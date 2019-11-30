Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
30.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:34
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,16
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|5,97
|-1,49
|86,87
|Adana Çimento (A)
|6,99
|4,17
|46,96
|Adana Çimento (B)
|4,88
|0,00
|51,29
|Adana Çimento (C)
|1,87
|0,54
|51,90
|Adel Kalemcilik
|16,10
|6,27
|56,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-0,51
|-15,81
|Afyon Çimento
|5,22
|12,99
|13,73
|Ak Enerji
|0,86
|-9,47
|36,51
|Akbank
|7,77
|-0,38
|32,03
|Akçansa
|8,51
|20,03
|30,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|2,65
|-22,89
|Akfen GMYO
|2,97
|-2,30
|80,00
|Akın Tekstil
|12,50
|6,84
|37,89
|Akiş GMYO
|3,83
|11,66
|68,06
|Akmerkez GMYO
|22,98
|6,00
|59,21
|Aksa
|12,07
|1,09
|81,93
|Aksa Enerji
|3,66
|3,39
|36,57
|Aksigorta
|5,53
|-1,07
|76,15
|Aksu Enerji
|11,44
|1,96
|48,19
|Alarko Carrıer
|47,88
|16,78
|21,65
|Alarko GMYO
|79,10
|10,09
|87,33
|Alarko Holding
|4,92
|1,65
|152,27
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.217,80
|0,06
|4,47
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.152,70
|0,06
|4,74
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.167,10
|0,06
|4,68
|Albaraka Türk
|1,34
|0,75
|9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,20
|6,16
|94,44
|Alkim Kağıt
|4,90
|-1,01
|36,33
|Alkim Kimya
|32,18
|-5,41
|49,39
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,28
|4,68
|166,98
|Anadolu Cam
|3,61
|4,94
|40,76
|Anadolu Efes
|21,68
|0,37
|8,00
|Anadolu Grubu Holding
|16,00
|-1,66
|57,88
|Anadolu Hayat Emek.
|6,10
|-0,16
|7,12
|Anadolu Isuzu
|12,29
|15,94
|98,87
|Anadolu Sigorta
|4,40
|0,69
|12,08
|Anel Elektrik
|3,03
|28,39
|87,04
|Arçelik
|20,12
|-1,66
|27,42
|Arena Bilgisayar
|6,59
|5,78
|49,43
|Armada Bilgisayar
|12,55
|13,17
|35,09
|Arsan Tekstil
|3,31
|3,12
|104,32
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|7,41
|0,00
|Aselsan
|18,67
|-3,06
|-22,05
|Aslan Çimento
|36,00
|3,87
|27,84
|Ata GMYO
|3,97
|-0,75
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,60
|-1,23
|21,59
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|2,08
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|3,54
|36,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,93
|-1,31
|64,20
|Avrasya GMYO
|1,55
|5,44
|76,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,87
|20,65
|73,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,70
|0,05
|2,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|9,87
|-31,28
|Ayen Enerji
|2,98
|1,02
|65,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|12,22
|-0,73
|22,88
|Bagfaş
|13,69
|1,41
|184,02
|Bak Ambalaj
|6,93
|1,91
|47,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|25,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|2,18
|5,31
|73,71
|Banvit
|16,12
|2,15
|49,40
|Baştaş Başkent Çimento
|2,40
|11,11
|18,81
|Batı Çimento
|3,61
|7,12
|49,79
|Batısöke Çimento
|1,36
|17,24
|24,77
|Bera Holding
|3,55
|-11,25
|72,33
|Berkosan Yalıtım
|2,33
|4,48
|28,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|32,88
|79,63
|Beyaz Filo
|3,10
|3,33
|13,55
|Beymen Perakende Yat.
|13,74
|-2,90
|248,73
|Bilici Yatırım
|3,29
|5,79
|160,17
|Bim Mağazalar
|46,00
|2,27
|8,80
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,14
|9,62
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|10,20
|10,39
|50,00
|Bolu Çimento
|3,34
|11,71
|8,17
|Bomonti Elektrik
|1,52
|-6,17
|216,67
|Borusan Mannesmann
|9,74
|5,75
|38,96
|Borusan Yat. Paz.
|39,10
|2,84
|7,93
|Bosch Fren Sistemleri
|223,90
|4,82
|46,56
|Bossa
|7,73
|6,62
|83,87
|Brisa
|7,92
|6,17
|25,12
|Burçelik
|5,04
|-2,70
|57,01
|Burçelik Vana
|4,76
|3,48
|221,62
|Bursa Çimento
|5,57
|10,74
|26,59
|Carrefoursa
|4,13
|2,74
|18,68
|Ceo Event Medya
|8,30
|-12,54
|Coca Cola İçecek
|34,60
|-1,87
|17,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,54
|-1,28
|58,76
|Credıtwest Faktorıng
|1,95
|0,52
|87,50
|Çelebi
|96,90
|-0,51
|66,08
|Çelik Halat
|6,31
|5,34
|16,79
|Çemaş Döküm
|1,20
|-0,83
|57,89
|Çemtaş
|7,77
|7,32
|30,29
|Çimbeton
|34,76
|3,33
|21,54
|Çimentaş
|13,98
|2,27
|10,08
|Çimsa
|8,39
|9,67
|11,13
|Çuhadaroğlu Metal
|2,89
|5,09
|62,36
|Dagi Giyim
|2,17
|6,90
|75,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,78
|3,49
|76,24
|Dardanel
|2,23
|13,78
|102,73
|Datagate Bilgisayar
|7,93
|8,48
|85,28
|Demısaş Döküm
|2,99
|8,33
|30,13
|Denge Holding
|1,52
|7,80
|31,03
|Deniz GMYO
|4,03
|6,61
|32,57
|Denizli Cam
|6,26
|3,30
|20,20
|Derimod
|4,98
|7,33
|77,27
|Derlüks Deri
|2,83
|14,11
|Desa Deri
|3,56
|10,22
|105,78
|Despec Bilgisayar
|3,89
|9,58
|42,41
|Deva Holding
|8,22
|3,01
|149,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|0,93
|39,74
|Ditaş Doğan
|8,43
|0,36
|64,68
|DO-CO
|513,10
|-0,39
|8,27
|Doğan Burda
|4,72
|-2,28
|56,81
|Doğan Holding
|1,77
|4,12
|90,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,41
|3,68
|15,57
|Doğusan
|1,85
|3,93
|-14,53
|Doğuş GMYO
|3,94
|-0,51
|86,73
|Doğuş Otomotiv
|9,75
|8,70
|124,65
|Döktaş Dökümcülük
|30,68
|2,40
|276,44
|Duran Doğan Basım
|10,28
|-1,15
|101,57
|Dyo Boya
|4,36
|-2,24
|50,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,46
|1,47
|42,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,57
|1,92
|49,48
|Edip Gayrimenkul
|1,17
|5,41
|51,95
|Ege Endüstri
|471,20
|-1,67
|51,44
|Ege Gübre
|43,68
|6,17
|111,15
|Ege Profil
|11,51
|-4,88
|37,06
|Ege Seramik
|3,50
|1,74
|18,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,30
|0,95
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,62
|44,19
|87,88
|Emek Elektrik
|1,44
|7,46
|46,94
|Eminiş Ambalaj
|1,47
|19,51
|25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|0,00
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,08
|-2,21
|50,37
|Enka İnşaat
|5,76
|-0,52
|32,78
|Erbosan
|22,38
|2,10
|47,19
|Ereğli Demir Çelik
|8,02
|5,11
|31,44
|Ersu Gıda
|2,05
|15,82
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,15
|9,52
|51,32
|Etiler Gıda
|2,73
|-5,86
|28,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|93,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|77,97
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|2,75
|78,74
|Euro Yatırım Holding
|1,39
|-2,80
|152,73
|Fenerbahçe Futbol
|15,92
|0,06
|130,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,85
|11,92
|44,74
|F-M İzmit Piston
|23,46
|5,20
|52,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,58
|2,92
|197,60
|Ford Otosan
|63,80
|-2,37
|36,75
|Formet Çelik Kapı
|5,99
|4,17
|492,69
|Frigo Pak Gıda
|13,40
|42,55
|688,24
|Galatasaray Sportif
|1,88
|8,67
|51,61
|Garanti Bankası
|10,10
|-0,20
|26,88
|Garanti Faktoring
|3,45
|-2,82
|74,24
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|5,83
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,77
|-3,83
|88,97
|Gedik Yatırım Holding
|7,80
|-2,50
|231,91
|Gediz Ambalaj
|5,93
|3,13
|46,63
|Gentaş
|1,87
|5,06
|36,23
|Gersan Elektrik
|2,79
|4,10
|14,33
|Global Men. Değ.
|1,59
|18,66
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,12
|1,73
|37,79
|Good-Year
|3,25
|3,50
|-2,06
|Göltaş Çimento
|15,78
|3,41
|28,87
|Gözde Girişim
|3,98
|-4,10
|49,06
|GSD Denizcilik
|2,16
|2,86
|87,83
|GSD Holding
|1,13
|4,63
|41,25
|Gübre Fabrik.
|6,82
|11,62
|130,41
|Güler Yat. Holding
|1,82
|0,55
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,92
|0,52
|36,93
|Halk GMYO
|1,06
|-0,93
|64,77
|Halk Sigorta
|1,44
|-2,04
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,58
|1,45
|61,82
|Hedef Girişim
|1,93
|1,58
|66,38
|Hektaş
|7,30
|8,31
|110,88
|HUB Girişim
|13,81
|25,89
|634,57
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-2,52
|66,67
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|1,64
|0,41
|İdealist Danışmanlık
|3,28
|-3,53
|-43,88
|İdealist GMYO
|3,03
|5,21
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|-12,26
|601,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|8,86
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|4,28
|4,39
|601,64
|İhlas Holding
|0,78
|23,81
|143,75
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|-9,28
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|9,55
|9,14
|71,50
|Info Yatırım
|4,50
|0,00
|336,89
|İntema
|8,16
|12,86
|36,07
|İpek Doğal Enerji
|6,51
|-1,96
|21,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|6,23
|49,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA