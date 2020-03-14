Yatırımcı rehberi (8) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 -22,12 -9,14 Acıpayam Selüloz 4,59 -28,06 -27,94 Adana Çimento (A) 7,44 -16,03 -23,38 Adana Çimento (B) 6,05 -6,20 -15,15 Adana Çimento (C) 1,94 -2,51 -13,00 Adel Kalemcilik 9,83 -27,08 -37,39 Adese Alışveriş Ticaret 1,09 -28,29 -23,69 Afyon Çimento 4,83 -23,94 -23,09 Ak Enerji 0,73 -29,13 -33,03 Akbank 6,45 -11,52 -20,47 Akçansa 7,32 -19,38 -27,09 Akdenız Güvenlık Hız. 1,33 -31,44 -36,97 Akfen GMYO 2,30 -38,01 -43,21 Akın Tekstil 8,62 -35,19 -37,49 Akiş GMYO 3,04 -20,83 -24,75 Akmerkez GMYO 22,20 -10,99 -6,25 Aksa 6,82 -10,85 -12,88 Aksa Enerji 3,41 -14,54 -10,26 Aksigorta 5,16 -12,25 -4,76 Aksu Enerji 6,83 -33,37 -54,07 Alarko Carrıer 38,00 -25,20 -36,67 Alarko GMYO 9,94 -28,13 -34,53 Alarko Holding 3,97 -23,65 -33,28 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.228,10 0,06 0,59 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.163,00 0,06 0,62 Albaraka PY One Tower GMYF 1.177,40 0,06 0,62 Albaraka Türk 1,16 -16,55 -24,18 Alcatel Lucent Teletaş 12,60 -44,54 4,65 Alkim Kağıt 5,27 -15,68 -5,56 Alkim Kimya 48,44 -5,85 26,41 Altınyağ 0,55 -22,54 34,15 Altınyunus Çeşme 6,39 -35,97 -36,04 Anadolu Cam 2,80 -24,93 -35,78 Anadolu Efes 19,08 -17,76 -17,33 Anadolu Grubu Holding 13,15 -21,12 -25,24 Anadolu Hayat Emek. 7,26 -3,20 6,14 Anadolu Isuzu 8,45 -26,52 -30,57 Anadolu Sigorta 4,84 -2,81 10,00 Anel Elektrik 2,60 -14,19 -19,00 Arçelik 15,25 -14,99 -26,82 ARD Bilişim Teknolojileri 11,47 -25,71 Arena Bilgisayar 8,34 -23,77 10,76 Armada Bilgisayar 14,45 -35,20 -11,84 Arsan Tekstil 2,75 -44,78 -23,18 Artı Yatırım Holding 0,78 -8,24 -3,70 Aselsan 25,46 -14,68 21,59 Aslan Çimento 35,02 -1,52 -12,36 Ata GMYO 3,64 -5,70 -19,65 Atakule GMYO 1,16 -36,96 -39,58 Atlantis Yatırım Holding 1,24 -8,15 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,17 -29,09 -18,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -7,11 1,15 Avrasya GMYO 1,25 -33,86 -17,22 Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -34,05 -32,97 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,04 2,63 Avrupa Yatırım Holding 1,07 -22,46 -30,52 Ayen Enerji 2,22 -35,09 -36,02 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 -22,18 -8,68 Aygaz 9,88 -15,05 -23,05 Bagfaş 10,62 -21,33 -36,86 Bak Ambalaj 4,90 -21,60 -33,33 Balatacılar Balatacılık 2,14 -27,95 72,58 Bantaş Ambalaj 1,83 -32,22 -27,38 Banvit 16,21 -8,93 -12,71 Baştaş Başkent Çimento 2,63 -8,68 1,54 Batı Çimento 2,27 -32,64 -31,42 Batısöke Çimento 0,84 -32,26 -35,88 Bera Holding 2,52 -29,01 -34,55 Berkosan Yalıtım 2,40 -32,20 -12,41 Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 -35,88 -31,43 Beyaz Filo 2,76 -20,46 -12,66 Bilici Yatırım 6,83 -13,21 56,29 Bim Mağazalar 50,45 -4,45 8,12 Birko Mensucat 0,26 -25,71 -16,13 Birlik Mensucat 1,07 -13,01 -6,14 Bizim Mağazaları 7,83 -10,41 -29,90 Bolu Çimento 3,44 -16,71 -26,81 Bomonti Elektrik 1,10 -19,12 -14,06 Borusan Mannesmann 7,53 -23,94 -34,24 Borusan Yat. Paz. 49,50 -23,96 -19,97 Bosch Fren Sistemleri 183,10 -25,08 -36,84 Bossa 6,84 -27,23 -15,14 Brisa 7,50 -11,56 -21,14 Burçelik 5,10 -35,28 -12,22 Burçelik Vana 12,90 -20,86 32,85 Bursa Çimento 2,96 -15,67 -26,06 Carrefoursa 5,99 -10,86 27,18 Casa Emtia Petrol 9,38 -10,50 -0,11 Ceo Event Medya 5,30 -19,94 -35,68 Coca Cola İçecek 39,30 -9,24 1,55 Cosmos Yat. Holding 1,93 -17,52 -5,39 Credıtwest Faktorıng 2,29 -2,55 -20,49 Çelebi 68,20 -19,10 -33,20 Çelik Halat 5,72 -32,39 -12,00 Çemaş Döküm 0,79 -34,17 -36,98 Çemtaş 5,23 -15,65 -36,84 Çimbeton 28,28 -24,39 -31,46 Çimentaş 10,73 -23,30 -28,47 