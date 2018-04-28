Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,11
|-1,77
|-13,95
|ABD Dolar BYF
|392,80
|-0,43
|6,57
|Acıpayam Selüloz
|2,51
|-2,71
|-5,28
|Adana Çimento (A)
|6,76
|-2,31
|12,67
|Adana Çimento (B)
|4,73
|-1,46
|12,09
|Adana Çimento (C)
|1,16
|-4,13
|38,10
|Adel Kalemcilik
|16,88
|-0,94
|2,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,33
|0,43
|17,09
|Afyon Çimento
|6,77
|-0,88
|-12,98
|Ak Enerji
|0,84
|-1,18
|-7,69
|Akbank
|8,81
|-4,34
|-6,71
|Akçansa
|10,10
|-1,94
|-1,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,93
|5,08
|-33,73
|Akfen GMYO
|1,99
|-2,93
|-17,43
|Akın Tekstil
|9,79
|-0,10
|-30,62
|Akiş GMYO
|3,29
|-0,30
|5,11
|Akmerkez GMYO
|18,58
|-1,01
|-9,19
|Aksa
|15,47
|-6,19
|29,09
|Aksa Enerji
|4,13
|-4,62
|0,00
|Aksigorta
|4,49
|5,65
|48,04
|Aksu Enerji
|7,46
|-4,97
|40,77
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|-5,88
|-38,46
|Alarko Carrıer
|56,35
|-2,59
|-6,94
|Alarko GMYO
|44,78
|-4,23
|-11,94
|Alarko Holding
|5,98
|-4,47
|-17,63
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.130,50
|0,07
|2,29
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.065,50
|0,08
|2,31
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.079,70
|0,07
|2,30
|Albaraka Türk
|1,62
|0,00
|7,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,59
|-2,37
|-17,42
|Alkim Kağıt
|4,45
|-0,49
|-4,01
|Alkim Kimya
|23,26
|-1,94
|-6,96
|Altınyağ
|0,83
|-1,19
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|-0,97
|0,99
|Anadolu Cam
|3,19
|-3,92
|21,29
|Anadolu Efes
|26,00
|-2,48
|7,44
|Anadolu Grubu Holding
|21,50
|-2,27
|-9,28
|Anadolu Hayat Emek.
|7,75
|-0,64
|-0,86
|Anadolu Isuzu
|11,56
|-7,00
|27,03
|Anadolu Sigorta
|4,30
|1,18
|42,80
|Anel Elektrik
|2,83
|-3,74
|-24,93
|Anel Telekom
|0,47
|-7,84
|-6,00
|Arçelik
|18,00
|5,20
|-13,34
|Arena Bilgisayar
|4,68
|-3,51
|10,64
|Armada Bilgisayar
|6,47
|-0,46
|-4,57
|Arsan Tekstil
|2,20
|5,77
|25,71
|Artı Yatırım Holding
|2,02
|-5,16
|114,89
|Aselsan
|26,80
|0,53
|-15,72
|Aslan Çimento
|34,30
|-4,35
|-10,21
|Ata GMYO
|3,98
|-5,69
|-16,91
|Atakule GMYO
|2,08
|5,58
|1,46
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,25
|-1,57
|-10,07
|Atlantis Yatırım Holding
|0,67
|-16,25
|36,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-14,17
|5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,70
|-1,12
|-0,02
|Avrasya GMYO
|1,44
|-4,00
|-8,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,49
|-1,32
|-11,31
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|-2,51
|6,01
|Ayen Enerji
|4,77
|-9,14
|-1,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,90
|0,00
|11,76
|Aygaz
|13,50
|-2,74
|-6,87
|Bagfaş
|8,86
|-3,06
|-15,62
|Bak Ambalaj
|7,00
|1,45
|36,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|0,00
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,62
|-4,03
|-35,94
|Banvit
|16,31
|1,49
|-23,86
|Baştaş Başkent Çimento
|2,64
|-2,22
|7,32
|Batı Çimento
|6,54
|-4,66
|-33,81
|Batısöke Çimento
|1,47
|-3,29
|-17,42
|Bera Holding
|2,52
|0,00
|-18,71
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|2,29
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,38
|-7,65
|-17,36
|Beyaz Filo
|35,84
|-20,36
|-51,53
|Bilici Yatırım
|1,99
|-4,33
|26,75
|Bim Mağazalar
|71,10
|1,21
|-8,96
|Bimeks
|0,18
|-5,26
|-35,71
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,33
|-2,21
|-5,67
|Bizim Mağazaları
|8,10
|3,85
|5,19
|Bizim Portföy Altın BYF
|158,50
|-1,61
|7,75
|Bolu Çimento
|6,60
|0,00
|22,68
|Bomonti Elektrik
|0,88
|-3,30
|-18,52
|Borusan Mannesmann
|12,94
|-0,46
|10,22
|Borusan Yat. Paz.
|38,78
|-0,34
|-10,12
|Bosch Fren Sistemleri
|164,00
|0,68
|-10,47
|Bossa
|6,60
|-4,35
|62,96
|Boyner Perakende Yat.
|8,64
|-0,58
|-5,88
|Brisa
|6,74
|-1,32
|-7,29
|Burçelik
|3,62
|-2,16
|-5,97
|Burçelik Vana
|1,61
|-4,73
|-8,00
|Bursa Çimento
|5,54
|1,28
|5,52
|Carrefoursa
|5,66
|-0,18
|1,43
|Coca Cola İçecek
|36,34
|3,41
|6,20
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,43
|0,00
|5,15
|Çelebi
|35,44
|-2,91
|4,02
|Çelik Halat
|8,60
|-5,60
|129,96
|Çemaş Döküm
|1,65
|-0,60
|-10,81
|Çemtaş
|5,32
|2,90
|30,39
|Çimbeton
|34,74
|-0,23
|-5,90
|Çimentaş
|10,90
|-2,33
|-5,95
|Çimsa
|12,70
|-3,57
|-3,75
|Çuhadaroğlu Metal
|2,49
|-1,97
|-15,02
|Dagi Giyim
|1,73
|0,58
|-23,79
|Dagi Yatırım Holding
|1,37
|0,00
|-4,20
|Dardanel
|1,55
|0,00
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|9,10
|-5,89
|-13,09
|Demısaş Döküm
|2,14
|-4,46
|16,94
|Denge Holding
|3,24
|-4,42
|71,25
|Deniz GMYO
|2,89
|-2,69
|7,04
|Denizbank
|6,55
|-6,43
|78,47
|Denizli Cam
|11,51
|-2,95
|-3,03
|Derimod
|10,24
|-2,48
|36,35
|Desa Deri
|1,23
|8,85
|21,78
|Despec Bilgisayar
|3,09
|-0,96
|-13,93
|Deva Holding
|4,12
|-0,96
|-5,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,00
|6,38
|-14,53
|Ditaş Doğan
|6,59
|-2,95
|9,90
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,52
|-2,35
|-7,47
|DO-CO
|251,00
|0,40
|19,41
|Doğan Burda
|3,68
|1,94
|10,84
|Doğan Gazetecilik
|5,01
|-2,15
|81,52
|Doğan Holding
|1,09
|0,93
|25,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|-7,37
|-20,60
|Doğusan
|2,80
|14,29
|91,78
|Doğuş GMYO
|3,07
|1,99
|-5,25
|Doğuş Otomotiv
|7,58
|-1,81
|-8,01
|Döktaş Dökümcülük
|11,31
|-1,14
|2,82
|Duran Doğan Basım
|5,95
|-2,78
|57,82
|Dyo Boya
|5,80
|-4,29
|-23,78
|Eczacıbaşı İlaç
|4,09
|0,00
|-7,26
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,37
|1,28
|10,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|-3,48
|-8,70
|Edip Gayrimenkul
|1,02
|-5,56
|-13,56
|Ege Endüstri
|330,20
|-6,62
|10,10
|Ege Gübre
|27,14
|-0,07
|2,34
|Ege Profil
|9,87
|0,30
|-1,10
|Ege Seramik
|3,63
|-3,97
|-21,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|-6,90
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|0,00
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,90
|-9,82
|68,80
|Ekiz Kimya
|0,47
|-2,08
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,41
|-2,76
|-11,32
|Eminiş Ambalaj
|3,60
|-2,17
|-22,41
|Emlak Konut GMYO
|2,42
|-2,02
|-13,88
|Enerjisa Enerji
|6,91
|1,47
|Enka İnşaat
|4,82
|-4,17
|-18,21
|Erbosan
|74,75
|0,81
|-10,26
|Ereğli Demir Çelik
|10,64
|-6,67
|6,19
|Ersu Gıda
|1,06
|-1,85
|-19,08
|Escort Teknoloji
|0,82
|-8,89
|-34,92
|Etiler Gıda
|4,15
|15,28
|-11,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|-5,05
|-16,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,80
|-4,76
|-16,67
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|-3,95
|-15,12
|Euro Yatırım Holding
|0,71
|-5,33
|16,39
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|-0,76
|-0,52
|Finans Por. Banka HY BYF
|16,20
|-2,47
|-8,78
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|53,80
|-2,78
|-5,98
|Finans Portföy Altın BYF
|15,68
|-1,63
|8,14
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,28
|-4,80
|3,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|15,46
|61,38
|11,95
|F-M İzmit Piston
|16,03
|-4,01
|27,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,23
|-2,53
|-14,02
|Ford Otosan
|56,40
|-6,16
|-2,83
|Frigo Pak Gıda
|1,72
|24,64
|81,05
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|270,80
|0,11
|0,86
|Galatasaray Sportif
|2,11
|-2,76
|0,60
|Garanti Bankası
|9,51
|-1,48
|-7,46
|Garanti Faktoring
|2,64
|-1,49
|-19,02
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-2,67
|Gedik Girişim
|1,25
|0,81
|5,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|1,53
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,46
|2,10
|5,80
|Gediz Ambalaj
|7,75
|2,51
|7,19
|Gentaş
|1,63
|0,62
|-2,98
|Gersan Elektrik
|4,90
|-5,04
|4,03
|Global Men. Değ.
|0,59
|-4,84
|31,11
|Global Yat. Holding
|4,30
|2,63
|19,11
|Good-Year
|3,63
|-1,36
|-14,59
|Göltaş Çimento
|56,10
|-3,11
|-14,09
|Gözde Girişim
|4,69
|-2,90
|-17,14
|GSD Denizcilik
|1,44
|-1,37
|6,67
|GSD Holding
|0,95
|-3,06
|31,94
|Gübre Fabrik.
|3,86
|-2,03
|-8,75
|Güler Yat. Holding
|1,67
|-2,34
|43,97
|Güneş Sigorta
|1,70
|-2,86
|3,03
|Halk GMYO
|0,90
|0,00
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,40
|0,72
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,78
|-2,05
|-3,82
|Hedef Girişim
|2,01
|-3,83
|-17,62
|Hektaş
|11,80
|-1,26
|68,57
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|0,74
|1,49
|ICBC Turkey Bank
|5,91
|7,26
|29,61
|İdealist GMYO
|2,52
|-0,79
|23,53
|İhlas Ev Aletleri
|0,43
|-4,44
|-15,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|-4,40
|-22,45
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-5,93
|-5,93
|İhlas Holding
|0,44
|-4,35
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,45
|-2,17
|-11,76
|İndeks Bilgisayar
|12,05
|-4,14
|4,78
|Info Yatırım
|1,17
|-1,68
|-0,85
|İntema
|27,22
|0,07
|11,83
|İpek Doğal Enerji
|5,05
|-2,70
|-5,96
(Sürecek)