Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
12.10.2019 11:04
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,52
|-5,00
|-22,05
|Acıpayam Selüloz
|4,59
|-5,56
|43,67
|Adana Çimento (A)
|6,36
|15,64
|33,72
|Adana Çimento (B)
|4,92
|23,93
|52,53
|Adana Çimento (C)
|1,52
|16,03
|23,47
|Adel Kalemcilik
|11,24
|-2,68
|9,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,15
|-2,27
|-8,12
|Afyon Çimento
|4,32
|1,41
|-5,88
|Ak Enerji
|0,57
|-6,56
|-9,52
|Akbank
|7,19
|-8,52
|22,18
|Akçansa
|6,59
|-0,75
|0,73
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|-5,04
|-34,33
|Akfen GMYO
|2,27
|-0,87
|37,58
|Akın Tekstil
|9,57
|-0,73
|5,57
|Akiş GMYO
|2,58
|-3,37
|13,21
|Akmerkez GMYO
|20,52
|-1,63
|38,81
|Aksa
|9,24
|-3,45
|39,27
|Aksa Enerji
|2,48
|-7,81
|-7,46
|Aksigorta
|5,02
|0,40
|59,90
|Aksu Enerji
|9,34
|10,53
|20,98
|Alarko Carrıer
|35,84
|-4,17
|-8,94
|Alarko GMYO
|51,70
|-1,71
|22,44
|Alarko Holding
|5,12
|0,39
|162,52
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.212,30
|0,13
|4,00
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.147,20
|0,12
|4,24
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.161,60
|0,12
|4,19
|Albaraka Türk
|1,27
|-5,93
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,95
|-7,56
|38,02
|Alkim Kağıt
|3,98
|-1,00
|10,74
|Alkim Kimya
|25,40
|-1,24
|17,92
|Altınyağ
|0,42
|-4,55
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|5,68
|17,60
|83,15
|Anadolu Cam
|3,19
|0,00
|24,38
|Anadolu Efes
|20,10
|-10,59
|0,13
|Anadolu Grubu Holding
|13,65
|-9,06
|34,69
|Anadolu Hayat Emek.
|5,24
|-0,57
|-7,98
|Anadolu Isuzu
|8,48
|-10,26
|37,22
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-0,48
|6,73
|Anel Elektrik
|1,90
|-2,56
|17,28
|Arçelik
|17,95
|-4,57
|13,68
|Arena Bilgisayar
|4,43
|-7,71
|0,45
|Armada Bilgisayar
|10,04
|-0,59
|8,07
|Arsan Tekstil
|2,20
|-10,20
|35,80
|Artı Yatırım Holding
|0,75
|-6,25
|-13,79
|Aselsan
|18,22
|-4,61
|-23,93
|Aslan Çimento
|27,38
|-2,35
|-2,77
|Ata GMYO
|3,97
|-0,75
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,22
|-8,96
|-7,28
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,74
|9,70
|45,16
|Avrasya GMYO
|1,12
|-2,61
|27,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,35
|-3,57
|25,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,80
|0,05
|2,53
|Avrupa Yatırım Holding
|1,96
|-14,78
|-19,34
|Ayen Enerji
|2,07
|-10,00
|14,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-4,89
|27,24
|Aygaz
|10,77
|-6,83
|8,30
|Bagfaş
|10,10
|-3,72
|109,54
|Bak Ambalaj
|5,42
|-7,82
|15,12
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|-8,57
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,69
|-10,58
|34,66
|Banvit
|12,23
|-13,32
|13,35
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|-8,10
|-4,46
|Batı Çimento
|2,68
|-3,60
|11,20
|Batısöke Çimento
|0,99
|-2,94
|-9,17
|Bera Holding
|2,09
|-9,52
|1,46
|Berkosan Yalıtım
|1,84
|-6,12
|1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|-2,38
|1,23
|Beyaz Filo
|3,15
|-8,16
|15,38
|Beymen Perakende Yat.
|15,60
|-13,62
|295,94
|Bilici Yatırım
|2,61
|-6,12
|106,40
|Bim Mağazalar
|47,86
|-1,85
|11,73
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,87
|-8,42
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|9,30
|0,32
|36,76
|Bolu Çimento
|2,76
|7,81
|-10,61
|Bomonti Elektrik
|2,05
|-2,84
|327,08
|Borusan Mannesmann
|8,57
|-8,15
|22,26
|Borusan Yat. Paz.
|34,46
|-2,10
|-4,88
|Bosch Fren Sistemleri
|209,00
|-3,24
|36,80
|Bossa
|4,58
|-4,98
|8,94
|Brisa
|5,72
|-4,67
|-9,64
|Burçelik
|3,77
|-5,51
|17,45
|Burçelik Vana
|4,80
|7,87
|224,32
|Bursa Çimento
|4,76
|-3,45
|8,18
|Carrefoursa
|3,29
|-8,36
|-5,46
|Ceo Event Medya
|7,44
|-1,72
|Coca Cola İçecek
|32,02
|-7,78
|8,30
|Cosmos Yat. Holding
|1,23
|6,96
|26,80
|Credıtwest Faktorıng
|1,74
|-0,57
|67,31
|Çelebi
|97,55
|-6,56
|67,19
|Çelik Halat
|4,52
|-3,83
|-16,34
|Çemaş Döküm
|1,11
|-6,72
|46,05
|Çemtaş
|5,40
|-6,25
|-9,45
|Çimbeton
|29,40
|0,96
|2,80
|Çimentaş
|11,43
|-1,12
|-10,00
|Çimsa
|7,38
|1,51
|-2,25
|Çuhadaroğlu Metal
|2,30
|-3,36
|29,21
|Dagi Giyim
|1,83
|-1,61
|47,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,69
|2,42
|67,33
|Dardanel
|1,29
|-7,86
|17,27
|Datagate Bilgisayar
|5,72
|-11,32
|33,64
|Demısaş Döküm
|2,41
|-7,66
|4,89
|Denge Holding
|1,68
|-6,67
|44,83
|Deniz GMYO
|3,42
|-3,39
|12,50
|Denizbank
|21,14
|0,57
|10,68
|Denizli Cam
|5,42
|-9,67
|4,07
|Derimod
|3,67
|-3,93
|30,64
|Derlüks Deri
|2,00
|-6,98
|Desa Deri
|2,33
|-4,51
|34,68
|Despec Bilgisayar
|3,20
|1,91
|17,15
|Deva Holding
|6,51
|-4,96
|97,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,69
|3,72
|30,69
|DO-CO
|527,90
|0,21
|11,39
|Doğan Burda
|3,19
|-4,20
|5,98
|Doğan Holding
|1,61
|-0,62
|72,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|-6,54
|-18,03
|Doğusan
|1,39
|-8,55
|-35,78
|Doğuş GMYO
|2,58
|-7,19
|22,27
|Doğuş Otomotiv
|7,23
|-13,83
|66,59
|Döktaş Dökümcülük
|28,90
|-6,53
|254,60
|Duran Doğan Basım
|10,80
|3,45
|111,76
|Dyo Boya
|3,45
|-10,39
|18,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|-2,84
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,06
|-5,40
|25,89
|Edip Gayrimenkul
|0,87
|-5,43
|12,99
|Ege Endüstri
|482,20
|-4,55
|54,98
|Ege Gübre
|37,40
|0,00
|80,79
|Ege Profil
|9,00
|-2,70
|7,17
|Ege Seramik
|2,92
|-2,99
|-1,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|17,24
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,50
|-6,78
|43,23
|Ekiz Kimya
|0,42
|-2,33
|27,27
|Emek Elektrik
|1,20
|-6,98
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|1,05
|1,94
|-10,26
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|-4,51
|-12,82
|Enerjisa Enerji
|6,16
|-1,91
|30,83
|Enka İnşaat
|5,80
|0,69
|30,51
|Erbosan
|19,87
|0,91
|30,69
|Ereğli Demir Çelik
|6,90
|3,29
|13,08
|Ersu Gıda
|1,32
|-4,35
|43,48
|Escort Teknoloji
|0,78
|-8,24
|2,63
|Etiler Gıda
|3,54
|-2,75
|66,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|-11,02
|60,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|-7,69
|32,29
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-8,79
|32,46
|Euro Yatırım Holding
|1,16
|-10,77
|110,91
|Fenerbahçe Futbol
|11,21
|-17,57
|61,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|-3,97
|9,02
|F-M İzmit Piston
|20,00
|-2,91
|30,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|2,84
|-10,13
|84,54
|Ford Otosan
|59,30
|-0,59
|24,82
|Formet Çelik Kapı
|5,48
|-6,00
|331,50
|Frigo Pak Gıda
|8,45
|1,81
|397,06
|Galatasaray Sportif
|1,52
|-7,88
|22,58
|Garanti Bankası
|9,28
|-7,11
|16,58
|Garanti Faktoring
|3,44
|-10,18
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|-5,15
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,17
|-1,42
|36,57
|Gedik Yatırım Holding
|4,43
|0,68
|88,51
|Gediz Ambalaj
|5,44
|-4,06
|34,51
|Gentaş
|1,41
|-4,08
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,10
|-7,49
|-13,95
|Global Men. Değ.
|1,04
|13,04
|121,28
|Global Yat. Holding
|3,72
|-2,62
|24,41
|Good-Year
|2,65
|-5,69
|-20,14
|Göltaş Çimento
|12,64
|-1,94
|3,23
|Gözde Girişim
|3,53
|-3,02
|32,21
|GSD Denizcilik
|1,59
|-0,63
|38,26
|GSD Holding
|0,87
|-7,45
|8,75
|Gübre Fabrik.
|5,16
|-6,86
|74,32
|Güler Yat. Holding
|1,84
|42,64
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,74
|-2,79
|24,09
|Halk GMYO
|0,94
|-4,08
|46,12
|Halk Sigorta
|1,57
|-16,04
|77,90
|Hatay Tekstil
|3,90
|-5,11
|13,10
|Hedef Girişim
|1,53
|-6,13
|31,90
|Hektaş
|15,10
|1,62
|62,89
|HUB Girişim
|5,57
|13,21
|196,28
|Hürriyet Gzt.
|0,74
|-7,50
|-20,43
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|-4,42
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|3,82
|-7,95
|-34,64
|İdealist GMYO
|2,68
|-8,22
|64,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,42
|-8,97
|334,75
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-8,60
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|2,29
|-6,15
|275,41
|İhlas Holding
|0,51
|-10,53
|59,38
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-5,62
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,48
|-5,32
|34,32
|Info Yatırım
|4,80
|2,13
|366,02
|İntema
|6,76
|-6,50
|12,73
|İpek Doğal Enerji
|6,51
|-4,55
|21,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,23
|2,81
|32,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA