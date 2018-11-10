Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 52,17 -18,60
ABD Dolar BYF 528,40 0,38 43,35
Acıpayam Selüloz 3,82 31,27 47,45
Adana Çimento (A) 5,51 -0,72 2,88
Adana Çimento (B) 3,84 -3,52 2,23
Adana Çimento (C) 1,39 -2,11 77,21
Adel Kalemcilik 11,74 -2,33 -24,38
Adese Alışveriş Ticaret 12,76 58,51 541,21
Afyon Çimento 4,49 -3,44 -42,29
Ak Enerji 0,58 -4,92 -36,26
Akbank 7,23 1,97 -23,44
Akçansa 7,55 -0,79 -26,25
Akdenız Güvenlık Hız. 2,41 -4,37 -54,56
Akfen GMYO 1,35 -16,67 -43,98
Akın Tekstil 8,17 1,36 -42,10
Akiş GMYO 2,48 8,30 -11,17
Akmerkez GMYO 16,28 -1,33 -12,70
Aksa 8,82 -4,44 -26,40
Aksa Enerji 3,24 -14,96 -21,55
Aksigorta 3,67 3,38 21,01
Aksu Enerji 9,51 12,41 79,45
Alarko Carrıer 41,80 6,20 -27,33
Alarko GMYO 55,05 -0,81 11,89
Alarko Holding 2,01 -1,47 -42,70
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.157,50 0,09 4,73
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.092,70 0,09 4,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.106,50 0,09 4,84
Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21
Alcatel Lucent Teletaş 5,74 -0,35 -28,07
Alkim Kağıt 5,07 4,97 9,37
Alkim Kimya 24,42 -3,25 3,00
Altınyağ 0,59 -3,28 -50,67
Altınyunus Çeşme 3,82 -5,68 -24,36
Anadolu Cam 3,11 0,97 21,82
Anadolu Efes 20,12 -0,89 -15,50
Anadolu Grubu Holding 12,50 5,57 -47,01
Anadolu Hayat Emek. 5,85 -1,68 -25,16
Anadolu Isuzu 7,09 -2,34 -22,09
Anadolu Sigorta 4,48 0,00 48,78
Anel Elektrik 1,89 4,42 -49,87
Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00
Arçelik 16,20 2,53 -22,01
Arena Bilgisayar 3,20 2,89 -24,35
Armada Bilgisayar 9,25 -9,49 36,43
Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -8,00
Artı Yatırım Holding 1,14 22,58 21,28
Aselsan 27,72 1,99 -12,64
Aslan Çimento 27,58 -3,02 -26,61
Ata GMYO 3,95 -1,25 -17,54
Atakule GMYO 1,57 -5,99 -23,41
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78
Atlas Yat. Ort. 0,95 -5,00 -3,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -1,28 -34,64
Avrasya GMYO 1,00 -2,91 -36,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -4,92 -30,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.211,30 0,39
Avrupa Yatırım Holding 1,98 -3,41 62,30
Ayen Enerji 2,65 -6,03 -45,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 1,32 -6,00
Aygaz 11,74 -3,93 -19,01
Bagfaş 5,19 -2,44 -50,57
Bak Ambalaj 4,52 -7,38 -7,15
Balatacılar Balatacılık 0,41 -10,87 -26,79
Bantaş Ambalaj 1,41 -6,62 -65,53
Banvit 12,25 -1,76 -42,81
Baştaş Başkent Çimento 1,99 -1,00 -15,92
Batı Çimento 2,29 1,33 -47,85
Batısöke Çimento 0,89 1,14 -46,37
Bera Holding 1,63 -0,61 -47,42
Berkosan Yalıtım 1,48 0,68 -33,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -4,52 -58,68
Beyaz Filo 4,27 -1,84 -87,30
Bilici Yatırım 1,33 -4,32 -13,10
Bim Mağazalar 77,00 -2,77 1,26
Bimeks 0,07 0,00 -75,00
Birko Mensucat 0,34 -5,56 -17,07
Birlik Mensucat 0,78 1,30 -44,68
Bizim Mağazaları 6,90 -0,43 -10,39
Bizim Portföy Altın BYF 193,70 -1,82 31,68
Bolu Çimento 3,73 -1,58 -21,80
Bomonti Elektrik 0,47 2,17 -56,48
Borusan Mannesmann 8,58 0,94 -22,31
Borusan Yat. Paz. 38,78 1,89 -10,12
Bosch Fren Sistemleri 160,00 -3,79 -12,65
Bossa 5,62 -2,60 38,77
Boyner Perakende Yat. 4,92 7,66 -46,41
Brisa 6,22 0,65 -14,44
Burçelik 2,90 0,35 -24,68
Burçelik Vana 1,54 4,76 -12,00
Bursa Çimento 4,90 -0,20 -3,23
Carrefoursa 3,04 -3,49 -45,52
Coca Cola İçecek 28,76 2,06 -14,13
Cosmos Yat. Holding 0,90 1,12 -23,08
Credıtwest Faktorıng 1,26 6,78 13,03
Çelebi 52,00 -4,15 52,62
Çelik Halat 5,26 -1,31 40,65
Çemaş Döküm 2,88 -3,68 55,68
Çemtaş 6,82 0,44 68,86
Çimbeton 28,30 -3,54 -23,35
Çimentaş 7,24 -6,70 -37,53
Çimsa 7,69 -0,13 -41,72
Çuhadaroğlu Metal 1,74 -3,87 -40,61
Dagi Giyim 1,29 3,20 -43,17
Dagi Yatırım Holding 1,01 3,06 -29,37
Dardanel 1,26 17,76 -35,38
Datagate Bilgisayar 4,55 -3,60 -53,19
Demirören Gazetecilik 8,78 0,57 234,47
Demısaş Döküm 3,40 9,32 144,87
Denge Holding 1,23 9,82 -34,99
Deniz GMYO 3,08 -13,73 14,07
Denizbank 4,97 9,96 35,42
Denizli Cam 9,91 -1,10 -16,51
Derimod 9,39 2,62 25,03
Desa Deri 1,01 1,00 0,00
Despec Bilgisayar 3,71 6,00 3,34
Deva Holding 3,50 -7,41 -20,09
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -2,47 -32,48
Ditaş Doğan 5,77 0,87 -3,77
DJ İstanbul 20 HY BYF 32,34 -1,49 -18,06
DO-CO 495,20 -3,28 139,65
Doğan Burda 2,95 10,90 -11,14
Doğan Holding 1,14 2,70 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,00 -75,82
Doğusan 2,39 0,00 63,70
Doğuş GMYO 1,88 -15,32 -41,98
Doğuş Otomotiv 4,61 -1,71 -38,85
Döktaş Dökümcülük 11,05 6,05 0,45
Duran Doğan Basım 3,39 13,00 -10,08
Dyo Boya 2,87 -2,05 -62,29
Eczacıbaşı İlaç 2,93 -4,25 -29,91
Eczacıbaşı Yatırım 6,91 -0,72 -31,11
Edip Gayrimenkul 0,53 -5,36 -55,08
Ege Endüstri 387,90 1,68 29,33
Ege Gübre 21,04 -0,85 -17,56
Ege Profil 8,89 0,34 -9,55
Ege Seramik 3,44 -2,82 -21,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 18,18 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00
Egeplast 4,22 2,93 -9,83
Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35
Emek Elektrik 0,91 0,00 -42,25
Eminiş Ambalaj 1,38 6,98 -70,26
Emlak Konut GMYO 1,67 -4,02 -35,71
Enerjisa Enerji 4,84 -1,63
Enka İnşaat 4,66 -0,21 -14,05
Erbosan 63,75 0,87 -19,62
Ereğli Demir Çelik 9,10 -2,88 -2,57
Ersu Gıda 0,89 4,71 -32,06
Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03
Etiler Gıda 2,39 0,84 -49,04
Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 -3,17 -44,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,55 0,00 -41,02
Euro Yat. Ort. 0,57 1,79 -31,58
Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51
Fenerbahçe Futbol 7,34 4,71 -55,00
Finans Por. Banka HY BYF 12,00 0,08 -32,43
Finans Por. BIST30 HY BYF 47,87 -1,16 -16,34
Finans Portföy Altın BYF 19,22 -1,49 32,55
Finans Portföy Gümüş BYF 16,48 -3,96 19,51
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 -7,25 -76,83
F-M İzmit Piston 17,30 -5,26 38,08
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,54 -2,21 -28,05
Ford Otosan 56,65 -8,56 -2,40
Formet Çelik Kapı 4,51 7,64
Frigo Pak Gıda 1,04 4,00 9,47
FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,30 2,93 -4,54
Galatasaray Sportif 1,22 -5,43 -41,84
Garanti Bankası 7,82 1,30 -23,90
Garanti Faktoring 1,85 -2,12 -43,25
Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,96 -15,89
Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -16,86 38,89
Gedik Yatırım Holding 2,71 -14,24 96,38
Gediz Ambalaj 4,86 -1,42 34,44
Gentaş 2,18 -10,66 45,32
Gersan Elektrik 3,27 -0,61 -30,57
Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -4,44
Global Yat. Holding 2,65 0,76 -26,59
Good-Year 3,32 -2,06 -20,16
Göltaş Çimento 30,40 -3,12 -52,70
Gözde Girişim 2,36 0,00 -58,30
GSD Denizcilik 1,06 0,95 -21,48
GSD Holding 0,74 2,78 2,78
Gübre Fabrik. 2,82 -1,74 -33,33
Güler Yat. Holding 1,45 11,54 25,00
Güneş Sigorta 1,39 -2,80 -15,76
Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88
Halk Sigorta 1,75 130,26 31,41
Hatay Tekstil 3,63 1,40 -26,96
Hedef Girişim 1,03 -3,74 -48,16
Hektaş 9,24 -0,54 32,00
HUB Girişim 2,05 0,00 72,27
Hürriyet Gzt. 0,85 7,59 -36,57
ICBC Turkey Bank 6,99 7,54 53,29
İdealist GMYO 1,61 -1,83 -21,08
İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,23 -2,38 -37,24
İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 -42,37
İhlas Holding 0,29 -3,33 -45,28
İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,48 -6,32 -46,38
Info Yatırım 1,01 2,02 -14,41
İntema 20,20 -9,09 -17,01
İpek Doğal Enerji 4,78 4,14 -10,99
İskenderun Demir Çelik 6,83 -2,84 40,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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