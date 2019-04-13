Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -1,21 -16,41 ABD Dolar BYF 554,20 2,25 8,16 Acıpayam Selüloz 3,93 3,42 20,55 Adana Çimento (A) 6,81 -0,58 12,56 Adana Çimento (B) 4,87 -0,41 18,49 Adana Çimento (C) 1,17 -2,50 -17,02 Adel Kalemcilik 10,94 -3,01 -0,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -5,77 -16,24 Afyon Çimento 4,30 -3,37 -6,32 Ak Enerji 0,56 -1,75 -11,11 Akbank 6,22 -5,47 5,69 Akçansa 6,50 -0,61 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 2,03 -11,74 1,00 Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88 Akın Tekstil 9,04 -0,88 -4,34 Akiş GMYO 2,49 -1,97 -2,73 Akmerkez GMYO 18,09 0,33 10,51 Aksa 8,75 -1,81 31,89 Aksa Enerji 2,39 -4,02 -10,82 Aksigorta 4,47 -3,25 42,38 Aksu Enerji 9,10 0,11 17,88 Alarko Carrıer 37,88 -1,56 -3,76 Alarko GMYO 42,08 0,77 -6,32 Alarko Holding 2,46 -5,38 18,84 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.180,70 0,10 1,29 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.115,30 0,09 1,34 Albaraka PY One Tower GMYF 1.129,70 0,11 1,33 Albaraka Türk 1,48 -2,63 21,31 Alcatel Lucent Teletaş 6,82 -2,57 18,40 Alkim Kağıt 4,56 3,87 9,88 Alkim Kimya 24,88 2,13 4,98 Altınyağ 0,41 -8,89 -6,82 Altınyunus Çeşme 4,03 -4,28 -2,89 Anadolu Cam 3,04 1,33 13,43 Anadolu Efes 19,65 -0,76 -4,61 Anadolu Grubu Holding 12,30 -3,45 20,12 Anadolu Hayat Emek. 5,46 -0,73 -4,12 Anadolu Isuzu 7,26 -2,81 17,48 Anadolu Sigorta 4,15 -0,48 5,71 Anel Elektrik 1,66 -1,19 2,47 Arçelik 18,06 -1,20 14,38 Arena Bilgisayar 3,36 -3,17 -23,81 Armada Bilgisayar 9,60 -1,94 3,34 Arsan Tekstil 1,63 0,62 0,62 Artı Yatırım Holding 1,12 -8,20 28,74 Aselsan 21,00 -3,76 -12,79 Aslan Çimento 24,30 -3,49 -13,71 Ata GMYO 3,85 -0,26 -3,99 Atakule GMYO 1,15 -4,17 -12,60 Atlantis Yatırım Holding 0,43 -6,52 138,89 Atlas Yat. Ort. 1,04 -24,64 20,93 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,29 -3,63 25,56 Avrasya GMYO 1,27 8,55 44,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.263,50 0,06 1,38 Avrupa Yatırım Holding 2,17 -16,22 -10,70 Ayen Enerji 2,55 -4,49 8,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -0,66 6,34 Aygaz 9,47 -1,76 -4,77 Bagfaş 5,20 -7,64 7,88 Bak Ambalaj 4,78 -3,43 -5,72 Balatacılar Balatacılık 0,30 -11,76 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,53 -0,65 21,91 Banvit 10,80 1,79 0,09 Baştaş Başkent Çimento 1,85 1,09 -8,42 Batı Çimento 2,19 -4,37 -9,13 Batısöke Çimento 0,92 -4,17 -15,60 Bera Holding 1,77 -1,67 -14,08 Berkosan Yalıtım 1,77 0,00 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -2,70 -11,11 Beyaz Filo 3,82 -3,54 39,93 Bilici Yatırım 1,67 -2,91 22,79 Bim Mağazalar 79,00 -3,30 -9,20 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,80 6,67 -31,62 Bizim Mağazaları 8,04 0,37 18,24 Bizim Portföy Altın BYF 215,90 2,08 8,52 Bolu Çimento 3,07 -1,92 -10,50 Bomonti Elektrik 0,83 -8,79 72,92 Borusan Mannesmann 9,58 -4,01 22,82 Borusan Yat. Paz. 36,46 -1,41 0,64 Bosch Fren Sistemleri 165,50 -0,30 2,16 Bossa 4,25 -4,92 1,09 Boyner Perakende Yat. 4,95 13,01 25,63 Brisa 6,87 -2,41 8,53 Burçelik 3,11 -0,96 -3,12 Burçelik Vana 1,54 -1,28 4,05 Bursa Çimento 4,39 -3,30 -0,23 Carrefoursa 3,32 -3,49 -4,60 Coca Cola İçecek 30,90 -0,96 0,06 Cosmos Yat. Holding 1,04 10,64 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,06 -4,50 1,92 Çelebi 66,30 -2,43 4,57 Çelik Halat 5,56 -2,46 -7,33 Çemaş Döküm 0,73 -2,67 -3,95 Çemtaş 5,73 -0,17 -5,76 Çimbeton 28,76 -5,77 0,56 Çimentaş 20,54 14,17 61,73 Çimsa 6,83 -0,58 -9,54 Çuhadaroğlu Metal 1,91 -5,45 7,30 Dagi Giyim 1,52 10,14 22,58 Dagi Yatırım Holding 1,68 0,60 66,34 Dardanel 1,03 -5,50 -6,36 Datagate Bilgisayar 7,34 -9,27 71,50 Demısaş Döküm 2,86 -7,44 15,32 Denge Holding 1,80 -20,35 55,17 Deniz GMYO 3,05 -0,33 0,33 Denizbank 15,53 2,85 -18,69 Denizli Cam 10,22 -2,67 -11,28 Derimod 8,70 -1,02 0,35 Desa Deri 2,22 4,23 28,32 Despec Bilgisayar 3,70 0,27 12,80 Deva Holding 4,63 4,51 40,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 1,45 -10,26 Ditaş Doğan 5,73 -0,69 4,56 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,06 -3,65 6,74 DO-CO 486,20 2,14 1,55 Doğan Burda 2,75 0,00 -8,64 Doğan Holding 1,13 -3,42 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -3,36 -5,74 Doğusan 1,53 -4,97 -36,51 Doğuş GMYO 2,33 2,64 10,43 Doğuş Otomotiv 4,56 -4,00 5,07 Döktaş Dökümcülük 9,10 -0,87 11,66 Duran Doğan Basım 6,36 8,53 24,71 Dyo Boya 3,12 -8,77 7,59 Eczacıbaşı İlaç 2,77 -2,46 1,47 Eczacıbaşı Yatırım 7,52 -2,34 4,44 Edip Gayrimenkul 0,67 -4,29 -12,99 Ege Endüstri 467,50 -0,26 35,90 Ege Gübre 23,72 -3,26 9,31 Ege Profil 11,28 -17,72 27,17 Ege Seramik 3,49 2,05 4,18 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -16,67 0,00 Egeplast 3,85 -5,87 0,26 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37 Eminiş Ambalaj 0,94 -3,09 -19,66 Emlak Konut GMYO 1,46 -2,67 -2,67 Enerjisa Enerji 5,42 2,26 15,11 Enka İnşaat 4,96 1,85 8,30 Erbosan 16,25 -7,69 -0,22 Ereğli Demir Çelik 9,45 0,64 30,89 Ersu Gıda 0,82 -2,38 -10,87 Escort Teknoloji 0,64 0,00 -15,79 Etiler Gıda 1,92 -4,48 -9,86 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -1,37 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -3,13 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,92 12,20 67,27 Fenerbahçe Futbol 7,01 -9,90 1,30 Finans Portföy Altın BYF 21,46 2,43 9,10 Finans Portföy Gümüş BYF 18,35 2,51 5,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -2,99 9,77 F-M İzmit Piston 15,14 -4,48 -1,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,98 -3,86 45,61 Ford Otosan 51,50 0,78 8,40 Formet Çelik Kapı 6,21 -3,72 388,98 Frigo Pak Gıda 1,80 -2,70 5,88 Galatasaray Sportif 1,29 -0,77 4,03 Garanti Bankası 8,44 -6,33 6,03 Garanti Faktoring 2,72 -4,90 37,37 Garanti Yat. Ort. 0,60 -3,23 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,71 3,06 15,22 Gedik Yatırım Holding 3,07 -2,54 30,64 Gediz Ambalaj 4,48 -4,27 7,95 Gentaş 1,85 -4,15 4,52 Gersan Elektrik 2,02 -6,05 -17,22 Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26 Global Yat. Holding 2,95 -5,45 -1,34 Good-Year 3,24 -0,31 -5,81 Göltaş Çimento 10,12 -4,17 -18,58 Gözde Girişim 3,36 -3,45 25,84 GSD Denizcilik 1,43 -2,05 24,35 GSD Holding 0,91 -3,19 13,75 Gübre Fabrik. 2,80 -2,10 -5,41 Güler Yat. Holding 1,06 -2,75 -0,93 Güneş Sigorta 1,51 -3,21 0,67 Halk GMYO 0,79 6,76 12,86 Halk Sigorta 1,12 0,90 1,82 Hatay Tekstil 4,09 2,51 3,54 Hedef Girişim 1,20 -1,64 3,45 Hektaş 11,67 8,06 25,89 HUB Girişim 2,66 21,46 41,49 Hürriyet Gzt. 0,84 -1,18 -9,68 ICBC Turkey Bank 3,57 -4,29 -27,59 İdealist Danışmanlık 25,30 -6,57 134,26 İdealist GMYO 1,52 -2,56 -6,75 İhlas Ev Aletleri 1,04 26,83 215,15 İhlas Gayrimenkul 0,83 2,47 -11,66 İhlas Gazetecilik 0,80 15,94 31,15 İhlas Holding 0,43 16,22 34,37 İhlas Yayın Holding 0,62 26,53 87,88 İndeks Bilgisayar 6,92 -10,94 15,91 Info Yatırım 1,80 -2,70 74,76 İntema 6,63 -8,43 10,56 İpek Doğal Enerji 4,57 -3,38 -14,90 İskenderun Demir Çelik 7,30 -0,68 28,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

Kaynak: AA