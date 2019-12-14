Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|0,00
|-5,64
|Acıpayam Selüloz
|6,21
|0,81
|94,38
|Adana Çimento (A)
|7,47
|1,63
|57,05
|Adana Çimento (B)
|5,85
|5,03
|81,36
|Adana Çimento (C)
|2,17
|-6,47
|76,27
|Adel Kalemcilik
|14,80
|-6,86
|44,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,84
|-3,66
|-21,37
|Afyon Çimento
|6,39
|11,13
|39,22
|Ak Enerji
|1,00
|8,70
|58,73
|Akbank
|8,02
|3,22
|36,28
|Akçansa
|9,80
|-3,73
|49,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,91
|12,35
|-4,98
|Akfen GMYO
|3,94
|25,48
|138,79
|Akın Tekstil
|12,83
|-5,03
|41,53
|Akiş GMYO
|3,83
|-0,26
|68,06
|Akmerkez GMYO
|23,54
|1,47
|63,09
|Aksa
|13,10
|2,02
|97,45
|Aksa Enerji
|3,93
|3,15
|46,64
|Aksigorta
|5,86
|3,35
|86,66
|Aksu Enerji
|13,70
|12,48
|77,46
|Alarko Carrıer
|50,75
|-3,24
|28,94
|Alarko GMYO
|92,55
|-2,99
|119,19
|Alarko Holding
|5,49
|0,18
|181,50
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.219,20
|0,06
|4,59
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.154,10
|0,06
|4,87
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.168,50
|0,06
|4,81
|Albaraka Türk
|1,28
|-0,52
|16,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,58
|1,58
|101,04
|Alkim Kağıt
|5,31
|0,19
|47,74
|Alkim Kimya
|35,38
|-1,01
|64,25
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,10
|11,42
|161,18
|Anadolu Cam
|4,03
|3,87
|57,13
|Anadolu Efes
|22,04
|1,19
|9,80
|Anadolu Grubu Holding
|17,22
|2,20
|69,92
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|7,55
|20,11
|Anadolu Isuzu
|12,75
|0,47
|106,31
|Anadolu Sigorta
|4,63
|2,66
|17,94
|Anel Elektrik
|3,08
|-0,96
|90,12
|Arçelik
|20,18
|0,30
|27,80
|Arena Bilgisayar
|6,69
|-4,43
|51,70
|Armada Bilgisayar
|14,40
|5,49
|55,01
|Arsan Tekstil
|3,43
|-4,46
|111,73
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-5,75
|Aselsan
|19,55
|1,03
|-18,37
|Aslan Çimento
|43,10
|13,96
|53,05
|Ata GMYO
|4,61
|15,54
|14,96
|Atakule GMYO
|1,90
|11,76
|44,39
|Atlantis Yatırım Holding
|0,88
|-12,00
|388,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-0,70
|63,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,69
|12,86
|88,42
|Avrasya GMYO
|1,40
|-9,68
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,84
|-3,16
|70,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,10
|0,05
|3,03
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|-3,13
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,41
|3,33
|89,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|-8,00
|33,78
|Aygaz
|12,48
|-0,16
|25,50
|Bagfaş
|13,60
|-0,80
|182,16
|Bak Ambalaj
|7,36
|1,52
|56,32
|Balatacılar Balatacılık
|0,58
|18,37
|75,76
|Bantaş Ambalaj
|2,54
|9,48
|102,39
|Banvit
|16,78
|-2,04
|55,51
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|-0,41
|21,29
|Batı Çimento
|3,28
|-2,67
|36,10
|Batısöke Çimento
|1,30
|0,78
|19,27
|Bera Holding
|3,60
|-2,96
|74,76
|Berkosan Yalıtım
|2,54
|9,96
|40,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|-3,65
|79,01
|Beyaz Filo
|3,04
|0,00
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,65
|1,39
|188,64
|Bim Mağazalar
|45,00
|0,55
|7,40
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,10
|-4,35
|-5,98
|Bizim Mağazaları
|11,10
|0,18
|66,03
|Bolu Çimento
|3,94
|15,88
|27,60
|Bomonti Elektrik
|1,48
|1,37
|208,33
|Borusan Mannesmann
|10,08
|-0,79
|43,81
|Borusan Yat. Paz.
|49,38
|5,06
|36,30
|Bosch Fren Sistemleri
|260,00
|3,42
|70,19
|Bossa
|8,91
|-5,01
|111,93
|Brisa
|8,48
|9,28
|33,97
|Burçelik
|5,54
|5,73
|72,59
|Burçelik Vana
|5,59
|19,44
|277,70
|Bursa Çimento
|5,82
|1,22
|32,27
|Carrefoursa
|4,51
|0,45
|29,60
|Ceo Event Medya
|8,13
|-7,30
|Coca Cola İçecek
|36,10
|1,29
|22,10
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|33,33
|147,42
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|-0,91
|108,65
|Çelebi
|112,60
|-0,79
|92,98
|Çelik Halat
|6,71
|6,17
|24,19
|Çemaş Döküm
|1,49
|6,43
|96,05
|Çemtaş
|8,04
|1,01
|34,81
|Çimbeton
|37,18
|0,54
|30,00
|Çimentaş
|14,54
|-3,07
|14,49
|Çimsa
|9,02
|-0,11
|19,47
|Çuhadaroğlu Metal
|3,09
|1,31
|73,60
|Dagi Giyim
|2,35
|0,43
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,92
|-1,54
|90,10
|Dardanel
|3,00
|21,46
|172,73
|Datagate Bilgisayar
|7,69
|-2,78
|79,67
|Demısaş Döküm
|3,29
|3,79
|43,19
|Denge Holding
|1,45
|0,00
|25,00
|Deniz GMYO
|4,44
|4,72
|46,05
|Denizli Cam
|8,52
|9,65
|63,59
|Derimod
|6,78
|-0,59
|141,34
|Derlüks Deri
|3,54
|-7,33
|Desa Deri
|4,47
|-0,67
|158,38
|Despec Bilgisayar
|4,10
|-0,24
|50,10
|Deva Holding
|8,61
|-1,49
|161,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-33,04
|-1,28
|Ditaş Doğan
|8,85
|-4,84
|72,89
|DO-CO
|502,70
|-1,72
|6,07
|Doğan Burda
|5,20
|-3,70
|72,76
|Doğan Holding
|1,87
|-4,59
|100,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|2,40
|40,16
|Doğusan
|1,94
|1,57
|-10,37
|Doğuş GMYO
|4,45
|10,42
|110,90
|Doğuş Otomotiv
|10,00
|9,53
|145,89
|Döktaş Dökümcülük
|37,40
|-11,58
|358,90
|Duran Doğan Basım
|12,89
|9,70
|152,75
|Dyo Boya
|4,72
|-2,68
|62,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,70
|4,23
|52,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,05
|1,01
|56,97
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|6,50
|70,13
|Ege Endüstri
|540,00
|3,45
|73,55
|Ege Gübre
|43,78
|-3,78
|111,63
|Ege Profil
|12,00
|0,84
|42,90
|Ege Seramik
|3,68
|1,10
|24,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,24
|33,33
|84,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|2,94
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|16,67
|40,00
|Egeplast
|7,99
|6,53
|108,07
|Ekiz Kimya
|0,64
|-1,54
|93,94
|Emek Elektrik
|1,53
|2,00
|56,12
|Eminiş Ambalaj
|1,78
|17,11
|52,14
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|2,03
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,67
|-0,90
|62,90
|Enka İnşaat
|6,07
|2,36
|39,93
|Erbosan
|24,18
|-2,34
|59,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|6,13
|41,93
|Ersu Gıda
|2,05
|-3,30
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,21
|-4,72
|59,21
|Etiler Gıda
|2,50
|-4,58
|17,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|20,42
|142,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|4,88
|103,17
|Euro Yat. Ort.
|1,28
|3,23
|104,28
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|2,63
|183,64
|Fenerbahçe Futbol
|15,23
|-3,91
|120,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|1,21
|57,14
|F-M İzmit Piston
|32,26
|-2,18
|109,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,83
|-8,91
|278,82
|Ford Otosan
|67,40
|4,09
|44,47
|Formet Çelik Kapı
|3,29
|-44,59
|226,74
|Frigo Pak Gıda
|12,89
|-15,42
|658,24
|Galatasaray Sportif
|2,39
|8,64
|92,74
|Garanti Bankası
|10,98
|5,98
|37,94
|Garanti Faktoring
|3,77
|2,45
|90,40
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-6,36
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,89
|-2,16
|92,90
|Gedik Yatırım Holding
|8,22
|3,79
|249,79
|Gediz Ambalaj
|6,68
|2,93
|65,17
|Gentaş
|2,03
|0,50
|47,89
|Gersan Elektrik
|3,12
|1,96
|27,85
|Global Men. Değ.
|1,60
|2,56
|240,43
|Global Yat. Holding
|4,80
|2,56
|60,54
|Good-Year
|3,52
|2,03
|6,08
|Göltaş Çimento
|17,53
|4,59
|43,16
|Gözde Girişim
|4,66
|10,95
|74,53
|GSD Denizcilik
|2,35
|-4,47
|104,35
|GSD Holding
|1,29
|0,00
|61,25
|Gübre Fabrik.
|7,77
|8,98
|162,50
|Güler Yat. Holding
|1,98
|-10,00
|85,05
|Güneş Sigorta
|2,03
|5,73
|44,78
|Halk GMYO
|1,16
|2,65
|80,32
|Halk Sigorta
|1,51
|2,72
|71,10
|Hatay Tekstil
|6,80
|16,84
|97,20
|Hedef Girişim
|2,03
|0,00
|75,00
|Hektaş
|7,35
|0,41
|117,29
|HUB Girişim
|14,50
|0,62
|671,28
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|-28,30
|22,58
|ICBC Turkey Bank
|4,89
|-2,98
|-0,81
|İdealist Danışmanlık
|3,35
|-3,18
|-42,68
|İdealist GMYO
|3,15
|3,28
|93,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,40
|-1,23
|634,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|2,35
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,89
|0,00
|701,64
|İhlas Holding
|0,76
|1,33
|137,50
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|7,59
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|9,74
|-7,24
|74,91
|Info Yatırım
|4,70
|1,08
|356,31
|İntema
|8,65
|0,58
|44,25
|İpek Doğal Enerji
|6,67
|-1,48
|24,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,75
|3,61
|65,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA