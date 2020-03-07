Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,17
|9,05
|16,67
|Acıpayam Selüloz
|6,38
|2,57
|0,16
|Adana Çimento (A)
|8,86
|5,10
|-8,75
|Adana Çimento (B)
|6,45
|-2,27
|-9,54
|Adana Çimento (C)
|1,99
|3,11
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|13,48
|-0,15
|-14,14
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|10,14
|6,42
|Afyon Çimento
|6,35
|2,42
|1,11
|Ak Enerji
|1,03
|-1,90
|-5,50
|Akbank
|7,29
|7,84
|-10,11
|Akçansa
|9,08
|0,11
|-9,56
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,94
|7,78
|-8,06
|Akfen GMYO
|3,71
|6,61
|-8,40
|Akın Tekstil
|13,30
|-0,15
|-3,55
|Akiş GMYO
|3,84
|1,05
|-4,95
|Akmerkez GMYO
|24,94
|0,89
|5,32
|Aksa
|7,65
|-3,16
|-2,28
|Aksa Enerji
|3,99
|12,39
|5,00
|Aksigorta
|6,61
|4,59
|8,54
|Aksu Enerji
|10,25
|4,59
|-31,07
|Alarko Carrıer
|50,80
|-2,03
|-15,33
|Alarko GMYO
|13,83
|-1,71
|-8,91
|Alarko Holding
|5,20
|-6,64
|-12,61
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.227,40
|0,06
|0,53
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.162,30
|0,06
|0,56
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.176,70
|0,06
|0,56
|Albaraka Türk
|1,39
|2,96
|-9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,72
|15,92
|88,70
|Alkim Kağıt
|6,25
|-0,64
|12,01
|Alkim Kimya
|51,45
|4,79
|34,26
|Altınyağ
|0,71
|-4,05
|73,17
|Altınyunus Çeşme
|9,98
|-8,44
|-0,10
|Anadolu Cam
|3,73
|-1,06
|-14,45
|Anadolu Efes
|23,20
|5,74
|0,52
|Anadolu Grubu Holding
|16,67
|3,41
|-5,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|4,75
|9,65
|Anadolu Isuzu
|11,50
|13,08
|-5,51
|Anadolu Sigorta
|4,98
|2,89
|13,18
|Anel Elektrik
|3,03
|3,06
|-5,61
|Arçelik
|17,94
|-3,44
|-13,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,44
|15,05
|Arena Bilgisayar
|10,94
|7,15
|45,29
|Armada Bilgisayar
|22,30
|24,93
|36,06
|Arsan Tekstil
|4,98
|3,97
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|0,85
|1,19
|4,94
|Aselsan
|29,84
|8,51
|42,50
|Aslan Çimento
|35,56
|3,13
|-11,01
|Ata GMYO
|3,86
|5,75
|-14,79
|Atakule GMYO
|1,84
|5,14
|-4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,35
|-0,74
|35,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|26,92
|14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,18
|4,69
|8,90
|Avrasya GMYO
|1,89
|25,17
|25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,85
|16,35
|1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,20
|0,04
|2,59
|Avrupa Yatırım Holding
|1,38
|3,76
|-10,39
|Ayen Enerji
|3,42
|10,68
|-1,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,57
|6,20
|17,35
|Aygaz
|11,63
|2,02
|-9,42
|Bagfaş
|13,50
|-6,90
|-19,74
|Bak Ambalaj
|6,25
|1,79
|-14,97
|Balatacılar Balatacılık
|2,97
|23,75
|139,52
|Bantaş Ambalaj
|2,70
|2,27
|7,14
|Banvit
|17,80
|-3,05
|-4,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,88
|0,70
|11,20
|Batı Çimento
|3,37
|4,98
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,24
|2,48
|-5,34
|Bera Holding
|3,55
|2,60
|-7,79
|Berkosan Yalıtım
|3,54
|42,74
|29,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|3,97
|6,94
|Beyaz Filo
|3,47
|1,76
|9,81
|Bilici Yatırım
|7,87
|7,07
|80,09
|Bim Mağazalar
|52,80
|9,91
|13,16
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,23
|5,13
|7,89
|Bizim Mağazaları
|8,74
|-2,46
|-21,75
|Bolu Çimento
|4,13
|5,36
|-12,13
|Bomonti Elektrik
|1,36
|4,62
|6,25
|Borusan Mannesmann
|9,90
|0,10
|-13,54
|Borusan Yat. Paz.
|65,10
|5,68
|5,25
|Bosch Fren Sistemleri
|244,40
|-1,41
|-15,70
|Bossa
|9,40
|3,52
|16,63
|Brisa
|8,48
|-4,29
|-10,83
|Burçelik
|7,88
|29,39
|35,63
|Burçelik Vana
|16,30
|9,10
|67,87
|Bursa Çimento
|3,51
|3,54
|-12,32
|Carrefoursa
|6,72
|27,27
|42,68
|Casa Emtia Petrol
|10,48
|4,80
|11,61
|Ceo Event Medya
|6,62
|6,77
|-19,66
|Coca Cola İçecek
|43,30
|-3,99
|11,89
|Cosmos Yat. Holding
|2,34
|3,54
|14,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|4,44
|-18,40
|Çelebi
|84,30
|5,37
|-17,43
|Çelik Halat
|8,46
|-3,09
|30,15
|Çemaş Döküm
|1,20
|3,45
|-4,27
|Çemtaş
|6,20
|-2,36
|-25,12
|Çimbeton
|37,40
|1,41
|-9,36
|Çimentaş
|13,99
|3,02
|-6,73
|Çimsa
|9,00
|-0,55
|-0,88
|Çuhadaroğlu Metal
|3,06
|0,00
|-4,08
|Dagi Giyim
|2,64
|-0,75
|5,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,18
|13,17
|40,71
|Dardanel
|5,22
|18,91
|37,73
|Datagate Bilgisayar
|8,30
|11,56
|6,27
|Demısaş Döküm
|3,56
|-2,20
|2,30
|Denge Holding
|1,25
|1,63
|-8,76
|Deniz GMYO
|4,48
|5,41
|-11,29
|Denizli Cam
|7,63
|3,95
|-8,51
|Derimod
|7,48
|-1,58
|4,76
|Derlüks Deri
|3,37
|5,97
|-17,40
|Desa Deri
|4,97
|5,74
|9,47
|Despec Bilgisayar
|5,08
|7,63
|19,81
|Deva Holding
|9,63
|3,10
|7,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|5,80
|-6,41
|Ditaş Doğan
|11,57
|0,26
|21,03
|DO-CO
|461,90
|-13,08
|-18,10
|Doğan Burda
|4,24
|-4,29
|-30,15
|Doğan Holding
|1,72
|0,00
|-6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,93
|7,22
|16,97
|Doğusan
|1,99
|2,58
|-4,33
|Doğuş GMYO
|6,01
|6,56
|32,67
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|-2,59
|-1,05
|Döktaş Dökümcülük
|25,02
|3,39
|-20,94
|Duran Doğan Basım
|16,79
|1,76
|19,59
|Dyo Boya
|5,23
|16,74
|6,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,85
|0,79
|3,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,00
|-8,33
|8,80
|Edip Gayrimenkul
|1,94
|6,01
|39,57
|Ege Endüstri
|622,00
|-6,82
|7,15
|Ege Gübre
|46,50
|-3,41
|-6,63
|Ege Profil
|12,36
|1,56
|3,26
|Ege Seramik
|4,44
|-0,45
|19,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,55
|14,58
|41,03
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|3,13
|65,00
|Egeplast
|14,65
|0,69
|17,20
|Ekiz Kimya
|1,24
|5,08
|103,28
|Emek Elektrik
|1,95
|18,18
|22,64
|Eminiş Ambalaj
|2,40
|8,60
|57,89
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|3,60
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|8,04
|3,21
|8,80
|Enka İnşaat
|6,78
|5,44
|5,61
|Erbosan
|20,28
|-1,07
|-18,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|7,88
|-1,55
|Ersu Gıda
|3,13
|2,29
|51,21
|Escort Teknoloji
|3,12
|8,33
|124,46
|Etiler Gıda
|2,07
|10,70
|-15,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,52
|6,29
|-8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,19
|3,48
|-4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|5,31
|0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|9,85
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,53
|-2,62
|-20,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,81
|0,26
|-16,63
|F-M İzmit Piston
|44,60
|1,83
|-10,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,56
|2,30
|-1,69
|Ford Otosan
|77,10
|-1,15
|8,82
|Formet Çelik Kapı
|2,15
|-2,27
|-28,33
|Frigo Pak Gıda
|10,95
|13,12
|-15,51
|Galatasaray Sportif
|3,53
|-6,12
|73,89
|Garanti Bankası
|10,03
|5,58
|-9,96
|Garanti Faktoring
|4,67
|20,98
|20,67
|Garanti Yat. Ort.
|1,62
|8,00
|50,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,71
|9,21
|162,68
|Gedik Yatırım Holding
|19,76
|-1,15
|156,96
|Gediz Ambalaj
|7,11
|2,89
|5,18
|Gentaş
|2,31
|-2,53
|5,48
|Gersan Elektrik
|3,07
|0,00
|-3,76
|Global Men. Değ.
|2,47
|17,06
|31,38
|Global Yat. Holding
|3,50
|0,00
|-28,13
|Good-Year
|4,56
|4,35
|12,59
|Göltaş Çimento
|13,81
|-1,00
|-22,37
|Gözde Girişim
|3,59
|-2,97
|-30,16
|GSD Denizcilik
|2,38
|1,28
|-7,03
|GSD Holding
|1,45
|2,11
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|18,72
|9,79
|107,08
|Güler Yat. Holding
|1,63
|2,52
|-19,70
|Güneş Sigorta
|2,52
|2,86
|15,60
|Halk GMYO
|1,55
|10,71
|27,05
|Halk Sigorta
|3,59
|22,95
|81,31
|Hatay Tekstil
|9,07
|-1,95
|32,02
|Hedef Girişim
|2,24
|-0,88
|-14,18
|Hektaş
|9,65
|0,21
|20,32
|HUB Girişim
|26,32
|0,77
|180,34
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|15,60
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|-0,23
|-18,98
|İdealist Danışmanlık
|3,02
|4,86
|-9,04
|İdealist GMYO
|3,08
|5,12
|0,65
|İhlas Ev Aletleri
|4,00
|22,32
|27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|7,44
|8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,90
|-2,26
|-42,73
|İhlas Holding
|0,78
|6,85
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|-0,94
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|10,30
|-2,83
|6,19
|Info Yatırım
|7,91
|-14,02
|-11,12
|İntema
|10,01
|0,10
|8,10
|İpek Doğal Enerji
|9,29
|-0,32
|20,34
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|3,52
|-8,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA