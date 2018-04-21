Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 0,89 -12,40 ABD Dolar BYF 394,50 -0,60 7,03 Acıpayam Selüloz 2,58 3,61 -2,64 Adana Çimento (A) 6,92 0,87 15,33 Adana Çimento (B) 4,80 1,05 13,74 Adana Çimento (C) 1,21 -2,42 44,05 Adel Kalemcilik 17,04 4,22 3,52 Adese Alışveriş Ticaret 2,32 4,50 16,58 Afyon Çimento 6,83 2,86 -12,21 Ak Enerji 0,85 0,00 -6,59 Akbank 9,21 0,55 -2,48 Akçansa 10,30 3,52 0,62 Akdenız Güvenlık Hız. 3,74 2,19 -36,93 Akfen GMYO 2,05 -2,38 -14,94 Akın Tekstil 9,80 1,66 -30,55 Akiş GMYO 3,30 0,00 5,43 Akmerkez GMYO 18,77 -0,16 -8,26 Aksa 16,49 6,05 37,60 Aksa Enerji 4,33 4,84 4,84 Aksigorta 4,25 7,59 40,13 Aksu Enerji 7,85 2,08 48,13 Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62 Alarko Carrıer 57,85 5,47 -4,46 Alarko GMYO 46,76 -0,97 -8,04 Alarko Holding 6,26 0,97 -13,77 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.129,70 0,09 2,22 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.064,70 0,09 2,24 Albaraka PY One Tower GMYF 1.078,90 0,09 2,23 Albaraka Türk 1,62 -1,82 7,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,75 -1,03 -15,41 Alkim Kağıt 4,92 5,58 -3,53 Alkim Kimya 23,72 3,85 -5,12 Altınyağ 0,84 0,00 -29,77 Altınyunus Çeşme 5,15 0,98 1,98 Anadolu Cam 3,32 2,15 26,24 Anadolu Efes 26,66 -0,22 10,17 Anadolu Grubu Holding 22,00 2,90 -7,17 Anadolu Hayat Emek. 7,80 1,30 -0,22 Anadolu Isuzu 12,43 11,58 36,59 Anadolu Sigorta 4,25 1,43 41,14 Anel Elektrik 2,94 4,63 -22,02 Anel Telekom 0,51 10,87 2,00 Arçelik 17,11 2,03 -17,63 Arena Bilgisayar 4,85 13,32 14,66 Armada Bilgisayar 6,50 5,35 -4,13 Arsan Tekstil 2,08 4,00 18,86 Artı Yatırım Holding 2,13 3,40 126,60 Aselsan 26,66 0,38 -16,16 Aslan Çimento 35,86 2,57 -6,13 Ata GMYO 4,22 2,93 -11,90 Atakule GMYO 1,97 10,67 -3,90 Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 0,79 -8,63 Atlantis Yatırım Holding 0,80 -3,61 63,27 Atlas Yat. Ort. 1,20 12,15 22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 0,56 1,11 Avrasya GMYO 1,50 4,17 -5,06 Avrasya Petrol ve Tur. 1,51 2,72 -10,12 Avrupa Yatırım Holding 1,99 4,74 8,74 Ayen Enerji 5,25 1,55 8,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 5,56 11,76 Aygaz 13,88 -1,07 -4,25 Bagfaş 9,14 5,06 -12,95 Bak Ambalaj 6,90 1,47 34,24 Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,73 -11,65 -33,25 Banvit 16,07 7,71 -24,98 Baştaş Başkent Çimento 2,70 1,89 9,76 Batı Çimento 6,86 0,73 -30,57 Batısöke Çimento 1,52 5,56 -14,61 Bera Holding 2,52 -2,33 -18,71 Berkosan Yalıtım 2,18 1,40 -2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 0,00 -10,51 Beyaz Filo 45,00 -35,71 -39,15 Bilici Yatırım 2,08 1,96 32,48 Bim Mağazalar 70,25 -0,21 -10,05 Bimeks 0,19 -9,52 -32,14 Birko Mensucat 0,38 2,70 -7,32 Birlik Mensucat 1,36 0,74 -3,55 Bizim Mağazaları 7,80 5,55 1,30 Bizim Portföy Altın BYF 161,10 -1,23 9,52 Bolu Çimento 6,60 2,01 22,68 Bomonti Elektrik 0,91 -1,09 -15,74 Borusan Mannesmann 13,00 3,59 10,73 Borusan Yat. Paz. 39,68 1,95 -9,82 Bosch Fren Sistemleri 162,90 -0,49 -11,07 Bossa 6,90 -6,76 70,37 Boyner Perakende Yat. 8,69 5,46 -5,34 Brisa 6,83 1,19 -6,05 Burçelik 3,70 6,32 -3,90 Burçelik Vana 1,69 3,68 -3,43 Bursa Çimento 5,47 4,39 4,19 Carrefoursa 5,67 16,19 1,61 Coca Cola İçecek 35,14 -1,46 2,69 Componenta Dökümcülük 11,44 1,15 4,00 Cosmos Yat. Holding 1,15 0,00 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,43 -0,69 5,15 Çelebi 39,62 7,66 7,14 Çelik Halat 9,11 13,74 143,60 Çemaş Döküm 1,66 -4,05 -10,27 Çemtaş 5,17 7,93 26,72 Çimbeton 34,82 -3,01 -5,69 Çimentaş 11,16 2,20 -3,71 Çimsa 13,17 0,38 -0,19 Çuhadaroğlu Metal 2,54 1,60 -13,31 Dagi Giyim 1,72 0,58 -24,23 Dagi Yatırım Holding 1,37 2,24 -4,20 Dardanel 1,55 0,00 -20,51 Datagate Bilgisayar 9,67 6,38 -7,64 Demısaş Döküm 2,24 -2,61 22,40 Denge Holding 3,39 3,04 79,18 Deniz GMYO 2,97 -1,00 10,00 Denizbank 7,00 0,29 90,74 Denizli Cam 11,86 0,25 -0,08 Derimod 10,50 1,94 39,81 Desa Deri 1,13 7,62 11,88 Despec Bilgisayar 3,12 1,63 -13,09 Deva Holding 4,16 0,00 -5,02 Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 2,17 -19,66 Ditaş Doğan 6,79 1,83 13,24 DJ İstanbul 20 HY BYF 37,40 1,14 -5,24 DO-CO 250,00 -3,03 18,93 Doğan Burda 3,61 1,69 8,73 Doğan Gazetecilik 5,12 1,59 85,51 Doğan Holding 1,08 -7,69 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,12 5,41 -14,29 Doğusan 2,45 0,82 67,81 Doğuş GMYO 3,01 7,89 -7,10 Doğuş Otomotiv 7,72 3,62 -6,31 Duran Doğan Basım 6,12 17,69 62,33 Dyo Boya 6,06 1,34 -20,37 Eczacıbaşı İlaç 4,09 1,49 -7,26 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,34 3,54 8,84 Eczacıbaşı Yatırım 10,33 3,61 -5,40 Edip Gayrimenkul 1,08 1,89 -8,47 Ege Endüstri 353,60 -2,01 17,90 Ege Gübre 27,16 -2,65 2,41 Ege Profil 9,84 2,50 -1,40 Ege Seramik 3,78 1,89 -17,83 Egeli & Co Tarım Girişim 0,58 -6,45 -15,94 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -5,88 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00 Egeplast 8,76 23,38 87,18 Ekiz Kimya 0,48 0,00 -15,79 Emek Elektrik 1,45 -2,03 -8,81 Eminiş Ambalaj 3,68 -0,27 -20,69 Emlak Konut GMYO 2,47 1,65 -12,10 Enerjisa Enerji 6,81 -0,29 Enka İnşaat 5,03 -0,45 -14,65 Erbosan 74,15 -1,59 -10,98 Ereğli Demir Çelik 11,40 5,26 13,77 Ersu Gıda 1,08 3,85 -17,56 Escort Teknoloji 0,90 1,12 -28,57 Etiler Gıda 3,60 -15,29 -23,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 1,02 -12,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 5,00 -12,50 Euro Yat. Ort. 0,76 1,33 -11,63 Euro Yatırım Holding 0,75 -3,85 22,95 Fenerbahçe Futbol 34,38 -0,41 0,23 Finans Por. Banka HY BYF 16,61 1,47 -6,48 Finans Por. BIST30 HY BYF 55,34 1,77 -3,29 Finans Portföy Altın BYF 15,94 -1,12 9,93 Finans Portföy Gümüş BYF 15,00 2,60 8,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,58 1,91 -30,63 F-M İzmit Piston 16,70 -6,44 33,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,34 0,93 -11,79 Ford Otosan 60,10 -3,38 3,54 Frigo Pak Gıda 1,38 14,05 45,26 FTSE İst. Bono FBIST BYF 270,50 1,16 0,74 Galatasaray Sportif 2,17 0,46 3,46 Garanti Bankası 10,07 2,76 -6,06 Garanti Faktoring 2,68 2,68 -17,79 Garanti Yat. Ort. 0,73 1,39 -2,67 Gedik Girişim 1,24 0,81 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -1,51 3,57 Gedik Yatırım Holding 1,43 -1,38 3,62 Gediz Ambalaj 7,56 2,72 4,56 Gentaş 1,62 -0,61 -3,57 Gersan Elektrik 5,16 7,72 9,55 Global Men. Değ. 0,62 5,08 37,78 Global Yat. Holding 4,19 5,81 16,07 Good-Year 3,68 1,10 -13,41 Göltaş Çimento 57,90 0,70 -11,33 Gözde Girişim 4,83 2,55 -14,66 GSD Denizcilik 1,46 5,80 8,15 GSD Holding 0,98 4,26 36,11 Gübre Fabrik. 3,94 1,29 -6,86 Güler Yat. Holding 1,71 -4,47 47,41 Güneş Sigorta 1,75 1,16 6,06 Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25 Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20 Hatay Tekstil 4,88 5,17 -1,81 Hedef Girişim 2,09 9,42 -14,34 Hektaş 11,95 17,73 70,71 Hürriyet Gzt. 1,35 1,50 0,75 ICBC Turkey Bank 5,51 13,37 20,83 İdealist GMYO 2,54 9,48 24,51 İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,59 6,00 -18,88 İhlas Gazetecilik 1,18 6,31 0,00 İhlas Holding 0,46 4,55 -13,21 İhlas Yayın Holding 0,46 -2,13 -9,80 İndeks Bilgisayar 12,57 0,56 9,30 Info Yatırım 1,19 2,59 0,85 İntema 27,20 -3,06 11,75 İpek Doğal Enerji 5,19 2,57 -3,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)