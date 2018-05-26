Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|-0,93
|-17,83
|ABD Dolar BYF
|457,90
|5,14
|24,23
|Acıpayam Selüloz
|2,34
|-5,26
|-11,70
|Adana Çimento (A)
|6,31
|-4,54
|5,17
|Adana Çimento (B)
|4,39
|-6,40
|4,03
|Adana Çimento (C)
|1,03
|-3,74
|22,62
|Adel Kalemcilik
|16,19
|1,70
|-1,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-5,13
|-7,04
|Afyon Çimento
|5,35
|-3,95
|-31,23
|Ak Enerji
|0,72
|-4,00
|-20,88
|Akbank
|8,61
|1,06
|-8,83
|Akçansa
|9,79
|-1,41
|-4,36
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,87
|-15,59
|-51,60
|Akfen GMYO
|1,70
|-4,49
|-29,46
|Akın Tekstil
|8,33
|-4,25
|-40,96
|Akiş GMYO
|3,03
|-1,35
|1,80
|Akmerkez GMYO
|18,35
|0,82
|-10,31
|Aksa
|11,68
|0,34
|-2,54
|Aksa Enerji
|3,80
|-1,81
|-7,99
|Aksigorta
|4,01
|-2,67
|32,22
|Aksu Enerji
|6,70
|-1,47
|26,43
|Alarko Carrıer
|43,00
|-9,36
|-25,25
|Alarko GMYO
|43,32
|0,74
|-14,81
|Alarko Holding
|4,73
|-7,25
|-34,85
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.134,30
|0,09
|2,63
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.069,30
|0,09
|2,68
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.083,50
|0,09
|2,66
|Albaraka Türk
|1,35
|-5,59
|-10,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,04
|-3,08
|-36,84
|Alkim Kağıt
|3,74
|10,98
|-19,32
|Alkim Kimya
|18,80
|-1,36
|-20,71
|Altınyağ
|0,69
|-1,43
|-42,31
|Altınyunus Çeşme
|4,71
|-3,88
|-6,73
|Anadolu Cam
|2,79
|9,84
|6,08
|Anadolu Efes
|25,30
|-0,63
|4,55
|Anadolu Grubu Holding
|20,30
|-3,33
|-14,35
|Anadolu Hayat Emek.
|8,00
|3,90
|2,34
|Anadolu Isuzu
|9,59
|-6,44
|5,38
|Anadolu Sigorta
|4,37
|1,16
|45,12
|Anel Elektrik
|2,54
|1,20
|-32,63
|Anel Telekom
|0,43
|-4,44
|-14,00
|Arçelik
|16,55
|-1,78
|-20,32
|Arena Bilgisayar
|3,85
|-6,33
|-8,98
|Armada Bilgisayar
|7,27
|9,32
|7,23
|Arsan Tekstil
|1,97
|-4,37
|12,57
|Artı Yatırım Holding
|1,59
|-3,64
|69,15
|Aselsan
|23,60
|-1,67
|-25,79
|Aslan Çimento
|30,70
|-6,57
|-19,63
|Ata GMYO
|4,10
|3,54
|-14,41
|Atakule GMYO
|1,81
|-3,21
|-11,71
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,14
|-0,87
|-17,99
|Atlantis Yatırım Holding
|0,43
|-21,82
|-12,24
|Atlas Yat. Ort.
|0,88
|-5,38
|-10,20
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,01
|-2,24
|-3,92
|Avrasya GMYO
|1,17
|-4,88
|-25,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|-3,23
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.072,30
|0,29
|Avrupa Yatırım Holding
|2,03
|-3,79
|10,93
|Ayen Enerji
|3,33
|-13,73
|-31,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,66
|-7,26
|-2,35
|Aygaz
|11,53
|-0,35
|-20,46
|Bagfaş
|6,96
|-2,93
|-33,71
|Bak Ambalaj
|5,69
|-8,67
|10,70
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|-2,08
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,08
|-7,56
|-49,14
|Banvit
|12,25
|-5,77
|-42,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|-3,54
|3,51
|Batı Çimento
|6,37
|-7,81
|-35,53
|Batısöke Çimento
|1,31
|1,55
|-26,40
|Bera Holding
|2,05
|-8,48
|-33,87
|Berkosan Yalıtım
|1,97
|-17,23
|-11,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,31
|-2,53
|-43,52
|Beyaz Filo
|22,80
|8,99
|-69,17
|Bilici Yatırım
|1,52
|-10,59
|-0,69
|Bim Mağazalar
|70,80
|-0,42
|-9,35
|Bimeks
|0,14
|-12,50
|-50,00
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,15
|-7,26
|-18,44
|Bizim Mağazaları
|6,25
|-3,10
|-18,83
|Bizim Portföy Altın BYF
|180,50
|5,43
|22,71
|Bolu Çimento
|6,73
|0,45
|25,09
|Bomonti Elektrik
|0,73
|1,39
|-32,41
|Borusan Mannesmann
|9,42
|1,84
|-14,70
|Borusan Yat. Paz.
|38,52
|-10,04
|-10,73
|Bosch Fren Sistemleri
|152,80
|-0,20
|-16,59
|Bossa
|5,53
|-8,29
|36,54
|Boyner Perakende Yat.
|7,88
|-1,75
|-14,16
|Brisa
|6,14
|-0,49
|-15,54
|Burçelik
|2,95
|-4,22
|-23,38
|Burçelik Vana
|1,44
|-2,70
|-17,71
|Bursa Çimento
|5,09
|-3,60
|-3,05
|Carrefoursa
|4,76
|-4,80
|-14,70
|Coca Cola İçecek
|36,74
|2,40
|9,70
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|8,11
|2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,05
|-8,50
|-5,81
|Çelebi
|36,90
|5,43
|8,30
|Çelik Halat
|7,38
|-6,46
|97,34
|Çemaş Döküm
|1,74
|3,57
|-5,95
|Çemtaş
|5,24
|-1,32
|28,43
|Çimbeton
|31,82
|0,76
|-13,81
|Çimentaş
|8,92
|-5,11
|-23,04
|Çimsa
|11,42
|-1,04
|-13,45
|Çuhadaroğlu Metal
|2,08
|-0,48
|-29,01
|Dagi Giyim
|1,31
|-4,38
|-42,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|2,50
|-13,99
|Dardanel
|1,37
|-3,52
|-29,74
|Datagate Bilgisayar
|5,26
|-10,24
|-49,76
|Demısaş Döküm
|2,22
|-8,64
|21,31
|Denge Holding
|2,88
|6,67
|52,22
|Deniz GMYO
|3,17
|-1,55
|17,41
|Denizbank
|5,86
|-18,95
|59,67
|Denizli Cam
|11,11
|6,62
|-6,40
|Derimod
|8,12
|-0,85
|8,12
|Desa Deri
|1,09
|-6,03
|7,92
|Despec Bilgisayar
|2,47
|-6,08
|-31,20
|Deva Holding
|3,80
|-0,52
|-13,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,12
|-1,75
|-4,27
|Ditaş Doğan
|5,58
|-1,76
|-6,94
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,57
|0,85
|-9,88
|DO-CO
|253,20
|-7,25
|20,46
|Doğan Burda
|2,78
|-9,45
|-16,27
|Doğan Gazetecilik
|5,57
|-2,28
|101,81
|Doğan Holding
|0,97
|1,04
|11,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,60
|-14,44
|-56,04
|Doğusan
|2,52
|10,04
|72,60
|Doğuş GMYO
|2,80
|-4,11
|-13,58
|Doğuş Otomotiv
|7,18
|-1,16
|-4,76
|Döktaş Dökümcülük
|10,88
|1,30
|-1,09
|Duran Doğan Basım
|4,37
|-5,00
|15,92
|Dyo Boya
|5,01
|1,01
|-34,17
|Eczacıbaşı İlaç
|3,63
|-0,01
|-13,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,20
|0,33
|-15,75
|Edip Gayrimenkul
|0,81
|-6,90
|-31,36
|Ege Endüstri
|307,40
|-1,41
|2,49
|Ege Gübre
|24,26
|-3,73
|-4,94
|Ege Profil
|9,35
|-3,01
|-6,31
|Ege Seramik
|3,07
|-3,15
|-33,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|-6,67
|-10,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|5,80
|-6,15
|23,93
|Ekiz Kimya
|0,46
|0,00
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,17
|-7,14
|-26,42
|Eminiş Ambalaj
|3,18
|-6,74
|-31,47
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|-2,15
|-18,86
|Enerjisa Enerji
|6,46
|-2,71
|Enka İnşaat
|4,68
|1,54
|-13,68
|Erbosan
|66,10
|-3,65
|-16,66
|Ereğli Demir Çelik
|11,94
|4,01
|19,16
|Ersu Gıda
|0,96
|0,00
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,61
|-6,15
|-51,59
|Etiler Gıda
|3,70
|0,00
|-21,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-7,89
|-38,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-35,42
|Euro Yat. Ort.
|0,58
|-3,33
|-32,56
|Euro Yatırım Holding
|0,58
|-3,33
|-4,92
|Fenerbahçe Futbol
|38,16
|9,34
|11,25
|Finans Por. Banka HY BYF
|15,71
|2,41
|-11,54
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|52,28
|1,16
|-8,63
|Finans Portföy Altın BYF
|17,97
|6,02
|23,93
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,70
|5,90
|21,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,68
|-9,12
|-58,87
|F-M İzmit Piston
|13,73
|-1,93
|9,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,32
|-1,82
|-12,20
|Ford Otosan
|62,50
|3,99
|7,68
|Formet Çelik Kapı
|7,40
|Frigo Pak Gıda
|1,52
|1,33
|60,00
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|254,20
|0,39
|-5,33
|Galatasaray Sportif
|1,94
|-9,77
|-7,51
|Garanti Bankası
|9,28
|3,57
|-9,70
|Garanti Faktoring
|2,26
|-5,83
|-30,67
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-16,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|1,90
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,43
|-2,72
|3,62
|Gediz Ambalaj
|3,27
|-3,54
|-9,54
|Gentaş
|1,83
|-4,69
|8,93
|Gersan Elektrik
|3,73
|-8,58
|-20,81
|Global Men. Değ.
|0,56
|-1,75
|24,44
|Global Yat. Holding
|3,66
|-1,88
|1,39
|Good-Year
|3,35
|1,91
|-19,43
|Göltaş Çimento
|47,44
|-2,10
|-27,35
|Gözde Girişim
|3,02
|-11,44
|-46,64
|GSD Denizcilik
|1,15
|-5,74
|-14,81
|GSD Holding
|0,78
|-4,88
|8,33
|Gübre Fabrik.
|3,32
|-2,35
|-21,51
|Güler Yat. Holding
|1,28
|-12,93
|10,34
|Güneş Sigorta
|1,42
|-4,70
|-13,94
|Halk GMYO
|0,82
|-1,20
|-14,14
|Halk Sigorta
|1,42
|3,65
|-12,35
|Hatay Tekstil
|3,88
|-3,00
|-21,93
|Hedef Girişim
|1,51
|-11,70
|-37,58
|Hektaş
|9,88
|0,71
|41,14
|HUB Girişim Sermayesi
|1,23
|-1,60
|3,36
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|-15,89
|-5,22
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|-3,61
|11,18
|İdealist GMYO
|2,08
|-5,45
|1,96
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|-2,86
|-33,33
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|-6,03
|-44,39
|İhlas Gazetecilik
|0,71
|-10,13
|-39,83
|İhlas Holding
|0,35
|2,94
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|0,00
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|8,50
|-6,18
|-26,09
|Info Yatırım
|0,94
|-7,84
|-20,34
|İntema
|18,03
|-10,92
|-25,92
|İpek Doğal Enerji
|5,70
|19,75
|6,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)