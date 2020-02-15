Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
15.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:08
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,33
|1,30
|25,27
|Acıpayam Selüloz
|8,00
|0,88
|25,59
|Adana Çimento (A)
|9,98
|3,10
|2,78
|Adana Çimento (B)
|7,15
|3,03
|0,28
|Adana Çimento (C)
|2,07
|-6,76
|-7,17
|Adel Kalemcilik
|16,31
|-7,49
|3,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|-9,77
|2,92
|Afyon Çimento
|7,50
|-2,34
|19,43
|Ak Enerji
|1,22
|-0,81
|11,93
|Akbank
|8,10
|-3,91
|-0,12
|Akçansa
|10,56
|-2,40
|5,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|-0,44
|8,06
|Akfen GMYO
|3,93
|-3,44
|-2,96
|Akın Tekstil
|15,68
|0,97
|13,71
|Akiş GMYO
|4,46
|-0,22
|10,40
|Akmerkez GMYO
|28,38
|4,65
|19,85
|Aksa
|8,60
|5,99
|9,85
|Aksa Enerji
|4,02
|-4,29
|5,79
|Aksigorta
|6,51
|-3,56
|6,90
|Aksu Enerji
|12,90
|-1,15
|-13,25
|Alarko Carrıer
|63,00
|-3,00
|5,00
|Alarko GMYO
|94,05
|1,68
|2,45
|Alarko Holding
|6,27
|2,12
|5,38
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.225,30
|0,06
|0,36
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.160,20
|0,06
|0,38
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.174,60
|0,06
|0,38
|Albaraka Türk
|1,63
|-4,12
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,02
|21,48
|66,28
|Alkim Kağıt
|7,06
|1,88
|26,52
|Alkim Kimya
|48,08
|0,42
|25,47
|Altınyağ
|0,68
|11,48
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|12,74
|9,92
|27,53
|Anadolu Cam
|4,09
|-3,99
|-6,19
|Anadolu Efes
|24,60
|-4,28
|6,59
|Anadolu Grubu Holding
|18,68
|-1,68
|6,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,69
|-2,04
|12,43
|Anadolu Isuzu
|12,42
|-1,04
|2,05
|Anadolu Sigorta
|4,97
|-0,20
|12,95
|Anel Elektrik
|3,27
|-2,10
|1,87
|Arçelik
|20,52
|-4,56
|-1,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,00
|135,91
|Arena Bilgisayar
|11,70
|-11,23
|55,38
|Armada Bilgisayar
|24,70
|-4,71
|50,70
|Arsan Tekstil
|5,31
|9,48
|48,32
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|1,04
|19,75
|Aselsan
|29,08
|18,89
|38,87
|Aslan Çimento
|36,70
|-7,32
|-8,16
|Ata GMYO
|4,06
|5,73
|-10,38
|Atakule GMYO
|2,15
|-4,44
|11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|3,17
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|3,57
|20,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,86
|-3,13
|6,60
|Avrasya GMYO
|1,82
|-0,55
|20,53
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,17
|7,96
|19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,70
|0,04
|2,47
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-2,50
|1,30
|Ayen Enerji
|4,04
|-2,18
|16,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,83
|1,07
|29,22
|Aygaz
|12,82
|-2,73
|-0,16
|Bagfaş
|19,66
|2,13
|16,88
|Bak Ambalaj
|7,65
|-4,37
|4,08
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|-6,45
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|3,42
|-2,84
|35,71
|Banvit
|19,30
|0,73
|3,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,93
|3,69
|51,74
|Batı Çimento
|3,71
|-0,80
|12,08
|Batısöke Çimento
|1,53
|0,66
|16,79
|Bera Holding
|4,13
|-6,56
|7,27
|Berkosan Yalıtım
|3,37
|-2,03
|22,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,88
|5,88
|17,55
|Beyaz Filo
|4,04
|-1,94
|27,85
|Bilici Yatırım
|6,65
|4,89
|52,17
|Bim Mağazalar
|47,54
|-1,21
|1,89
|Birko Mensucat
|0,37
|-5,13
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,55
|1,31
|35,96
|Bizim Mağazaları
|10,22
|-9,56
|-8,50
|Bolu Çimento
|4,65
|0,00
|-1,06
|Bomonti Elektrik
|1,51
|2,03
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,52
|-1,11
|9,34
|Borusan Yat. Paz.
|67,00
|-4,42
|8,33
|Bosch Fren Sistemleri
|301,00
|-2,56
|3,83
|Bossa
|11,09
|26,02
|37,59
|Brisa
|9,83
|1,76
|3,36
|Burçelik
|8,08
|-0,25
|39,07
|Burçelik Vana
|14,95
|-8,28
|53,96
|Bursa Çimento
|4,50
|-7,00
|12,40
|Carrefoursa
|7,51
|4,02
|59,45
|Ceo Event Medya
|7,75
|-0,77
|-5,95
|Coca Cola İçecek
|45,90
|0,57
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|2,64
|2,72
|29,41
|Credıtwest Faktorıng
|2,51
|0,40
|-12,85
|Çelebi
|97,15
|-3,43
|-4,85
|Çelik Halat
|9,91
|-10,48
|52,46
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,64
|-1,08
|Çemtaş
|8,15
|-14,12
|-1,57
|Çimbeton
|49,00
|4,26
|18,76
|Çimentaş
|17,20
|3,24
|14,67
|Çimsa
|9,62
|-3,61
|5,95
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|4,01
|21,94
|Dagi Giyim
|3,47
|15,67
|38,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,86
|-14,98
|70,80
|Dardanel
|6,13
|-0,33
|61,74
|Datagate Bilgisayar
|10,14
|-2,50
|29,83
|Demısaş Döküm
|3,92
|-3,45
|12,64
|Denge Holding
|1,39
|-2,80
|1,46
|Deniz GMYO
|5,30
|-7,67
|4,95
|Denizli Cam
|9,01
|-1,64
|8,03
|Derimod
|9,19
|0,88
|28,71
|Derlüks Deri
|4,16
|-0,48
|1,96
|Desa Deri
|5,57
|8,37
|22,69
|Despec Bilgisayar
|6,10
|-7,15
|43,87
|Deva Holding
|11,29
|-0,79
|25,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|1,32
|-1,28
|Ditaş Doğan
|12,44
|-16,40
|30,13
|DO-CO
|638,00
|5,11
|13,12
|Doğan Burda
|5,81
|-10,34
|-4,28
|Doğan Holding
|1,95
|-2,99
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|-1,74
|36,97
|Doğusan
|2,45
|-2,39
|17,79
|Doğuş GMYO
|6,48
|5,71
|43,05
|Doğuş Otomotiv
|12,20
|-0,25
|28,15
|Döktaş Dökümcülük
|44,40
|-18,46
|-17,70
|Duran Doğan Basım
|20,80
|-5,45
|48,15
|Dyo Boya
|6,10
|-0,16
|24,49
|Eczacıbaşı İlaç
|4,31
|3,61
|16,17
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,46
|10,36
|23,24
|Edip Gayrimenkul
|2,26
|17,10
|62,59
|Ege Endüstri
|703,90
|-0,64
|21,26
|Ege Gübre
|54,10
|-7,04
|8,63
|Ege Profil
|15,91
|5,43
|32,92
|Ege Seramik
|4,91
|-0,20
|32,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,41
|-8,89
|28,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,64
|-7,25
|64,10
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|-9,09
|100,00
|Egeplast
|15,43
|-2,22
|23,44
|Ekiz Kimya
|1,18
|-9,23
|93,44
|Emek Elektrik
|2,17
|-2,69
|36,48
|Eminiş Ambalaj
|2,61
|45,81
|71,71
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|-1,19
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,54
|2,40
|15,56
|Enka İnşaat
|6,72
|-1,47
|4,67
|Erbosan
|27,48
|5,86
|10,01
|Ereğli Demir Çelik
|9,04
|-2,16
|0,00
|Ersu Gıda
|3,55
|-8,97
|71,50
|Escort Teknoloji
|3,78
|28,14
|171,94
|Etiler Gıda
|2,28
|-4,20
|-6,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|-1,56
|13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|13,33
|29,66
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|0,00
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|17,48
|-0,40
|20,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,74
|-1,86
|3,72
|F-M İzmit Piston
|53,30
|-3,96
|6,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,62
|0,52
|25,10
|Ford Otosan
|79,70
|7,27
|12,49
|Formet Çelik Kapı
|2,42
|-6,92
|-19,33
|Frigo Pak Gıda
|12,28
|0,33
|-5,25
|Galatasaray Sportif
|2,88
|24,68
|41,87
|Garanti Bankası
|11,52
|-3,76
|3,41
|Garanti Faktoring
|4,93
|-4,09
|27,39
|Garanti Yat. Ort.
|1,80
|12,50
|66,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,52
|16,47
|123,57
|Gedik Yatırım Holding
|25,60
|-12,33
|232,90
|Gediz Ambalaj
|8,50
|-8,21
|25,74
|Gentaş
|2,71
|2,65
|23,74
|Gersan Elektrik
|3,61
|1,12
|13,17
|Global Men. Değ.
|3,16
|25,40
|68,09
|Global Yat. Holding
|4,90
|-7,20
|0,62
|Good-Year
|5,15
|1,78
|27,16
|Göltaş Çimento
|17,22
|-5,33
|-3,20
|Gözde Girişim
|4,89
|-5,96
|-4,86
|GSD Denizcilik
|3,23
|-0,62
|26,17
|GSD Holding
|1,78
|8,54
|19,46
|Gübre Fabrik.
|15,61
|36,45
|72,68
|Güler Yat. Holding
|2,20
|-3,93
|8,37
|Güneş Sigorta
|2,77
|-2,12
|27,06
|Halk GMYO
|1,60
|0,00
|31,15
|Halk Sigorta
|2,28
|3,64
|15,15
|Hatay Tekstil
|8,22
|-3,52
|19,65
|Hedef Girişim
|2,96
|1,72
|13,41
|Hektaş
|10,82
|4,44
|34,91
|HUB Girişim
|43,18
|11,35
|211,10
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|-1,64
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|-2,68
|3,23
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|-2,12
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,74
|-6,97
|22,22
|İhlas Ev Aletleri
|3,19
|0,00
|1,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|12,20
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|4,29
|-5,71
|-37,00
|İhlas Holding
|0,89
|1,14
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|8,93
|19,61
|İndeks Bilgisayar
|12,89
|-4,23
|32,89
|Info Yatırım
|8,80
|4,76
|-1,12
|İntema
|10,80
|-4,76
|16,63
|İpek Doğal Enerji
|9,85
|-1,01
|27,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|-2,81
|-5,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA