Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,05
|-18,97
|5,13
|ABD Dolar BYF
|516,20
|-2,62
|0,74
|Acıpayam Selüloz
|3,38
|8,33
|3,68
|Adana Çimento (A)
|6,09
|1,50
|0,66
|Adana Çimento (B)
|4,15
|0,97
|0,97
|Adana Çimento (C)
|1,47
|2,80
|4,26
|Adel Kalemcilik
|11,21
|1,17
|1,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|1,33
|-2,14
|Afyon Çimento
|4,78
|4,37
|4,14
|Ak Enerji
|0,62
|3,33
|-1,59
|Akbank
|6,55
|11,21
|11,30
|Akçansa
|7,90
|4,77
|7,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|2,04
|-0,50
|Akfen GMYO
|1,60
|-10,61
|-3,03
|Akın Tekstil
|9,12
|-1,08
|-3,49
|Akiş GMYO
|2,63
|-1,13
|2,73
|Akmerkez GMYO
|16,00
|0,06
|-2,26
|Aksa
|7,91
|4,77
|6,03
|Aksa Enerji
|2,82
|0,00
|5,22
|Aksigorta
|3,87
|5,45
|5,74
|Aksu Enerji
|8,24
|-3,85
|6,74
|Alarko Carrıer
|41,42
|5,66
|5,23
|Alarko GMYO
|45,76
|4,62
|1,87
|Alarko Holding
|2,23
|7,21
|7,73
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.168,70
|0,10
|0,26
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.103,30
|0,09
|0,25
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.117,50
|0,07
|0,23
|Albaraka Türk
|1,29
|4,03
|5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,19
|9,36
|7,47
|Alkim Kağıt
|4,25
|4,42
|2,41
|Alkim Kimya
|22,28
|2,20
|-5,99
|Altınyağ
|0,33
|-8,33
|-25,00
|Altınyunus Çeşme
|4,20
|0,00
|1,20
|Anadolu Cam
|2,72
|3,82
|1,49
|Anadolu Efes
|20,66
|5,84
|0,29
|Anadolu Grubu Holding
|11,10
|6,73
|8,40
|Anadolu Hayat Emek.
|5,86
|2,45
|-2,50
|Anadolu Isuzu
|6,20
|0,49
|0,32
|Anadolu Sigorta
|4,34
|1,40
|5,34
|Anel Elektrik
|1,83
|6,40
|12,96
|Arçelik
|18,02
|11,86
|14,12
|Arena Bilgisayar
|3,84
|-7,02
|-12,93
|Armada Bilgisayar
|7,92
|-8,86
|-14,75
|Arsan Tekstil
|1,68
|3,07
|3,70
|Artı Yatırım Holding
|0,94
|3,30
|8,05
|Aselsan
|24,16
|3,96
|0,33
|Aslan Çimento
|28,46
|1,93
|1,07
|Ata GMYO
|3,98
|-0,25
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,45
|-1,36
|-2,68
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-38,33
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,84
|5,00
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,72
|1,05
|0,65
|Avrasya GMYO
|0,83
|-3,49
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,09
|0,93
|0,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.249,70
|0,10
|0,27
|Avrupa Yatırım Holding
|2,38
|0,00
|-2,06
|Ayen Enerji
|2,44
|-1,61
|3,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,51
|1,34
|6,34
|Aygaz
|11,91
|1,45
|5,12
|Bagfaş
|5,20
|6,56
|7,88
|Bak Ambalaj
|4,56
|-1,72
|-10,06
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|-2,00
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|0,65
|1,99
|Banvit
|10,90
|1,58
|1,02
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|-0,52
|-4,46
|Batı Çimento
|2,47
|3,35
|2,49
|Batısöke Çimento
|1,10
|4,76
|0,92
|Bera Holding
|2,24
|23,08
|8,74
|Berkosan Yalıtım
|1,72
|0,58
|-4,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|1,23
|1,85
|Beyaz Filo
|3,77
|30,90
|38,10
|Bilici Yatırım
|1,50
|4,17
|10,29
|Bim Mağazalar
|93,40
|3,78
|7,36
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,91
|-10,78
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|6,16
|1,48
|-9,41
|Bizim Portföy Altın BYF
|204,95
|-0,82
|3,02
|Bolu Çimento
|3,43
|1,18
|0,00
|Bomonti Elektrik
|1,42
|69,05
|195,83
|Borusan Mannesmann
|7,95
|-0,13
|1,92
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|-0,69
|-0,21
|Bosch Fren Sistemleri
|165,20
|2,10
|1,98
|Bossa
|7,86
|4,11
|10,39
|Boyner Perakende Yat.
|4,40
|8,37
|11,68
|Brisa
|6,47
|3,03
|2,21
|Burçelik
|3,35
|2,13
|4,36
|Burçelik Vana
|1,54
|1,99
|4,05
|Bursa Çimento
|4,33
|1,41
|-1,59
|Carrefoursa
|3,54
|3,21
|1,72
|Coca Cola İçecek
|33,88
|8,94
|9,72
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|-1,00
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|0,96
|1,05
|-7,69
|Çelebi
|58,55
|-7,72
|-7,65
|Çelik Halat
|5,87
|-0,84
|-2,17
|Çemaş Döküm
|0,80
|1,27
|5,26
|Çemtaş
|5,85
|3,54
|-3,78
|Çimbeton
|28,60
|-3,18
|0,00
|Çimentaş
|11,00
|-9,84
|-13,39
|Çimsa
|7,77
|5,43
|2,91
|Çuhadaroğlu Metal
|1,80
|2,86
|1,12
|Dagi Giyim
|1,26
|0,00
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|1,98
|1,98
|Dardanel
|1,11
|0,00
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,44
|4,47
|3,74
|Demirören Gazetecilik
|14,58
|-17,16
|51,88
|Demısaş Döküm
|2,63
|4,37
|6,05
|Denge Holding
|1,23
|6,96
|6,03
|Deniz GMYO
|3,16
|-4,82
|3,95
|Denizbank
|15,50
|-28,64
|-18,85
|Denizli Cam
|10,60
|-4,59
|-7,99
|Derimod
|8,96
|0,90
|3,34
|Desa Deri
|1,85
|5,11
|6,94
|Despec Bilgisayar
|2,98
|6,05
|-9,15
|Deva Holding
|3,43
|1,78
|4,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-2,70
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,41
|4,04
|-1,28
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,81
|8,61
|9,09
|DO-CO
|516,90
|-0,46
|7,96
|Doğan Burda
|3,05
|2,01
|1,33
|Doğan Holding
|1,03
|6,19
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|-4,58
|2,46
|Doğusan
|2,14
|-30,07
|-11,20
|Doğuş GMYO
|2,19
|0,46
|3,79
|Doğuş Otomotiv
|4,50
|5,63
|3,69
|Döktaş Dökümcülük
|8,93
|-0,78
|9,57
|Duran Doğan Basım
|5,66
|-3,08
|10,98
|Dyo Boya
|2,77
|-1,77
|-4,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,83
|3,28
|3,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,68
|2,54
|6,67
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|2,90
|-7,79
|Ege Endüstri
|372,30
|6,95
|8,23
|Ege Gübre
|25,98
|17,13
|19,72
|Ege Profil
|9,12
|3,99
|2,82
|Ege Seramik
|3,35
|3,40
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|26,67
|46,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|33,33
|66,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|14,29
|60,00
|Egeplast
|3,65
|-3,95
|-4,95
|Ekiz Kimya
|0,36
|12,50
|9,09
|Emek Elektrik
|0,96
|1,05
|-2,04
|Eminiş Ambalaj
|1,16
|-6,45
|-0,85
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|5,56
|1,33
|Enerjisa Enerji
|5,08
|2,83
|-0,39
|Enka İnşaat
|4,59
|1,77
|0,22
|Erbosan
|58,05
|2,29
|-6,97
|Ereğli Demir Çelik
|7,89
|6,62
|9,28
|Ersu Gıda
|0,90
|0,00
|-2,17
|Escort Teknoloji
|0,75
|0,00
|-1,32
|Etiler Gıda
|2,02
|-1,46
|-5,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|1,45
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,66
|4,76
|4,76
|Euro Yatırım Holding
|0,50
|-3,85
|-9,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,11
|1,14
|2,75
|Finans Portföy Altın BYF
|19,82
|-3,27
|0,76
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,55
|-3,36
|1,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,00
|10,70
|12,78
|F-M İzmit Piston
|17,50
|3,61
|1,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,39
|0,30
|-0,88
|Ford Otosan
|57,15
|2,97
|14,30
|Formet Çelik Kapı
|1,52
|4,11
|19,69
|Frigo Pak Gıda
|1,62
|-5,26
|-4,71
|Galatasaray Sportif
|1,29
|3,20
|4,03
|Garanti Bankası
|9,15
|15,68
|14,95
|Garanti Faktoring
|1,97
|1,55
|-0,51
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|2,82
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,51
|-0,28
|9,01
|Gedik Yatırım Holding
|2,65
|-7,02
|12,77
|Gediz Ambalaj
|4,29
|1,66
|3,37
|Gentaş
|1,84
|2,79
|3,95
|Gersan Elektrik
|3,38
|6,29
|-4,25
|Global Men. Değ.
|0,46
|2,22
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,38
|5,96
|13,04
|Good-Year
|3,49
|4,80
|1,45
|Göltaş Çimento
|11,34
|1,25
|-8,77
|Gözde Girişim
|2,96
|15,62
|10,86
|GSD Denizcilik
|1,24
|2,48
|7,83
|GSD Holding
|0,80
|1,27
|0,00
|Gübre Fabrik.
|2,93
|5,78
|-1,01
|Güler Yat. Holding
|1,05
|2,94
|-1,87
|Güneş Sigorta
|1,61
|3,87
|7,33
|Halk GMYO
|0,71
|2,90
|1,43
|Halk Sigorta
|1,12
|2,75
|1,82
|Hatay Tekstil
|4,12
|3,78
|4,30
|Hedef Girişim
|1,13
|0,89
|-2,59
|Hektaş
|9,63
|5,59
|3,88
|HUB Girişim
|1,98
|0,00
|5,32
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|5,38
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|9,94
|9,94
|İdealist Danışmanlık
|9,80
|-7,81
|-9,26
|İdealist GMYO
|1,63
|1,24
|0,00
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-5,71
|İhlas Gazetecilik
|0,57
|0,00
|-6,56
|İhlas Holding
|0,32
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|12,82
|9,05
|Info Yatırım
|1,06
|2,91
|2,91
|İntema
|19,33
|5,74
|3,76
|İpek Doğal Enerji
|5,80
|1,22
|8,01
|İskenderun Demir Çelik
|6,50
|6,73
|14,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA