Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 3,33 -20,51 ABD Dolar BYF 544,10 -1,79 6,19 Acıpayam Selüloz 3,79 -7,33 16,26 Adana Çimento (A) 6,69 -2,34 10,58 Adana Çimento (B) 4,76 -2,66 15,82 Adana Çimento (C) 1,15 -8,00 -18,44 Adel Kalemcilik 11,01 -1,70 0,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,87 -11,79 -20,09 Afyon Çimento 4,37 -5,21 -4,79 Ak Enerji 0,56 -3,45 -11,11 Akbank 6,32 -0,63 7,39 Akçansa 6,50 -1,45 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 2,12 -4,50 5,47 Akfen GMYO 1,44 -4,64 -12,73 Akın Tekstil 8,90 -1,00 -5,82 Akiş GMYO 2,62 0,77 2,34 Akmerkez GMYO 17,96 -0,83 9,71 Aksa 9,18 2,00 23,06 Aksa Enerji 2,45 -5,77 -8,58 Aksigorta 4,31 -1,60 37,29 Aksu Enerji 8,61 -4,23 11,53 Alarko Carrıer 39,96 -4,36 1,52 Alarko GMYO 41,86 -9,00 -6,81 Alarko Holding 2,54 -7,30 22,71 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.178,70 0,08 1,12 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.113,30 0,09 1,16 Albaraka PY One Tower GMYF 1.127,70 0,09 1,15 Albaraka Türk 1,55 -16,22 27,05 Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -7,51 15,45 Alkim Kağıt 4,14 -0,48 -0,24 Alkim Kimya 24,30 -4,56 2,53 Altınyağ 0,44 -8,33 0,00 Altınyunus Çeşme 4,06 -2,40 -2,17 Anadolu Cam 3,00 -3,54 11,94 Anadolu Efes 17,51 -13,23 -15,00 Anadolu Grubu Holding 11,85 -6,32 15,72 Anadolu Hayat Emek. 5,52 1,14 -3,07 Anadolu Isuzu 7,03 -6,14 13,75 Anadolu Sigorta 3,95 -2,23 0,62 Anel Elektrik 1,59 -3,05 -1,85 Arçelik 16,90 -9,04 7,03 Arena Bilgisayar 3,44 0,58 -22,00 Armada Bilgisayar 9,55 3,13 2,80 Arsan Tekstil 1,61 0,00 -0,62 Artı Yatırım Holding 1,09 13,54 25,29 Aselsan 21,28 -4,23 -11,63 Aslan Çimento 24,46 -7,70 -13,14 Ata GMYO 3,85 -0,26 -3,99 Atakule GMYO 1,16 -6,45 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,44 -8,33 144,44 Atlas Yat. Ort. 1,72 -8,99 100,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,60 -1,47 29,75 Avrasya GMYO 1,15 -4,17 30,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 -1,75 3,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.261,70 0,10 1,24 Avrupa Yatırım Holding 2,65 -1,85 9,05 Ayen Enerji 2,46 -6,82 4,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,50 -2,60 5,63 Aygaz 9,63 -1,15 -3,16 Bagfaş 4,98 -3,49 3,32 Bak Ambalaj 4,87 -6,53 -3,94 Balatacılar Balatacılık 0,37 -5,13 12,12 Bantaş Ambalaj 1,55 -6,06 23,51 Banvit 9,91 -4,16 -8,16 Baştaş Başkent Çimento 1,83 -2,66 -9,41 Batı Çimento 2,25 -5,06 -6,64 Batısöke Çimento 0,95 -6,86 -12,84 Bera Holding 1,72 -5,49 -16,50 Berkosan Yalıtım 1,78 -2,20 -1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,40 -8,50 -13,58 Beyaz Filo 3,72 -2,11 36,26 Bilici Yatırım 1,70 -4,49 25,00 Bim Mağazalar 76,20 -5,69 -12,41 Birko Mensucat 0,24 -7,69 -20,00 Birlik Mensucat 0,71 -7,79 -39,32 Bizim Mağazaları 7,40 -7,73 8,82 Bizim Portföy Altın BYF 215,70 -0,14 8,42 Bolu Çimento 3,10 -5,78 -9,62 Bomonti Elektrik 0,80 -4,76 66,67 Borusan Mannesmann 9,55 -2,85 22,44 Borusan Yat. Paz. 36,86 -1,13 -2,02 Bosch Fren Sistemleri 160,30 -5,71 -1,05 Bossa 4,27 -5,74 1,57 Boyner Perakende Yat. 4,03 -2,89 2,28 Brisa 7,23 -3,60 14,22 Burçelik 3,08 -4,05 -4,05 Burçelik Vana 1,49 -6,29 0,68 Bursa Çimento 4,46 -5,71 1,36 Carrefoursa 3,36 -6,41 -3,45 Coca Cola İçecek 30,34 -6,93 -1,75 Cosmos Yat. Holding 0,92 -3,16 -5,15 Credıtwest Faktorıng 1,09 -3,54 4,81 Çelebi 68,30 -3,39 7,73 Çelik Halat 5,42 -6,39 -9,67 Çemaş Döküm 0,75 0,00 -1,32 Çemtaş 5,55 -4,80 -8,72 Çimbeton 30,26 -5,61 5,80 Çimentaş 16,80 -0,24 32,28 Çimsa 6,65 -7,38 -11,92 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -5,13 3,93 Dagi Giyim 1,33 -3,62 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,72 6,83 70,30 Dardanel 1,07 1,90 -2,73 Datagate Bilgisayar 7,51 -6,82 75,47 Demısaş Döküm 3,07 -3,15 23,79 Denge Holding 5,16 48,28 344,83 Deniz GMYO 3,03 -0,66 -0,33 Denizbank 16,49 12,18 -13,66 Denizli Cam 10,44 -1,88 -9,38 Derimod 8,66 -1,37 -0,12 Desa Deri 1,80 -3,74 4,05 Despec Bilgisayar 3,44 -5,75 4,88 Deva Holding 4,34 1,17 31,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,66 -5,71 -15,38 Ditaş Doğan 5,54 -7,20 1,09 DJ İstanbul 20 HY BYF 33,24 -5,65 4,17 DO-CO 457,00 -4,29 -4,55 Doğan Burda 2,68 -5,30 -10,96 Doğan Holding 1,14 -3,39 11,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -1,80 -10,66 Doğusan 1,58 -5,95 -34,44 Doğuş GMYO 2,15 -4,02 1,90 Doğuş Otomotiv 4,47 -9,15 3,00 Döktaş Dökümcülük 9,02 -5,65 10,67 Duran Doğan Basım 5,65 -9,60 10,78 Dyo Boya 2,91 -3,00 0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,70 -7,53 -1,10 Eczacıbaşı Yatırım 7,53 -5,87 4,58 Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09 Ege Endüstri 453,20 -3,78 31,74 Ege Gübre 23,90 -4,17 10,14 Ege Profil 13,16 9,58 48,37 Ege Seramik 3,30 -2,94 -1,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,00 -0,74 4,17 Ekiz Kimya 0,27 -6,90 -18,18 Emek Elektrik 0,80 -6,98 -18,37 Eminiş Ambalaj 0,84 -14,29 -28,21 Emlak Konut GMYO 1,53 -3,16 2,00 Enerjisa Enerji 5,16 -9,95 1,18 Enka İnşaat 4,59 -6,13 0,22 Erbosan 63,40 -0,78 1,60 Ereğli Demir Çelik 9,12 3,64 26,32 Ersu Gıda 0,82 -5,75 -10,87 Escort Teknoloji 0,61 -4,69 -19,74 Etiler Gıda 1,98 -0,50 -7,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -2,86 -4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -6,25 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -4,76 Euro Yatırım Holding 0,67 1,52 21,82 Fenerbahçe Futbol 6,25 -5,02 -9,68 Finans Portföy Altın BYF 21,28 -1,94 8,19 Finans Portföy Gümüş BYF 18,15 -1,63 4,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,83 -4,39 6,39 F-M İzmit Piston 17,82 -5,16 3,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,69 -4,48 37,13 Ford Otosan 48,78 -1,57 -2,44 Formet Çelik Kapı 6,75 22,73 431,50 Frigo Pak Gıda 1,86 3,33 9,41 Galatasaray Sportif 1,21 -4,72 -2,42 Garanti Bankası 8,34 -9,15 4,77 Garanti Faktoring 2,94 -9,54 48,48 Garanti Yat. Ort. 0,60 -4,76 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,64 1,11 13,04 Gedik Yatırım Holding 3,07 -0,32 30,64 Gediz Ambalaj 4,47 -0,67 7,71 Gentaş 1,87 -2,60 5,65 Gersan Elektrik 1,98 -10,81 -18,86 Global Men. Değ. 0,52 6,12 10,64 Global Yat. Holding 3,18 -9,14 6,35 Good-Year 3,25 -3,56 -5,52 Göltaş Çimento 10,19 -8,61 -18,02 Gözde Girişim 3,45 -2,54 29,21 GSD Denizcilik 1,36 -5,56 18,26 GSD Holding 0,89 -11,88 11,25 Gübre Fabrik. 2,73 -4,55 -7,77 Güler Yat. Holding 1,08 -5,26 0,93 Güneş Sigorta 1,45 -3,97 -3,33 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,11 0,00 0,91 Hatay Tekstil 3,81 -4,03 -3,54 Hedef Girişim 1,10 -4,35 -5,17 Hektaş 10,55 -3,12 13,81 HUB Girişim 2,22 3,26 18,09 Hürriyet Gzt. 0,82 -6,82 -11,83 ICBC Turkey Bank 3,70 -5,13 -24,95 İdealist Danışmanlık 23,88 30,49 121,11 İdealist GMYO 1,53 -7,83 -6,13 İhlas Ev Aletleri 0,80 -10,11 142,42 İhlas Gayrimenkul 0,87 2,35 -7,40 İhlas Gazetecilik 0,75 -5,06 22,95 İhlas Holding 0,38 -5,00 18,75 İhlas Yayın Holding 0,49 -2,00 48,48 İndeks Bilgisayar 7,04 -10,32 17,92 Info Yatırım 1,71 1,79 66,02 İntema 7,37 -7,18 22,90 İpek Doğal Enerji 4,48 -3,45 -16,57 İskenderun Demir Çelik 7,15 -0,14 26,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

Kaynak: AA