Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 -0,93 -17,83 ABD Dolar BYF 457,90 5,14 24,23 Acıpayam Selüloz 2,34 -5,26 -11,70 Adana Çimento (A) 6,31 -4,54 5,17 Adana Çimento (B) 4,39 -6,40 4,03 Adana Çimento (C) 1,03 -3,74 22,62 Adel Kalemcilik 16,19 1,70 -1,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -5,13 -7,04 Afyon Çimento 5,35 -3,95 -31,23 Ak Enerji 0,72 -4,00 -20,88 Akbank 8,61 1,06 -8,83 Akçansa 9,79 -1,41 -4,36 Akdenız Güvenlık Hız. 2,87 -15,59 -51,60 Akfen GMYO 1,70 -4,49 -29,46 Akın Tekstil 8,33 -4,25 -40,96 Akiş GMYO 3,03 -1,35 1,80 Akmerkez GMYO 18,35 0,82 -10,31 Aksa 11,68 0,34 -2,54 Aksa Enerji 3,80 -1,81 -7,99 Aksigorta 4,01 -2,67 32,22 Aksu Enerji 6,70 -1,47 26,43 Alarko Carrıer 43,00 -9,36 -25,25 Alarko GMYO 43,32 0,74 -14,81 Alarko Holding 4,73 -7,25 -34,85 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.134,30 0,09 2,63 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.069,30 0,09 2,68 Albaraka PY One Tower GMYF 1.083,50 0,09 2,66 Albaraka Türk 1,35 -5,59 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,04 -3,08 -36,84 Alkim Kağıt 3,74 10,98 -19,32 Alkim Kimya 18,80 -1,36 -20,71 Altınyağ 0,69 -1,43 -42,31 Altınyunus Çeşme 4,71 -3,88 -6,73 Anadolu Cam 2,79 9,84 6,08 Anadolu Efes 25,30 -0,63 4,55 Anadolu Grubu Holding 20,30 -3,33 -14,35 Anadolu Hayat Emek. 8,00 3,90 2,34 Anadolu Isuzu 9,59 -6,44 5,38 Anadolu Sigorta 4,37 1,16 45,12 Anel Elektrik 2,54 1,20 -32,63 Anel Telekom 0,43 -4,44 -14,00 Arçelik 16,55 -1,78 -20,32 Arena Bilgisayar 3,85 -6,33 -8,98 Armada Bilgisayar 7,27 9,32 7,23 Arsan Tekstil 1,97 -4,37 12,57 Artı Yatırım Holding 1,59 -3,64 69,15 Aselsan 23,60 -1,67 -25,79 Aslan Çimento 30,70 -6,57 -19,63 Ata GMYO 4,10 3,54 -14,41 Atakule GMYO 1,81 -3,21 -11,71 Atlantik Petrol Ürünleri 1,14 -0,87 -17,99 Atlantis Yatırım Holding 0,43 -21,82 -12,24 Atlas Yat. Ort. 0,88 -5,38 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,01 -2,24 -3,92 Avrasya GMYO 1,17 -4,88 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 -3,23 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.072,30 0,29 Avrupa Yatırım Holding 2,03 -3,79 10,93 Ayen Enerji 3,33 -13,73 -31,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,66 -7,26 -2,35 Aygaz 11,53 -0,35 -20,46 Bagfaş 6,96 -2,93 -33,71 Bak Ambalaj 5,69 -8,67 10,70 Balatacılar Balatacılık 0,47 -2,08 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,08 -7,56 -49,14 Banvit 12,25 -5,77 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 2,45 -3,54 3,51 Batı Çimento 6,37 -7,81 -35,53 Batısöke Çimento 1,31 1,55 -26,40 Bera Holding 2,05 -8,48 -33,87 Berkosan Yalıtım 1,97 -17,23 -11,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,31 -2,53 -43,52 Beyaz Filo 22,80 8,99 -69,17 Bilici Yatırım 1,52 -10,59 -0,69 Bim Mağazalar 70,80 -0,42 -9,35 Bimeks 0,14 -12,50 -50,00 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,15 -7,26 -18,44 Bizim Mağazaları 6,25 -3,10 -18,83 Bizim Portföy Altın BYF 180,50 5,43 22,71 Bolu Çimento 6,73 0,45 25,09 Bomonti Elektrik 0,73 1,39 -32,41 Borusan Mannesmann 9,42 1,84 -14,70 Borusan Yat. Paz. 38,52 -10,04 -10,73 Bosch Fren Sistemleri 152,80 -0,20 -16,59 Bossa 5,53 -8,29 36,54 Boyner Perakende Yat. 7,88 -1,75 -14,16 Brisa 6,14 -0,49 -15,54 Burçelik 2,95 -4,22 -23,38 Burçelik Vana 1,44 -2,70 -17,71 Bursa Çimento 5,09 -3,60 -3,05 Carrefoursa 4,76 -4,80 -14,70 Coca Cola İçecek 36,74 2,40 9,70 Cosmos Yat. Holding 1,20 8,11 2,56 Credıtwest Faktorıng 1,05 -8,50 -5,81 Çelebi 36,90 5,43 8,30 Çelik Halat 7,38 -6,46 97,34 Çemaş Döküm 1,74 3,57 -5,95 Çemtaş 5,24 -1,32 28,43 Çimbeton 31,82 0,76 -13,81 Çimentaş 8,92 -5,11 -23,04 Çimsa 11,42 -1,04 -13,45 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -0,48 -29,01 Dagi Giyim 1,31 -4,38 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,23 2,50 -13,99 Dardanel 1,37 -3,52 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,26 -10,24 -49,76 Demısaş Döküm 2,22 -8,64 21,31 Denge Holding 2,88 6,67 52,22 Deniz GMYO 3,17 -1,55 17,41 Denizbank 5,86 -18,95 59,67 Denizli Cam 11,11 6,62 -6,40 Derimod 8,12 -0,85 8,12 Desa Deri 1,09 -6,03 7,92 Despec Bilgisayar 2,47 -6,08 -31,20 Deva Holding 3,80 -0,52 -13,24 Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 -1,75 -4,27 Ditaş Doğan 5,58 -1,76 -6,94 DJ İstanbul 20 HY BYF 35,57 0,85 -9,88 DO-CO 253,20 -7,25 20,46 Doğan Burda 2,78 -9,45 -16,27 Doğan Gazetecilik 5,57 -2,28 101,81 Doğan Holding 0,97 1,04 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -14,44 -56,04 Doğusan 2,52 10,04 72,60 Doğuş GMYO 2,80 -4,11 -13,58 Doğuş Otomotiv 7,18 -1,16 -4,76 Döktaş Dökümcülük 10,88 1,30 -1,09 Duran Doğan Basım 4,37 -5,00 15,92 Dyo Boya 5,01 1,01 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,63 -0,01 -13,16 Eczacıbaşı Yatırım 9,20 0,33 -15,75 Edip Gayrimenkul 0,81 -6,90 -31,36 Ege Endüstri 307,40 -1,41 2,49 Ege Gübre 24,26 -3,73 -4,94 Ege Profil 9,35 -3,01 -6,31 Ege Seramik 3,07 -3,15 -33,26 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 -6,67 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 5,80 -6,15 23,93 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,17 -7,14 -26,42 Eminiş Ambalaj 3,18 -6,74 -31,47 Emlak Konut GMYO 2,28 -2,15 -18,86 Enerjisa Enerji 6,46 -2,71 Enka İnşaat 4,68 1,54 -13,68 Erbosan 66,10 -3,65 -16,66 Ereğli Demir Çelik 11,94 4,01 19,16 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,61 -6,15 -51,59 Etiler Gıda 3,70 0,00 -21,11 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -7,89 -38,05 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -35,42 Euro Yat. Ort. 0,58 -3,33 -32,56 Euro Yatırım Holding 0,58 -3,33 -4,92 Fenerbahçe Futbol 38,16 9,34 11,25 Finans Por. Banka HY BYF 15,71 2,41 -11,54 Finans Por. BIST30 HY BYF 52,28 1,16 -8,63 Finans Portföy Altın BYF 17,97 6,02 23,93 Finans Portföy Gümüş BYF 16,70 5,90 21,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 -9,12 -58,87 F-M İzmit Piston 13,73 -1,93 9,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,32 -1,82 -12,20 Ford Otosan 62,50 3,99 7,68 Formet Çelik Kapı 7,40 Frigo Pak Gıda 1,52 1,33 60,00 FTSE İst. Bono FBIST BYF 254,20 0,39 -5,33 Galatasaray Sportif 1,94 -9,77 -7,51 Garanti Bankası 9,28 3,57 -9,70 Garanti Faktoring 2,26 -5,83 -30,67 Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -16,00 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 1,90 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,43 -2,72 3,62 Gediz Ambalaj 3,27 -3,54 -9,54 Gentaş 1,83 -4,69 8,93 Gersan Elektrik 3,73 -8,58 -20,81 Global Men. Değ. 0,56 -1,75 24,44 Global Yat. Holding 3,66 -1,88 1,39 Good-Year 3,35 1,91 -19,43 Göltaş Çimento 47,44 -2,10 -27,35 Gözde Girişim 3,02 -11,44 -46,64 GSD Denizcilik 1,15 -5,74 -14,81 GSD Holding 0,78 -4,88 8,33 Gübre Fabrik. 3,32 -2,35 -21,51 Güler Yat. Holding 1,28 -12,93 10,34 Güneş Sigorta 1,42 -4,70 -13,94 Halk GMYO 0,82 -1,20 -14,14 Halk Sigorta 1,42 3,65 -12,35 Hatay Tekstil 3,88 -3,00 -21,93 Hedef Girişim 1,51 -11,70 -37,58 Hektaş 9,88 0,71 41,14 HUB Girişim Sermayesi 1,23 -1,60 3,36 Hürriyet Gzt. 1,27 -15,89 -5,22 ICBC Turkey Bank 5,07 -3,61 11,18 İdealist GMYO 2,08 -5,45 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,09 -6,03 -44,39 İhlas Gazetecilik 0,71 -10,13 -39,83 İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,37 0,00 -27,45 İndeks Bilgisayar 8,50 -6,18 -26,09 Info Yatırım 0,94 -7,84 -20,34 İntema 18,03 -10,92 -25,92 İpek Doğal Enerji 5,70 19,75 6,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)