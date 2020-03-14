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Borsa İstanbul, Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 -22,12 -9,14
Acıpayam Selüloz 4,59 -28,06 -27,94
Adana Çimento (A) 7,44 -16,03 -23,38
Adana Çimento (B) 6,05 -6,20 -15,15
Adana Çimento (C) 1,94 -2,51 -13,00
Adel Kalemcilik 9,83 -27,08 -37,39
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 -28,29 -23,69
Afyon Çimento 4,83 -23,94 -23,09
Ak Enerji 0,73 -29,13 -33,03
Akbank 6,45 -11,52 -20,47
Akçansa 7,32 -19,38 -27,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,33 -31,44 -36,97
Akfen GMYO 2,30 -38,01 -43,21
Akın Tekstil 8,62 -35,19 -37,49
Akiş GMYO 3,04 -20,83 -24,75
Akmerkez GMYO 22,20 -10,99 -6,25
Aksa 6,82 -10,85 -12,88
Aksa Enerji 3,41 -14,54 -10,26
Aksigorta 5,16 -12,25 -4,76
Aksu Enerji 6,83 -33,37 -54,07
Alarko Carrıer 38,00 -25,20 -36,67
Alarko GMYO 9,94 -28,13 -34,53
Alarko Holding 3,97 -23,65 -33,28
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.228,10 0,06 0,59
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.163,00 0,06 0,62
Albaraka PY One Tower GMYF 1.177,40 0,06 0,62
Albaraka Türk 1,16 -16,55 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 12,60 -44,54 4,65
Alkim Kağıt 5,27 -15,68 -5,56
Alkim Kimya 48,44 -5,85 26,41
Altınyağ 0,55 -22,54 34,15
Altınyunus Çeşme 6,39 -35,97 -36,04
Anadolu Cam 2,80 -24,93 -35,78
Anadolu Efes 19,08 -17,76 -17,33
Anadolu Grubu Holding 13,15 -21,12 -25,24
Anadolu Hayat Emek. 7,26 -3,20 6,14
Anadolu Isuzu 8,45 -26,52 -30,57
Anadolu Sigorta 4,84 -2,81 10,00
Anel Elektrik 2,60 -14,19 -19,00
Arçelik 15,25 -14,99 -26,82
ARD Bilişim Teknolojileri 11,47 -25,71
Arena Bilgisayar 8,34 -23,77 10,76
Armada Bilgisayar 14,45 -35,20 -11,84
Arsan Tekstil 2,75 -44,78 -23,18
Artı Yatırım Holding 0,78 -8,24 -3,70
Aselsan 25,46 -14,68 21,59
Aslan Çimento 35,02 -1,52 -12,36
Ata GMYO 3,64 -5,70 -19,65
Atakule GMYO 1,16 -36,96 -39,58
Atlantis Yatırım Holding 1,24 -8,15 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,17 -29,09 -18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -7,11 1,15
Avrasya GMYO 1,25 -33,86 -17,22
Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -34,05 -32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,04 2,63
Avrupa Yatırım Holding 1,07 -22,46 -30,52
Ayen Enerji 2,22 -35,09 -36,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 -22,18 -8,68
Aygaz 9,88 -15,05 -23,05
Bagfaş 10,62 -21,33 -36,86
Bak Ambalaj 4,90 -21,60 -33,33
Balatacılar Balatacılık 2,14 -27,95 72,58
Bantaş Ambalaj 1,83 -32,22 -27,38
Banvit 16,21 -8,93 -12,71
Baştaş Başkent Çimento 2,63 -8,68 1,54
Batı Çimento 2,27 -32,64 -31,42
Batısöke Çimento 0,84 -32,26 -35,88
Bera Holding 2,52 -29,01 -34,55
Berkosan Yalıtım 2,40 -32,20 -12,41
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 -35,88 -31,43
Beyaz Filo 2,76 -20,46 -12,66
Bilici Yatırım 6,83 -13,21 56,29
Bim Mağazalar 50,45 -4,45 8,12
Birko Mensucat 0,26 -25,71 -16,13
Birlik Mensucat 1,07 -13,01 -6,14
Bizim Mağazaları 7,83 -10,41 -29,90
Bolu Çimento 3,44 -16,71 -26,81
Bomonti Elektrik 1,10 -19,12 -14,06
Borusan Mannesmann 7,53 -23,94 -34,24
Borusan Yat. Paz. 49,50 -23,96 -19,97
Bosch Fren Sistemleri 183,10 -25,08 -36,84
Bossa 6,84 -27,23 -15,14
Brisa 7,50 -11,56 -21,14
Burçelik 5,10 -35,28 -12,22
Burçelik Vana 12,90 -20,86 32,85
Bursa Çimento 2,96 -15,67 -26,06
Carrefoursa 5,99 -10,86 27,18
Casa Emtia Petrol 9,38 -10,50 -0,11
Ceo Event Medya 5,30 -19,94 -35,68
Coca Cola İçecek 39,30 -9,24 1,55
Cosmos Yat. Holding 1,93 -17,52 -5,39
Credıtwest Faktorıng 2,29 -2,55 -20,49
Çelebi 68,20 -19,10 -33,20
Çelik Halat 5,72 -32,39 -12,00
Çemaş Döküm 0,79 -34,17 -36,98
Çemtaş 5,23 -15,65 -36,84
Çimbeton 28,28 -24,39 -31,46
