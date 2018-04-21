Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,13 0,89 -12,40
ABD Dolar BYF 394,50 -0,60 7,03
Acıpayam Selüloz 2,58 3,61 -2,64
Adana Çimento (A) 6,92 0,87 15,33
Adana Çimento (B) 4,80 1,05 13,74
Adana Çimento (C) 1,21 -2,42 44,05
Adel Kalemcilik 17,04 4,22 3,52
Adese Alışveriş Ticaret 2,32 4,50 16,58
Afyon Çimento 6,83 2,86 -12,21
Ak Enerji 0,85 0,00 -6,59
Akbank 9,21 0,55 -2,48
Akçansa 10,30 3,52 0,62
Akdenız Güvenlık Hız. 3,74 2,19 -36,93
Akfen GMYO 2,05 -2,38 -14,94
Akın Tekstil 9,80 1,66 -30,55
Akiş GMYO 3,30 0,00 5,43
Akmerkez GMYO 18,77 -0,16 -8,26
Aksa 16,49 6,05 37,60
Aksa Enerji 4,33 4,84 4,84
Aksigorta 4,25 7,59 40,13
Aksu Enerji 7,85 2,08 48,13
Akyürek Pazarlama 0,17 0,00 -34,62
Alarko Carrıer 57,85 5,47 -4,46
Alarko GMYO 46,76 -0,97 -8,04
Alarko Holding 6,26 0,97 -13,77
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.129,70 0,09 2,22
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.064,70 0,09 2,24
Albaraka PY One Tower GMYF 1.078,90 0,09 2,23
Albaraka Türk 1,62 -1,82 7,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,75 -1,03 -15,41
Alkim Kağıt 4,92 5,58 -3,53
Alkim Kimya 23,72 3,85 -5,12
Altınyağ 0,84 0,00 -29,77
Altınyunus Çeşme 5,15 0,98 1,98
Anadolu Cam 3,32 2,15 26,24
Anadolu Efes 26,66 -0,22 10,17
Anadolu Grubu Holding 22,00 2,90 -7,17
Anadolu Hayat Emek. 7,80 1,30 -0,22
Anadolu Isuzu 12,43 11,58 36,59
Anadolu Sigorta 4,25 1,43 41,14
Anel Elektrik 2,94 4,63 -22,02
Anel Telekom 0,51 10,87 2,00
Arçelik 17,11 2,03 -17,63
Arena Bilgisayar 4,85 13,32 14,66
Armada Bilgisayar 6,50 5,35 -4,13
Arsan Tekstil 2,08 4,00 18,86
Artı Yatırım Holding 2,13 3,40 126,60
Aselsan 26,66 0,38 -16,16
Aslan Çimento 35,86 2,57 -6,13
Ata GMYO 4,22 2,93 -11,90
Atakule GMYO 1,97 10,67 -3,90
Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 0,79 -8,63
Atlantis Yatırım Holding 0,80 -3,61 63,27
Atlas Yat. Ort. 1,20 12,15 22,45
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 0,56 1,11
Avrasya GMYO 1,50 4,17 -5,06
Avrasya Petrol ve Tur. 1,51 2,72 -10,12
Avrupa Yatırım Holding 1,99 4,74 8,74
Ayen Enerji 5,25 1,55 8,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,90 5,56 11,76
Aygaz 13,88 -1,07 -4,25
Bagfaş 9,14 5,06 -12,95
Bak Ambalaj 6,90 1,47 34,24
Balatacılar Balatacılık 0,50 0,00 -10,71
Bantaş Ambalaj 2,73 -11,65 -33,25
Banvit 16,07 7,71 -24,98
Baştaş Başkent Çimento 2,70 1,89 9,76
Batı Çimento 6,86 0,73 -30,57
Batısöke Çimento 1,52 5,56 -14,61
Bera Holding 2,52 -2,33 -18,71
Berkosan Yalıtım 2,18 1,40 -2,24
Beşiktaş Futbol Yat. 3,66 0,00 -10,51
Beyaz Filo 45,00 -35,71 -39,15
Bilici Yatırım 2,08 1,96 32,48
Bim Mağazalar 70,25 -0,21 -10,05
Bimeks 0,19 -9,52 -32,14
Birko Mensucat 0,38 2,70 -7,32
Birlik Mensucat 1,36 0,74 -3,55
Bizim Mağazaları 7,80 5,55 1,30
Bizim Portföy Altın BYF 161,10 -1,23 9,52
Bolu Çimento 6,60 2,01 22,68
Bomonti Elektrik 0,91 -1,09 -15,74
Borusan Mannesmann 13,00 3,59 10,73
Borusan Yat. Paz. 39,68 1,95 -9,82
Bosch Fren Sistemleri 162,90 -0,49 -11,07
Bossa 6,90 -6,76 70,37
Boyner Perakende Yat. 8,69 5,46 -5,34
Brisa 6,83 1,19 -6,05
Burçelik 3,70 6,32 -3,90
Burçelik Vana 1,69 3,68 -3,43
Bursa Çimento 5,47 4,39 4,19
Carrefoursa 5,67 16,19 1,61
Coca Cola İçecek 35,14 -1,46 2,69
Componenta Dökümcülük 11,44 1,15 4,00
Cosmos Yat. Holding 1,15 0,00 -1,71
Credıtwest Faktorıng 1,43 -0,69 5,15
Çelebi 39,62 7,66 7,14
Çelik Halat 9,11 13,74 143,60
Çemaş Döküm 1,66 -4,05 -10,27
Çemtaş 5,17 7,93 26,72
Çimbeton 34,82 -3,01 -5,69
Çimentaş 11,16 2,20 -3,71
Çimsa 13,17 0,38 -0,19
Çuhadaroğlu Metal 2,54 1,60 -13,31
Dagi Giyim 1,72 0,58 -24,23
Dagi Yatırım Holding 1,37 2,24 -4,20
Dardanel 1,55 0,00 -20,51
Datagate Bilgisayar 9,67 6,38 -7,64
Demısaş Döküm 2,24 -2,61 22,40
Denge Holding 3,39 3,04 79,18
Deniz GMYO 2,97 -1,00 10,00
Denizbank 7,00 0,29 90,74
Denizli Cam 11,86 0,25 -0,08
Derimod 10,50 1,94 39,81
Desa Deri 1,13 7,62 11,88
Despec Bilgisayar 3,12 1,63 -13,09
Deva Holding 4,16 0,00 -5,02
Diriteks Diriliş Tekstil 0,94 2,17 -19,66
Ditaş Doğan 6,79 1,83 13,24
DJ İstanbul 20 HY BYF 37,40 1,14 -5,24
DO-CO 250,00 -3,03 18,93
Doğan Burda 3,61 1,69 8,73
Doğan Gazetecilik 5,12 1,59 85,51
Doğan Holding 1,08 -7,69 24,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,12 5,41 -14,29
Doğusan 2,45 0,82 67,81
Doğuş GMYO 3,01 7,89 -7,10
Doğuş Otomotiv 7,72 3,62 -6,31
Duran Doğan Basım 6,12 17,69 62,33
Dyo Boya 6,06 1,34 -20,37
Eczacıbaşı İlaç 4,09 1,49 -7,26
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,34 3,54 8,84
Eczacıbaşı Yatırım 10,33 3,61 -5,40
Edip Gayrimenkul 1,08 1,89 -8,47
Ege Endüstri 353,60 -2,01 17,90
Ege Gübre 27,16 -2,65 2,41
Ege Profil 9,84 2,50 -1,40
Ege Seramik 3,78 1,89 -17,83
Egeli & Co Tarım Girişim 0,58 -6,45 -15,94
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -5,88 2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 0,00 -30,00
Egeplast 8,76 23,38 87,18
Ekiz Kimya 0,48 0,00 -15,79
Emek Elektrik 1,45 -2,03 -8,81
Eminiş Ambalaj 3,68 -0,27 -20,69
Emlak Konut GMYO 2,47 1,65 -12,10
Enerjisa Enerji 6,81 -0,29
Enka İnşaat 5,03 -0,45 -14,65
Erbosan 74,15 -1,59 -10,98
Ereğli Demir Çelik 11,40 5,26 13,77
Ersu Gıda 1,08 3,85 -17,56
Escort Teknoloji 0,90 1,12 -28,57
Etiler Gıda 3,60 -15,29 -23,24
Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 1,02 -12,39
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 5,00 -12,50
Euro Yat. Ort. 0,76 1,33 -11,63
Euro Yatırım Holding 0,75 -3,85 22,95
Fenerbahçe Futbol 34,38 -0,41 0,23
Finans Por. Banka HY BYF 16,61 1,47 -6,48
Finans Por. BIST30 HY BYF 55,34 1,77 -3,29
Finans Portföy Altın BYF 15,94 -1,12 9,93
Finans Portföy Gümüş BYF 15,00 2,60 8,77
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,58 1,91 -30,63
F-M İzmit Piston 16,70 -6,44 33,29
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,34 0,93 -11,79
Ford Otosan 60,10 -3,38 3,54
Frigo Pak Gıda 1,38 14,05 45,26
FTSE İst. Bono FBIST BYF 270,50 1,16 0,74
Galatasaray Sportif 2,17 0,46 3,46
Garanti Bankası 10,07 2,76 -6,06
Garanti Faktoring 2,68 2,68 -17,79
Garanti Yat. Ort. 0,73 1,39 -2,67
Gedik Girişim 1,24 0,81 4,20
Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -1,51 3,57
Gedik Yatırım Holding 1,43 -1,38 3,62
Gediz Ambalaj 7,56 2,72 4,56
Gentaş 1,62 -0,61 -3,57
Gersan Elektrik 5,16 7,72 9,55
Global Men. Değ. 0,62 5,08 37,78
Global Yat. Holding 4,19 5,81 16,07
Good-Year 3,68 1,10 -13,41
Göltaş Çimento 57,90 0,70 -11,33
Gözde Girişim 4,83 2,55 -14,66
GSD Denizcilik 1,46 5,80 8,15
GSD Holding 0,98 4,26 36,11
Gübre Fabrik. 3,94 1,29 -6,86
Güler Yat. Holding 1,71 -4,47 47,41
Güneş Sigorta 1,75 1,16 6,06
Halk GMYO 0,90 0,00 -6,25
Halk Sigorta 1,39 0,00 -14,20
Hatay Tekstil 4,88 5,17 -1,81
Hedef Girişim 2,09 9,42 -14,34
Hektaş 11,95 17,73 70,71
Hürriyet Gzt. 1,35 1,50 0,75
ICBC Turkey Bank 5,51 13,37 20,83
İdealist GMYO 2,54 9,48 24,51
İhlas Ev Aletleri 0,45 0,00 -11,76
İhlas Gayrimenkul 1,59 6,00 -18,88
İhlas Gazetecilik 1,18 6,31 0,00
İhlas Holding 0,46 4,55 -13,21
İhlas Yayın Holding 0,46 -2,13 -9,80
İndeks Bilgisayar 12,57 0,56 9,30
Info Yatırım 1,19 2,59 0,85
İntema 27,20 -3,06 11,75
İpek Doğal Enerji 5,19 2,57 -3,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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