Çimsa 6,77 -24,78 -25,44 Çuhadaroğlu Metal 2,15 -29,74 -32,60 Dagi Giyim 1,77 -32,95 -29,20 Dagi Yatırım Holding 2,09 -34,28 -7,52 Dardanel 4,30 -17,62 13,46 Datagate Bilgisayar 6,12 -26,27 -21,64 Demısaş Döküm 2,53 -28,93 -27,30 Denge Holding 1,00 -20,00 -27,01 Deniz GMYO 3,05 -31,92 -39,60 Denizli Cam 5,77 -24,38 -30,82 Derimod 4,37 -41,58 -38,80 Derlüks Deri 2,17 -35,61 -46,81 Desa Deri 2,89 -41,85 -36,34 Despec Bilgisayar 4,43 -12,80 4,48 Deva Holding 9,57 -0,62 6,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -12,33 -17,95 Ditaş Doğan 7,79 -32,67 -18,51 DO-CO 302,70 -34,47 -46,33 Doğan Burda 2,97 -29,95 -51,07 Doğan Holding 1,44 -16,28 -21,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 -36,79 -26,06 Doğusan 1,37 -31,16 -34,13 Doğuş GMYO 4,18 -30,45 -7,73 Doğuş Otomotiv 7,55 -19,85 -20,69 Döktaş Dökümcülük 19,51 -22,02 -38,35 Duran Doğan Basım 12,88 -23,29 -8,26 Dyo Boya 3,40 -34,99 -30,61 Eczacıbaşı İlaç 4,06 5,45 9,43 Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,82 -2,97 Edip Gayrimenkul 1,26 -35,05 -9,35 Ege Endüstri 518,90 -16,58 -10,61 Ege Gübre 36,96 -20,52 -25,78 Ege Profil 9,37 -24,19 -21,72 Ege Seramik 3,47 -21,85 -6,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -30,56 -21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -29,09 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -30,30 15,00 Egeplast 11,84 -19,18 -5,28 Ekiz Kimya 0,90 -27,42 47,54 Emek Elektrik 1,31 -32,82 -17,61 Eminiş Ambalaj 2,05 -14,58 34,87 Emlak Konut GMYO 1,20 -16,67 -17,81 Enerjisa Enerji 7,15 -11,07 -3,25 Enka İnşaat 5,90 -12,98 -8,10 Erbosan 17,38 -14,30 -30,42 Ereğli Demir Çelik 8,04 -9,66 -11,06 Ersu Gıda 2,73 -12,78 31,88 Escort Teknoloji 1,79 -42,63 28,78 Etiler Gıda 1,69 -18,36 -31,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 -32,89 -38,92 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -29,41 -32,80 Euro Yat. Ort. 0,85 -28,57 -27,97 Euro Yatırım Holding 1,01 -30,34 -32,67 Fenerbahçe Futbol 7,79 -32,44 -46,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 -32,81 -43,98 F-M İzmit Piston 38,50 -13,68 -22,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 -32,01 -33,16 Ford Otosan 62,75 -18,61 -11,43 Formet Çelik Kapı 2,00 -6,98 -33,33 Frigo Pak Gıda 7,95 -27,40 -38,66 Galatasaray Sportif 2,04 -42,21 0,49 Garanti Bankası 9,01 -10,17 -19,12 Garanti Faktoring 3,58 -23,34 -7,49 Garanti Yat. Ort. 1,13 -30,25 4,63 Gedik Y. Men. Değ. 13,32 -9,45 137,86 Gedik Yatırım Holding 14,00 -29,15 82,05 Gediz Ambalaj 5,99 -15,75 -11,39 Gentaş 2,17 -6,06 -0,91 Gersan Elektrik 2,11 -31,27 -33,86 Global Men. Değ. 1,52 -38,46 -19,15 Global Yat. Holding 2,86 -18,29 -41,27 Good-Year 3,48 -23,68 -14,07 Göltaş Çimento 11,13 -19,41 -37,44 Gözde Girişim 2,88 -19,78 -43,97 GSD Denizcilik 1,66 -30,25 -35,16 GSD Holding 1,09 -24,83 -26,85 Gübre Fabrik. 15,44 -17,52 70,80 Güler Yat. Holding 1,43 -12,27 -29,56 Güneş Sigorta 1,87 -25,79 -14,22 Halk GMYO 1,22 -21,29 0,00 Halk Sigorta 2,63 -26,74 32,83 Hatay Tekstil 6,15 -32,19 -10,48 Hedef Girişim 1,69 -24,55 -35,25 Hektaş 8,85 -8,29 10,35 HUB Girişim 17,36 -34,04 84,90 Hürriyet Gzt. 0,90 -28,57 -21,05 ICBC Turkey Bank 3,35 -21,55 -36,43 İdealist Danışmanlık 2,36 -21,85 -28,92 İdealist GMYO 2,11 -31,49 -31,05 İhlas Ev Aletleri 2,30 -42,50 -26,52 İhlas Gayrimenkul 0,95 -26,92 -20,83 İhlas Gazetecilik 3,87 -0,77 -43,17 İhlas Holding 0,54 -30,77 -40,66 İhlas Yayın Holding 0,66 -37,14 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,58 -26,41 -21,86 Info Yatırım 8,50 7,46 -4,49 İntema 7,75 -22,58 -16,31 İpek Doğal Enerji 6,93 -25,40 -10,23 İskenderun Demir Çelik 6,60 -10,20 -17,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek) Kaynak: AA