Çimentaş 10,73 -23,30 -28,47
Çimsa 6,77 -24,78 -25,44
Çuhadaroğlu Metal 2,15 -29,74 -32,60
Dagi Giyim 1,77 -32,95 -29,20
Dagi Yatırım Holding 2,09 -34,28 -7,52
Dardanel 4,30 -17,62 13,46
Datagate Bilgisayar 6,12 -26,27 -21,64
Demısaş Döküm 2,53 -28,93 -27,30
Denge Holding 1,00 -20,00 -27,01
Deniz GMYO 3,05 -31,92 -39,60
Denizli Cam 5,77 -24,38 -30,82
Derimod 4,37 -41,58 -38,80
Derlüks Deri 2,17 -35,61 -46,81
Desa Deri 2,89 -41,85 -36,34
Despec Bilgisayar 4,43 -12,80 4,48
Deva Holding 9,57 -0,62 6,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -12,33 -17,95
Ditaş Doğan 7,79 -32,67 -18,51
DO-CO 302,70 -34,47 -46,33
Doğan Burda 2,97 -29,95 -51,07
Doğan Holding 1,44 -16,28 -21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 -36,79 -26,06
Doğusan 1,37 -31,16 -34,13
Doğuş GMYO 4,18 -30,45 -7,73
Doğuş Otomotiv 7,55 -19,85 -20,69
Döktaş Dökümcülük 19,51 -22,02 -38,35
Duran Doğan Basım 12,88 -23,29 -8,26
Dyo Boya 3,40 -34,99 -30,61
Eczacıbaşı İlaç 4,06 5,45 9,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,82 -2,97
Edip Gayrimenkul 1,26 -35,05 -9,35
Ege Endüstri 518,90 -16,58 -10,61
Ege Gübre 36,96 -20,52 -25,78
Ege Profil 9,37 -24,19 -21,72
Ege Seramik 3,47 -21,85 -6,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -30,56 -21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -29,09 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -30,30 15,00
Egeplast 11,84 -19,18 -5,28
Ekiz Kimya 0,90 -27,42 47,54
Emek Elektrik 1,31 -32,82 -17,61
Eminiş Ambalaj 2,05 -14,58 34,87
Emlak Konut GMYO 1,20 -16,67 -17,81
Enerjisa Enerji 7,15 -11,07 -3,25
Enka İnşaat 5,90 -12,98 -8,10
Erbosan 17,38 -14,30 -30,42
Ereğli Demir Çelik 8,04 -9,66 -11,06
Ersu Gıda 2,73 -12,78 31,88
Escort Teknoloji 1,79 -42,63 28,78
Etiler Gıda 1,69 -18,36 -31,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,02 -32,89 -38,92
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 -29,41 -32,80
Euro Yat. Ort. 0,85 -28,57 -27,97
Euro Yatırım Holding 1,01 -30,34 -32,67
Fenerbahçe Futbol 7,79 -32,44 -46,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 -32,81 -43,98
F-M İzmit Piston 38,50 -13,68 -22,81
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,14 -32,01 -33,16
Ford Otosan 62,75 -18,61 -11,43
Formet Çelik Kapı 2,00 -6,98 -33,33
Frigo Pak Gıda 7,95 -27,40 -38,66
Galatasaray Sportif 2,04 -42,21 0,49
Garanti Bankası 9,01 -10,17 -19,12
Garanti Faktoring 3,58 -23,34 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,13 -30,25 4,63
Gedik Y. Men. Değ. 13,32 -9,45 137,86
Gedik Yatırım Holding 14,00 -29,15 82,05
Gediz Ambalaj 5,99 -15,75 -11,39
Gentaş 2,17 -6,06 -0,91
Gersan Elektrik 2,11 -31,27 -33,86
Global Men. Değ. 1,52 -38,46 -19,15
Global Yat. Holding 2,86 -18,29 -41,27
Good-Year 3,48 -23,68 -14,07
Göltaş Çimento 11,13 -19,41 -37,44
Gözde Girişim 2,88 -19,78 -43,97
GSD Denizcilik 1,66 -30,25 -35,16
GSD Holding 1,09 -24,83 -26,85
Gübre Fabrik. 15,44 -17,52 70,80
Güler Yat. Holding 1,43 -12,27 -29,56
Güneş Sigorta 1,87 -25,79 -14,22
Halk GMYO 1,22 -21,29 0,00
Halk Sigorta 2,63 -26,74 32,83
Hatay Tekstil 6,15 -32,19 -10,48
Hedef Girişim 1,69 -24,55 -35,25
Hektaş 8,85 -8,29 10,35
HUB Girişim 17,36 -34,04 84,90
Hürriyet Gzt. 0,90 -28,57 -21,05
ICBC Turkey Bank 3,35 -21,55 -36,43
İdealist Danışmanlık 2,36 -21,85 -28,92
İdealist GMYO 2,11 -31,49 -31,05
İhlas Ev Aletleri 2,30 -42,50 -26,52
İhlas Gayrimenkul 0,95 -26,92 -20,83
İhlas Gazetecilik 3,87 -0,77 -43,17
İhlas Holding 0,54 -30,77 -40,66
İhlas Yayın Holding 0,66 -37,14 -35,29
İndeks Bilgisayar 7,58 -26,41 -21,86
Info Yatırım 8,50 7,46 -4,49
İntema 7,75 -22,58 -16,31
İpek Doğal Enerji 6,93 -25,40 -10,23
İskenderun Demir Çelik 6,60 -10,20 -17,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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