Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|-2,53
|-21,03
|ABD Dolar BYF
|556,90
|-0,50
|8,68
|Acıpayam Selüloz
|3,32
|-3,21
|3,92
|Adana Çimento (A)
|6,61
|1,38
|9,26
|Adana Çimento (B)
|4,61
|0,66
|12,17
|Adana Çimento (C)
|1,11
|0,91
|-21,28
|Adel Kalemcilik
|10,57
|0,00
|-3,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|-2,08
|-59,83
|Afyon Çimento
|3,80
|1,33
|-17,21
|Ak Enerji
|0,52
|1,96
|-17,46
|Akbank
|6,80
|1,19
|15,55
|Akçansa
|6,28
|-0,79
|-4,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,40
|7,69
|-30,35
|Akfen GMYO
|1,48
|-0,67
|-10,30
|Akın Tekstil
|8,32
|-0,24
|-8,22
|Akiş GMYO
|2,36
|3,06
|-2,12
|Akmerkez GMYO
|19,15
|2,74
|24,12
|Aksa
|9,25
|1,20
|39,42
|Aksa Enerji
|2,33
|-0,85
|-13,06
|Aksigorta
|4,45
|2,06
|41,75
|Aksu Enerji
|8,31
|8,91
|7,64
|Alarko Carrıer
|35,30
|2,32
|-10,32
|Alarko GMYO
|42,90
|-0,60
|1,60
|Alarko Holding
|3,19
|-1,24
|63,57
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.192,10
|0,20
|2,26
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.126,70
|0,21
|2,38
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.141,10
|0,21
|2,35
|Albaraka Türk
|1,16
|2,65
|-4,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,54
|2,99
|13,54
|Alkim Kağıt
|3,69
|-0,54
|2,67
|Alkim Kimya
|26,58
|6,49
|23,39
|Altınyağ
|0,35
|0,00
|-20,45
|Altınyunus Çeşme
|3,09
|-3,39
|-0,37
|Anadolu Cam
|2,77
|-0,72
|8,00
|Anadolu Efes
|19,89
|5,91
|-0,91
|Anadolu Grubu Holding
|10,53
|8,00
|3,90
|Anadolu Hayat Emek.
|5,03
|-0,40
|-11,67
|Anadolu Isuzu
|7,11
|5,02
|15,05
|Anadolu Sigorta
|4,05
|-0,25
|3,17
|Anel Elektrik
|1,79
|-1,10
|10,49
|Arçelik
|19,45
|0,41
|23,18
|Arena Bilgisayar
|3,42
|6,21
|-22,45
|Armada Bilgisayar
|10,03
|0,30
|7,97
|Arsan Tekstil
|1,88
|3,87
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-3,26
|2,30
|Aselsan
|18,00
|0,28
|-25,04
|Aslan Çimento
|25,04
|2,88
|-11,08
|Ata GMYO
|3,96
|2,33
|-1,25
|Atakule GMYO
|1,25
|23,76
|-5,00
|Atlantis Yatırım Holding
|0,39
|0,00
|116,67
|Atlas Yat. Ort.
|0,78
|-2,50
|-9,30
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,98
|-0,55
|21,37
|Avrasya GMYO
|1,32
|-4,35
|50,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,88
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.270,50
|0,06
|1,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|-32,66
|-31,28
|Ayen Enerji
|2,34
|4,00
|-0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,62
|0,62
|17,79
|Aygaz
|8,78
|1,97
|-11,71
|Bagfaş
|6,55
|5,82
|35,89
|Bak Ambalaj
|5,10
|6,25
|0,59
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|3,57
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,52
|3,40
|21,12
|Banvit
|13,98
|6,47
|29,56
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|-3,31
|-13,37
|Batı Çimento
|2,04
|2,00
|-15,35
|Batısöke Çimento
|0,92
|1,10
|-15,60
|Bera Holding
|1,81
|-0,55
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,52
|0,66
|-16,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|2,08
|-9,26
|Beyaz Filo
|2,86
|1,06
|4,76
|Bilici Yatırım
|1,60
|-0,62
|26,53
|Bim Mağazalar
|79,65
|2,51
|-7,03
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-20,00
|Birlik Mensucat
|0,73
|10,61
|-37,61
|Bizim Mağazaları
|6,66
|0,45
|-2,06
|Bizim Portföy Altın BYF
|236,45
|1,13
|18,85
|Bolu Çimento
|2,46
|1,65
|-28,28
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-1,19
|72,92
|Borusan Mannesmann
|7,85
|1,95
|11,99
|Borusan Yat. Paz.
|35,38
|-0,11
|-2,34
|Bosch Fren Sistemleri
|157,50
|1,88
|3,09
|Bossa
|3,89
|5,71
|-7,47
|Boyner Perakende Yat.
|7,81
|26,99
|98,22
|Brisa
|5,95
|-0,50
|-6,00
|Burçelik
|2,84
|4,41
|-11,53
|Burçelik Vana
|1,49
|1,36
|0,68
|Bursa Çimento
|4,05
|0,00
|-7,95
|Carrefoursa
|3,18
|16,48
|-8,62
|Ceo Event Medya
|5,25
|-0,57
|Coca Cola İçecek
|29,88
|7,40
|1,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,06
|-1,85
|9,28
|Credıtwest Faktorıng
|1,03
|-2,83
|-0,96
|Çelebi
|100,00
|-2,91
|71,39
|Çelik Halat
|3,99
|2,31
|-26,15
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,00
|-7,89
|Çemtaş
|5,13
|0,00
|-13,98
|Çimbeton
|26,00
|0,78
|-9,09
|Çimentaş
|16,48
|3,39
|29,76
|Çimsa
|6,22
|1,63
|-17,62
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|1,64
|4,49
|Dagi Giyim
|1,40
|1,45
|12,90
|Dagi Yatırım Holding
|1,52
|-7,32
|50,50
|Dardanel
|0,96
|1,05
|-12,73
|Datagate Bilgisayar
|5,78
|0,35
|35,05
|Demısaş Döküm
|2,66
|0,00
|15,77
|Denge Holding
|1,91
|-2,55
|64,66
|Deniz GMYO
|3,30
|10,00
|8,55
|Denizbank
|22,44
|22,62
|17,49
|Denizli Cam
|9,53
|7,08
|-17,27
|Derimod
|11,15
|35,98
|28,60
|Desa Deri
|2,58
|9,32
|49,13
|Despec Bilgisayar
|2,73
|1,49
|-0,06
|Deva Holding
|5,54
|5,52
|68,39
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|0,00
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,29
|0,76
|3,34
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,83
|3,97
|9,15
|DO-CO
|558,90
|2,16
|16,73
|Doğan Burda
|3,12
|-5,17
|3,65
|Doğan Holding
|1,14
|1,79
|22,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,00
|-18,85
|Doğusan
|1,12
|2,75
|-48,26
|Doğuş GMYO
|2,26
|-23,91
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|5,46
|33,82
|25,81
|Döktaş Dökümcülük
|15,00
|9,89
|84,05
|Duran Doğan Basım
|5,30
|2,12
|3,92
|Dyo Boya
|2,97
|3,48
|2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|2,35
|2,62
|-3,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,06
|2,19
|-5,35
|Edip Gayrimenkul
|0,74
|13,85
|-3,90
|Ege Endüstri
|494,00
|2,81
|58,77
|Ege Gübre
|24,90
|2,47
|20,37
|Ege Profil
|9,23
|2,44
|6,90
|Ege Seramik
|2,95
|6,12
|-0,38
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,00
|-16,67
|30,21
|Ekiz Kimya
|0,29
|-14,71
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|6,67
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|1,12
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-0,88
|-22,43
|Enerjisa Enerji
|5,51
|6,17
|17,02
|Enka İnşaat
|5,47
|1,67
|23,08
|Erbosan
|14,59
|-1,35
|-4,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,87
|4,10
|28,98
|Ersu Gıda
|0,85
|0,00
|-7,61
|Escort Teknoloji
|0,71
|2,90
|-6,58
|Etiler Gıda
|1,24
|3,33
|-41,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|1,56
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|0,00
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|0,00
|221,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,44
|3,91
|7,51
|Finans Portföy Altın BYF
|23,60
|1,11
|19,98
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,75
|-0,27
|8,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|2,56
|5,26
|F-M İzmit Piston
|15,43
|1,25
|0,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,84
|-1,13
|129,24
|Ford Otosan
|62,50
|3,65
|31,55
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|-2,04
|277,95
|Frigo Pak Gıda
|3,90
|42,86
|129,41
|Galatasaray Sportif
|1,47
|7,30
|18,55
|Garanti Bankası
|9,10
|6,43
|14,32
|Garanti Faktoring
|2,76
|-13,48
|39,39
|Garanti Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-16,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,56
|3,49
|16,59
|Gedik Yatırım Holding
|2,72
|0,37
|15,74
|Gediz Ambalaj
|5,32
|2,31
|31,54
|Gentaş
|1,58
|5,33
|-5,69
|Gersan Elektrik
|1,91
|5,52
|-21,73
|Global Men. Değ.
|0,49
|6,52
|4,26
|Global Yat. Holding
|2,94
|-1,01
|-1,67
|Good-Year
|2,63
|0,77
|-20,74
|Göltaş Çimento
|10,64
|3,00
|-14,40
|Gözde Girişim
|2,67
|-1,84
|0,00
|GSD Denizcilik
|1,47
|3,52
|27,83
|GSD Holding
|0,83
|2,47
|3,75
|Gübre Fabrik.
|2,57
|0,78
|-13,18
|Güler Yat. Holding
|1,20
|0,00
|12,15
|Güneş Sigorta
|1,03
|0,98
|-31,33
|Halk GMYO
|0,76
|4,11
|18,14
|Halk Sigorta
|0,91
|1,11
|3,11
|Hatay Tekstil
|4,39
|-0,45
|11,14
|Hedef Girişim
|1,22
|2,52
|5,17
|Hektaş
|13,17
|3,29
|42,07
|HUB Girişim
|2,72
|2,26
|44,68
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,00
|-21,51
|ICBC Turkey Bank
|3,92
|24,44
|-20,49
|İdealist Danışmanlık
|7,93
|-13,90
|-26,57
|İdealist GMYO
|1,88
|-6,00
|15,34
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-8,93
|209,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,00
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|1,70
|-9,57
|178,69
|İhlas Holding
|0,42
|0,00
|31,25
|İhlas Yayın Holding
|0,56
|0,00
|69,70
|İndeks Bilgisayar
|6,90
|1,02
|23,91
|Info Yatırım
|2,25
|10,84
|118,45
|İntema
|7,15
|2,29
|19,23
|İpek Doğal Enerji
|5,71
|1,60
|6,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|4,55
|47,17
(Sürecek)
Kaynak: AA
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