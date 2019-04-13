Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|-1,21
|-16,41
|ABD Dolar BYF
|554,20
|2,25
|8,16
|Acıpayam Selüloz
|3,93
|3,42
|20,55
|Adana Çimento (A)
|6,81
|-0,58
|12,56
|Adana Çimento (B)
|4,87
|-0,41
|18,49
|Adana Çimento (C)
|1,17
|-2,50
|-17,02
|Adel Kalemcilik
|10,94
|-3,01
|-0,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-5,77
|-16,24
|Afyon Çimento
|4,30
|-3,37
|-6,32
|Ak Enerji
|0,56
|-1,75
|-11,11
|Akbank
|6,22
|-5,47
|5,69
|Akçansa
|6,50
|-0,61
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,03
|-11,74
|1,00
|Akfen GMYO
|1,52
|0,66
|-7,88
|Akın Tekstil
|9,04
|-0,88
|-4,34
|Akiş GMYO
|2,49
|-1,97
|-2,73
|Akmerkez GMYO
|18,09
|0,33
|10,51
|Aksa
|8,75
|-1,81
|31,89
|Aksa Enerji
|2,39
|-4,02
|-10,82
|Aksigorta
|4,47
|-3,25
|42,38
|Aksu Enerji
|9,10
|0,11
|17,88
|Alarko Carrıer
|37,88
|-1,56
|-3,76
|Alarko GMYO
|42,08
|0,77
|-6,32
|Alarko Holding
|2,46
|-5,38
|18,84
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.180,70
|0,10
|1,29
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.115,30
|0,09
|1,34
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.129,70
|0,11
|1,33
|Albaraka Türk
|1,48
|-2,63
|21,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,82
|-2,57
|18,40
|Alkim Kağıt
|4,56
|3,87
|9,88
|Alkim Kimya
|24,88
|2,13
|4,98
|Altınyağ
|0,41
|-8,89
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|4,03
|-4,28
|-2,89
|Anadolu Cam
|3,04
|1,33
|13,43
|Anadolu Efes
|19,65
|-0,76
|-4,61
|Anadolu Grubu Holding
|12,30
|-3,45
|20,12
|Anadolu Hayat Emek.
|5,46
|-0,73
|-4,12
|Anadolu Isuzu
|7,26
|-2,81
|17,48
|Anadolu Sigorta
|4,15
|-0,48
|5,71
|Anel Elektrik
|1,66
|-1,19
|2,47
|Arçelik
|18,06
|-1,20
|14,38
|Arena Bilgisayar
|3,36
|-3,17
|-23,81
|Armada Bilgisayar
|9,60
|-1,94
|3,34
|Arsan Tekstil
|1,63
|0,62
|0,62
|Artı Yatırım Holding
|1,12
|-8,20
|28,74
|Aselsan
|21,00
|-3,76
|-12,79
|Aslan Çimento
|24,30
|-3,49
|-13,71
|Ata GMYO
|3,85
|-0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,15
|-4,17
|-12,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|-6,52
|138,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|-24,64
|20,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,29
|-3,63
|25,56
|Avrasya GMYO
|1,27
|8,55
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|0,00
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.263,50
|0,06
|1,38
|Avrupa Yatırım Holding
|2,17
|-16,22
|-10,70
|Ayen Enerji
|2,55
|-4,49
|8,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|-0,66
|6,34
|Aygaz
|9,47
|-1,76
|-4,77
|Bagfaş
|5,20
|-7,64
|7,88
|Bak Ambalaj
|4,78
|-3,43
|-5,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,30
|-11,76
|-9,09
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|-0,65
|21,91
|Banvit
|10,80
|1,79
|0,09
|Baştaş Başkent Çimento
|1,85
|1,09
|-8,42
|Batı Çimento
|2,19
|-4,37
|-9,13
|Batısöke Çimento
|0,92
|-4,17
|-15,60
|Bera Holding
|1,77
|-1,67
|-14,08
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|0,00
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,44
|-2,70
|-11,11
|Beyaz Filo
|3,82
|-3,54
|39,93
|Bilici Yatırım
|1,67
|-2,91
|22,79
|Bim Mağazalar
|79,00
|-3,30
|-9,20
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,80
|6,67
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|8,04
|0,37
|18,24
|Bizim Portföy Altın BYF
|215,90
|2,08
|8,52
|Bolu Çimento
|3,07
|-1,92
|-10,50
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-8,79
|72,92
|Borusan Mannesmann
|9,58
|-4,01
|22,82
|Borusan Yat. Paz.
|36,46
|-1,41
|0,64
|Bosch Fren Sistemleri
|165,50
|-0,30
|2,16
|Bossa
|4,25
|-4,92
|1,09
|Boyner Perakende Yat.
|4,95
|13,01
|25,63
|Brisa
|6,87
|-2,41
|8,53
|Burçelik
|3,11
|-0,96
|-3,12
|Burçelik Vana
|1,54
|-1,28
|4,05
|Bursa Çimento
|4,39
|-3,30
|-0,23
|Carrefoursa
|3,32
|-3,49
|-4,60
|Coca Cola İçecek
|30,90
|-0,96
|0,06
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|10,64
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,06
|-4,50
|1,92
|Çelebi
|66,30
|-2,43
|4,57
|Çelik Halat
|5,56
|-2,46
|-7,33
|Çemaş Döküm
|0,73
|-2,67
|-3,95
|Çemtaş
|5,73
|-0,17
|-5,76
|Çimbeton
|28,76
|-5,77
|0,56
|Çimentaş
|20,54
|14,17
|61,73
|Çimsa
|6,83
|-0,58
|-9,54
|Çuhadaroğlu Metal
|1,91
|-5,45
|7,30
|Dagi Giyim
|1,52
|10,14
|22,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,68
|0,60
|66,34
|Dardanel
|1,03
|-5,50
|-6,36
|Datagate Bilgisayar
|7,34
|-9,27
|71,50
|Demısaş Döküm
|2,86
|-7,44
|15,32
|Denge Holding
|1,80
|-20,35
|55,17
|Deniz GMYO
|3,05
|-0,33
|0,33
|Denizbank
|15,53
|2,85
|-18,69
|Denizli Cam
|10,22
|-2,67
|-11,28
|Derimod
|8,70
|-1,02
|0,35
|Desa Deri
|2,22
|4,23
|28,32
|Despec Bilgisayar
|3,70
|0,27
|12,80
|Deva Holding
|4,63
|4,51
|40,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|1,45
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,73
|-0,69
|4,56
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,06
|-3,65
|6,74
|DO-CO
|486,20
|2,14
|1,55
|Doğan Burda
|2,75
|0,00
|-8,64
|Doğan Holding
|1,13
|-3,42
|10,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-3,36
|-5,74
|Doğusan
|1,53
|-4,97
|-36,51
|Doğuş GMYO
|2,33
|2,64
|10,43
|Doğuş Otomotiv
|4,56
|-4,00
|5,07
|Döktaş Dökümcülük
|9,10
|-0,87
|11,66
|Duran Doğan Basım
|6,36
|8,53
|24,71
|Dyo Boya
|3,12
|-8,77
|7,59
|Eczacıbaşı İlaç
|2,77
|-2,46
|1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,52
|-2,34
|4,44
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|-4,29
|-12,99
|Ege Endüstri
|467,50
|-0,26
|35,90
|Ege Gübre
|23,72
|-3,26
|9,31
|Ege Profil
|11,28
|-17,72
|27,17
|Ege Seramik
|3,49
|2,05
|4,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-16,67
|0,00
|Egeplast
|3,85
|-5,87
|0,26
|Ekiz Kimya
|0,29
|0,00
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,94
|-3,09
|-19,66
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-2,67
|-2,67
|Enerjisa Enerji
|5,42
|2,26
|15,11
|Enka İnşaat
|4,96
|1,85
|8,30
|Erbosan
|16,25
|-7,69
|-0,22
|Ereğli Demir Çelik
|9,45
|0,64
|30,89
|Ersu Gıda
|0,82
|-2,38
|-10,87
|Escort Teknoloji
|0,64
|0,00
|-15,79
|Etiler Gıda
|1,92
|-4,48
|-9,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,72
|-1,37
|1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|0,00
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|0,00
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,92
|12,20
|67,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,01
|-9,90
|1,30
|Finans Portföy Altın BYF
|21,46
|2,43
|9,10
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,35
|2,51
|5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|-2,99
|9,77
|F-M İzmit Piston
|15,14
|-4,48
|-1,51
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,98
|-3,86
|45,61
|Ford Otosan
|51,50
|0,78
|8,40
|Formet Çelik Kapı
|6,21
|-3,72
|388,98
|Frigo Pak Gıda
|1,80
|-2,70
|5,88
|Galatasaray Sportif
|1,29
|-0,77
|4,03
|Garanti Bankası
|8,44
|-6,33
|6,03
|Garanti Faktoring
|2,72
|-4,90
|37,37
|Garanti Yat. Ort.
|0,60
|-3,23
|-24,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,71
|3,06
|15,22
|Gedik Yatırım Holding
|3,07
|-2,54
|30,64
|Gediz Ambalaj
|4,48
|-4,27
|7,95
|Gentaş
|1,85
|-4,15
|4,52
|Gersan Elektrik
|2,02
|-6,05
|-17,22
|Global Men. Değ.
|0,49
|0,00
|4,26
|Global Yat. Holding
|2,95
|-5,45
|-1,34
|Good-Year
|3,24
|-0,31
|-5,81
|Göltaş Çimento
|10,12
|-4,17
|-18,58
|Gözde Girişim
|3,36
|-3,45
|25,84
|GSD Denizcilik
|1,43
|-2,05
|24,35
|GSD Holding
|0,91
|-3,19
|13,75
|Gübre Fabrik.
|2,80
|-2,10
|-5,41
|Güler Yat. Holding
|1,06
|-2,75
|-0,93
|Güneş Sigorta
|1,51
|-3,21
|0,67
|Halk GMYO
|0,79
|6,76
|12,86
|Halk Sigorta
|1,12
|0,90
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,09
|2,51
|3,54
|Hedef Girişim
|1,20
|-1,64
|3,45
|Hektaş
|11,67
|8,06
|25,89
|HUB Girişim
|2,66
|21,46
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|-1,18
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|3,57
|-4,29
|-27,59
|İdealist Danışmanlık
|25,30
|-6,57
|134,26
|İdealist GMYO
|1,52
|-2,56
|-6,75
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|26,83
|215,15
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|2,47
|-11,66
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|15,94
|31,15
|İhlas Holding
|0,43
|16,22
|34,37
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|26,53
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|6,92
|-10,94
|15,91
|Info Yatırım
|1,80
|-2,70
|74,76
|İntema
|6,63
|-8,43
|10,56
|İpek Doğal Enerji
|4,57
|-3,38
|-14,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,30
|-0,68
|28,98
(Sürecek)
Kaynak: AA