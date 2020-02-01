Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,19
|-7,98
|17,74
|Acıpayam Selüloz
|7,79
|5,56
|22,29
|Adana Çimento (A)
|9,52
|0,95
|-1,96
|Adana Çimento (B)
|6,92
|-1,00
|-2,95
|Adana Çimento (C)
|2,22
|0,91
|-0,45
|Adel Kalemcilik
|16,60
|6,14
|5,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,09
|-11,06
|8,85
|Afyon Çimento
|7,04
|5,39
|12,10
|Ak Enerji
|1,23
|5,13
|12,84
|Akbank
|8,26
|-5,71
|1,85
|Akçansa
|10,62
|6,20
|5,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,15
|1,90
|1,90
|Akfen GMYO
|4,03
|0,75
|-0,49
|Akın Tekstil
|15,72
|0,70
|14,00
|Akiş GMYO
|4,40
|4,02
|8,91
|Akmerkez GMYO
|25,58
|-0,31
|8,02
|Aksa
|14,08
|-1,81
|2,77
|Aksa Enerji
|4,08
|-1,92
|7,37
|Aksigorta
|6,83
|1,49
|12,15
|Aksu Enerji
|12,60
|-9,61
|-15,27
|Alarko Carrıer
|64,85
|-1,29
|8,08
|Alarko GMYO
|88,90
|-3,47
|-3,16
|Alarko Holding
|6,19
|0,65
|4,03
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.223,90
|0,06
|0,25
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.158,70
|0,06
|0,25
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.173,20
|0,06
|0,26
|Albaraka Türk
|1,69
|-2,31
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|15,58
|-3,83
|29,40
|Alkim Kağıt
|6,73
|1,66
|20,61
|Alkim Kimya
|44,20
|-2,60
|15,34
|Altınyağ
|0,58
|0,00
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|9,02
|-4,65
|-9,71
|Anadolu Cam
|4,74
|1,94
|8,72
|Anadolu Efes
|24,78
|-4,69
|7,37
|Anadolu Grubu Holding
|20,02
|-0,79
|13,81
|Anadolu Hayat Emek.
|7,26
|1,26
|6,14
|Anadolu Isuzu
|11,82
|-4,75
|-2,88
|Anadolu Sigorta
|4,94
|-0,60
|12,27
|Anel Elektrik
|3,34
|-3,75
|4,05
|Arçelik
|20,90
|-4,74
|0,29
|Arena Bilgisayar
|9,70
|-4,81
|28,82
|Armada Bilgisayar
|24,18
|-1,14
|47,53
|Arsan Tekstil
|4,29
|1,66
|19,83
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|22,22
|Aselsan
|23,46
|2,27
|12,03
|Aslan Çimento
|39,62
|3,23
|-0,85
|Ata GMYO
|4,04
|0,50
|-10,82
|Atakule GMYO
|2,09
|-3,24
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,13
|18,95
|13,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-5,45
|8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,05
|-1,33
|0,79
|Avrasya GMYO
|1,81
|-3,21
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|-4,57
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,70
|0,04
|2,40
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|1,30
|Ayen Enerji
|4,20
|2,44
|21,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,89
|13,33
|31,96
|Aygaz
|13,21
|-3,37
|2,88
|Bagfaş
|19,18
|-4,58
|14,03
|Bak Ambalaj
|7,44
|1,92
|1,22
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|-10,19
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|-4,72
|36,11
|Banvit
|19,21
|4,46
|3,45
|Baştaş Başkent Çimento
|3,13
|3,30
|20,85
|Batı Çimento
|3,75
|-4,09
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,47
|-3,92
|12,21
|Bera Holding
|4,40
|2,80
|14,29
|Berkosan Yalıtım
|3,32
|6,07
|21,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,56
|2,81
|4,49
|Beyaz Filo
|4,59
|48,54
|45,25
|Bilici Yatırım
|5,73
|-0,52
|31,12
|Bim Mağazalar
|48,78
|-3,02
|4,54
|Birko Mensucat
|0,34
|6,25
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,44
|-0,69
|26,32
|Bizim Mağazaları
|11,17
|-7,84
|0,00
|Bolu Çimento
|4,60
|-1,71
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,45
|-6,45
|13,28
|Borusan Mannesmann
|12,66
|-0,08
|10,57
|Borusan Yat. Paz.
|70,00
|-5,02
|13,18
|Bosch Fren Sistemleri
|299,90
|-4,19
|3,45
|Bossa
|8,46
|1,93
|4,96
|Brisa
|9,56
|3,35
|0,53
|Burçelik
|8,15
|-17,93
|40,28
|Burçelik Vana
|13,05
|-38,62
|34,40
|Bursa Çimento
|6,60
|-0,30
|5,94
|Carrefoursa
|7,67
|18,55
|62,85
|Ceo Event Medya
|7,20
|-4,64
|-12,62
|Coca Cola İçecek
|46,30
|3,21
|19,64
|Cosmos Yat. Holding
|2,69
|25,70
|31,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,36
|-3,67
|-18,06
|Çelebi
|100,20
|-1,57
|-1,86
|Çelik Halat
|8,30
|-4,60
|27,69
|Çemaş Döküm
|1,19
|-5,07
|-5,07
|Çemtaş
|8,20
|0,12
|-0,97
|Çimbeton
|48,08
|-0,66
|16,53
|Çimentaş
|17,02
|14,69
|13,47
|Çimsa
|9,84
|4,46
|8,37
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|9,89
|21,94
|Dagi Giyim
|2,90
|5,45
|16,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,34
|-1,36
|92,04
|Dardanel
|6,55
|0,31
|72,82
|Datagate Bilgisayar
|9,25
|-5,90
|18,44
|Demısaş Döküm
|3,98
|6,70
|14,37
|Denge Holding
|1,39
|-1,42
|1,46
|Deniz GMYO
|5,34
|-6,64
|5,74
|Denizli Cam
|10,41
|11,94
|24,82
|Derimod
|9,25
|-1,60
|29,55
|Derlüks Deri
|3,87
|-2,52
|-5,15
|Desa Deri
|4,66
|3,33
|2,64
|Despec Bilgisayar
|5,82
|18,78
|37,26
|Deva Holding
|11,22
|5,95
|24,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-3,90
|-5,13
|Ditaş Doğan
|9,55
|-4,40
|-0,10
|DO-CO
|587,50
|-2,08
|4,17
|Doğan Burda
|6,35
|-12,77
|4,61
|Doğan Holding
|2,04
|-1,92
|10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|1,44
|28,48
|Doğusan
|2,47
|2,49
|18,75
|Doğuş GMYO
|6,15
|15,60
|35,76
|Doğuş Otomotiv
|12,03
|-4,22
|26,37
|Döktaş Dökümcülük
|69,00
|13,11
|27,90
|Duran Doğan Basım
|21,42
|-10,38
|52,56
|Dyo Boya
|6,43
|4,89
|31,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|-0,24
|12,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,12
|-0,63
|9,99
|Edip Gayrimenkul
|1,80
|4,05
|29,50
|Ege Endüstri
|673,20
|3,25
|15,97
|Ege Gübre
|54,10
|-0,55
|8,63
|Ege Profil
|14,16
|-8,65
|18,30
|Ege Seramik
|4,93
|2,49
|32,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,47
|-2,08
|46,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,76
|10,14
|94,87
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,45
|-6,25
|125,00
|Egeplast
|16,27
|1,56
|30,16
|Ekiz Kimya
|1,31
|2,34
|114,75
|Emek Elektrik
|2,06
|3,00
|29,56
|Eminiş Ambalaj
|1,72
|-2,27
|13,16
|Emlak Konut GMYO
|1,67
|0,00
|14,38
|Enerjisa Enerji
|8,11
|1,88
|9,74
|Enka İnşaat
|7,05
|5,54
|9,81
|Erbosan
|25,40
|-2,68
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|9,33
|-3,01
|3,21
|Ersu Gıda
|3,62
|-12,35
|74,88
|Escort Teknoloji
|2,75
|-4,18
|97,84
|Etiler Gıda
|2,35
|-4,08
|-4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|1,65
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|4,44
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,30
|4,00
|10,17
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|-1,27
|3,33
|Fenerbahçe Futbol
|17,13
|4,45
|18,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,76
|0,42
|4,16
|F-M İzmit Piston
|58,00
|-1,19
|16,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,37
|-11,69
|21,85
|Ford Otosan
|75,00
|1,21
|5,86
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|-5,45
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,04
|-2,90
|-7,10
|Galatasaray Sportif
|2,34
|4,93
|15,27
|Garanti Bankası
|11,90
|-0,58
|6,82
|Garanti Faktoring
|5,22
|-5,95
|34,88
|Garanti Yat. Ort.
|1,64
|24,24
|51,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,90
|-0,50
|76,79
|Gedik Yatırım Holding
|19,94
|-14,79
|159,30
|Gediz Ambalaj
|8,90
|2,89
|31,66
|Gentaş
|2,49
|-0,80
|13,70
|Gersan Elektrik
|3,49
|-2,51
|9,40
|Global Men. Değ.
|2,17
|10,71
|15,43
|Global Yat. Holding
|4,84
|-5,65
|-0,62
|Good-Year
|4,75
|10,98
|17,28
|Göltaş Çimento
|18,30
|0,05
|2,87
|Gözde Girişim
|4,95
|-6,07
|-3,70
|GSD Denizcilik
|3,29
|-3,24
|28,52
|GSD Holding
|1,58
|-12,71
|6,04
|Gübre Fabrik.
|10,25
|10,69
|13,38
|Güler Yat. Holding
|2,01
|-8,64
|-0,99
|Güneş Sigorta
|2,56
|-6,91
|17,43
|Halk GMYO
|1,49
|0,00
|22,13
|Halk Sigorta
|1,99
|-2,45
|0,51
|Hatay Tekstil
|8,06
|2,68
|17,32
|Hedef Girişim
|2,62
|-7,42
|0,38
|Hektaş
|10,35
|3,29
|29,05
|HUB Girişim
|30,80
|-35,83
|121,90
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|-4,07
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,65
|-1,91
|7,21
|İdealist Danışmanlık
|3,26
|2,52
|-1,81
|İdealist GMYO
|3,43
|0,29
|12,09
|İhlas Ev Aletleri
|2,88
|-0,35
|-7,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-2,56
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-0,89
|-34,65
|İhlas Holding
|0,85
|-4,49
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|-3,88
|-2,94
|İndeks Bilgisayar
|13,03
|0,77
|34,33
|Info Yatırım
|7,60
|15,15
|-14,61
|İntema
|11,06
|-4,82
|19,44
|İpek Doğal Enerji
|9,90
|2,91
|28,24
|İskenderun Demir Çelik
|7,77
|-2,88
|-3,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA