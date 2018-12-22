Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,53 -1,17 96,12
ABD Dolar BYF 513,80 -1,50 39,39
Acıpayam Selüloz 3,24 5,54 25,06
Adana Çimento (A) 6,06 1,85 13,15
Adana Çimento (B) 4,06 1,50 8,08
Adana Çimento (C) 1,41 1,44 79,76
Adel Kalemcilik 11,07 -0,63 -28,70
Adese Alışveriş Ticaret 4,36 23,16 119,10
Afyon Çimento 4,63 1,54 -40,49
Ak Enerji 0,62 1,64 -31,87
Akbank 6,88 8,35 -27,15
Akçansa 7,17 1,27 -29,96
Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 3,50 -60,97
Akfen GMYO 1,57 8,28 -34,85
Akın Tekstil 9,46 0,11 -32,96
Akiş GMYO 2,60 3,17 -6,87
Akmerkez GMYO 16,60 -0,24 -10,98
Aksa 7,39 -0,67 -38,33
Aksa Enerji 2,81 7,25 -31,96
Aksigorta 3,67 1,94 21,01
Aksu Enerji 7,92 -0,38 49,45
Alarko Carrıer 39,84 2,21 -30,74
Alarko GMYO 47,20 2,34 -4,07
Alarko Holding 2,12 3,41 -39,56
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.163,70 0,10 5,29
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.098,50 0,07 5,48
Albaraka PY One Tower GMYF 1.112,90 0,13 5,45
Albaraka Türk 1,26 1,61 -16,20
Alcatel Lucent Teletaş 5,84 2,82 -26,82
Alkim Kağıt 4,25 5,46 -8,32
Alkim Kimya 23,60 0,43 -0,46
Altınyağ 0,73 -6,41 -38,97
Altınyunus Çeşme 4,20 -1,18 -16,83
Anadolu Cam 2,51 -4,92 -1,68
Anadolu Efes 20,76 -3,35 -12,81
Anadolu Grubu Holding 11,26 6,83 -52,27
Anadolu Hayat Emek. 5,79 -2,53 -25,93
Anadolu Isuzu 6,54 1,40 -28,13
Anadolu Sigorta 4,24 -2,08 40,81
Anel Elektrik 1,62 4,52 -53,96
Arçelik 15,50 -1,02 -25,38
Arena Bilgisayar 4,13 11,62 -2,36
Armada Bilgisayar 9,24 -0,75 36,28
Arsan Tekstil 1,62 -0,61 -7,43
Artı Yatırım Holding 0,89 -2,20 -5,32
Aselsan 24,30 1,76 -23,34
Aslan Çimento 28,48 2,45 -24,22
Ata GMYO 3,99 2,31 -16,70
Atakule GMYO 1,52 0,66 -25,85
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06
Atlas Yat. Ort. 0,98 -12,50 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 -3,16 -34,08
Avrasya GMYO 0,90 -2,17 -43,04
Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 -33,33
Avrasya Stratejik GMYF 1.239,50 0,39
Avrupa Yatırım Holding 1,86 -4,62 52,46
Ayen Enerji 2,63 6,05 -45,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,49 6,43 -9,05
Aygaz 11,38 -1,30 -21,49
Bagfaş 4,85 1,04 -53,81
Bak Ambalaj 4,61 -2,54 -5,31
Balatacılar Balatacılık 0,33 10,00 -41,07
Bantaş Ambalaj 1,50 3,45 -63,33
Banvit 10,55 0,48 -50,75
Baştaş Başkent Çimento 2,00 -3,85 -15,50
Batı Çimento 2,50 -4,94 -43,07
Batısöke Çimento 1,14 -5,79 -31,30
Bera Holding 2,01 5,24 -35,16
Berkosan Yalıtım 1,76 7,98 -21,08
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 0,00 -59,90
Beyaz Filo 2,65 -1,85 -92,12
Bilici Yatırım 1,38 1,47 -6,83
Bim Mağazalar 87,70 0,34 15,33
Bimeks 0,06 -14,29 -78,57
Birko Mensucat 0,31 0,00 -24,39
Birlik Mensucat 0,97 11,49 -31,21
Bizim Mağazaları 6,50 0,78 -15,58
Bizim Portföy Altın BYF 196,35 1,21 33,48
Bolu Çimento 3,42 1,48 -28,30
Bomonti Elektrik 0,49 -2,00 -54,63
Borusan Mannesmann 7,79 3,18 -29,46
Borusan Yat. Paz. 37,90 0,00 -12,16
Bosch Fren Sistemleri 163,90 -0,36 -10,53
Bossa 6,26 9,25 54,57
Boyner Perakende Yat. 3,90 -3,47 -11,05
Brisa 6,22 0,81 -14,44
Burçelik 3,22 5,57 -16,36
Burçelik Vana 1,59 2,58 -9,14
Bursa Çimento 4,44 -0,89 -12,32
Carrefoursa 3,52 2,62 -36,92
Coca Cola İçecek 30,40 1,40 -9,23
Cosmos Yat. Holding 0,89 -16,04 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,24 -2,36 11,23
Çelebi 58,45 10,70 71,55
Çelik Halat 5,25 0,57 40,39
Çemaş Döküm 0,76 -8,43 -58,92
Çemtaş 6,24 -0,32 54,50
Çimbeton 29,50 10,07 -20,10
Çimentaş 9,99 22,58 -13,81
Çimsa 7,60 5,85 -42,40
Çuhadaroğlu Metal 1,80 4,05 -38,57
Dagi Giyim 1,31 0,77 -42,29
Dagi Yatırım Holding 1,07 10,31 -25,17
Dardanel 1,09 3,81 -44,10
Datagate Bilgisayar 4,02 -1,23 -58,65
Demirören Gazetecilik 12,68 35,76 383,04
Demısaş Döküm 2,62 4,80 88,69
Denge Holding 1,15 -2,54 -39,22
Deniz GMYO 3,06 8,13 13,33
Denizbank 14,65 47,98 299,18
Denizli Cam 11,78 -1,83 -0,76
Derimod 8,80 -2,55 17,18
Desa Deri 1,87 4,47 85,15
Despec Bilgisayar 3,30 7,14 -8,08
Deva Holding 3,35 1,82 -23,52
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75
Ditaş Doğan 5,49 -0,90 -8,44
DJ İstanbul 20 HY BYF 32,10 2,33 -18,67
DO-CO 500,00 -2,65 141,98
Doğan Burda 3,16 6,04 -4,82
Doğan Holding 1,05 -4,55 20,69
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 2,19 -61,54
Doğusan 2,42 4,31 65,75
Doğuş GMYO 2,23 -3,04 -31,17
Doğuş Otomotiv 4,13 0,49 -45,22
Döktaş Dökümcülük 8,69 11,41 -21,00
Duran Doğan Basım 5,05 9,31 33,95
Dyo Boya 2,93 -2,01 -61,50
Eczacıbaşı İlaç 2,82 1,08 -32,54
Eczacıbaşı Yatırım 7,27 -0,41 -27,52
Edip Gayrimenkul 0,75 5,63 -36,44
Ege Endüstri 346,60 -3,24 15,56
Ege Gübre 22,18 2,21 -13,09
Ege Profil 9,03 -0,22 -6,55
Ege Seramik 3,31 6,43 -24,28
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 4,02 13,24 -14,10
Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -49,12
Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81
Eminiş Ambalaj 1,27 17,59 -72,63
Emlak Konut GMYO 1,57 4,67 -39,56
Enerjisa Enerji 5,24 -1,13
Enka İnşaat 4,43 -3,06 -17,57
Erbosan 63,80 3,49 -19,56
Ereğli Demir Çelik 7,42 -1,59 -20,55
Ersu Gıda 0,93 1,09 -29,01
Escort Teknoloji 0,78 4,00 -38,10
Etiler Gıda 2,18 0,00 -53,52
Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 -1,32 -31,63
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -2,90 -28,16
Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 -21,98
Euro Yatırım Holding 0,55 -1,79 -9,84
Fenerbahçe Futbol 6,89 0,58 -57,76
Finans Por. Banka HY BYF 12,06 6,26 -32,09
Finans Por. BIST30 HY BYF 47,54 2,30 -16,92
Finans Portföy Altın BYF 19,42 0,62 33,93
Finans Portföy Gümüş BYF 16,57 -0,48 20,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -5,90 -81,54
F-M İzmit Piston 16,99 3,35 35,60
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,56 18,67 -27,64
Ford Otosan 52,70 5,53 -7,23
Formet Çelik Kapı 1,41 24,78
Frigo Pak Gıda 1,58 -20,60 66,32
FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,50 2,82 -2,23
Galatasaray Sportif 1,22 4,27 -41,84
Garanti Bankası 8,11 4,51 -21,08
Garanti Faktoring 2,05 1,99 -37,12
Garanti Yat. Ort. 0,69 0,00 -1,63
Gedik Y. Men. Değ. 3,28 0,92 30,16
Gedik Yatırım Holding 2,48 -1,59 79,71
Gediz Ambalaj 4,25 0,47 17,57
Gentaş 1,82 -1,09 21,33
Gersan Elektrik 3,06 4,08 -35,03
Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44
Global Yat. Holding 3,02 7,86 -16,34
Good-Year 3,45 0,88 -17,03
Göltaş Çimento 13,73 -11,08 -46,60
Gözde Girişim 2,68 2,29 -52,65
GSD Denizcilik 1,30 -1,52 -3,70
GSD Holding 0,82 5,13 13,89
Gübre Fabrik. 3,08 8,07 -27,19
Güler Yat. Holding 1,07 2,88 -7,76
Güneş Sigorta 1,51 2,03 -8,48
Halk GMYO 0,71 1,43 -22,21
Halk Sigorta 1,07 -1,83 -19,65
Hatay Tekstil 4,00 4,71 -19,52
Hedef Girişim 1,20 6,19 -39,60
Hektaş 9,06 -2,58 29,43
HUB Girişim 1,85 2,78 55,46
Hürriyet Gzt. 0,96 3,23 -28,36
ICBC Turkey Bank 5,04 -44,12 10,53
İdealist Danışmanlık 11,10 1,56 85,00
İdealist GMYO 1,61 1,26 -21,08
İhlas Ev Aletleri 0,34 9,68 -33,33
İhlas Gayrimenkul 1,29 4,88 -34,18
İhlas Gazetecilik 0,76 10,14 -35,59
İhlas Holding 0,34 9,68 -35,85
İhlas Yayın Holding 0,34 9,68 -33,33
İndeks Bilgisayar 5,54 4,73 -45,79
Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02
İntema 19,00 0,53 -21,94
İpek Doğal Enerji 5,37 -2,89 0,00
İskenderun Demir Çelik 5,84 2,46 19,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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