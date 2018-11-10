Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,05 52,17 -18,60 ABD Dolar BYF 528,40 0,38 43,35 Acıpayam Selüloz 3,82 31,27 47,45 Adana Çimento (A) 5,51 -0,72 2,88 Adana Çimento (B) 3,84 -3,52 2,23 Adana Çimento (C) 1,39 -2,11 77,21 Adel Kalemcilik 11,74 -2,33 -24,38 Adese Alışveriş Ticaret 12,76 58,51 541,21 Afyon Çimento 4,49 -3,44 -42,29 Ak Enerji 0,58 -4,92 -36,26 Akbank 7,23 1,97 -23,44 Akçansa 7,55 -0,79 -26,25 Akdenız Güvenlık Hız. 2,41 -4,37 -54,56 Akfen GMYO 1,35 -16,67 -43,98 Akın Tekstil 8,17 1,36 -42,10 Akiş GMYO 2,48 8,30 -11,17 Akmerkez GMYO 16,28 -1,33 -12,70 Aksa 8,82 -4,44 -26,40 Aksa Enerji 3,24 -14,96 -21,55 Aksigorta 3,67 3,38 21,01 Aksu Enerji 9,51 12,41 79,45 Alarko Carrıer 41,80 6,20 -27,33 Alarko GMYO 55,05 -0,81 11,89 Alarko Holding 2,01 -1,47 -42,70 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.157,50 0,09 4,73 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.092,70 0,09 4,93 Albaraka PY One Tower GMYF 1.106,50 0,09 4,84 Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,74 -0,35 -28,07 Alkim Kağıt 5,07 4,97 9,37 Alkim Kimya 24,42 -3,25 3,00 Altınyağ 0,59 -3,28 -50,67 Altınyunus Çeşme 3,82 -5,68 -24,36 Anadolu Cam 3,11 0,97 21,82 Anadolu Efes 20,12 -0,89 -15,50 Anadolu Grubu Holding 12,50 5,57 -47,01 Anadolu Hayat Emek. 5,85 -1,68 -25,16 Anadolu Isuzu 7,09 -2,34 -22,09 Anadolu Sigorta 4,48 0,00 48,78 Anel Elektrik 1,89 4,42 -49,87 Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00 Arçelik 16,20 2,53 -22,01 Arena Bilgisayar 3,20 2,89 -24,35 Armada Bilgisayar 9,25 -9,49 36,43 Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -8,00 Artı Yatırım Holding 1,14 22,58 21,28 Aselsan 27,72 1,99 -12,64 Aslan Çimento 27,58 -3,02 -26,61 Ata GMYO 3,95 -1,25 -17,54 Atakule GMYO 1,57 -5,99 -23,41 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,95 -5,00 -3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -1,28 -34,64 Avrasya GMYO 1,00 -2,91 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -4,92 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.211,30 0,39 Avrupa Yatırım Holding 1,98 -3,41 62,30 Ayen Enerji 2,65 -6,03 -45,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,54 1,32 -6,00 Aygaz 11,74 -3,93 -19,01 Bagfaş 5,19 -2,44 -50,57 Bak Ambalaj 4,52 -7,38 -7,15 Balatacılar Balatacılık 0,41 -10,87 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,41 -6,62 -65,53 Banvit 12,25 -1,76 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -1,00 -15,92 Batı Çimento 2,29 1,33 -47,85 Batısöke Çimento 0,89 1,14 -46,37 Bera Holding 1,63 -0,61 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,48 0,68 -33,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -4,52 -58,68 Beyaz Filo 4,27 -1,84 -87,30 Bilici Yatırım 1,33 -4,32 -13,10 Bim Mağazalar 77,00 -2,77 1,26 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,34 -5,56 -17,07 Birlik Mensucat 0,78 1,30 -44,68 Bizim Mağazaları 6,90 -0,43 -10,39 Bizim Portföy Altın BYF 193,70 -1,82 31,68 Bolu Çimento 3,73 -1,58 -21,80 Bomonti Elektrik 0,47 2,17 -56,48 Borusan Mannesmann 8,58 0,94 -22,31 Borusan Yat. Paz. 38,78 1,89 -10,12 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -3,79 -12,65 Bossa 5,62 -2,60 38,77 Boyner Perakende Yat. 4,92 7,66 -46,41 Brisa 6,22 0,65 -14,44 Burçelik 2,90 0,35 -24,68 Burçelik Vana 1,54 4,76 -12,00 Bursa Çimento 4,90 -0,20 -3,23 Carrefoursa 3,04 -3,49 -45,52 Coca Cola İçecek 28,76 2,06 -14,13 Cosmos Yat. Holding 0,90 1,12 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,26 6,78 13,03 Çelebi 52,00 -4,15 52,62 Çelik Halat 5,26 -1,31 40,65 Çemaş Döküm 2,88 -3,68 55,68 Çemtaş 6,82 0,44 68,86 Çimbeton 28,30 -3,54 -23,35 Çimentaş 7,24 -6,70 -37,53 Çimsa 7,69 -0,13 -41,72 Çuhadaroğlu Metal 1,74 -3,87 -40,61 Dagi Giyim 1,29 3,20 -43,17 Dagi Yatırım Holding 1,01 3,06 -29,37 Dardanel 1,26 17,76 -35,38 Datagate Bilgisayar 4,55 -3,60 -53,19 Demirören Gazetecilik 8,78 0,57 234,47 Demısaş Döküm 3,40 9,32 144,87 Denge Holding 1,23 9,82 -34,99 Deniz GMYO 3,08 -13,73 14,07 Denizbank 4,97 9,96 35,42 Denizli Cam 9,91 -1,10 -16,51 Derimod 9,39 2,62 25,03 Desa Deri 1,01 1,00 0,00 Despec Bilgisayar 3,71 6,00 3,34 Deva Holding 3,50 -7,41 -20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -2,47 -32,48 Ditaş Doğan 5,77 0,87 -3,77 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,34 -1,49 -18,06 DO-CO 495,20 -3,28 139,65 Doğan Burda 2,95 10,90 -11,14 Doğan Holding 1,14 2,70 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,00 -75,82 Doğusan 2,39 0,00 63,70 Doğuş GMYO 1,88 -15,32 -41,98 Doğuş Otomotiv 4,61 -1,71 -38,85 Döktaş Dökümcülük 11,05 6,05 0,45 Duran Doğan Basım 3,39 13,00 -10,08 Dyo Boya 2,87 -2,05 -62,29 Eczacıbaşı İlaç 2,93 -4,25 -29,91 Eczacıbaşı Yatırım 6,91 -0,72 -31,11 Edip Gayrimenkul 0,53 -5,36 -55,08 Ege Endüstri 387,90 1,68 29,33 Ege Gübre 21,04 -0,85 -17,56 Ege Profil 8,89 0,34 -9,55 Ege Seramik 3,44 -2,82 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 18,18 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,22 2,93 -9,83 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,91 0,00 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,38 6,98 -70,26 Emlak Konut GMYO 1,67 -4,02 -35,71 Enerjisa Enerji 4,84 -1,63 Enka İnşaat 4,66 -0,21 -14,05 Erbosan 63,75 0,87 -19,62 Ereğli Demir Çelik 9,10 -2,88 -2,57 Ersu Gıda 0,89 4,71 -32,06 Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03 Etiler Gıda 2,39 0,84 -49,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 -3,17 -44,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 0,00 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,57 1,79 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,34 4,71 -55,00 Finans Por. Banka HY BYF 12,00 0,08 -32,43 Finans Por. BIST30 HY BYF 47,87 -1,16 -16,34 Finans Portföy Altın BYF 19,22 -1,49 32,55 Finans Portföy Gümüş BYF 16,48 -3,96 19,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 -7,25 -76,83 F-M İzmit Piston 17,30 -5,26 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,54 -2,21 -28,05 Ford Otosan 56,65 -8,56 -2,40 Formet Çelik Kapı 4,51 7,64 Frigo Pak Gıda 1,04 4,00 9,47 FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,30 2,93 -4,54 Galatasaray Sportif 1,22 -5,43 -41,84 Garanti Bankası 7,82 1,30 -23,90 Garanti Faktoring 1,85 -2,12 -43,25 Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,96 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -16,86 38,89 Gedik Yatırım Holding 2,71 -14,24 96,38 Gediz Ambalaj 4,86 -1,42 34,44 Gentaş 2,18 -10,66 45,32 Gersan Elektrik 3,27 -0,61 -30,57 Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -4,44 Global Yat. Holding 2,65 0,76 -26,59 Good-Year 3,32 -2,06 -20,16 Göltaş Çimento 30,40 -3,12 -52,70 Gözde Girişim 2,36 0,00 -58,30 GSD Denizcilik 1,06 0,95 -21,48 GSD Holding 0,74 2,78 2,78 Gübre Fabrik. 2,82 -1,74 -33,33 Güler Yat. Holding 1,45 11,54 25,00 Güneş Sigorta 1,39 -2,80 -15,76 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 1,75 130,26 31,41 Hatay Tekstil 3,63 1,40 -26,96 Hedef Girişim 1,03 -3,74 -48,16 Hektaş 9,24 -0,54 32,00 HUB Girişim 2,05 0,00 72,27 Hürriyet Gzt. 0,85 7,59 -36,57 ICBC Turkey Bank 6,99 7,54 53,29 İdealist GMYO 1,61 -1,83 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 -2,38 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 -42,37 İhlas Holding 0,29 -3,33 -45,28 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,48 -6,32 -46,38 Info Yatırım 1,01 2,02 -14,41 İntema 20,20 -9,09 -17,01 İpek Doğal Enerji 4,78 4,14 -10,99 İskenderun Demir Çelik 6,83 -2,84 40,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)