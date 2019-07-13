Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,50 -1,96 -23,08
ABD Dolar BYF 554,70 2,44 8,26
Acıpayam Selüloz 3,36 -3,45 5,17
Adana Çimento (A) 6,46 -4,44 6,78
Adana Çimento (B) 4,56 -6,17 10,95
Adana Çimento (C) 1,12 -0,88 -20,57
Adel Kalemcilik 10,61 0,47 -3,55
Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -4,21 -61,11
Afyon Çimento 3,82 -4,74 -16,78
Ak Enerji 0,49 -7,55 -22,22
Akbank 7,29 -3,32 23,88
Akçansa 6,46 -2,56 -1,26
Akdenız Güvenlık Hız. 1,41 -4,08 -29,85
Akfen GMYO 1,47 -1,34 -10,91
Akın Tekstil 8,33 -6,93 -8,11
Akiş GMYO 2,28 -0,87 -5,44
Akmerkez GMYO 19,40 1,31 25,74
Aksa 8,59 -5,29 29,47
Aksa Enerji 2,28 -6,56 -14,93
Aksigorta 4,15 -3,49 32,19
Aksu Enerji 8,20 0,61 6,22
Alarko Carrıer 34,32 -3,76 -12,80
Alarko GMYO 40,54 -4,84 -3,99
Alarko Holding 3,03 -3,81 55,36
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.194,90 0,12 2,50
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.129,60 0,12 2,64
Albaraka PY One Tower GMYF 1.144,00 0,12 2,61
Albaraka Türk 1,15 -4,17 -5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -3,62 15,45
Alkim Kağıt 3,60 -4,51 0,16
Alkim Kimya 27,70 3,36 28,59
Altınyağ 0,38 -5,00 -13,64
Altınyunus Çeşme 2,85 -6,25 -8,10
Anadolu Cam 2,75 -3,51 7,22
Anadolu Efes 19,83 -0,15 -1,21
Anadolu Grubu Holding 10,60 -4,76 4,59
Anadolu Hayat Emek. 4,80 -1,03 -15,71
Anadolu Isuzu 6,91 -3,89 11,81
Anadolu Sigorta 4,20 3,19 6,99
Anel Elektrik 1,76 -2,22 8,64
Arçelik 19,77 1,75 25,21
Arena Bilgisayar 3,68 -1,60 -16,55
Armada Bilgisayar 10,12 1,20 8,93
Arsan Tekstil 1,84 -1,60 13,58
Artı Yatırım Holding 0,88 -1,12 1,15
Aselsan 16,68 -7,69 -30,54
Aslan Çimento 23,82 -6,00 -15,41
Ata GMYO 3,85 0,79 -3,99
Atakule GMYO 1,07 -4,46 -18,68
Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 111,11
Atlas Yat. Ort. 0,80 -2,44 -6,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,61 -3,26 16,37
Avrasya GMYO 1,26 -1,56 43,18
Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -5,00 5,56
Avrasya Stratejik GMYF 1.271,50 0,04 2,02
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -7,22 -25,93
Ayen Enerji 2,29 -5,37 -2,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,64 2,50 19,24
Aygaz 9,07 3,07 -8,79
Bagfaş 6,46 -1,82 34,02
Bak Ambalaj 5,21 -2,25 2,76
Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,46 -5,19 16,33
Banvit 14,14 -3,81 31,05
Baştaş Başkent Çimento 1,80 -0,55 -10,89
Batı Çimento 2,24 -4,68 -7,05
Batısöke Çimento 0,91 -3,19 -16,51
Bera Holding 1,75 -5,91 -15,05
Berkosan Yalıtım 1,55 -1,27 -14,36
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -5,26 -11,11
Beyaz Filo 3,16 -4,53 15,75
Bilici Yatırım 1,88 8,05 48,67
Bim Mağazalar 87,35 1,45 1,96
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00
Birlik Mensucat 0,71 -5,33 -39,32
Bizim Mağazaları 6,37 -7,14 -6,32
Bizim Portföy Altın BYF 233,15 2,26 17,19
Bolu Çimento 2,50 -6,72 -27,11
Bomonti Elektrik 0,81 -1,22 68,75
Borusan Mannesmann 7,73 -6,98 10,28
Borusan Yat. Paz. 37,60 -3,54 3,79
Bosch Fren Sistemleri 158,00 -0,88 3,42
Bossa 3,81 -1,55 -9,38
Boyner Perakende Yat. 7,93 0,13 101,27
Brisa 5,72 -5,77 -9,64
Burçelik 3,11 5,42 -3,12
Burçelik Vana 1,49 -1,32 0,68
Bursa Çimento 4,33 1,17 -1,59
Carrefoursa 3,00 -3,54 -13,79
Ceo Event Medya 5,64 5,42
Coca Cola İçecek 32,02 0,25 8,30
Cosmos Yat. Holding 0,93 -12,26 -4,12
Credıtwest Faktorıng 1,09 -3,54 4,81
Çelebi 93,00 -4,81 59,39
Çelik Halat 3,86 -3,74 -28,56
Çemaş Döküm 0,69 -2,82 -9,21
Çemtaş 5,86 8,72 -1,74
Çimbeton 25,80 -4,09 -9,79
Çimentaş 17,26 2,37 35,91
Çimsa 6,24 -3,41 -17,35
Çuhadaroğlu Metal 1,90 -3,06 6,74
Dagi Giyim 1,37 -13,29 10,48
Dagi Yatırım Holding 1,36 -9,33 34,65
Dardanel 0,90 -4,26 -18,18
Datagate Bilgisayar 5,75 -3,04 34,35
Demısaş Döküm 2,69 -0,74 17,08
Denge Holding 1,53 -11,56 31,90
Deniz GMYO 3,08 -3,14 1,32
Denizbank 20,88 -4,83 9,32
Denizli Cam 9,12 -4,60 -20,83
Derimod 13,80 13,96 59,17
Derlüks Deri 2,06 -13,08
Desa Deri 2,48 -4,98 43,35
Despec Bilgisayar 2,74 -2,49 0,31
Deva Holding 5,44 -0,37 65,35
Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -6,94 -14,10
Ditaş Doğan 5,04 -6,67 -1,54
DJ İstanbul 20 HY BYF 35,62 -1,98 11,63
DO-CO 554,70 1,26 15,85
Doğan Burda 2,90 -4,29 -3,65
Doğan Holding 1,19 2,59 27,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -5,05 -22,95
Doğusan 1,28 4,07 -40,86
Doğuş GMYO 2,20 -2,65 4,27
Doğuş Otomotiv 5,62 9,13 29,49
Döktaş Dökümcülük 18,38 11,66 125,52
Duran Doğan Basım 6,65 3,26 30,39
Dyo Boya 2,89 -3,34 -0,34
Eczacıbaşı İlaç 2,29 -3,78 -5,59
Eczacıbaşı Yatırım 5,98 -2,61 -6,60
Edip Gayrimenkul 0,68 -4,23 -11,69
Ege Endüstri 508,00 3,89 63,27
Ege Gübre 25,50 0,39 23,27
Ege Profil 8,93 -2,30 3,42
Ege Seramik 2,93 0,69 -1,05
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 4,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00
Egeplast 4,90 -8,75 27,60
Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -12,12
Emek Elektrik 0,94 16,05 -4,08
Eminiş Ambalaj 0,89 -2,20 -23,93
Emlak Konut GMYO 1,16 -3,33 -20,37
Enerjisa Enerji 6,10 4,10 29,55
Enka İnşaat 5,83 0,34 31,18
Erbosan 14,25 -3,32 -6,28
Ereğli Demir Çelik 7,22 -4,75 18,33
Ersu Gıda 0,93 -1,06 1,09
Escort Teknoloji 0,69 -2,82 -9,21
Etiler Gıda 1,53 -3,77 -28,17
Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 18,99 32,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 3,13
Euro Yat. Ort. 0,66 -2,94 4,76
Euro Yatırım Holding 2,15 6,97 290,91
Fenerbahçe Futbol 7,41 -0,80 7,08
Finans Portföy Altın BYF 23,39 2,77 18,91
Finans Portföy Gümüş BYF 18,42 3,08 6,23
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -7,59 5,26
F-M İzmit Piston 15,14 -4,48 -1,51
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 -6,42 121,64
Ford Otosan 59,65 0,00 25,55
Formet Çelik Kapı 5,00 0,20 293,70
Frigo Pak Gıda 4,14 3,76 143,53
Galatasaray Sportif 1,41 -4,73 13,71
Garanti Bankası 9,26 -8,77 16,33
Garanti Faktoring 2,47 -1,98 24,75
Garanti Yat. Ort. 0,60 -3,23 -18,07
Gedik Y. Men. Değ. 3,45 -3,63 12,99
Gedik Yatırım Holding 2,68 -1,11 14,04
Gediz Ambalaj 5,28 1,34 30,55
Gentaş 1,28 -5,19 -6,75
Gersan Elektrik 2,08 -9,57 -14,77
Global Men. Değ. 0,48 -2,04 2,13
Global Yat. Holding 3,03 -1,94 1,34
Good-Year 2,49 -5,32 -24,96
Göltaş Çimento 10,19 -7,70 -18,02
Gözde Girişim 2,74 1,86 2,62
GSD Denizcilik 1,48 2,07 28,70
GSD Holding 0,81 -4,71 1,25
Gübre Fabrik. 2,52 -5,62 -14,86
Güler Yat. Holding 1,28 -3,03 19,63
Güneş Sigorta 1,13 -8,13 -24,67
Halk GMYO 0,82 -3,53 27,47
Halk Sigorta 0,89 -4,30 0,85
Hatay Tekstil 3,76 -1,57 9,04
Hedef Girişim 1,25 0,81 7,76
Hektaş 12,94 -9,76 39,59
HUB Girişim 2,60 -2,99 38,30
Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51
ICBC Turkey Bank 3,29 -8,61 -33,27
İdealist Danışmanlık 6,74 -22,88 -37,59
İdealist GMYO 1,90 -0,52 16,56
İhlas Ev Aletleri 1,03 7,29 215,35
İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -9,53
İhlas Gazetecilik 1,89 2,72 209,84
İhlas Holding 0,41 -2,38 28,12
İhlas Yayın Holding 0,53 -3,64 60,61
İndeks Bilgisayar 6,95 1,46 24,81
Info Yatırım 2,67 26,54 159,22
İntema 6,89 1,92 14,90
İpek Doğal Enerji 4,69 -6,76 -12,66
İskenderun Demir Çelik 6,61 -1,34 40,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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