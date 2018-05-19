Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,07 0,94 -17,05 ABD Dolar BYF 435,50 4,24 18,15 Acıpayam Selüloz 2,47 4,66 -6,79 Adana Çimento (A) 6,61 -5,16 10,17 Adana Çimento (B) 4,69 -0,64 11,14 Adana Çimento (C) 1,07 0,94 27,38 Adel Kalemcilik 15,92 -0,56 -3,28 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 -4,41 -2,01 Afyon Çimento 5,57 -1,07 -28,41 Ak Enerji 0,75 0,00 -17,58 Akbank 8,52 -0,35 -9,78 Akçansa 9,93 -0,40 -3,00 Akdenız Güvenlık Hız. 3,40 -9,57 -42,66 Akfen GMYO 1,78 -2,73 -26,14 Akın Tekstil 8,70 3,08 -38,34 Akiş GMYO 3,23 0,94 3,19 Akmerkez GMYO 18,20 -1,03 -11,05 Aksa 11,64 0,43 -2,87 Aksa Enerji 3,87 -3,97 -6,30 Aksigorta 4,12 -0,48 35,84 Aksu Enerji 6,80 7,59 28,32 Alarko Carrıer 47,44 -3,88 -17,53 Alarko GMYO 43,00 0,47 -15,44 Alarko Holding 5,10 -1,73 -29,75 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.133,30 0,09 2,54 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.068,30 0,09 2,58 Albaraka PY One Tower GMYF 1.082,50 0,09 2,57 Albaraka Türk 1,43 -2,72 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,20 -3,70 -34,84 Alkim Kağıt 3,37 -9,89 -27,30 Alkim Kimya 19,06 -1,75 -19,61 Altınyağ 0,70 -5,41 -41,48 Altınyunus Çeşme 4,90 2,30 -2,97 Anadolu Cam 2,54 -8,30 -3,42 Anadolu Efes 25,46 -0,93 5,21 Anadolu Grubu Holding 21,00 1,45 -11,39 Anadolu Hayat Emek. 7,70 0,52 -1,49 Anadolu Isuzu 10,25 1,59 12,64 Anadolu Sigorta 4,32 2,13 43,46 Anel Elektrik 2,51 -3,09 -33,42 Anel Telekom 0,45 2,27 -10,00 Arçelik 16,85 -1,86 -18,88 Arena Bilgisayar 4,11 -3,97 -2,84 Armada Bilgisayar 6,65 8,31 -1,92 Arsan Tekstil 2,06 -1,44 17,71 Artı Yatırım Holding 1,65 -13,16 75,53 Aselsan 24,00 3,54 -24,53 Aslan Çimento 32,86 -0,54 -13,98 Ata GMYO 3,96 7,61 -17,33 Atakule GMYO 1,87 -4,59 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,15 -7,26 -17,27 Atlantis Yatırım Holding 0,55 -1,79 12,24 Atlas Yat. Ort. 0,93 1,09 -5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 -0,85 -1,71 Avrasya GMYO 1,23 0,82 -22,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -0,80 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.069,20 Avrupa Yatırım Holding 2,11 -4,09 15,30 Ayen Enerji 3,86 -4,93 -20,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,79 4,68 5,29 Aygaz 11,57 -0,69 -20,18 Bagfaş 7,17 -3,11 -31,71 Bak Ambalaj 6,23 -7,29 21,21 Balatacılar Balatacılık 0,48 0,00 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,25 -3,02 -44,99 Banvit 13,00 -5,93 -39,31 Baştaş Başkent Çimento 2,64 -0,38 7,32 Batı Çimento 6,91 1,02 -30,06 Batısöke Çimento 1,29 -3,01 -27,53 Bera Holding 2,24 9,27 -27,74 Berkosan Yalıtım 2,38 2,15 6,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 -2,07 -42,05 Beyaz Filo 20,92 45,28 -71,71 Bilici Yatırım 1,70 -2,30 11,07 Bim Mağazalar 71,10 2,52 -8,96 Bimeks 0,16 -11,11 -42,86 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,24 2,48 -12,06 Bizim Mağazaları 6,45 -10,29 -16,23 Bizim Portföy Altın BYF 171,20 2,09 16,38 Bolu Çimento 6,70 -0,89 24,54 Bomonti Elektrik 0,72 4,35 -33,33 Borusan Mannesmann 9,25 -2,83 -16,24 Borusan Yat. Paz. 42,82 9,79 -0,76 Bosch Fren Sistemleri 153,10 1,19 -16,42 Bossa 6,03 -1,47 48,89 Boyner Perakende Yat. 8,02 -0,37 -12,64 Brisa 6,17 -0,48 -15,13 Burçelik 3,08 0,33 -20,00 Burçelik Vana 1,48 -1,99 -15,43 Bursa Çimento 5,28 -0,38 0,57 Carrefoursa 5,00 -7,24 -10,39 Coca Cola İçecek 36,66 1,44 7,13 Cosmos Yat. Holding 1,11 -6,72 -5,13 Credıtwest Faktorıng 1,40 0,72 2,94 Çelebi 35,00 -0,28 2,73 Çelik Halat 7,89 1,54 110,98 Çemaş Döküm 1,68 9,09 -9,19 Çemtaş 5,31 6,20 30,15 Çimbeton 31,58 -3,25 -14,46 Çimentaş 9,40 -6,47 -18,90 Çimsa 11,54 -0,77 -12,54 Çuhadaroğlu Metal 2,09 0,00 -28,67 Dagi Giyim 1,37 -4,20 -39,65 Dagi Yatırım Holding 1,20 -2,44 -16,08 Dardanel 1,42 -2,07 -27,18 Datagate Bilgisayar 5,86 -9,57 -44,03 Demısaş Döküm 2,43 -1,62 32,79 Denge Holding 2,70 6,72 42,71 Deniz GMYO 3,22 3,54 19,26 Denizbank 7,23 25,30 97,00 Denizli Cam 10,42 0,39 -12,22 Derimod 8,19 -5,75 9,05 Desa Deri 1,16 0,87 14,85 Despec Bilgisayar 2,63 -9,93 -26,74 Deva Holding 3,82 -3,54 -12,79 Diriteks Diriliş Tekstil 1,14 5,56 -2,56 Ditaş Doğan 5,68 1,97 -5,27 DJ İstanbul 20 HY BYF 35,27 1,09 -10,64 DO-CO 273,00 0,00 29,88 Doğan Burda 3,07 -0,97 -7,53 Doğan Gazetecilik 5,70 10,68 106,52 Doğan Holding 0,96 4,35 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 -10,95 -48,63 Doğusan 2,29 -34,57 56,85 Doğuş GMYO 2,92 -0,34 -9,88 Doğuş Otomotiv 7,94 2,85 -3,64 Döktaş Dökümcülük 10,74 -6,36 -2,36 Duran Doğan Basım 4,60 3,37 22,02 Dyo Boya 4,96 6,90 -34,82 Eczacıbaşı İlaç 3,83 -0,52 -13,15 Eczacıbaşı Yatırım 9,17 -1,61 -16,03 Edip Gayrimenkul 0,87 -2,25 -26,27 Ege Endüstri 311,80 -1,24 3,96 Ege Gübre 25,20 -2,48 -1,26 Ege Profil 9,64 -1,63 -3,41 Ege Seramik 3,17 0,32 -31,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 -2,17 -4,26 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00 Egeplast 6,18 2,66 32,05 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,26 3,28 -20,75 Eminiş Ambalaj 3,41 -0,87 -26,51 Emlak Konut GMYO 2,33 -4,90 -17,08 Enerjisa Enerji 6,64 2,63 Enka İnşaat 5,01 2,24 -14,99 Erbosan 72,05 -3,29 -13,51 Ereğli Demir Çelik 11,48 7,09 14,57 Ersu Gıda 0,96 0,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,65 -2,99 -48,41 Etiler Gıda 3,70 -1,33 -21,11 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 0,00 -32,74 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -4,55 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,60 -4,76 -30,23 Euro Yatırım Holding 0,60 -1,64 -1,64 Fenerbahçe Futbol 34,90 -1,86 1,75 Finans Por. Banka HY BYF 15,34 0,59 -13,63 Finans Por. BIST30 HY BYF 51,68 1,14 -9,68 Finans Portföy Altın BYF 16,95 1,80 16,90 Finans Portföy Gümüş BYF 15,77 2,01 14,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,25 0,48 -54,74 F-M İzmit Piston 14,00 -0,64 11,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,40 25,71 -10,57 Ford Otosan 60,10 5,81 3,54 Frigo Pak Gıda 1,50 -6,83 57,89 FTSE İst. Bono FBIST BYF 253,20 -3,14 -5,70 Galatasaray Sportif 2,15 -11,89 2,50 Garanti Bankası 8,96 -2,40 -12,81 Garanti Faktoring 2,40 0,84 -26,38 Garanti Yat. Ort. 0,65 -2,99 -13,33 Gedik Girişim 1,25 -0,79 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,47 1,38 6,52 Gediz Ambalaj 3,39 -2,31 -6,22 Gentaş 1,92 1,59 14,29 Gersan Elektrik 4,08 -1,92 -13,38 Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67 Global Yat. Holding 3,73 -3,87 3,32 Good-Year 3,36 -0,30 -20,94 Göltaş Çimento 48,46 -2,65 -25,79 Gözde Girişim 3,41 -11,43 -39,75 GSD Denizcilik 1,22 -1,61 -9,63 GSD Holding 0,82 -3,53 13,89 Gübre Fabrik. 3,40 4,29 -19,62 Güler Yat. Holding 1,47 -26,13 26,72 Güneş Sigorta 1,49 0,68 -9,70 Halk GMYO 0,83 -1,19 -13,09 Halk Sigorta 1,37 -2,14 -15,43 Hatay Tekstil 4,00 -4,31 -19,52 Hedef Girişim 1,71 -0,87 -29,31 Hektaş 9,81 -2,10 40,14 Hürriyet Gzt. 1,51 9,42 12,69 ICBC Turkey Bank 5,26 -12,19 15,35 İdealist GMYO 2,20 0,00 7,84 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,16 -1,69 -40,82 İhlas Gazetecilik 0,79 -2,47 -33,05 İhlas Holding 0,34 -2,86 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,37 2,78 -27,45 İndeks Bilgisayar 9,06 -15,72 -21,22 Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56 İntema 20,24 -10,12 -16,84 İpek Doğal Enerji 4,76 7,94 -11,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)