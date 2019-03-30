Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 3,33 -20,51
ABD Dolar BYF 544,10 -1,79 6,19
Acıpayam Selüloz 3,79 -7,33 16,26
Adana Çimento (A) 6,69 -2,34 10,58
Adana Çimento (B) 4,76 -2,66 15,82
Adana Çimento (C) 1,15 -8,00 -18,44
Adel Kalemcilik 11,01 -1,70 0,09
Adese Alışveriş Ticaret 1,87 -11,79 -20,09
Afyon Çimento 4,37 -5,21 -4,79
Ak Enerji 0,56 -3,45 -11,11
Akbank 6,32 -0,63 7,39
Akçansa 6,50 -1,45 -0,64
Akdenız Güvenlık Hız. 2,12 -4,50 5,47
Akfen GMYO 1,44 -4,64 -12,73
Akın Tekstil 8,90 -1,00 -5,82
Akiş GMYO 2,62 0,77 2,34
Akmerkez GMYO 17,96 -0,83 9,71
Aksa 9,18 2,00 23,06
Aksa Enerji 2,45 -5,77 -8,58
Aksigorta 4,31 -1,60 37,29
Aksu Enerji 8,61 -4,23 11,53
Alarko Carrıer 39,96 -4,36 1,52
Alarko GMYO 41,86 -9,00 -6,81
Alarko Holding 2,54 -7,30 22,71
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.178,70 0,08 1,12
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.113,30 0,09 1,16
Albaraka PY One Tower GMYF 1.127,70 0,09 1,15
Albaraka Türk 1,55 -16,22 27,05
Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -7,51 15,45
Alkim Kağıt 4,14 -0,48 -0,24
Alkim Kimya 24,30 -4,56 2,53
Altınyağ 0,44 -8,33 0,00
Altınyunus Çeşme 4,06 -2,40 -2,17
Anadolu Cam 3,00 -3,54 11,94
Anadolu Efes 17,51 -13,23 -15,00
Anadolu Grubu Holding 11,85 -6,32 15,72
Anadolu Hayat Emek. 5,52 1,14 -3,07
Anadolu Isuzu 7,03 -6,14 13,75
Anadolu Sigorta 3,95 -2,23 0,62
Anel Elektrik 1,59 -3,05 -1,85
Arçelik 16,90 -9,04 7,03
Arena Bilgisayar 3,44 0,58 -22,00
Armada Bilgisayar 9,55 3,13 2,80
Arsan Tekstil 1,61 0,00 -0,62
Artı Yatırım Holding 1,09 13,54 25,29
Aselsan 21,28 -4,23 -11,63
Aslan Çimento 24,46 -7,70 -13,14
Ata GMYO 3,85 -0,26 -3,99
Atakule GMYO 1,16 -6,45 -11,84
Atlantis Yatırım Holding 0,44 -8,33 144,44
Atlas Yat. Ort. 1,72 -8,99 100,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,60 -1,47 29,75
Avrasya GMYO 1,15 -4,17 30,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 -1,75 3,70
Avrasya Stratejik GMYF 1.261,70 0,10 1,24
Avrupa Yatırım Holding 2,65 -1,85 9,05
Ayen Enerji 2,46 -6,82 4,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,50 -2,60 5,63
Aygaz 9,63 -1,15 -3,16
Bagfaş 4,98 -3,49 3,32
Bak Ambalaj 4,87 -6,53 -3,94
Balatacılar Balatacılık 0,37 -5,13 12,12
Bantaş Ambalaj 1,55 -6,06 23,51
Banvit 9,91 -4,16 -8,16
Baştaş Başkent Çimento 1,83 -2,66 -9,41
Batı Çimento 2,25 -5,06 -6,64
Batısöke Çimento 0,95 -6,86 -12,84
Bera Holding 1,72 -5,49 -16,50
Berkosan Yalıtım 1,78 -2,20 -1,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,40 -8,50 -13,58
Beyaz Filo 3,72 -2,11 36,26
Bilici Yatırım 1,70 -4,49 25,00
Bim Mağazalar 76,20 -5,69 -12,41
Birko Mensucat 0,24 -7,69 -20,00
Birlik Mensucat 0,71 -7,79 -39,32
Bizim Mağazaları 7,40 -7,73 8,82
Bizim Portföy Altın BYF 215,70 -0,14 8,42
Bolu Çimento 3,10 -5,78 -9,62
Bomonti Elektrik 0,80 -4,76 66,67
Borusan Mannesmann 9,55 -2,85 22,44
Borusan Yat. Paz. 36,86 -1,13 -2,02
Bosch Fren Sistemleri 160,30 -5,71 -1,05
Bossa 4,27 -5,74 1,57
Boyner Perakende Yat. 4,03 -2,89 2,28
Brisa 7,23 -3,60 14,22
Burçelik 3,08 -4,05 -4,05
Burçelik Vana 1,49 -6,29 0,68
Bursa Çimento 4,46 -5,71 1,36
Carrefoursa 3,36 -6,41 -3,45
Coca Cola İçecek 30,34 -6,93 -1,75
Cosmos Yat. Holding 0,92 -3,16 -5,15
Credıtwest Faktorıng 1,09 -3,54 4,81
Çelebi 68,30 -3,39 7,73
Çelik Halat 5,42 -6,39 -9,67
Çemaş Döküm 0,75 0,00 -1,32
Çemtaş 5,55 -4,80 -8,72
Çimbeton 30,26 -5,61 5,80
Çimentaş 16,80 -0,24 32,28
Çimsa 6,65 -7,38 -11,92
Çuhadaroğlu Metal 1,85 -5,13 3,93
Dagi Giyim 1,33 -3,62 7,26
Dagi Yatırım Holding 1,72 6,83 70,30
Dardanel 1,07 1,90 -2,73
Datagate Bilgisayar 7,51 -6,82 75,47
Demısaş Döküm 3,07 -3,15 23,79
Denge Holding 5,16 48,28 344,83
Deniz GMYO 3,03 -0,66 -0,33
Denizbank 16,49 12,18 -13,66
Denizli Cam 10,44 -1,88 -9,38
Derimod 8,66 -1,37 -0,12
Desa Deri 1,80 -3,74 4,05
Despec Bilgisayar 3,44 -5,75 4,88
Deva Holding 4,34 1,17 31,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 -5,71 -15,38
Ditaş Doğan 5,54 -7,20 1,09
DJ İstanbul 20 HY BYF 33,24 -5,65 4,17
DO-CO 457,00 -4,29 -4,55
Doğan Burda 2,68 -5,30 -10,96
Doğan Holding 1,14 -3,39 11,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -1,80 -10,66
Doğusan 1,58 -5,95 -34,44
Doğuş GMYO 2,15 -4,02 1,90
Doğuş Otomotiv 4,47 -9,15 3,00
Döktaş Dökümcülük 9,02 -5,65 10,67
Duran Doğan Basım 5,65 -9,60 10,78
Dyo Boya 2,91 -3,00 0,34
Eczacıbaşı İlaç 2,70 -7,53 -1,10
Eczacıbaşı Yatırım 7,53 -5,87 4,58
Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09
Ege Endüstri 453,20 -3,78 31,74
Ege Gübre 23,90 -4,17 10,14
Ege Profil 13,16 9,58 48,37
Ege Seramik 3,30 -2,94 -1,49
Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00
Egeplast 4,00 -0,74 4,17
Ekiz Kimya 0,27 -6,90 -18,18
Emek Elektrik 0,80 -6,98 -18,37
Eminiş Ambalaj 0,84 -14,29 -28,21
Emlak Konut GMYO 1,53 -3,16 2,00
Enerjisa Enerji 5,16 -9,95 1,18
Enka İnşaat 4,59 -6,13 0,22
Erbosan 63,40 -0,78 1,60
Ereğli Demir Çelik 9,12 3,64 26,32
Ersu Gıda 0,82 -5,75 -10,87
Escort Teknoloji 0,61 -4,69 -19,74
Etiler Gıda 1,98 -0,50 -7,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -2,86 -4,23
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -6,25 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -4,76
Euro Yatırım Holding 0,67 1,52 21,82
Fenerbahçe Futbol 6,25 -5,02 -9,68
Finans Portföy Altın BYF 21,28 -1,94 8,19
Finans Portföy Gümüş BYF 18,15 -1,63 4,67
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,83 -4,39 6,39
F-M İzmit Piston 17,82 -5,16 3,30
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,69 -4,48 37,13
Ford Otosan 48,78 -1,57 -2,44
Formet Çelik Kapı 6,75 22,73 431,50
Frigo Pak Gıda 1,86 3,33 9,41
Galatasaray Sportif 1,21 -4,72 -2,42
Garanti Bankası 8,34 -9,15 4,77
Garanti Faktoring 2,94 -9,54 48,48
Garanti Yat. Ort. 0,60 -4,76 -24,05
Gedik Y. Men. Değ. 3,64 1,11 13,04
Gedik Yatırım Holding 3,07 -0,32 30,64
Gediz Ambalaj 4,47 -0,67 7,71
Gentaş 1,87 -2,60 5,65
Gersan Elektrik 1,98 -10,81 -18,86
Global Men. Değ. 0,52 6,12 10,64
Global Yat. Holding 3,18 -9,14 6,35
Good-Year 3,25 -3,56 -5,52
Göltaş Çimento 10,19 -8,61 -18,02
Gözde Girişim 3,45 -2,54 29,21
GSD Denizcilik 1,36 -5,56 18,26
GSD Holding 0,89 -11,88 11,25
Gübre Fabrik. 2,73 -4,55 -7,77
Güler Yat. Holding 1,08 -5,26 0,93
Güneş Sigorta 1,45 -3,97 -3,33
Halk GMYO 0,74 0,00 5,71
Halk Sigorta 1,11 0,00 0,91
Hatay Tekstil 3,81 -4,03 -3,54
Hedef Girişim 1,10 -4,35 -5,17
Hektaş 10,55 -3,12 13,81
HUB Girişim 2,22 3,26 18,09
Hürriyet Gzt. 0,82 -6,82 -11,83
ICBC Turkey Bank 3,70 -5,13 -24,95
İdealist Danışmanlık 23,88 30,49 121,11
İdealist GMYO 1,53 -7,83 -6,13
İhlas Ev Aletleri 0,80 -10,11 142,42
İhlas Gayrimenkul 0,87 2,35 -7,40
İhlas Gazetecilik 0,75 -5,06 22,95
İhlas Holding 0,38 -5,00 18,75
İhlas Yayın Holding 0,49 -2,00 48,48
İndeks Bilgisayar 7,04 -10,32 17,92
Info Yatırım 1,71 1,79 66,02
İntema 7,37 -7,18 22,90
İpek Doğal Enerji 4,48 -3,45 -16,57
İskenderun Demir Çelik 7,15 -0,14 26,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA
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