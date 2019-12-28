Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,87
|1,08
|-4,10
|Acıpayam Selüloz
|6,32
|-1,56
|97,82
|Adana Çimento (A)
|8,30
|5,73
|74,50
|Adana Çimento (B)
|5,93
|1,19
|83,84
|Adana Çimento (C)
|2,22
|1,37
|80,33
|Adel Kalemcilik
|14,97
|3,10
|45,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|4,32
|-17,52
|Afyon Çimento
|6,44
|5,40
|40,31
|Ak Enerji
|1,06
|0,95
|68,25
|Akbank
|8,22
|1,11
|39,68
|Akçansa
|9,98
|0,00
|52,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|19,35
|10,45
|Akfen GMYO
|4,07
|-3,55
|146,67
|Akın Tekstil
|14,15
|11,95
|56,10
|Akiş GMYO
|3,97
|2,32
|74,20
|Akmerkez GMYO
|23,54
|0,77
|63,09
|Aksa
|13,62
|2,48
|105,29
|Aksa Enerji
|3,93
|4,52
|46,64
|Aksigorta
|5,94
|2,95
|89,21
|Aksu Enerji
|14,62
|3,47
|89,38
|Alarko Carrıer
|60,40
|24,28
|53,46
|Alarko GMYO
|87,60
|-4,58
|107,47
|Alarko Holding
|5,98
|5,65
|206,62
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.220,60
|0,06
|4,71
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.155,50
|0,06
|5,00
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.169,90
|0,06
|4,93
|Albaraka Türk
|1,52
|12,59
|38,47
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,85
|-4,13
|105,73
|Alkim Kağıt
|5,49
|2,04
|52,75
|Alkim Kimya
|38,00
|5,26
|76,41
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|9,99
|5,38
|222,12
|Anadolu Cam
|4,29
|8,33
|67,27
|Anadolu Efes
|23,34
|4,57
|16,27
|Anadolu Grubu Holding
|17,63
|3,77
|73,96
|Anadolu Hayat Emek.
|7,02
|4,00
|23,28
|Anadolu Isuzu
|13,15
|1,00
|112,78
|Anadolu Sigorta
|4,66
|0,87
|18,71
|Anel Elektrik
|3,15
|3,96
|94,44
|Arçelik
|20,18
|2,23
|27,80
|Arena Bilgisayar
|7,35
|9,05
|66,67
|Armada Bilgisayar
|15,53
|7,10
|67,17
|Arsan Tekstil
|3,55
|-4,05
|119,14
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|19,67
|2,61
|-17,66
|Aslan Çimento
|43,26
|1,79
|53,62
|Ata GMYO
|4,32
|4,10
|7,73
|Atakule GMYO
|1,91
|-0,52
|45,15
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|5,32
|450,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-2,04
|67,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,99
|1,01
|92,55
|Avrasya GMYO
|1,48
|5,71
|68,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,77
|1,14
|63,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,40
|0,05
|3,14
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,49
|-3,32
|93,82
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,99
|-7,01
|44,69
|Aygaz
|12,65
|3,27
|27,21
|Bagfaş
|16,55
|13,12
|243,36
|Bak Ambalaj
|7,34
|4,56
|55,90
|Balatacılar Balatacılık
|1,03
|56,06
|212,12
|Bantaş Ambalaj
|2,51
|0,40
|100,00
|Banvit
|18,98
|15,45
|75,90
|Baştaş Başkent Çimento
|2,57
|2,39
|27,23
|Batı Çimento
|3,32
|4,73
|37,76
|Batısöke Çimento
|1,31
|1,55
|20,18
|Bera Holding
|3,88
|8,99
|88,35
|Berkosan Yalıtım
|2,79
|7,72
|54,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,63
|-3,66
|62,35
|Beyaz Filo
|3,14
|0,32
|15,02
|Bilici Yatırım
|4,16
|4,00
|228,97
|Bim Mağazalar
|46,92
|2,67
|11,99
|Birko Mensucat
|0,35
|20,69
|16,67
|Birlik Mensucat
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|10,96
|2,14
|63,94
|Bolu Çimento
|4,75
|13,64
|53,83
|Bomonti Elektrik
|1,30
|-7,80
|170,83
|Borusan Mannesmann
|11,40
|11,11
|62,64
|Borusan Yat. Paz.
|60,45
|28,13
|66,86
|Bosch Fren Sistemleri
|298,30
|11,60
|95,26
|Bossa
|8,13
|-2,98
|93,38
|Brisa
|9,19
|5,51
|45,18
|Burçelik
|5,71
|0,53
|77,88
|Burçelik Vana
|8,16
|16,57
|451,35
|Bursa Çimento
|5,98
|2,57
|35,91
|Carrefoursa
|4,66
|2,87
|33,91
|Ceo Event Medya
|8,12
|-0,37
|Coca Cola İçecek
|39,04
|7,49
|32,05
|Cosmos Yat. Holding
|2,11
|11,64
|117,53
|Credıtwest Faktorıng
|2,61
|2,35
|150,96
|Çelebi
|106,40
|-5,42
|82,36
|Çelik Halat
|6,60
|-4,21
|22,16
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,32
|102,63
|Çemtaş
|8,17
|2,51
|36,99
|Çimbeton
|42,10
|12,87
|47,20
|Çimentaş
|14,50
|2,69
|14,17
|Çimsa
|8,99
|3,57
|19,07
|Çuhadaroğlu Metal
|3,19
|1,92
|79,21
|Dagi Giyim
|2,50
|5,49
|101,61
|Dagi Yatırım Holding
|2,28
|16,92
|125,74
|Dardanel
|3,49
|4,18
|217,27
|Datagate Bilgisayar
|7,82
|2,36
|82,71
|Demısaş Döküm
|3,54
|1,43
|54,07
|Denge Holding
|1,39
|-2,11
|19,83
|Deniz GMYO
|4,87
|-2,40
|60,20
|Denizli Cam
|8,24
|-0,48
|58,22
|Derimod
|6,87
|-2,83
|144,54
|Derlüks Deri
|4,08
|-10,92
|Desa Deri
|4,36
|-1,80
|152,02
|Despec Bilgisayar
|4,14
|-0,72
|51,56
|Deva Holding
|8,94
|7,19
|171,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|19,72
|8,97
|Ditaş Doğan
|9,98
|11,38
|94,96
|DO-CO
|555,00
|4,70
|17,11
|Doğan Burda
|6,25
|17,92
|107,64
|Doğan Holding
|1,83
|0,55
|96,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|-7,51
|31,15
|Doğusan
|2,10
|7,14
|-2,98
|Doğuş GMYO
|4,52
|4,39
|114,22
|Doğuş Otomotiv
|9,58
|3,12
|135,56
|Döktaş Dökümcülük
|47,50
|18,81
|482,82
|Duran Doğan Basım
|14,05
|6,44
|175,49
|Dyo Boya
|4,83
|3,21
|66,55
|Eczacıbaşı İlaç
|3,68
|-0,27
|51,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,11
|0,90
|57,91
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|6,87
|81,82
|Ege Endüstri
|552,00
|-1,64
|77,41
|Ege Gübre
|48,60
|10,71
|134,93
|Ege Profil
|12,02
|1,86
|43,14
|Ege Seramik
|3,69
|0,82
|24,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|8,57
|192,31
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,43
|22,86
|79,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,24
|26,32
|140,00
|Egeplast
|11,78
|40,24
|206,77
|Ekiz Kimya
|0,63
|0,00
|90,91
|Emek Elektrik
|1,60
|1,27
|63,27
|Eminiş Ambalaj
|1,54
|4,76
|31,62
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|0,70
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|7,55
|-1,82
|60,35
|Enka İnşaat
|6,28
|1,78
|44,77
|Erbosan
|25,10
|3,29
|65,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,93
|1,94
|46,35
|Ersu Gıda
|2,03
|0,00
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,39
|0,72
|82,89
|Etiler Gıda
|2,43
|0,83
|14,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,57
|-10,80
|123,02
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-3,88
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,18
|0,85
|88,32
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|-5,56
|178,18
|Fenerbahçe Futbol
|15,25
|-3,72
|120,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,42
|0,45
|66,17
|F-M İzmit Piston
|45,52
|16,72
|196,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,56
|11,67
|391,23
|Ford Otosan
|69,60
|3,73
|49,19
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|2,99
|207,87
|Frigo Pak Gıda
|13,10
|5,22
|670,59
|Galatasaray Sportif
|2,14
|-8,94
|72,58
|Garanti Bankası
|11,06
|2,03
|38,94
|Garanti Faktoring
|3,81
|-2,56
|92,42
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|-3,60
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,65
|-4,24
|85,04
|Gedik Yatırım Holding
|7,82
|-2,98
|232,77
|Gediz Ambalaj
|6,63
|2,00
|63,93
|Gentaş
|2,17
|5,34
|58,09
|Gersan Elektrik
|3,28
|5,47
|34,41
|Global Men. Değ.
|1,88
|16,05
|300,00
|Global Yat. Holding
|4,77
|2,80
|59,53
|Good-Year
|4,05
|2,79
|22,05
|Göltaş Çimento
|17,54
|3,79
|43,24
|Gözde Girişim
|5,06
|4,12
|89,51
|GSD Denizcilik
|2,47
|4,66
|114,78
|GSD Holding
|1,48
|13,85
|85,00
|Gübre Fabrik.
|8,81
|9,71
|197,64
|Güler Yat. Holding
|1,92
|0,00
|79,44
|Güneş Sigorta
|2,24
|3,70
|59,75
|Halk GMYO
|1,19
|1,71
|84,98
|Halk Sigorta
|1,94
|-2,02
|119,82
|Hatay Tekstil
|6,86
|0,73
|98,94
|Hedef Girişim
|2,49
|13,18
|114,66
|Hektaş
|7,82
|0,64
|131,18
|HUB Girişim
|13,37
|3,97
|611,17
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|0,00
|19,35
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|7,30
|7,30
|İdealist Danışmanlık
|3,32
|-1,78
|-43,19
|İdealist GMYO
|3,13
|2,29
|92,02
|İhlas Ev Aletleri
|2,69
|3,46
|723,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|12,37
|16,01
|İhlas Gazetecilik
|4,74
|-1,46
|677,05
|İhlas Holding
|0,87
|12,99
|171,88
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|5,81
|175,76
|İndeks Bilgisayar
|9,55
|2,14
|71,50
|Info Yatırım
|6,99
|55,33
|578,64
|İntema
|9,30
|7,27
|55,08
|İpek Doğal Enerji
|7,89
|-5,73
|46,93
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|3,39
|69,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA