Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|3,21
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|4,77
|-0,42
|49,31
|Adana Çimento (A)
|6,58
|-0,30
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,99
|0,00
|54,70
|Adana Çimento (C)
|1,94
|2,11
|57,59
|Adel Kalemcilik
|11,12
|0,27
|8,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|1,05
|-17,95
|Afyon Çimento
|4,38
|-4,58
|-4,58
|Ak Enerji
|0,65
|4,84
|3,17
|Akbank
|7,34
|5,61
|24,73
|Akçansa
|6,97
|4,65
|6,54
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|4,44
|-29,85
|Akfen GMYO
|2,30
|0,44
|39,39
|Akın Tekstil
|10,26
|-5,44
|13,18
|Akiş GMYO
|2,85
|8,37
|25,06
|Akmerkez GMYO
|21,08
|0,00
|46,04
|Aksa
|11,20
|8,21
|68,81
|Aksa Enerji
|2,71
|4,23
|1,12
|Aksigorta
|5,07
|2,63
|61,50
|Aksu Enerji
|9,69
|0,10
|25,52
|Alarko Carrıer
|37,52
|1,02
|-4,67
|Alarko GMYO
|54,30
|0,56
|28,60
|Alarko Holding
|4,69
|-1,47
|140,48
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.215,70
|0,06
|4,29
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.150,60
|0,06
|4,55
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.165,00
|0,06
|4,49
|Albaraka Türk
|1,20
|-0,83
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,22
|3,66
|42,71
|Alkim Kağıt
|4,47
|11,47
|24,37
|Alkim Kimya
|32,16
|6,42
|49,30
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,34
|1,80
|136,67
|Anadolu Cam
|3,35
|0,00
|30,62
|Anadolu Efes
|20,40
|5,10
|1,63
|Anadolu Grubu Holding
|15,07
|0,47
|48,70
|Anadolu Hayat Emek.
|5,56
|1,46
|-2,36
|Anadolu Isuzu
|9,19
|0,00
|48,71
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,72
|6,48
|Anel Elektrik
|2,24
|-0,44
|38,27
|Arçelik
|18,46
|4,53
|16,91
|Arena Bilgisayar
|5,91
|9,44
|34,01
|Armada Bilgisayar
|10,36
|2,57
|11,52
|Arsan Tekstil
|2,38
|1,28
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|3,95
|-9,20
|Aselsan
|18,91
|2,83
|-21,05
|Aslan Çimento
|30,28
|6,02
|7,53
|Ata GMYO
|4,01
|1,52
|0,00
|Atakule GMYO
|1,37
|3,79
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,86
|3,61
|377,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|1,98
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,57
|6,53
|69,89
|Avrasya GMYO
|1,24
|5,08
|40,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,52
|-1,94
|40,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,60
|0,05
|2,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-9,94
|-32,92
|Ayen Enerji
|2,59
|3,19
|43,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,23
|27,24
|Aygaz
|11,55
|6,26
|16,15
|Bagfaş
|13,31
|0,23
|176,14
|Bak Ambalaj
|6,13
|0,99
|30,20
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-3,23
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,85
|3,35
|47,41
|Banvit
|13,50
|-3,78
|25,12
|Baştaş Başkent Çimento
|1,95
|-2,99
|-3,47
|Batı Çimento
|2,69
|3,86
|11,62
|Batısöke Çimento
|0,99
|2,06
|-9,17
|Bera Holding
|3,71
|16,67
|80,10
|Berkosan Yalıtım
|2,02
|4,12
|11,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,17
|25,43
|33,95
|Beyaz Filo
|3,01
|-4,14
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|15,11
|0,53
|283,50
|Bilici Yatırım
|2,86
|-1,38
|126,17
|Bim Mağazalar
|47,72
|1,45
|11,40
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,88
|2,33
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,52
|-0,70
|25,29
|Bolu Çimento
|2,80
|2,94
|-9,32
|Bomonti Elektrik
|1,75
|-4,89
|264,58
|Borusan Mannesmann
|8,72
|-1,69
|24,40
|Borusan Yat. Paz.
|33,98
|0,24
|-6,21
|Bosch Fren Sistemleri
|211,60
|2,77
|38,51
|Bossa
|6,61
|22,41
|57,23
|Brisa
|6,54
|10,29
|3,32
|Burçelik
|4,22
|7,11
|31,46
|Burçelik Vana
|5,32
|10,60
|259,46
|Bursa Çimento
|4,99
|11,88
|13,41
|Carrefoursa
|3,59
|4,06
|3,16
|Ceo Event Medya
|8,66
|2,85
|Coca Cola İçecek
|31,74
|0,32
|7,35
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|-5,56
|22,68
|Credıtwest Faktorıng
|2,13
|2,90
|104,81
|Çelebi
|97,40
|0,62
|66,93
|Çelik Halat
|5,41
|4,24
|0,13
|Çemaş Döküm
|1,10
|-1,79
|44,74
|Çemtaş
|6,35
|8,92
|6,48
|Çimbeton
|30,72
|2,40
|7,41
|Çimentaş
|12,42
|7,72
|-2,20
|Çimsa
|7,64
|-2,68
|1,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,79
|4,89
|56,74
|Dagi Giyim
|1,93
|0,52
|55,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|1,27
|58,42
|Dardanel
|1,95
|14,71
|77,27
|Datagate Bilgisayar
|6,28
|4,49
|46,73
|Demısaş Döküm
|2,61
|-4,40
|13,59
|Denge Holding
|1,60
|-4,76
|37,93
|Deniz GMYO
|3,36
|-1,18
|10,53
|Denizbank
|20,92
|-16,32
|9,53
|Denizli Cam
|5,81
|3,94
|11,56
|Derimod
|3,89
|2,37
|38,47
|Derlüks Deri
|2,17
|3,33
|Desa Deri
|2,81
|-4,10
|62,43
|Despec Bilgisayar
|3,33
|5,71
|21,91
|Deva Holding
|7,57
|1,88
|130,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|3,45
|15,38
|Ditaş Doğan
|8,54
|0,12
|66,83
|DO-CO
|533,40
|0,06
|12,55
|Doğan Burda
|4,03
|12,57
|33,89
|Doğan Holding
|1,68
|-2,33
|80,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|-3,48
|-9,02
|Doğusan
|1,55
|4,03
|-28,39
|Doğuş GMYO
|2,94
|1,73
|39,34
|Doğuş Otomotiv
|8,90
|7,88
|105,07
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|-22,27
|311,04
|Duran Doğan Basım
|10,60
|-1,49
|107,84
|Dyo Boya
|3,87
|6,91
|33,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|1,32
|26,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,05
|10,23
|41,35
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|3,37
|19,48
|Ege Endüstri
|500,20
|5,55
|60,76
|Ege Gübre
|37,70
|-2,78
|82,24
|Ege Profil
|9,72
|5,42
|15,75
|Ege Seramik
|3,26
|5,50
|10,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-3,13
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,29
|-2,04
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,41
|0,00
|24,24
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|7,48
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|5,83
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,36
|3,75
|35,08
|Enka İnşaat
|5,77
|0,70
|29,83
|Erbosan
|21,12
|-2,85
|38,91
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|11,54
|18,82
|Ersu Gıda
|1,50
|0,00
|63,04
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,23
|-6,92
|51,64
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,04
|4,00
|63,79
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|-0,79
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|17,05
|2,40
|146,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|4,45
|14,66
|F-M İzmit Piston
|21,30
|8,12
|38,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,38
|10,10
|119,62
|Ford Otosan
|67,60
|4,24
|42,29
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|1,60
|339,32
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|3,21
|429,41
|Galatasaray Sportif
|1,67
|6,37
|34,68
|Garanti Bankası
|9,79
|5,50
|22,99
|Garanti Faktoring
|3,88
|-2,76
|95,96
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|4,35
|31,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,70
|8,16
|86,68
|Gedik Yatırım Holding
|6,52
|14,39
|177,45
|Gediz Ambalaj
|5,54
|0,91
|36,98
|Gentaş
|1,61
|3,21
|17,29
|Gersan Elektrik
|2,40
|9,09
|-1,65
|Global Men. Değ.
|1,25
|15,74
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,08
|2,00
|36,45
|Good-Year
|2,90
|5,07
|-12,61
|Göltaş Çimento
|13,76
|-1,78
|12,37
|Gözde Girişim
|3,83
|7,28
|43,45
|GSD Denizcilik
|1,88
|-0,53
|63,48
|GSD Holding
|0,95
|1,06
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,71
|3,25
|92,91
|Güler Yat. Holding
|1,80
|0,00
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,87
|12,65
|33,36
|Halk GMYO
|0,95
|2,15
|47,67
|Halk Sigorta
|1,45
|-2,68
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,26
|25,24
|52,54
|Hedef Girişim
|1,75
|3,55
|50,86
|Hektaş
|5,97
|-4,94
|72,46
|HUB Girişim
|7,28
|9,80
|287,23
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,00
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|14,90
|-3,04
|İdealist Danışmanlık
|3,67
|-4,92
|-37,21
|İdealist GMYO
|2,71
|0,74
|66,26
|İhlas Ev Aletleri
|2,14
|8,63
|555,19
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|-2,74
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|3,11
|16,04
|409,84
|İhlas Holding
|0,60
|-1,64
|87,50
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|6,25
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|4,96
|32,89
|Info Yatırım
|5,20
|-4,59
|404,85
|İntema
|6,78
|2,57
|13,06
|İpek Doğal Enerji
|6,27
|-2,18
|16,76
|İskenderun Demir Çelik
|6,46
|5,04
|37,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA