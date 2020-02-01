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Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (8)

'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,19 -7,98 17,74
Acıpayam Selüloz 7,79 5,56 22,29
Adana Çimento (A) 9,52 0,95 -1,96
Adana Çimento (B) 6,92 -1,00 -2,95
Adana Çimento (C) 2,22 0,91 -0,45
Adel Kalemcilik 16,60 6,14 5,73
Adese Alışveriş Ticaret 2,09 -11,06 8,85
Afyon Çimento 7,04 5,39 12,10
Ak Enerji 1,23 5,13 12,84
Akbank 8,26 -5,71 1,85
Akçansa 10,62 6,20 5,78
Akdenız Güvenlık Hız. 2,15 1,90 1,90
Akfen GMYO 4,03 0,75 -0,49
Akın Tekstil 15,72 0,70 14,00
Akiş GMYO 4,40 4,02 8,91
Akmerkez GMYO 25,58 -0,31 8,02
Aksa 14,08 -1,81 2,77
Aksa Enerji 4,08 -1,92 7,37
Aksigorta 6,83 1,49 12,15
Aksu Enerji 12,60 -9,61 -15,27
Alarko Carrıer 64,85 -1,29 8,08
Alarko GMYO 88,90 -3,47 -3,16
Alarko Holding 6,19 0,65 4,03
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.223,90 0,06 0,25
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.158,70 0,06 0,25
Albaraka PY One Tower GMYF 1.173,20 0,06 0,26
Albaraka Türk 1,69 -2,31 10,46
Alcatel Lucent Teletaş 15,58 -3,83 29,40
Alkim Kağıt 6,73 1,66 20,61
Alkim Kimya 44,20 -2,60 15,34
Altınyağ 0,58 0,00 41,46
Altınyunus Çeşme 9,02 -4,65 -9,71
Anadolu Cam 4,74 1,94 8,72
Anadolu Efes 24,78 -4,69 7,37
Anadolu Grubu Holding 20,02 -0,79 13,81
Anadolu Hayat Emek. 7,26 1,26 6,14
Anadolu Isuzu 11,82 -4,75 -2,88
Anadolu Sigorta 4,94 -0,60 12,27
Anel Elektrik 3,34 -3,75 4,05
Arçelik 20,90 -4,74 0,29
Arena Bilgisayar 9,70 -4,81 28,82
Armada Bilgisayar 24,18 -1,14 47,53
Arsan Tekstil 4,29 1,66 19,83
Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 22,22
Aselsan 23,46 2,27 12,03
Aslan Çimento 39,62 3,23 -0,85
Ata GMYO 4,04 0,50 -10,82
Atakule GMYO 2,09 -3,24 8,85
Atlantis Yatırım Holding 1,13 18,95 13,00
Atlas Yat. Ort. 1,56 -5,45 8,33
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 -1,33 0,79
Avrasya GMYO 1,81 -3,21 19,87
Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 -4,57 3,30
Avrasya Stratejik GMYF 1.316,70 0,04 2,40
Avrupa Yatırım Holding 1,56 -1,89 1,30
Ayen Enerji 4,20 2,44 21,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,89 13,33 31,96
Aygaz 13,21 -3,37 2,88
Bagfaş 19,18 -4,58 14,03
Bak Ambalaj 7,44 1,92 1,22
Balatacılar Balatacılık 1,94 -10,19 56,45
Bantaş Ambalaj 3,43 -4,72 36,11
Banvit 19,21 4,46 3,45
Baştaş Başkent Çimento 3,13 3,30 20,85
Batı Çimento 3,75 -4,09 13,29
Batısöke Çimento 1,47 -3,92 12,21
Bera Holding 4,40 2,80 14,29
Berkosan Yalıtım 3,32 6,07 21,17
Beşiktaş Futbol Yat. 2,56 2,81 4,49
Beyaz Filo 4,59 48,54 45,25
Bilici Yatırım 5,73 -0,52 31,12
Bim Mağazalar 48,78 -3,02 4,54
Birko Mensucat 0,34 6,25 9,68
Birlik Mensucat 1,44 -0,69 26,32
Bizim Mağazaları 11,17 -7,84 0,00
Bolu Çimento 4,60 -1,71 -2,13
Bomonti Elektrik 1,45 -6,45 13,28
Borusan Mannesmann 12,66 -0,08 10,57
Borusan Yat. Paz. 70,00 -5,02 13,18
Bosch Fren Sistemleri 299,90 -4,19 3,45
Bossa 8,46 1,93 4,96
Brisa 9,56 3,35 0,53
Burçelik 8,15 -17,93 40,28
Burçelik Vana 13,05 -38,62 34,40
Bursa Çimento 6,60 -0,30 5,94
Carrefoursa 7,67 18,55 62,85
Ceo Event Medya 7,20 -4,64 -12,62
Coca Cola İçecek 46,30 3,21 19,64
Cosmos Yat. Holding 2,69 25,70 31,86
Credıtwest Faktorıng 2,36 -3,67 -18,06
Çelebi 100,20 -1,57 -1,86
Çelik Halat 8,30 -4,60 27,69
Çemaş Döküm 1,19 -5,07 -5,07
Çemtaş 8,20 0,12 -0,97
Çimbeton 48,08 -0,66 16,53
Çimentaş 17,02 14,69 13,47
Çimsa 9,84 4,46 8,37
Çuhadaroğlu Metal 3,89 9,89 21,94
Dagi Giyim 2,90 5,45 16,00
Dagi Yatırım Holding 4,34 -1,36 92,04
Dardanel 6,55 0,31 72,82
Datagate Bilgisayar 9,25 -5,90 18,44
Demısaş Döküm 3,98 6,70 14,37
Denge Holding 1,39 -1,42 1,46
Deniz GMYO 5,34 -6,64 5,74
Denizli Cam 10,41 11,94 24,82
Derimod 9,25 -1,60 29,55
Derlüks Deri 3,87 -2,52 -5,15
Desa Deri 4,66 3,33 2,64
Despec Bilgisayar 5,82 18,78 37,26
Deva Holding 11,22 5,95 24,81
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -3,90 -5,13
Ditaş Doğan 9,55 -4,40 -0,10
DO-CO 587,50 -2,08 4,17
Doğan Burda 6,35 -12,77 4,61
Doğan Holding 2,04 -1,92 10,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,12 1,44 28,48
Doğusan 2,47 2,49 18,75
Doğuş GMYO 6,15 15,60 35,76
Doğuş Otomotiv 12,03 -4,22 26,37
Döktaş Dökümcülük 69,00 13,11 27,90
Duran Doğan Basım 21,42 -10,38 52,56
Dyo Boya 6,43 4,89 31,22
Eczacıbaşı İlaç 4,18 -0,24 12,67
Eczacıbaşı Yatırım 11,12 -0,63 9,99
Edip Gayrimenkul 1,80 4,05 29,50
Ege Endüstri 673,20 3,25 15,97
Ege Gübre 54,10 -0,55 8,63
Ege Profil 14,16 -8,65 18,30
Ege Seramik 4,93 2,49 32,88
Egeli & Co Tarım Girişim 0,47 -2,08 46,87
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,76 10,14 94,87
Egeli&Co Yatırım Holding 0,45 -6,25 125,00
Egeplast 16,27 1,56 30,16
Ekiz Kimya 1,31 2,34 114,75
Emek Elektrik 2,06 3,00 29,56
Eminiş Ambalaj 1,72 -2,27 13,16
Emlak Konut GMYO 1,67 0,00 14,38
Enerjisa Enerji 8,11 1,88 9,74
Enka İnşaat 7,05 5,54 9,81
Erbosan 25,40 -2,68 1,68
Ereğli Demir Çelik 9,33 -3,01 3,21
Ersu Gıda 3,62 -12,35 74,88
Escort Teknoloji 2,75 -4,18 97,84
Etiler Gıda 2,35 -4,08 -4,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,85 1,65 10,78
Euro Trend Yat. Ort. 1,41 4,44 12,80
Euro Yat. Ort. 1,30 4,00 10,17
Euro Yatırım Holding 1,55 -1,27 3,33
Fenerbahçe Futbol 17,13 4,45 18,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,76 0,42 4,16
F-M İzmit Piston 58,00 -1,19 16,28
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,37 -11,69 21,85
Ford Otosan 75,00 1,21 5,86
Formet Çelik Kapı 2,60 -5,45 -13,33
Frigo Pak Gıda 12,04 -2,90 -7,10
Galatasaray Sportif 2,34 4,93 15,27
Garanti Bankası 11,90 -0,58 6,82
Garanti Faktoring 5,22 -5,95 34,88
Garanti Yat. Ort. 1,64 24,24 51,85
Gedik Y. Men. Değ. 9,90 -0,50 76,79
Gedik Yatırım Holding 19,94 -14,79 159,30
Gediz Ambalaj 8,90 2,89 31,66
Gentaş 2,49 -0,80 13,70
Gersan Elektrik 3,49 -2,51 9,40
Global Men. Değ. 2,17 10,71 15,43
Global Yat. Holding 4,84 -5,65 -0,62
Good-Year 4,75 10,98 17,28
Göltaş Çimento 18,30 0,05 2,87
Gözde Girişim 4,95 -6,07 -3,70
GSD Denizcilik 3,29 -3,24 28,52
GSD Holding 1,58 -12,71 6,04
Gübre Fabrik. 10,25 10,69 13,38
Güler Yat. Holding 2,01 -8,64 -0,99
Güneş Sigorta 2,56 -6,91 17,43
Halk GMYO 1,49 0,00 22,13
Halk Sigorta 1,99 -2,45 0,51
Hatay Tekstil 8,06 2,68 17,32
Hedef Girişim 2,62 -7,42 0,38
Hektaş 10,35 3,29 29,05
HUB Girişim 30,80 -35,83 121,90
Hürriyet Gzt. 1,18 -4,07 3,51
ICBC Turkey Bank 5,65 -1,91 7,21
İdealist Danışmanlık 3,26 2,52 -1,81
İdealist GMYO 3,43 0,29 12,09
İhlas Ev Aletleri 2,88 -0,35 -7,99
İhlas Gayrimenkul 1,14 -2,56 -5,00
İhlas Gazetecilik 4,45 -0,89 -34,65
İhlas Holding 0,85 -4,49 -6,59
İhlas Yayın Holding 0,99 -3,88 -2,94
İndeks Bilgisayar 13,03 0,77 34,33
Info Yatırım 7,60 15,15 -14,61
İntema 11,06 -4,82 19,44
İpek Doğal Enerji 9,90 2,91 28,24
İskenderun Demir Çelik 7,77 -2,88 -3,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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