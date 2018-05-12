Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|0,00
|-17,83
|ABD Dolar BYF
|417,80
|1,28
|13,35
|Acıpayam Selüloz
|2,36
|-4,07
|-10,94
|Adana Çimento (A)
|6,97
|1,01
|16,17
|Adana Çimento (B)
|4,72
|0,43
|11,85
|Adana Çimento (C)
|1,06
|-1,85
|26,19
|Adel Kalemcilik
|16,01
|-2,79
|-2,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,04
|-13,19
|2,51
|Afyon Çimento
|5,63
|-10,78
|-27,63
|Ak Enerji
|0,75
|-6,25
|-17,58
|Akbank
|8,55
|2,64
|-9,46
|Akçansa
|9,97
|-0,30
|-2,61
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,76
|1,62
|-36,59
|Akfen GMYO
|1,83
|-6,15
|-24,07
|Akın Tekstil
|8,44
|-13,97
|-40,18
|Akiş GMYO
|3,20
|-2,74
|2,24
|Akmerkez GMYO
|18,39
|0,55
|-10,12
|Aksa
|11,59
|-7,35
|-3,29
|Aksa Enerji
|4,03
|0,50
|-2,42
|Aksigorta
|4,14
|-4,61
|36,50
|Aksu Enerji
|6,32
|-3,22
|19,26
|Alarko Carrıer
|51,95
|-6,40
|-14,20
|Alarko GMYO
|42,80
|-4,76
|-15,83
|Alarko Holding
|5,19
|-13,93
|-28,51
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.132,30
|0,09
|2,45
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.067,30
|0,09
|2,49
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.081,50
|0,09
|2,47
|Albaraka Türk
|1,47
|-2,00
|-2,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,40
|-11,76
|-32,33
|Alkim Kağıt
|3,74
|4,47
|-19,32
|Alkim Kimya
|19,40
|-10,52
|-18,18
|Altınyağ
|0,74
|-12,94
|-38,13
|Altınyunus Çeşme
|4,79
|-4,20
|-5,15
|Anadolu Cam
|2,77
|-8,28
|5,32
|Anadolu Efes
|25,70
|0,71
|6,20
|Anadolu Grubu Holding
|20,70
|-1,71
|-12,66
|Anadolu Hayat Emek.
|7,66
|-0,52
|-2,01
|Anadolu Isuzu
|10,09
|-2,98
|10,88
|Anadolu Sigorta
|4,23
|-1,17
|40,47
|Anel Elektrik
|2,59
|-6,16
|-31,30
|Anel Telekom
|0,44
|-4,35
|-12,00
|Arçelik
|17,17
|-0,92
|-17,34
|Arena Bilgisayar
|4,28
|-6,55
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,14
|-5,10
|-9,44
|Arsan Tekstil
|2,09
|-0,95
|19,43
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|102,13
|Aselsan
|23,18
|-5,62
|-27,11
|Aslan Çimento
|33,04
|0,18
|-13,51
|Ata GMYO
|3,68
|-4,17
|-23,17
|Atakule GMYO
|1,96
|-1,01
|-4,39
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,24
|7,83
|-10,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,56
|-8,20
|14,29
|Atlas Yat. Ort.
|0,92
|-4,17
|-6,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,55
|-0,85
|-0,87
|Avrasya GMYO
|1,22
|-8,96
|-22,78
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|-8,76
|-25,60
|Avrupa Yatırım Holding
|2,20
|18,92
|20,22
|Ayen Enerji
|4,06
|-10,77
|-15,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,71
|-5,00
|0,59
|Aygaz
|11,65
|-8,56
|-19,63
|Bagfaş
|7,40
|-6,68
|-29,52
|Bak Ambalaj
|6,72
|-9,92
|30,74
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|2,13
|-14,29
|Bantaş Ambalaj
|2,32
|-5,31
|-43,28
|Banvit
|13,82
|-10,26
|-35,48
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|3,92
|7,72
|Batı Çimento
|6,84
|7,21
|-30,77
|Batısöke Çimento
|1,33
|-10,14
|-25,28
|Bera Holding
|2,05
|-13,87
|-33,87
|Berkosan Yalıtım
|2,33
|-10,04
|4,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,42
|-9,36
|-40,83
|Beyaz Filo
|14,40
|-50,38
|-80,53
|Bilici Yatırım
|1,74
|-4,40
|13,68
|Bim Mağazalar
|69,35
|1,69
|-11,20
|Bimeks
|0,18
|50,00
|-35,71
|Birko Mensucat
|0,39
|5,41
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,21
|-6,92
|-14,18
|Bizim Mağazaları
|7,19
|-7,70
|-6,62
|Bizim Portföy Altın BYF
|167,70
|1,73
|14,00
|Bolu Çimento
|6,76
|-1,74
|25,65
|Bomonti Elektrik
|0,69
|-14,81
|-36,11
|Borusan Mannesmann
|10,12
|-16,71
|-13,80
|Borusan Yat. Paz.
|39,00
|1,67
|-9,61
|Bosch Fren Sistemleri
|151,30
|-3,01
|-17,40
|Bossa
|6,12
|-4,67
|51,11
|Boyner Perakende Yat.
|8,05
|-4,96
|-12,31
|Brisa
|6,20
|-4,47
|-14,72
|Burçelik
|3,07
|-6,12
|-20,26
|Burçelik Vana
|1,51
|-4,43
|-13,71
|Bursa Çimento
|5,30
|-1,67
|0,95
|Carrefoursa
|5,39
|7,58
|-3,41
|Coca Cola İçecek
|36,14
|1,80
|5,61
|Cosmos Yat. Holding
|1,19
|4,39
|1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,39
|-0,71
|2,21
|Çelebi
|35,10
|1,80
|3,02
|Çelik Halat
|7,77
|-7,50
|107,77
|Çemaş Döküm
|1,54
|-6,10
|-16,76
|Çemtaş
|5,00
|-2,15
|22,55
|Çimbeton
|32,64
|-8,83
|-11,59
|Çimentaş
|10,05
|-5,90
|-13,29
|Çimsa
|11,63
|-5,52
|-11,86
|Çuhadaroğlu Metal
|2,09
|-11,81
|-28,67
|Dagi Giyim
|1,43
|-15,38
|-37,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,23
|-5,38
|-13,99
|Dardanel
|1,45
|-4,61
|-25,64
|Datagate Bilgisayar
|6,48
|-16,49
|-38,11
|Demısaş Döküm
|2,47
|-17,67
|34,97
|Denge Holding
|2,53
|-11,54
|33,72
|Deniz GMYO
|3,11
|-2,51
|15,19
|Denizbank
|5,77
|-11,09
|57,22
|Denizli Cam
|10,38
|-5,38
|-12,55
|Derimod
|8,69
|-3,98
|15,71
|Desa Deri
|1,15
|0,88
|13,86
|Despec Bilgisayar
|2,92
|-2,99
|-18,66
|Deva Holding
|3,96
|1,02
|-9,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,08
|-0,92
|-7,69
|Ditaş Doğan
|5,57
|-7,63
|-7,11
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,89
|-0,17
|-11,60
|DO-CO
|273,00
|0,37
|29,88
|Doğan Burda
|3,10
|-8,82
|-6,63
|Doğan Gazetecilik
|5,15
|3,00
|86,59
|Doğan Holding
|0,92
|-1,08
|5,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|-16,33
|-42,31
|Doğusan
|3,50
|13,64
|139,73
|Doğuş GMYO
|2,93
|-0,68
|-9,57
|Doğuş Otomotiv
|7,72
|3,49
|-6,31
|Döktaş Dökümcülük
|11,47
|2,59
|4,27
|Duran Doğan Basım
|4,45
|-25,59
|18,04
|Dyo Boya
|4,64
|-18,17
|-39,03
|Eczacıbaşı İlaç
|3,85
|-3,27
|-12,70
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,11
|-8,26
|-1,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,32
|-6,89
|-14,65
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|-7,29
|-24,58
|Ege Endüstri
|315,70
|-1,80
|5,26
|Ege Gübre
|25,84
|1,17
|1,25
|Ege Profil
|9,80
|-0,41
|-1,80
|Ege Seramik
|3,16
|-5,39
|-31,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|0,00
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|0,00
|-2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|6,02
|-13,51
|28,63
|Ekiz Kimya
|0,46
|0,00
|-19,30
|Emek Elektrik
|1,22
|-10,95
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|3,44
|-2,27
|-25,86
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-3,54
|-12,81
|Enerjisa Enerji
|6,47
|-7,17
|Enka İnşaat
|4,90
|0,20
|-16,86
|Erbosan
|74,50
|1,09
|-10,56
|Ereğli Demir Çelik
|10,72
|2,00
|6,99
|Ersu Gıda
|0,96
|-4,00
|-26,72
|Escort Teknoloji
|0,67
|-9,46
|-46,83
|Etiler Gıda
|3,75
|-6,25
|-20,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-11,63
|-32,74
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-12,00
|-31,25
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-8,70
|-26,74
|Euro Yatırım Holding
|0,61
|-4,69
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|35,56
|1,60
|3,67
|Finans Por. Banka HY BYF
|15,25
|-0,72
|-14,13
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|51,10
|-0,47
|-10,70
|Finans Portföy Altın BYF
|16,65
|2,08
|14,83
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,46
|3,48
|12,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,22
|-45,49
|-54,96
|F-M İzmit Piston
|14,09
|-9,39
|12,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,50
|-8,62
|-28,86
|Ford Otosan
|56,80
|-0,35
|-2,14
|Frigo Pak Gıda
|1,61
|-5,85
|69,47
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|261,40
|-0,53
|-2,64
|Galatasaray Sportif
|2,44
|0,83
|16,33
|Garanti Bankası
|9,18
|0,88
|-10,67
|Garanti Faktoring
|2,38
|-3,25
|-26,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|-5,63
|-10,67
|Gedik Girişim
|1,26
|2,44
|5,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,63
|0,00
|4,37
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|-0,68
|5,07
|Gediz Ambalaj
|6,94
|-5,71
|-4,01
|Gentaş
|1,89
|20,38
|12,50
|Gersan Elektrik
|4,16
|-6,73
|-11,68
|Global Men. Değ.
|0,58
|-1,69
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,88
|-0,26
|7,48
|Good-Year
|3,37
|-5,60
|-20,71
|Göltaş Çimento
|49,78
|-5,63
|-23,77
|Gözde Girişim
|3,85
|-9,62
|-31,98
|GSD Denizcilik
|1,24
|-8,15
|-8,15
|GSD Holding
|0,85
|-4,49
|18,06
|Gübre Fabrik.
|3,26
|-9,44
|-22,93
|Güler Yat. Holding
|1,99
|20,61
|71,55
|Güneş Sigorta
|1,48
|-3,27
|-10,30
|Halk GMYO
|0,84
|-1,18
|-12,05
|Halk Sigorta
|1,40
|0,72
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,18
|-6,90
|-15,90
|Hedef Girişim
|1,74
|-10,77
|-28,69
|Hektaş
|10,02
|3,41
|43,14
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|2,22
|2,99
|ICBC Turkey Bank
|5,99
|3,45
|31,36
|İdealist GMYO
|2,20
|-11,65
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|-14,63
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-10,61
|-39,80
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|-16,49
|-31,36
|İhlas Holding
|0,35
|-16,67
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,36
|-14,29
|-29,41
|İndeks Bilgisayar
|10,75
|-0,46
|-6,52
|Info Yatırım
|1,04
|-3,70
|-11,86
|İntema
|22,52
|-11,76
|-7,48
|İpek Doğal Enerji
|4,41
|-9,82
|-17,88
(Sürecek)