Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -1,21 -16,41
ABD Dolar BYF 554,20 2,25 8,16
Acıpayam Selüloz 3,93 3,42 20,55
Adana Çimento (A) 6,81 -0,58 12,56
Adana Çimento (B) 4,87 -0,41 18,49
Adana Çimento (C) 1,17 -2,50 -17,02
Adel Kalemcilik 10,94 -3,01 -0,55
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -5,77 -16,24
Afyon Çimento 4,30 -3,37 -6,32
Ak Enerji 0,56 -1,75 -11,11
Akbank 6,22 -5,47 5,69
Akçansa 6,50 -0,61 -0,64
Akdenız Güvenlık Hız. 2,03 -11,74 1,00
Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88
Akın Tekstil 9,04 -0,88 -4,34
Akiş GMYO 2,49 -1,97 -2,73
Akmerkez GMYO 18,09 0,33 10,51
Aksa 8,75 -1,81 31,89
Aksa Enerji 2,39 -4,02 -10,82
Aksigorta 4,47 -3,25 42,38
Aksu Enerji 9,10 0,11 17,88
Alarko Carrıer 37,88 -1,56 -3,76
Alarko GMYO 42,08 0,77 -6,32
Alarko Holding 2,46 -5,38 18,84
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.180,70 0,10 1,29
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.115,30 0,09 1,34
Albaraka PY One Tower GMYF 1.129,70 0,11 1,33
Albaraka Türk 1,48 -2,63 21,31
Alcatel Lucent Teletaş 6,82 -2,57 18,40
Alkim Kağıt 4,56 3,87 9,88
Alkim Kimya 24,88 2,13 4,98
Altınyağ 0,41 -8,89 -6,82
Altınyunus Çeşme 4,03 -4,28 -2,89
Anadolu Cam 3,04 1,33 13,43
Anadolu Efes 19,65 -0,76 -4,61
Anadolu Grubu Holding 12,30 -3,45 20,12
Anadolu Hayat Emek. 5,46 -0,73 -4,12
Anadolu Isuzu 7,26 -2,81 17,48
Anadolu Sigorta 4,15 -0,48 5,71
Anel Elektrik 1,66 -1,19 2,47
Arçelik 18,06 -1,20 14,38
Arena Bilgisayar 3,36 -3,17 -23,81
Armada Bilgisayar 9,60 -1,94 3,34
Arsan Tekstil 1,63 0,62 0,62
Artı Yatırım Holding 1,12 -8,20 28,74
Aselsan 21,00 -3,76 -12,79
Aslan Çimento 24,30 -3,49 -13,71
Ata GMYO 3,85 -0,26 -3,99
Atakule GMYO 1,15 -4,17 -12,60
Atlantis Yatırım Holding 0,43 -6,52 138,89
Atlas Yat. Ort. 1,04 -24,64 20,93
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,29 -3,63 25,56
Avrasya GMYO 1,27 8,55 44,32
Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.263,50 0,06 1,38
Avrupa Yatırım Holding 2,17 -16,22 -10,70
Ayen Enerji 2,55 -4,49 8,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,51 -0,66 6,34
Aygaz 9,47 -1,76 -4,77
Bagfaş 5,20 -7,64 7,88
Bak Ambalaj 4,78 -3,43 -5,72
Balatacılar Balatacılık 0,30 -11,76 -9,09
Bantaş Ambalaj 1,53 -0,65 21,91
Banvit 10,80 1,79 0,09
Baştaş Başkent Çimento 1,85 1,09 -8,42
Batı Çimento 2,19 -4,37 -9,13
Batısöke Çimento 0,92 -4,17 -15,60
Bera Holding 1,77 -1,67 -14,08
Berkosan Yalıtım 1,77 0,00 -2,21
Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -2,70 -11,11
Beyaz Filo 3,82 -3,54 39,93
Bilici Yatırım 1,67 -2,91 22,79
Bim Mağazalar 79,00 -3,30 -9,20
Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33
Birlik Mensucat 0,80 6,67 -31,62
Bizim Mağazaları 8,04 0,37 18,24
Bizim Portföy Altın BYF 215,90 2,08 8,52
Bolu Çimento 3,07 -1,92 -10,50
Bomonti Elektrik 0,83 -8,79 72,92
Borusan Mannesmann 9,58 -4,01 22,82
Borusan Yat. Paz. 36,46 -1,41 0,64
Bosch Fren Sistemleri 165,50 -0,30 2,16
Bossa 4,25 -4,92 1,09
Boyner Perakende Yat. 4,95 13,01 25,63
Brisa 6,87 -2,41 8,53
Burçelik 3,11 -0,96 -3,12
Burçelik Vana 1,54 -1,28 4,05
Bursa Çimento 4,39 -3,30 -0,23
Carrefoursa 3,32 -3,49 -4,60
Coca Cola İçecek 30,90 -0,96 0,06
Cosmos Yat. Holding 1,04 10,64 7,22
Credıtwest Faktorıng 1,06 -4,50 1,92
Çelebi 66,30 -2,43 4,57
Çelik Halat 5,56 -2,46 -7,33
Çemaş Döküm 0,73 -2,67 -3,95
Çemtaş 5,73 -0,17 -5,76
Çimbeton 28,76 -5,77 0,56
Çimentaş 20,54 14,17 61,73
Çimsa 6,83 -0,58 -9,54
Çuhadaroğlu Metal 1,91 -5,45 7,30
Dagi Giyim 1,52 10,14 22,58
Dagi Yatırım Holding 1,68 0,60 66,34
Dardanel 1,03 -5,50 -6,36
Datagate Bilgisayar 7,34 -9,27 71,50
Demısaş Döküm 2,86 -7,44 15,32
Denge Holding 1,80 -20,35 55,17
Deniz GMYO 3,05 -0,33 0,33
Denizbank 15,53 2,85 -18,69
Denizli Cam 10,22 -2,67 -11,28
Derimod 8,70 -1,02 0,35
Desa Deri 2,22 4,23 28,32
Despec Bilgisayar 3,70 0,27 12,80
Deva Holding 4,63 4,51 40,73
Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 1,45 -10,26
Ditaş Doğan 5,73 -0,69 4,56
DJ İstanbul 20 HY BYF 34,06 -3,65 6,74
DO-CO 486,20 2,14 1,55
Doğan Burda 2,75 0,00 -8,64
Doğan Holding 1,13 -3,42 10,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -3,36 -5,74
Doğusan 1,53 -4,97 -36,51
Doğuş GMYO 2,33 2,64 10,43
Doğuş Otomotiv 4,56 -4,00 5,07
Döktaş Dökümcülük 9,10 -0,87 11,66
Duran Doğan Basım 6,36 8,53 24,71
Dyo Boya 3,12 -8,77 7,59
Eczacıbaşı İlaç 2,77 -2,46 1,47
Eczacıbaşı Yatırım 7,52 -2,34 4,44
Edip Gayrimenkul 0,67 -4,29 -12,99
Ege Endüstri 467,50 -0,26 35,90
Ege Gübre 23,72 -3,26 9,31
Ege Profil 11,28 -17,72 27,17
Ege Seramik 3,49 2,05 4,18
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -16,67 0,00
Egeplast 3,85 -5,87 0,26
Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12
Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37
Eminiş Ambalaj 0,94 -3,09 -19,66
Emlak Konut GMYO 1,46 -2,67 -2,67
Enerjisa Enerji 5,42 2,26 15,11
Enka İnşaat 4,96 1,85 8,30
Erbosan 16,25 -7,69 -0,22
Ereğli Demir Çelik 9,45 0,64 30,89
Ersu Gıda 0,82 -2,38 -10,87
Escort Teknoloji 0,64 0,00 -15,79
Etiler Gıda 1,92 -4,48 -9,86
Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -1,37 1,41
Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -3,13
Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -3,17
Euro Yatırım Holding 0,92 12,20 67,27
Fenerbahçe Futbol 7,01 -9,90 1,30
Finans Portföy Altın BYF 21,46 2,43 9,10
Finans Portföy Gümüş BYF 18,35 2,51 5,82
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -2,99 9,77
F-M İzmit Piston 15,14 -4,48 -1,51
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,98 -3,86 45,61
Ford Otosan 51,50 0,78 8,40
Formet Çelik Kapı 6,21 -3,72 388,98
Frigo Pak Gıda 1,80 -2,70 5,88
Galatasaray Sportif 1,29 -0,77 4,03
Garanti Bankası 8,44 -6,33 6,03
Garanti Faktoring 2,72 -4,90 37,37
Garanti Yat. Ort. 0,60 -3,23 -24,05
Gedik Y. Men. Değ. 3,71 3,06 15,22
Gedik Yatırım Holding 3,07 -2,54 30,64
Gediz Ambalaj 4,48 -4,27 7,95
Gentaş 1,85 -4,15 4,52
Gersan Elektrik 2,02 -6,05 -17,22
Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26
Global Yat. Holding 2,95 -5,45 -1,34
Good-Year 3,24 -0,31 -5,81
Göltaş Çimento 10,12 -4,17 -18,58
Gözde Girişim 3,36 -3,45 25,84
GSD Denizcilik 1,43 -2,05 24,35
GSD Holding 0,91 -3,19 13,75
Gübre Fabrik. 2,80 -2,10 -5,41
Güler Yat. Holding 1,06 -2,75 -0,93
Güneş Sigorta 1,51 -3,21 0,67
Halk GMYO 0,79 6,76 12,86
Halk Sigorta 1,12 0,90 1,82
Hatay Tekstil 4,09 2,51 3,54
Hedef Girişim 1,20 -1,64 3,45
Hektaş 11,67 8,06 25,89
HUB Girişim 2,66 21,46 41,49
Hürriyet Gzt. 0,84 -1,18 -9,68
ICBC Turkey Bank 3,57 -4,29 -27,59
İdealist Danışmanlık 25,30 -6,57 134,26
İdealist GMYO 1,52 -2,56 -6,75
İhlas Ev Aletleri 1,04 26,83 215,15
İhlas Gayrimenkul 0,83 2,47 -11,66
İhlas Gazetecilik 0,80 15,94 31,15
İhlas Holding 0,43 16,22 34,37
İhlas Yayın Holding 0,62 26,53 87,88
İndeks Bilgisayar 6,92 -10,94 15,91
Info Yatırım 1,80 -2,70 74,76
İntema 6,63 -8,43 10,56
İpek Doğal Enerji 4,57 -3,38 -14,90
İskenderun Demir Çelik 7,30 -0,68 28,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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