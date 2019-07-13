Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:



Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -1,96 -23,08 ABD Dolar BYF 554,70 2,44 8,26 Acıpayam Selüloz 3,36 -3,45 5,17 Adana Çimento (A) 6,46 -4,44 6,78 Adana Çimento (B) 4,56 -6,17 10,95 Adana Çimento (C) 1,12 -0,88 -20,57 Adel Kalemcilik 10,61 0,47 -3,55 Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -4,21 -61,11 Afyon Çimento 3,82 -4,74 -16,78 Ak Enerji 0,49 -7,55 -22,22 Akbank 7,29 -3,32 23,88 Akçansa 6,46 -2,56 -1,26 Akdenız Güvenlık Hız. 1,41 -4,08 -29,85 Akfen GMYO 1,47 -1,34 -10,91 Akın Tekstil 8,33 -6,93 -8,11 Akiş GMYO 2,28 -0,87 -5,44 Akmerkez GMYO 19,40 1,31 25,74 Aksa 8,59 -5,29 29,47 Aksa Enerji 2,28 -6,56 -14,93 Aksigorta 4,15 -3,49 32,19 Aksu Enerji 8,20 0,61 6,22 Alarko Carrıer 34,32 -3,76 -12,80 Alarko GMYO 40,54 -4,84 -3,99 Alarko Holding 3,03 -3,81 55,36 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.194,90 0,12 2,50 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.129,60 0,12 2,64 Albaraka PY One Tower GMYF 1.144,00 0,12 2,61 Albaraka Türk 1,15 -4,17 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -3,62 15,45 Alkim Kağıt 3,60 -4,51 0,16 Alkim Kimya 27,70 3,36 28,59 Altınyağ 0,38 -5,00 -13,64 Altınyunus Çeşme 2,85 -6,25 -8,10 Anadolu Cam 2,75 -3,51 7,22 Anadolu Efes 19,83 -0,15 -1,21 Anadolu Grubu Holding 10,60 -4,76 4,59 Anadolu Hayat Emek. 4,80 -1,03 -15,71 Anadolu Isuzu 6,91 -3,89 11,81 Anadolu Sigorta 4,20 3,19 6,99 Anel Elektrik 1,76 -2,22 8,64 Arçelik 19,77 1,75 25,21 Arena Bilgisayar 3,68 -1,60 -16,55 Armada Bilgisayar 10,12 1,20 8,93 Arsan Tekstil 1,84 -1,60 13,58 Artı Yatırım Holding 0,88 -1,12 1,15 Aselsan 16,68 -7,69 -30,54 Aslan Çimento 23,82 -6,00 -15,41 Ata GMYO 3,85 0,79 -3,99 Atakule GMYO 1,07 -4,46 -18,68 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,80 -2,44 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,61 -3,26 16,37 Avrasya GMYO 1,26 -1,56 43,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -5,00 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.271,50 0,04 2,02 Avrupa Yatırım Holding 1,80 -7,22 -25,93 Ayen Enerji 2,29 -5,37 -2,55 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,64 2,50 19,24 Aygaz 9,07 3,07 -8,79 Bagfaş 6,46 -1,82 34,02 Bak Ambalaj 5,21 -2,25 2,76 Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,46 -5,19 16,33 Banvit 14,14 -3,81 31,05 Baştaş Başkent Çimento 1,80 -0,55 -10,89 Batı Çimento 2,24 -4,68 -7,05 Batısöke Çimento 0,91 -3,19 -16,51 Bera Holding 1,75 -5,91 -15,05 Berkosan Yalıtım 1,55 -1,27 -14,36 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -5,26 -11,11 Beyaz Filo 3,16 -4,53 15,75 Bilici Yatırım 1,88 8,05 48,67 Bim Mağazalar 87,35 1,45 1,96 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,71 -5,33 -39,32 Bizim Mağazaları 6,37 -7,14 -6,32 Bizim Portföy Altın BYF 233,15 2,26 17,19 Bolu Çimento 2,50 -6,72 -27,11 Bomonti Elektrik 0,81 -1,22 68,75 Borusan Mannesmann 7,73 -6,98 10,28 Borusan Yat. Paz. 37,60 -3,54 3,79 Bosch Fren Sistemleri 158,00 -0,88 3,42 Bossa 3,81 -1,55 -9,38 Boyner Perakende Yat. 7,93 0,13 101,27 Brisa 5,72 -5,77 -9,64 Burçelik 3,11 5,42 -3,12 Burçelik Vana 1,49 -1,32 0,68 Bursa Çimento 4,33 1,17 -1,59 Carrefoursa 3,00 -3,54 -13,79 Ceo Event Medya 5,64 5,42 Coca Cola İçecek 32,02 0,25 8,30 Cosmos Yat. Holding 0,93 -12,26 -4,12 Credıtwest Faktorıng 1,09 -3,54 4,81 Çelebi 93,00 -4,81 59,39 Çelik Halat 3,86 -3,74 -28,56 Çemaş Döküm 0,69 -2,82 -9,21 Çemtaş 5,86 8,72 -1,74 Çimbeton 25,80 -4,09 -9,79 Çimentaş 17,26 2,37 35,91 Çimsa 6,24 -3,41 -17,35 Çuhadaroğlu Metal 1,90 -3,06 6,74 Dagi Giyim 1,37 -13,29 10,48 Dagi Yatırım Holding 1,36 -9,33 34,65 Dardanel 0,90 -4,26 -18,18 Datagate Bilgisayar 5,75 -3,04 34,35 Demısaş Döküm 2,69 -0,74 17,08 Denge Holding 1,53 -11,56 31,90 Deniz GMYO 3,08 -3,14 1,32 Denizbank 20,88 -4,83 9,32 Denizli Cam 9,12 -4,60 -20,83 Derimod 13,80 13,96 59,17 Derlüks Deri 2,06 -13,08 Desa Deri 2,48 -4,98 43,35 Despec Bilgisayar 2,74 -2,49 0,31 Deva Holding 5,44 -0,37 65,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -6,94 -14,10 Ditaş Doğan 5,04 -6,67 -1,54 DJ İstanbul 20 HY BYF 35,62 -1,98 11,63 DO-CO 554,70 1,26 15,85 Doğan Burda 2,90 -4,29 -3,65 Doğan Holding 1,19 2,59 27,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -5,05 -22,95 Doğusan 1,28 4,07 -40,86 Doğuş GMYO 2,20 -2,65 4,27 Doğuş Otomotiv 5,62 9,13 29,49 Döktaş Dökümcülük 18,38 11,66 125,52 Duran Doğan Basım 6,65 3,26 30,39 Dyo Boya 2,89 -3,34 -0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,29 -3,78 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,98 -2,61 -6,60 Edip Gayrimenkul 0,68 -4,23 -11,69 Ege Endüstri 508,00 3,89 63,27 Ege Gübre 25,50 0,39 23,27 Ege Profil 8,93 -2,30 3,42 Ege Seramik 2,93 0,69 -1,05 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 4,90 -8,75 27,60 Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -12,12 Emek Elektrik 0,94 16,05 -4,08 Eminiş Ambalaj 0,89 -2,20 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,16 -3,33 -20,37 Enerjisa Enerji 6,10 4,10 29,55 Enka İnşaat 5,83 0,34 31,18 Erbosan 14,25 -3,32 -6,28 Ereğli Demir Çelik 7,22 -4,75 18,33 Ersu Gıda 0,93 -1,06 1,09 Escort Teknoloji 0,69 -2,82 -9,21 Etiler Gıda 1,53 -3,77 -28,17 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 18,99 32,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 3,13 Euro Yat. Ort. 0,66 -2,94 4,76 Euro Yatırım Holding 2,15 6,97 290,91 Fenerbahçe Futbol 7,41 -0,80 7,08 Finans Portföy Altın BYF 23,39 2,77 18,91 Finans Portföy Gümüş BYF 18,42 3,08 6,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -7,59 5,26 F-M İzmit Piston 15,14 -4,48 -1,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 -6,42 121,64 Ford Otosan 59,65 0,00 25,55 Formet Çelik Kapı 5,00 0,20 293,70 Frigo Pak Gıda 4,14 3,76 143,53 Galatasaray Sportif 1,41 -4,73 13,71 Garanti Bankası 9,26 -8,77 16,33 Garanti Faktoring 2,47 -1,98 24,75 Garanti Yat. Ort. 0,60 -3,23 -18,07 Gedik Y. Men. Değ. 3,45 -3,63 12,99 Gedik Yatırım Holding 2,68 -1,11 14,04 Gediz Ambalaj 5,28 1,34 30,55 Gentaş 1,28 -5,19 -6,75 Gersan Elektrik 2,08 -9,57 -14,77 Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13 Global Yat. Holding 3,03 -1,94 1,34 Good-Year 2,49 -5,32 -24,96 Göltaş Çimento 10,19 -7,70 -18,02 Gözde Girişim 2,74 1,86 2,62 GSD Denizcilik 1,48 2,07 28,70 GSD Holding 0,81 -4,71 1,25 Gübre Fabrik. 2,52 -5,62 -14,86 Güler Yat. Holding 1,28 -3,03 19,63 Güneş Sigorta 1,13 -8,13 -24,67 Halk GMYO 0,82 -3,53 27,47 Halk Sigorta 0,89 -4,30 0,85 Hatay Tekstil 3,76 -1,57 9,04 Hedef Girişim 1,25 0,81 7,76 Hektaş 12,94 -9,76 39,59 HUB Girişim 2,60 -2,99 38,30 Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,29 -8,61 -33,27 İdealist Danışmanlık 6,74 -22,88 -37,59 İdealist GMYO 1,90 -0,52 16,56 İhlas Ev Aletleri 1,03 7,29 215,35 İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -9,53 İhlas Gazetecilik 1,89 2,72 209,84 İhlas Holding 0,41 -2,38 28,12 İhlas Yayın Holding 0,53 -3,64 60,61 İndeks Bilgisayar 6,95 1,46 24,81 Info Yatırım 2,67 26,54 159,22 İntema 6,89 1,92 14,90 İpek Doğal Enerji 4,69 -6,76 -12,66 İskenderun Demir Çelik 6,61 -1,34 40,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA