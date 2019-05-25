Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 -0,62 -17,95
ABD Dolar BYF 586,40 0,57 14,44
Acıpayam Selüloz 3,24 -0,61 -0,61
Adana Çimento (A) 6,16 -2,07 1,82
Adana Çimento (B) 4,37 -2,46 6,33
Adana Çimento (C) 1,02 -2,86 -27,66
Adel Kalemcilik 9,30 -4,91 -15,45
Adese Alışveriş Ticaret 1,02 -29,66 -56,41
Afyon Çimento 3,45 -5,74 -24,84
Ak Enerji 0,47 -7,84 -25,40
Akbank 5,71 -1,21 -2,97
Akçansa 6,31 -0,63 -3,55
Akdenız Güvenlık Hız. 1,28 -12,33 -36,32
Akfen GMYO 1,53 -0,65 -7,27
Akın Tekstil 8,24 -0,72 -12,80
Akiş GMYO 2,20 1,38 -14,06
Akmerkez GMYO 18,48 -0,11 19,78
Aksa 8,10 -2,88 22,09
Aksa Enerji 2,15 -6,11 -19,78
Aksigorta 4,43 0,00 41,11
Aksu Enerji 7,76 -13,00 0,52
Alarko Carrıer 30,38 -6,70 -22,82
Alarko GMYO 42,32 -3,42 -5,79
Alarko Holding 2,67 -6,64 36,90
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.186,30 0,08 1,77
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.120,90 0,09 1,85
Albaraka PY One Tower GMYF 1.135,30 0,09 1,83
Albaraka Türk 1,10 -16,03 -9,84
Alcatel Lucent Teletaş 5,00 -1,77 -13,19
Alkim Kağıt 3,30 -2,65 -8,18
Alkim Kimya 24,90 -0,95 15,59
Altınyağ 0,36 2,86 -18,18
Altınyunus Çeşme 3,92 -3,92 -5,54
Anadolu Cam 2,78 -2,80 3,73
Anadolu Efes 18,16 1,68 -11,84
Anadolu Grubu Holding 9,57 -7,45 -6,54
Anadolu Hayat Emek. 4,95 -3,88 -13,07
Anadolu Isuzu 6,66 -8,77 7,77
Anadolu Sigorta 3,95 -3,42 0,62
Anel Elektrik 1,55 -1,90 -4,32
Arçelik 16,24 4,10 2,85
Arena Bilgisayar 3,04 -8,16 -31,07
Armada Bilgisayar 10,14 -1,84 9,15
Arsan Tekstil 1,66 -3,49 2,47
Artı Yatırım Holding 1,03 11,96 18,39
Aselsan 17,19 -8,90 -28,61
Aslan Çimento 22,32 -3,46 -20,74
Ata GMYO 3,79 -1,04 -5,49
Atakule GMYO 0,92 -5,15 -30,08
Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,75 -2,60 -12,79
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 -0,76 24,07
Avrasya GMYO 1,27 6,72 44,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 0,00 1,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.267,40 0,06 1,69
Avrupa Yatırım Holding 2,14 0,47 -11,93
Ayen Enerji 2,12 -6,19 -9,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 -1,86 11,27
Aygaz 8,58 -1,27 -13,72
Bagfaş 5,45 -1,80 13,07
Bak Ambalaj 4,29 -3,16 -15,38
Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21
Bantaş Ambalaj 1,39 -4,79 10,76
Banvit 12,48 4,44 15,66
Baştaş Başkent Çimento 1,74 -1,14 -13,86
Batı Çimento 1,54 -6,10 -36,10
Batısöke Çimento 0,80 -4,76 -26,61
Bera Holding 1,77 4,73 -14,08
Berkosan Yalıtım 1,45 -4,61 -19,89
Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 -10,14 -17,90
Beyaz Filo 2,75 -0,36 0,73
Bilici Yatırım 1,69 0,60 24,26
Bim Mağazalar 73,50 3,01 -15,52
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,62 -6,06 -47,01
Bizim Mağazaları 6,42 -2,13 -5,59
Bizim Portföy Altın BYF 226,20 0,85 13,70
Bolu Çimento 2,42 -5,47 -29,45
Bomonti Elektrik 0,83 0,00 72,92
Borusan Mannesmann 7,42 -6,08 5,86
Borusan Yat. Paz. 32,76 -1,21 -9,57
Bosch Fren Sistemleri 145,10 -1,96 -5,02
Bossa 3,44 -3,64 -18,18
Boyner Perakende Yat. 4,60 -2,75 16,75
Brisa 5,75 -0,35 -9,16
Burçelik 2,66 -4,66 -17,13
Burçelik Vana 1,43 -1,38 -3,38
Bursa Çimento 3,70 -6,09 -15,91
Carrefoursa 2,63 -8,04 -24,43
Coca Cola İçecek 26,96 1,74 -12,69
Cosmos Yat. Holding 1,10 -4,35 13,40
Credıtwest Faktorıng 0,96 -2,04 -7,69
Çelebi 74,50 -6,88 27,68
Çelik Halat 3,77 -10,87 -30,22
Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89
Çemtaş 5,00 -7,06 -17,76
Çimbeton 24,40 -2,79 -14,69
Çimentaş 13,48 5,39 6,14
Çimsa 5,71 -2,56 -24,37
Çuhadaroğlu Metal 1,75 -5,41 -1,69
Dagi Giyim 1,27 -4,51 2,42
Dagi Yatırım Holding 1,37 -2,14 35,64
Dardanel 0,97 -2,02 -11,82
Datagate Bilgisayar 4,89 -7,21 14,25
Demısaş Döküm 2,72 0,00 9,68
Denge Holding 1,24 -2,36 6,90
Deniz GMYO 2,91 -1,02 -4,28
Denizbank 15,30 2,48 -19,90
Denizli Cam 9,07 -0,87 -21,27
Derimod 8,19 -4,66 -5,54
Desa Deri 2,42 -7,28 39,88
Despec Bilgisayar 3,14 -0,95 -4,27
Deva Holding 5,23 4,60 58,97
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -8,97
Ditaş Doğan 4,73 -4,25 -7,60
DJ İstanbul 20 HY BYF 30,84 -0,42 -3,35
DO-CO 492,70 3,62 2,90
Doğan Burda 2,87 0,70 -4,65
Doğan Holding 1,03 -0,96 10,60
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -6,00 -22,95
Doğusan 1,02 -13,56 -52,88
Doğuş GMYO 2,54 -0,78 20,38
Doğuş Otomotiv 3,80 -2,56 -12,44
Döktaş Dökümcülük 9,37 4,93 14,97
Duran Doğan Basım 4,12 -3,29 -19,22
Dyo Boya 2,75 -2,48 -5,17
Eczacıbaşı İlaç 2,22 -7,11 -8,47
Eczacıbaşı Yatırım 5,85 -5,34 -8,63
Edip Gayrimenkul 0,59 -7,81 -23,38
Ege Endüstri 424,70 2,34 36,50
Ege Gübre 22,00 -4,35 6,35
Ege Profil 8,85 -0,56 -0,23
Ege Seramik 2,87 -5,90 -14,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,50
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 4,00 1,52 4,17
Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15
Emek Elektrik 0,70 -4,11 -28,57
Eminiş Ambalaj 0,87 1,16 -25,64
Emlak Konut GMYO 1,08 -7,69 -28,00
Enerjisa Enerji 5,07 -2,50 7,68
Enka İnşaat 5,10 2,62 14,76
Erbosan 15,61 1,56 -4,15
Ereğli Demir Çelik 7,28 -2,67 19,31
Ersu Gıda 0,82 0,00 -10,87
Escort Teknoloji 0,70 -4,11 -7,89
Etiler Gıda 1,20 -13,67 -43,66
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -4,69 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 0,00
Euro Yatırım Holding 1,28 18,52 132,73
Fenerbahçe Futbol 7,03 -1,95 1,59
Finans Portföy Altın BYF 22,58 1,35 14,79
Finans Portföy Gümüş BYF 18,77 1,40 8,25
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 7,14 1,50
F-M İzmit Piston 15,06 -0,79 -2,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,54 9,28 120,47
Ford Otosan 51,00 1,49 7,35
Formet Çelik Kapı 5,20 -5,45 309,45
Frigo Pak Gıda 2,45 -2,00 44,12
Galatasaray Sportif 1,35 -23,30 8,87
Garanti Bankası 7,50 -1,96 -5,78
Garanti Faktoring 2,56 0,00 29,29
Garanti Yat. Ort. 0,60 -7,69 -24,05
Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -2,51 8,70
Gedik Yatırım Holding 2,51 -6,69 6,81
Gediz Ambalaj 4,57 -2,35 10,12
Gentaş 1,45 0,00 -18,08
Gersan Elektrik 1,74 -4,40 -28,70
Global Men. Değ. 0,42 2,44 -10,64
Global Yat. Holding 2,72 -1,09 -9,03
Good-Year 2,55 -3,41 -25,87
Göltaş Çimento 9,61 -3,71 -22,69
Gözde Girişim 2,71 -3,90 1,50
GSD Denizcilik 1,43 7,52 24,35
GSD Holding 0,82 -4,65 2,50
Gübre Fabrik. 2,33 -3,72 -21,28
Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80
Güneş Sigorta 0,95 -7,77 -36,67
Halk GMYO 0,70 -7,89 0,60
Halk Sigorta 1,08 4,85 -1,82
Hatay Tekstil 4,04 1,00 2,28
Hedef Girişim 1,14 -0,87 -1,72
Hektaş 11,35 -2,99 22,44
HUB Girişim 2,43 -2,80 29,26
Hürriyet Gzt. 0,65 -7,14 -30,11
ICBC Turkey Bank 2,67 -8,56 -45,84
İdealist Danışmanlık 10,72 -29,80 -0,74
İdealist GMYO 1,69 -0,59 3,68
İhlas Ev Aletleri 1,02 14,61 209,09
İhlas Gayrimenkul 0,83 -4,60 -11,66
İhlas Gazetecilik 1,89 1,61 209,84
İhlas Holding 0,42 0,00 31,25
İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70
İndeks Bilgisayar 6,54 2,03 9,55
Info Yatırım 2,00 5,82 94,17
İntema 6,51 -3,56 8,56
İpek Doğal Enerji 4,62 -6,10 -13,97
İskenderun Demir Çelik 5,89 1,20 25,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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