomotiv
|5,20
|-31,13
|-45,38
|Döktaş Dökümcülük
|12,97
|-33,52
|-59,01
|Duran Doğan Basım
|14,32
|11,18
|1,99
|Dyo Boya
|3,10
|-8,82
|-36,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,32
|-18,23
|-10,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,82
|-20,29
|-22,65
|Edip Gayrimenkul
|1,00
|-20,63
|-28,06
|Ege Endüstri
|413,80
|-20,25
|-28,72
|Ege Gübre
|33,74
|-8,71
|-32,25
|Ege Profil
|8,33
|-11,10
|-30,41
|Ege Seramik
|2,65
|-23,63
|-28,57
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,22
|-12,00
|-31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|-17,39
|-5,00
|Egeplast
|9,98
|-15,71
|-20,16
|Ekiz Kimya
|0,80
|-11,11
|31,15
|Emek Elektrik
|1,01
|-22,90
|-36,48
|Eminiş Ambalaj
|1,66
|-19,02
|9,21
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|-7,50
|-23,97
|Enerjisa Enerji
|6,78
|-5,17
|-8,25
|Enka İnşaat
|5,68
|-3,73
|-11,53
|Erbosan
|14,87
|-14,44
|-40,47
|Ereğli Demir Çelik
|7,86
|-2,24
|-13,05
|Ersu Gıda
|1,81
|-33,70
|-12,56
|Escort Teknoloji
|1,33
|-25,70
|-4,32
|Etiler Gıda
|1,72
|1,78
|-29,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,85
|-16,67
|-49,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,74
|-11,90
|-40,80
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|-12,94
|-37,29
|Euro Yatırım Holding
|0,76
|-24,75
|-49,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,17
|-7,96
|-50,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|-0,78
|-44,42
|F-M İzmit Piston
|37,72
|-2,03
|-24,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,86
|-5,45
|-36,80
|Ford Otosan
|46,68
|-25,61
|-34,11
|Formet Çelik Kapı
|1,80
|-10,00
|-40,00
|Frigo Pak Gıda
|7,12
|-10,44
|-45,06
|Galatasaray Sportif
|1,43
|-29,90
|-29,56
|Garanti Bankası
|7,46
|-17,20
|-33,03
|Garanti Faktoring
|3,24
|-9,50
|-16,28
|Garanti Yat. Ort.
|1,00
|-11,50
|-7,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,20
|-0,90
|135,71
|Gedik Yatırım Holding
|13,38
|-4,43
|73,99
|Gediz Ambalaj
|5,28
|-11,85
|-21,89
|Gentaş
|1,79
|-17,51
|-18,26
|Gersan Elektrik
|1,81
|-14,22
|-43,26
|Global Men. Değ.
|1,26
|-17,11
|-32,98
|Global Yat. Holding
|2,23
|-22,03
|-54,21
|Good-Year
|2,86
|-17,82
|-29,38
|Göltaş Çimento
|10,07
|-9,52
|-43,40
|Gözde Girişim
|2,31
|-19,79
|-55,06
|GSD Denizcilik
|1,51
|-9,04
|-41,02
|GSD Holding
|0,92
|-15,60
|-38,26
|Gübre Fabrik.
|13,20
|-14,51
|46,02
|Güler Yat. Holding
|1,82
|27,27
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,72
|-8,02
|-21,10
|Halk GMYO
|1,10
|-9,84
|-9,84
|Halk Sigorta
|2,32
|-11,79
|17,17
|Hatay Tekstil
|4,76
|-22,60
|-30,71
|Hedef Girişim
|1,48
|-12,43
|-43,30
|Hektaş
|8,08
|-8,70
|0,75
|HUB Girişim
|12,40
|-28,57
|32,07
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|-13,33
|-31,58
|ICBC Turkey Bank
|3,00
|-10,45
|-43,07
|İdealist Danışmanlık
|2,02
|-14,41
|-39,16
|İdealist GMYO
|2,02
|-4,27
|-33,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|-22,61
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|-21,05
|-37,50
|İhlas Gazetecilik
|3,56
|-8,01
|-47,72
|İhlas Holding
|0,42
|-22,22
|-53,85
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|-27,27
|-52,94
|İndeks Bilgisayar
|6,14
|-19,00
|-36,70
|Info Yatırım
|8,40
|-1,18
|-5,62
|İntema
|5,98
|-22,84
|-35,42
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|-9,96
|-19,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|-4,70
|-21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA