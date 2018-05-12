Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 0,00 -17,83 ABD Dolar BYF 417,80 1,28 13,35 Acıpayam Selüloz 2,36 -4,07 -10,94 Adana Çimento (A) 6,97 1,01 16,17 Adana Çimento (B) 4,72 0,43 11,85 Adana Çimento (C) 1,06 -1,85 26,19 Adel Kalemcilik 16,01 -2,79 -2,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 -13,19 2,51 Afyon Çimento 5,63 -10,78 -27,63 Ak Enerji 0,75 -6,25 -17,58 Akbank 8,55 2,64 -9,46 Akçansa 9,97 -0,30 -2,61 Akdenız Güvenlık Hız. 3,76 1,62 -36,59 Akfen GMYO 1,83 -6,15 -24,07 Akın Tekstil 8,44 -13,97 -40,18 Akiş GMYO 3,20 -2,74 2,24 Akmerkez GMYO 18,39 0,55 -10,12 Aksa 11,59 -7,35 -3,29 Aksa Enerji 4,03 0,50 -2,42 Aksigorta 4,14 -4,61 36,50 Aksu Enerji 6,32 -3,22 19,26 Alarko Carrıer 51,95 -6,40 -14,20 Alarko GMYO 42,80 -4,76 -15,83 Alarko Holding 5,19 -13,93 -28,51 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.132,30 0,09 2,45 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.067,30 0,09 2,49 Albaraka PY One Tower GMYF 1.081,50 0,09 2,47 Albaraka Türk 1,47 -2,00 -2,23 Alcatel Lucent Teletaş 5,40 -11,76 -32,33 Alkim Kağıt 3,74 4,47 -19,32 Alkim Kimya 19,40 -10,52 -18,18 Altınyağ 0,74 -12,94 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,79 -4,20 -5,15 Anadolu Cam 2,77 -8,28 5,32 Anadolu Efes 25,70 0,71 6,20 Anadolu Grubu Holding 20,70 -1,71 -12,66 Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,52 -2,01 Anadolu Isuzu 10,09 -2,98 10,88 Anadolu Sigorta 4,23 -1,17 40,47 Anel Elektrik 2,59 -6,16 -31,30 Anel Telekom 0,44 -4,35 -12,00 Arçelik 17,17 -0,92 -17,34 Arena Bilgisayar 4,28 -6,55 1,18 Armada Bilgisayar 6,14 -5,10 -9,44 Arsan Tekstil 2,09 -0,95 19,43 Artı Yatırım Holding 1,90 0,00 102,13 Aselsan 23,18 -5,62 -27,11 Aslan Çimento 33,04 0,18 -13,51 Ata GMYO 3,68 -4,17 -23,17 Atakule GMYO 1,96 -1,01 -4,39 Atlantik Petrol Ürünleri 1,24 7,83 -10,79 Atlantis Yatırım Holding 0,56 -8,20 14,29 Atlas Yat. Ort. 0,92 -4,17 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,55 -0,85 -0,87 Avrasya GMYO 1,22 -8,96 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -8,76 -25,60 Avrupa Yatırım Holding 2,20 18,92 20,22 Ayen Enerji 4,06 -10,77 -15,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,71 -5,00 0,59 Aygaz 11,65 -8,56 -19,63 Bagfaş 7,40 -6,68 -29,52 Bak Ambalaj 6,72 -9,92 30,74 Balatacılar Balatacılık 0,48 2,13 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,32 -5,31 -43,28 Banvit 13,82 -10,26 -35,48 Baştaş Başkent Çimento 2,65 3,92 7,72 Batı Çimento 6,84 7,21 -30,77 Batısöke Çimento 1,33 -10,14 -25,28 Bera Holding 2,05 -13,87 -33,87 Berkosan Yalıtım 2,33 -10,04 4,48 Beşiktaş Futbol Yat. 2,42 -9,36 -40,83 Beyaz Filo 14,40 -50,38 -80,53 Bilici Yatırım 1,74 -4,40 13,68 Bim Mağazalar 69,35 1,69 -11,20 Bimeks 0,18 50,00 -35,71 Birko Mensucat 0,39 5,41 -4,88 Birlik Mensucat 1,21 -6,92 -14,18 Bizim Mağazaları 7,19 -7,70 -6,62 Bizim Portföy Altın BYF 167,70 1,73 14,00 Bolu Çimento 6,76 -1,74 25,65 Bomonti Elektrik 0,69 -14,81 -36,11 Borusan Mannesmann 10,12 -16,71 -13,80 Borusan Yat. Paz. 39,00 1,67 -9,61 Bosch Fren Sistemleri 151,30 -3,01 -17,40 Bossa 6,12 -4,67 51,11 Boyner Perakende Yat. 8,05 -4,96 -12,31 Brisa 6,20 -4,47 -14,72 Burçelik 3,07 -6,12 -20,26 Burçelik Vana 1,51 -4,43 -13,71 Bursa Çimento 5,30 -1,67 0,95 Carrefoursa 5,39 7,58 -3,41 Coca Cola İçecek 36,14 1,80 5,61 Cosmos Yat. Holding 1,19 4,39 1,71 Credıtwest Faktorıng 1,39 -0,71 2,21 Çelebi 35,10 1,80 3,02 Çelik Halat 7,77 -7,50 107,77 Çemaş Döküm 1,54 -6,10 -16,76 Çemtaş 5,00 -2,15 22,55 Çimbeton 32,64 -8,83 -11,59 Çimentaş 10,05 -5,90 -13,29 Çimsa 11,63 -5,52 -11,86 Çuhadaroğlu Metal 2,09 -11,81 -28,67 Dagi Giyim 1,43 -15,38 -37,00 Dagi Yatırım Holding 1,23 -5,38 -13,99 Dardanel 1,45 -4,61 -25,64 Datagate Bilgisayar 6,48 -16,49 -38,11 Demısaş Döküm 2,47 -17,67 34,97 Denge Holding 2,53 -11,54 33,72 Deniz GMYO 3,11 -2,51 15,19 Denizbank 5,77 -11,09 57,22 Denizli Cam 10,38 -5,38 -12,55 Derimod 8,69 -3,98 15,71 Desa Deri 1,15 0,88 13,86 Despec Bilgisayar 2,92 -2,99 -18,66 Deva Holding 3,96 1,02 -9,59 Diriteks Diriliş Tekstil 1,08 -0,92 -7,69 Ditaş Doğan 5,57 -7,63 -7,11 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,89 -0,17 -11,60 DO-CO 273,00 0,37 29,88 Doğan Burda 3,10 -8,82 -6,63 Doğan Gazetecilik 5,15 3,00 86,59 Doğan Holding 0,92 -1,08 5,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -16,33 -42,31 Doğusan 3,50 13,64 139,73 Doğuş GMYO 2,93 -0,68 -9,57 Doğuş Otomotiv 7,72 3,49 -6,31 Döktaş Dökümcülük 11,47 2,59 4,27 Duran Doğan Basım 4,45 -25,59 18,04 Dyo Boya 4,64 -18,17 -39,03 Eczacıbaşı İlaç 3,85 -3,27 -12,70 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,11 -8,26 -1,86 Eczacıbaşı Yatırım 9,32 -6,89 -14,65 Edip Gayrimenkul 0,89 -7,29 -24,58 Ege Endüstri 315,70 -1,80 5,26 Ege Gübre 25,84 1,17 1,25 Ege Profil 9,80 -0,41 -1,80 Ege Seramik 3,16 -5,39 -31,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 0,00 -2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 6,02 -13,51 28,63 Ekiz Kimya 0,46 0,00 -19,30 Emek Elektrik 1,22 -10,95 -23,27 Eminiş Ambalaj 3,44 -2,27 -25,86 Emlak Konut GMYO 2,45 -3,54 -12,81 Enerjisa Enerji 6,47 -7,17 Enka İnşaat 4,90 0,20 -16,86 Erbosan 74,50 1,09 -10,56 Ereğli Demir Çelik 10,72 2,00 6,99 Ersu Gıda 0,96 -4,00 -26,72 Escort Teknoloji 0,67 -9,46 -46,83 Etiler Gıda 3,75 -6,25 -20,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,76 -11,63 -32,74 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -12,00 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,63 -8,70 -26,74 Euro Yatırım Holding 0,61 -4,69 0,00 Fenerbahçe Futbol 35,56 1,60 3,67 Finans Por. Banka HY BYF 15,25 -0,72 -14,13 Finans Por. BIST30 HY BYF 51,10 -0,47 -10,70 Finans Portföy Altın BYF 16,65 2,08 14,83 Finans Portföy Gümüş BYF 15,46 3,48 12,11 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,22 -45,49 -54,96 F-M İzmit Piston 14,09 -9,39 12,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,50 -8,62 -28,86 Ford Otosan 56,80 -0,35 -2,14 Frigo Pak Gıda 1,61 -5,85 69,47 FTSE İst. Bono FBIST BYF 261,40 -0,53 -2,64 Galatasaray Sportif 2,44 0,83 16,33 Garanti Bankası 9,18 0,88 -10,67 Garanti Faktoring 2,38 -3,25 -26,99 Garanti Yat. Ort. 0,67 -5,63 -10,67 Gedik Girişim 1,26 2,44 5,88 Gedik Y. Men. Değ. 2,63 0,00 4,37 Gedik Yatırım Holding 1,45 -0,68 5,07 Gediz Ambalaj 6,94 -5,71 -4,01 Gentaş 1,89 20,38 12,50 Gersan Elektrik 4,16 -6,73 -11,68 Global Men. Değ. 0,58 -1,69 28,89 Global Yat. Holding 3,88 -0,26 7,48 Good-Year 3,37 -5,60 -20,71 Göltaş Çimento 49,78 -5,63 -23,77 Gözde Girişim 3,85 -9,62 -31,98 GSD Denizcilik 1,24 -8,15 -8,15 GSD Holding 0,85 -4,49 18,06 Gübre Fabrik. 3,26 -9,44 -22,93 Güler Yat. Holding 1,99 20,61 71,55 Güneş Sigorta 1,48 -3,27 -10,30 Halk GMYO 0,84 -1,18 -12,05 Halk Sigorta 1,40 0,72 -13,58 Hatay Tekstil 4,18 -6,90 -15,90 Hedef Girişim 1,74 -10,77 -28,69 Hektaş 10,02 3,41 43,14 Hürriyet Gzt. 1,38 2,22 2,99 ICBC Turkey Bank 5,99 3,45 31,36 İdealist GMYO 2,20 -11,65 7,84 İhlas Ev Aletleri 0,35 -14,63 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,18 -10,61 -39,80 İhlas Gazetecilik 0,81 -16,49 -31,36 İhlas Holding 0,35 -16,67 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,36 -14,29 -29,41 İndeks Bilgisayar 10,75 -0,46 -6,52 Info Yatırım 1,04 -3,70 -11,86 İntema 22,52 -11,76 -7,48 İpek Doğal Enerji 4,41 -9,82 -17,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)