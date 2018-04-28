Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 -1,77 -13,95 ABD Dolar BYF 392,80 -0,43 6,57 Acıpayam Selüloz 2,51 -2,71 -5,28 Adana Çimento (A) 6,76 -2,31 12,67 Adana Çimento (B) 4,73 -1,46 12,09 Adana Çimento (C) 1,16 -4,13 38,10 Adel Kalemcilik 16,88 -0,94 2,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,33 0,43 17,09 Afyon Çimento 6,77 -0,88 -12,98 Ak Enerji 0,84 -1,18 -7,69 Akbank 8,81 -4,34 -6,71 Akçansa 10,10 -1,94 -1,34 Akdenız Güvenlık Hız. 3,93 5,08 -33,73 Akfen GMYO 1,99 -2,93 -17,43 Akın Tekstil 9,79 -0,10 -30,62 Akiş GMYO 3,29 -0,30 5,11 Akmerkez GMYO 18,58 -1,01 -9,19 Aksa 15,47 -6,19 29,09 Aksa Enerji 4,13 -4,62 0,00 Aksigorta 4,49 5,65 48,04 Aksu Enerji 7,46 -4,97 40,77 Akyürek Pazarlama 0,16 -5,88 -38,46 Alarko Carrıer 56,35 -2,59 -6,94 Alarko GMYO 44,78 -4,23 -11,94 Alarko Holding 5,98 -4,47 -17,63 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.130,50 0,07 2,29 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.065,50 0,08 2,31 Albaraka PY One Tower GMYF 1.079,70 0,07 2,30 Albaraka Türk 1,62 0,00 7,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,59 -2,37 -17,42 Alkim Kağıt 4,45 -0,49 -4,01 Alkim Kimya 23,26 -1,94 -6,96 Altınyağ 0,83 -1,19 -30,61 Altınyunus Çeşme 5,10 -0,97 0,99 Anadolu Cam 3,19 -3,92 21,29 Anadolu Efes 26,00 -2,48 7,44 Anadolu Grubu Holding 21,50 -2,27 -9,28 Anadolu Hayat Emek. 7,75 -0,64 -0,86 Anadolu Isuzu 11,56 -7,00 27,03 Anadolu Sigorta 4,30 1,18 42,80 Anel Elektrik 2,83 -3,74 -24,93 Anel Telekom 0,47 -7,84 -6,00 Arçelik 18,00 5,20 -13,34 Arena Bilgisayar 4,68 -3,51 10,64 Armada Bilgisayar 6,47 -0,46 -4,57 Arsan Tekstil 2,20 5,77 25,71 Artı Yatırım Holding 2,02 -5,16 114,89 Aselsan 26,80 0,53 -15,72 Aslan Çimento 34,30 -4,35 -10,21 Ata GMYO 3,98 -5,69 -16,91 Atakule GMYO 2,08 5,58 1,46 Atlantik Petrol Ürünleri 1,25 -1,57 -10,07 Atlantis Yatırım Holding 0,67 -16,25 36,73 Atlas Yat. Ort. 1,03 -14,17 5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,70 -1,12 -0,02 Avrasya GMYO 1,44 -4,00 -8,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,49 -1,32 -11,31 Avrupa Yatırım Holding 1,94 -2,51 6,01 Ayen Enerji 4,77 -9,14 -1,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 0,00 11,76 Aygaz 13,50 -2,74 -6,87 Bagfaş 8,86 -3,06 -15,62 Bak Ambalaj 7,00 1,45 36,19 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,62 -4,03 -35,94 Banvit 16,31 1,49 -23,86 Baştaş Başkent Çimento 2,64 -2,22 7,32 Batı Çimento 6,54 -4,66 -33,81 Batısöke Çimento 1,47 -3,29 -17,42 Bera Holding 2,52 0,00 -18,71 Berkosan Yalıtım 2,23 2,29 0,00 Beşiktaş Futbol Yat. 3,38 -7,65 -17,36 Beyaz Filo 35,84 -20,36 -51,53 Bilici Yatırım 1,99 -4,33 26,75 Bim Mağazalar 71,10 1,21 -8,96 Bimeks 0,18 -5,26 -35,71 Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76 Birlik Mensucat 1,33 -2,21 -5,67 Bizim Mağazaları 8,10 3,85 5,19 Bizim Portföy Altın BYF 158,50 -1,61 7,75 Bolu Çimento 6,60 0,00 22,68 Bomonti Elektrik 0,88 -3,30 -18,52 Borusan Mannesmann 12,94 -0,46 10,22 Borusan Yat. Paz. 38,78 -0,34 -10,12 Bosch Fren Sistemleri 164,00 0,68 -10,47 Bossa 6,60 -4,35 62,96 Boyner Perakende Yat. 8,64 -0,58 -5,88 Brisa 6,74 -1,32 -7,29 Burçelik 3,62 -2,16 -5,97 Burçelik Vana 1,61 -4,73 -8,00 Bursa Çimento 5,54 1,28 5,52 Carrefoursa 5,66 -0,18 1,43 Coca Cola İçecek 36,34 3,41 6,20 Cosmos Yat. Holding 1,14 -0,87 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,43 0,00 5,15 Çelebi 35,44 -2,91 4,02 Çelik Halat 8,60 -5,60 129,96 Çemaş Döküm 1,65 -0,60 -10,81 Çemtaş 5,32 2,90 30,39 Çimbeton 34,74 -0,23 -5,90 Çimentaş 10,90 -2,33 -5,95 Çimsa 12,70 -3,57 -3,75 Çuhadaroğlu Metal 2,49 -1,97 -15,02 Dagi Giyim 1,73 0,58 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,37 0,00 -4,20 Dardanel 1,55 0,00 -20,51 Datagate Bilgisayar 9,10 -5,89 -13,09 Demısaş Döküm 2,14 -4,46 16,94 Denge Holding 3,24 -4,42 71,25 Deniz GMYO 2,89 -2,69 7,04 Denizbank 6,55 -6,43 78,47 Denizli Cam 11,51 -2,95 -3,03 Derimod 10,24 -2,48 36,35 Desa Deri 1,23 8,85 21,78 Despec Bilgisayar 3,09 -0,96 -13,93 Deva Holding 4,12 -0,96 -5,94 Diriteks Diriliş Tekstil 1,00 6,38 -14,53 Ditaş Doğan 6,59 -2,95 9,90 DJ İstanbul 20 HY BYF 36,52 -2,35 -7,47 DO-CO 251,00 0,40 19,41 Doğan Burda 3,68 1,94 10,84 Doğan Gazetecilik 5,01 -2,15 81,52 Doğan Holding 1,09 0,93 25,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 -7,37 -20,60 Doğusan 2,80 14,29 91,78 Doğuş GMYO 3,07 1,99 -5,25 Doğuş Otomotiv 7,58 -1,81 -8,01 Döktaş Dökümcülük 11,31 -1,14 2,82 Duran Doğan Basım 5,95 -2,78 57,82 Dyo Boya 5,80 -4,29 -23,78 Eczacıbaşı İlaç 4,09 0,00 -7,26 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,37 1,28 10,23 Eczacıbaşı Yatırım 9,97 -3,48 -8,70 Edip Gayrimenkul 1,02 -5,56 -13,56 Ege Endüstri 330,20 -6,62 10,10 Ege Gübre 27,14 -0,07 2,34 Ege Profil 9,87 0,30 -1,10 Ege Seramik 3,63 -3,97 -21,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 -6,90 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 0,00 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 7,90 -9,82 68,80 Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54 Emek Elektrik 1,41 -2,76 -11,32 Eminiş Ambalaj 3,60 -2,17 -22,41 Emlak Konut GMYO 2,42 -2,02 -13,88 Enerjisa Enerji 6,91 1,47 Enka İnşaat 4,82 -4,17 -18,21 Erbosan 74,75 0,81 -10,26 Ereğli Demir Çelik 10,64 -6,67 6,19 Ersu Gıda 1,06 -1,85 -19,08 Escort Teknoloji 0,82 -8,89 -34,92 Etiler Gıda 4,15 15,28 -11,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 -5,05 -16,81 Euro Trend Yat. Ort. 0,80 -4,76 -16,67 Euro Yat. Ort. 0,73 -3,95 -15,12 Euro Yatırım Holding 0,71 -5,33 16,39 Fenerbahçe Futbol 34,12 -0,76 -0,52 Finans Por. Banka HY BYF 16,20 -2,47 -8,78 Finans Por. BIST30 HY BYF 53,80 -2,78 -5,98 Finans Portföy Altın BYF 15,68 -1,63 8,14 Finans Portföy Gümüş BYF 14,28 -4,80 3,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 15,46 61,38 11,95 F-M İzmit Piston 16,03 -4,01 27,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,23 -2,53 -14,02 Ford Otosan 56,40 -6,16 -2,83 Frigo Pak Gıda 1,72 24,64 81,05 FTSE İst. Bono FBIST BYF 270,80 0,11 0,86 Galatasaray Sportif 2,11 -2,76 0,60 Garanti Bankası 9,51 -1,48 -7,46 Garanti Faktoring 2,64 -1,49 -19,02 Garanti Yat. Ort. 0,73 0,00 -2,67 Gedik Girişim 1,25 0,81 5,04 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 1,53 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,46 2,10 5,80 Gediz Ambalaj 7,75 2,51 7,19 Gentaş 1,63 0,62 -2,98 Gersan Elektrik 4,90 -5,04 4,03 Global Men. Değ. 0,59 -4,84 31,11 Global Yat. Holding 4,30 2,63 19,11 Good-Year 3,63 -1,36 -14,59 Göltaş Çimento 56,10 -3,11 -14,09 Gözde Girişim 4,69 -2,90 -17,14 GSD Denizcilik 1,44 -1,37 6,67 GSD Holding 0,95 -3,06 31,94 Gübre Fabrik. 3,86 -2,03 -8,75 Güler Yat. Holding 1,67 -2,34 43,97 Güneş Sigorta 1,70 -2,86 3,03 Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25 Halk Sigorta 1,40 0,72 -13,58 Hatay Tekstil 4,78 -2,05 -3,82 Hedef Girişim 2,01 -3,83 -17,62 Hektaş 11,80 -1,26 68,57 Hürriyet Gzt. 1,36 0,74 1,49 ICBC Turkey Bank 5,91 7,26 29,61 İdealist GMYO 2,52 -0,79 23,53 İhlas Ev Aletleri 0,43 -4,44 -15,69 İhlas Gayrimenkul 1,52 -4,40 -22,45 İhlas Gazetecilik 1,11 -5,93 -5,93 İhlas Holding 0,44 -4,35 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,45 -2,17 -11,76 İndeks Bilgisayar 12,05 -4,14 4,78 Info Yatırım 1,17 -1,68 -0,85 İntema 27,22 0,07 11,83 İpek Doğal Enerji 5,05 -2,70 -5,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)