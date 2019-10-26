Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
26.10.2019 11:20
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,96
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|4,65
|5,92
|45,55
|Adana Çimento (A)
|6,61
|5,25
|38,97
|Adana Çimento (B)
|5,14
|8,67
|59,35
|Adana Çimento (C)
|1,92
|19,25
|55,96
|Adel Kalemcilik
|11,68
|6,47
|13,69
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,03
|-1,46
|-13,25
|Afyon Çimento
|4,76
|10,96
|3,70
|Ak Enerji
|0,62
|5,08
|-1,59
|Akbank
|7,13
|-2,33
|21,16
|Akçansa
|6,87
|5,69
|5,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|1,48
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,33
|2,19
|41,21
|Akın Tekstil
|10,33
|5,52
|13,96
|Akiş GMYO
|2,65
|5,58
|16,28
|Akmerkez GMYO
|21,04
|3,80
|45,77
|Aksa
|10,08
|8,97
|51,93
|Aksa Enerji
|2,60
|6,56
|-2,99
|Aksigorta
|4,94
|-1,00
|57,36
|Aksu Enerji
|9,74
|0,62
|26,17
|Alarko Carrıer
|37,54
|4,98
|-4,62
|Alarko GMYO
|49,30
|-1,79
|16,76
|Alarko Holding
|4,54
|-1,73
|132,79
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.214,20
|0,06
|4,16
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.149,10
|0,06
|4,42
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.163,50
|0,06
|4,36
|Albaraka Türk
|1,25
|-0,79
|2,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,19
|2,63
|42,19
|Alkim Kağıt
|4,06
|2,27
|12,96
|Alkim Kimya
|30,30
|12,31
|40,66
|Altınyağ
|0,43
|0,00
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,76
|3,21
|117,97
|Anadolu Cam
|3,37
|2,74
|31,40
|Anadolu Efes
|20,06
|-0,30
|-0,07
|Anadolu Grubu Holding
|14,70
|2,87
|45,05
|Anadolu Hayat Emek.
|5,29
|0,76
|-7,10
|Anadolu Isuzu
|8,85
|7,14
|43,20
|Anadolu Sigorta
|4,22
|1,44
|7,50
|Anel Elektrik
|1,97
|2,60
|21,60
|Arçelik
|18,38
|1,55
|16,40
|Arena Bilgisayar
|5,28
|12,34
|19,73
|Armada Bilgisayar
|10,14
|-0,59
|9,15
|Arsan Tekstil
|2,27
|4,13
|40,12
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Aselsan
|18,69
|4,59
|-21,97
|Aslan Çimento
|28,58
|6,09
|1,49
|Ata GMYO
|4,00
|1,52
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,32
|10,00
|0,32
|Atlantis Yatırım Holding
|0,75
|22,95
|316,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|7,45
|17,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,44
|3,44
|54,62
|Avrasya GMYO
|1,16
|2,65
|31,82
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|2,24
|26,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.279,20
|0,05
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|1,89
|-2,07
|-22,22
|Ayen Enerji
|2,25
|8,17
|24,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,78
|27,24
|Aygaz
|10,90
|3,71
|9,61
|Bagfaş
|11,92
|11,40
|147,30
|Bak Ambalaj
|6,01
|7,71
|27,65
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,83
|7,02
|45,82
|Banvit
|12,98
|7,01
|20,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|1,01
|-0,99
|Batı Çimento
|2,76
|2,22
|14,52
|Batısöke Çimento
|1,01
|3,06
|-7,34
|Bera Holding
|2,35
|8,29
|14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|4,89
|6,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-5,20
|1,23
|Beyaz Filo
|3,25
|0,93
|19,05
|Beymen Perakende Yat.
|12,87
|-1,83
|226,65
|Bilici Yatırım
|2,82
|5,62
|123,00
|Bim Mağazalar
|47,78
|0,72
|11,54
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|3,49
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,96
|1,82
|31,76
|Bolu Çimento
|2,81
|4,85
|-9,00
|Bomonti Elektrik
|2,00
|-1,48
|316,67
|Borusan Mannesmann
|9,08
|7,84
|29,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,90
|2,95
|-3,67
|Bosch Fren Sistemleri
|222,50
|10,53
|45,64
|Bossa
|5,74
|24,78
|36,53
|Brisa
|6,01
|5,25
|-5,06
|Burçelik
|4,04
|5,76
|25,86
|Burçelik Vana
|4,78
|-1,24
|222,97
|Bursa Çimento
|4,51
|0,00
|2,50
|Carrefoursa
|3,55
|-1,11
|2,01
|Ceo Event Medya
|8,03
|10,15
|Coca Cola İçecek
|32,60
|1,88
|10,26
|Cosmos Yat. Holding
|1,28
|4,92
|31,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|8,70
|92,31
|Çelebi
|98,85
|-2,61
|69,42
|Çelik Halat
|5,34
|11,25
|-1,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|8,26
|55,26
|Çemtaş
|5,61
|3,70
|-5,93
|Çimbeton
|29,90
|2,54
|4,55
|Çimentaş
|11,64
|2,11
|-8,35
|Çimsa
|7,85
|8,73
|3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|2,62
|10,08
|47,19
|Dagi Giyim
|1,83
|8,93
|47,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|5,96
|58,42
|Dardanel
|1,63
|7,95
|48,18
|Datagate Bilgisayar
|6,09
|4,82
|42,29
|Demısaş Döküm
|2,66
|9,02
|15,77
|Denge Holding
|1,71
|-0,58
|47,41
|Deniz GMYO
|3,41
|0,29
|12,17
|Denizbank
|21,54
|1,70
|12,77
|Denizli Cam
|5,69
|0,53
|9,25
|Derimod
|3,63
|1,97
|29,21
|Derlüks Deri
|2,02
|4,66
|Desa Deri
|2,59
|4,02
|49,71
|Despec Bilgisayar
|3,20
|-6,71
|17,15
|Deva Holding
|7,14
|0,56
|117,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|0,00
|12,82
|Ditaş Doğan
|7,26
|15,79
|41,83
|DO-CO
|541,30
|-2,50
|14,22
|Doğan Burda
|3,46
|9,49
|14,95
|Doğan Holding
|1,71
|0,00
|83,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|5,94
|-12,30
|Doğusan
|1,53
|6,25
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,90
|9,02
|37,44
|Doğuş Otomotiv
|8,41
|19,12
|93,78
|Döktaş Dökümcülük
|38,26
|41,70
|369,45
|Duran Doğan Basım
|9,89
|-4,17
|93,92
|Dyo Boya
|3,60
|4,05
|24,14
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|-1,27
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,58
|4,76
|34,01
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|15,58
|Ege Endüstri
|494,00
|4,66
|58,77
|Ege Gübre
|39,98
|3,15
|93,26
|Ege Profil
|9,32
|1,86
|10,98
|Ege Seramik
|3,08
|6,21
|4,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|6,45
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,40
|1,12
|40,63
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|-2,38
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|5,71
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|2,50
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,20
|0,81
|31,68
|Enka İnşaat
|5,70
|1,97
|28,26
|Erbosan
|22,00
|11,96
|44,69
|Ereğli Demir Çelik
|6,58
|-0,15
|7,84
|Ersu Gıda
|1,47
|0,00
|59,78
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,64
|9,31
|70,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|2,42
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,02
|18,60
|60,64
|Euro Yat. Ort.
|0,94
|11,90
|50,02
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|3,23
|132,73
|Fenerbahçe Futbol
|13,13
|6,75
|89,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,95
|0,34
|10,90
|F-M İzmit Piston
|21,84
|5,30
|42,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,07
|3,72
|99,48
|Ford Otosan
|64,60
|4,87
|35,97
|Formet Çelik Kapı
|4,37
|-0,46
|332,39
|Frigo Pak Gıda
|9,90
|21,92
|482,35
|Galatasaray Sportif
|1,55
|0,00
|25,00
|Garanti Bankası
|9,53
|2,80
|19,72
|Garanti Faktoring
|3,93
|4,24
|98,48
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,01
|21,31
|64,08
|Gedik Yatırım Holding
|5,50
|27,91
|134,04
|Gediz Ambalaj
|5,67
|7,18
|40,20
|Gentaş
|1,58
|3,27
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,22
|3,74
|-9,03
|Global Men. Değ.
|1,07
|1,90
|127,66
|Global Yat. Holding
|3,90
|3,45
|30,43
|Good-Year
|2,82
|3,30
|-15,02
|Göltaş Çimento
|14,02
|11,27
|14,50
|Gözde Girişim
|3,57
|4,69
|33,71
|GSD Denizcilik
|1,92
|-4,48
|66,96
|GSD Holding
|0,94
|6,82
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,43
|1,69
|83,45
|Güler Yat. Holding
|1,83
|6,40
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,77
|5,36
|26,23
|Halk GMYO
|0,94
|4,44
|46,12
|Halk Sigorta
|1,51
|-3,82
|71,10
|Hatay Tekstil
|4,07
|0,00
|18,03
|Hedef Girişim
|1,71
|4,27
|47,41
|Hektaş
|15,65
|5,74
|68,82
|HUB Girişim
|6,08
|8,77
|223,40
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|9,33
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,29
|4,63
|-12,98
|İdealist Danışmanlık
|4,12
|8,42
|-29,51
|İdealist GMYO
|2,75
|1,10
|68,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,92
|37,14
|487,83
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|-7,06
|-15,92
|İhlas Gazetecilik
|2,60
|10,64
|326,23
|İhlas Holding
|0,50
|-1,96
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|5,13
|148,48
|İndeks Bilgisayar
|7,33
|4,71
|31,63
|Info Yatırım
|5,08
|-5,93
|393,20
|İntema
|6,83
|2,09
|13,90
|İpek Doğal Enerji
|6,34
|10,26
|18,06
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|3,28
|34,16
(Sürecek)
Kaynak: AA