Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,12
|-8,94
|-13,18
|ABD Dolar BYF
|396,90
|1,04
|7,68
|Acıpayam Selüloz
|2,49
|-6,39
|-6,04
|Adana Çimento (A)
|6,86
|-3,52
|14,33
|Adana Çimento (B)
|4,75
|-2,06
|12,56
|Adana Çimento (C)
|1,24
|-6,77
|47,62
|Adel Kalemcilik
|16,35
|-4,05
|-0,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-3,90
|11,56
|Afyon Çimento
|6,64
|-7,52
|-14,65
|Ak Enerji
|0,85
|-7,61
|-6,59
|Akbank
|9,16
|-4,88
|-3,01
|Akçansa
|9,95
|-5,15
|-2,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,66
|-11,59
|-38,28
|Akfen GMYO
|2,10
|-0,94
|-12,86
|Akın Tekstil
|9,64
|-6,68
|-31,68
|Akiş GMYO
|3,30
|-1,79
|5,43
|Akmerkez GMYO
|18,80
|-3,79
|-8,11
|Aksa
|15,55
|-4,37
|29,76
|Aksa Enerji
|4,13
|-8,22
|0,00
|Aksigorta
|3,95
|-0,75
|30,24
|Aksu Enerji
|7,69
|-11,91
|45,11
|Akyürek Pazarlama
|0,17
|0,00
|-34,62
|Alarko Carrıer
|54,85
|-1,44
|-9,41
|Alarko GMYO
|47,22
|-3,00
|-7,14
|Alarko Holding
|6,20
|-7,05
|-14,60
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.128,70
|0,09
|2,13
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.063,70
|0,09
|2,14
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.077,90
|0,09
|2,13
|Albaraka Türk
|1,65
|3,71
|9,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,82
|-9,79
|-14,54
|Alkim Kağıt
|4,66
|-4,70
|-8,63
|Alkim Kimya
|22,84
|-1,13
|-8,64
|Altınyağ
|0,84
|-8,70
|-29,77
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|2,62
|0,99
|Anadolu Cam
|3,25
|-0,91
|23,57
|Anadolu Efes
|26,72
|-1,76
|10,41
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|-6,64
|-9,79
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|0,00
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|11,14
|-17,11
|22,42
|Anadolu Sigorta
|4,19
|-2,33
|39,15
|Anel Elektrik
|2,81
|-7,87
|-25,46
|Anel Telekom
|0,46
|-2,13
|-8,00
|Arçelik
|16,77
|-7,45
|-19,26
|Arena Bilgisayar
|4,28
|1,18
|1,18
|Armada Bilgisayar
|6,17
|2,32
|-9,00
|Arsan Tekstil
|2,00
|-12,28
|14,29
|Artı Yatırım Holding
|2,06
|-9,65
|119,15
|Aselsan
|26,56
|-7,00
|-16,48
|Aslan Çimento
|34,96
|-7,07
|-8,48
|Ata GMYO
|4,10
|5,40
|-14,41
|Atakule GMYO
|1,78
|-8,72
|-13,17
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,26
|-4,55
|-9,35
|Atlantis Yatırım Holding
|0,83
|12,16
|69,39
|Atlas Yat. Ort.
|1,07
|-0,93
|9,18
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,80
|0,23
|0,55
|Avrasya GMYO
|1,44
|-5,26
|-8,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,47
|-4,55
|-12,50
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|-12,04
|3,83
|Ayen Enerji
|5,17
|-16,21
|7,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-2,17
|5,88
|Aygaz
|14,03
|-2,03
|-3,21
|Bagfaş
|8,70
|-7,15
|-17,14
|Bak Ambalaj
|6,80
|-3,13
|32,30
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|-1,96
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|27,69
|-24,45
|Banvit
|14,92
|-2,80
|-30,35
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|-1,49
|7,72
|Batı Çimento
|6,81
|-9,56
|-31,07
|Batısöke Çimento
|1,44
|-8,86
|-19,10
|Bera Holding
|2,58
|-4,44
|-16,77
|Berkosan Yalıtım
|2,15
|-5,70
|-3,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,66
|1,39
|-10,51
|Beyaz Filo
|70,00
|-30,00
|-5,34
|Bilici Yatırım
|2,04
|-12,45
|29,94
|Bim Mağazalar
|70,40
|-0,85
|-9,86
|Bimeks
|0,21
|-8,70
|-25,00
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,35
|-10,00
|-4,26
|Bizim Mağazaları
|7,39
|-8,20
|-4,03
|Bizim Portföy Altın BYF
|163,10
|2,00
|10,88
|Bolu Çimento
|6,47
|-2,71
|20,26
|Bomonti Elektrik
|0,92
|-1,08
|-14,81
|Borusan Mannesmann
|12,55
|-2,94
|6,90
|Borusan Yat. Paz.
|38,92
|-3,90
|-11,55
|Bosch Fren Sistemleri
|163,70
|-7,77
|-10,63
|Bossa
|7,40
|-52,50
|82,72
|Boyner Perakende Yat.
|8,24
|-5,40
|-10,24
|Brisa
|6,75
|-4,66
|-7,15
|Burçelik
|3,48
|-9,37
|-9,61
|Burçelik Vana
|1,63
|-7,39
|-6,86
|Bursa Çimento
|5,24
|-5,07
|-0,19
|Carrefoursa
|4,88
|-7,92
|-12,54
|Coca Cola İçecek
|35,66
|-1,16
|4,21
|Componenta Dökümcülük
|11,31
|-2,08
|2,82
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-2,54
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,00
|5,88
|Çelebi
|36,80
|-3,16
|-0,49
|Çelik Halat
|8,31
|-5,68
|114,18
|Çemaş Döküm
|1,73
|-16,02
|-6,49
|Çemtaş
|4,79
|5,51
|17,40
|Çimbeton
|35,90
|-4,16
|-2,76
|Çimentaş
|10,92
|-7,06
|-5,78
|Çimsa
|13,12
|-3,67
|-0,57
|Çuhadaroğlu Metal
|2,50
|-6,02
|-14,68
|Dagi Giyim
|1,71
|-11,86
|-24,67
|Dagi Yatırım Holding
|1,34
|-6,29
|-6,29
|Dardanel
|1,55
|-3,13
|-20,51
|Datagate Bilgisayar
|9,09
|-16,22
|-13,18
|Demısaş Döküm
|2,30
|-15,44
|25,68
|Denge Holding
|3,29
|-3,24
|73,89
|Deniz GMYO
|3,00
|-4,76
|11,11
|Denizbank
|6,98
|-3,72
|90,19
|Denizli Cam
|11,83
|-3,66
|-0,34
|Derimod
|10,30
|-12,12
|37,15
|Desa Deri
|1,05
|-1,87
|3,96
|Despec Bilgisayar
|3,07
|-8,36
|-14,48
|Deva Holding
|4,16
|-12,24
|-5,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|-9,80
|-21,37
|Ditaş Doğan
|6,75
|-6,38
|11,20
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,98
|-4,64
|-6,31
|DO-CO
|257,80
|0,62
|22,65
|Doğan Burda
|3,55
|4,41
|6,93
|Doğan Gazetecilik
|5,04
|29,56
|82,61
|Doğan Holding
|1,17
|-17,61
|34,48
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|-6,92
|-18,68
|Doğusan
|2,43
|-1,22
|66,44
|Doğuş GMYO
|2,79
|-11,99
|-13,89
|Doğuş Otomotiv
|7,45
|-6,52
|-9,59
|Duran Doğan Basım
|5,20
|-7,14
|37,93
|Dyo Boya
|5,98
|-1,81
|-21,42
|Eczacıbaşı İlaç
|4,03
|-8,82
|-8,62
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,26
|-4,24
|5,12
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|1,32
|-8,70
|Edip Gayrimenkul
|1,06
|-9,40
|-10,17
|Ege Endüstri
|387,40
|0,31
|20,31
|Ege Gübre
|27,90
|-7,06
|5,20
|Ege Profil
|9,60
|-6,34
|-3,81
|Ege Seramik
|3,71
|-5,60
|-19,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,62
|-1,59
|-10,14
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-3,77
|8,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|0,00
|-30,00
|Egeplast
|7,10
|5,97
|51,71
|Ekiz Kimya
|0,48
|-2,04
|-15,79
|Emek Elektrik
|1,48
|-4,52
|-6,92
|Eminiş Ambalaj
|3,69
|-8,89
|-20,47
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|-4,33
|-13,52
|Enerjisa Enerji
|6,83
|-2,29
|Enka İnşaat
|5,17
|-8,82
|-14,26
|Erbosan
|75,35
|-5,52
|-9,54
|Ereğli Demir Çelik
|10,83
|1,69
|8,08
|Ersu Gıda
|1,04
|-5,45
|-20,61
|Escort Teknoloji
|0,89
|-9,18
|-29,37
|Esem Spor Giyim
|0,45
|-6,25
|21,62
|Etiler Gıda
|4,25
|-1,16
|-9,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,98
|-10,09
|-13,27
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,80
|-11,11
|-16,67
|Euro Yat. Ort.
|0,75
|-9,64
|-12,79
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|6,85
|27,87
|Fenerbahçe Futbol
|34,52
|-0,35
|0,64
|Finans Por. Banka HY BYF
|16,37
|-6,30
|-7,83
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|54,38
|-4,83
|-4,96
|Finans Portföy Altın BYF
|16,12
|2,03
|11,17
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,62
|2,96
|6,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,40
|-5,43
|-31,93
|F-M İzmit Piston
|17,85
|5,87
|42,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,30
|-8,90
|-12,60
|Ford Otosan
|62,20
|2,81
|7,16
|Frigo Pak Gıda
|1,21
|-3,20
|27,37
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|267,40
|0,83
|-0,41
|Galatasaray Sportif
|2,16
|-10,00
|2,98
|Garanti Bankası
|9,80
|-8,58
|-8,58
|Garanti Faktoring
|2,61
|-5,09
|-19,94
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|-5,26
|-4,00
|Gedik Girişim
|1,23
|-1,60
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|1,92
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,45
|2,84
|5,07
|Gediz Ambalaj
|7,36
|-3,92
|1,80
|Gentaş
|1,63
|-4,12
|-2,98
|Gersan Elektrik
|4,79
|-13,69
|1,70
|Global Men. Değ.
|0,59
|-3,28
|31,11
|Global Yat. Holding
|3,96
|-0,25
|9,70
|Good-Year
|3,64
|-6,43
|-14,35
|Göltaş Çimento
|57,50
|-10,78
|-11,94
|Gözde Girişim
|4,71
|-6,73
|-16,78
|GSD Denizcilik
|1,38
|-10,39
|2,22
|GSD Holding
|0,94
|-6,93
|30,56
|Gübre Fabrik.
|3,89
|-5,12
|-8,04
|Güler Yat. Holding
|1,79
|-3,76
|54,31
|Güneş Sigorta
|1,73
|-5,46
|4,85
|Halk GMYO
|0,90
|-1,10
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,39
|-4,79
|-14,20
|Hatay Tekstil
|4,64
|-4,92
|-6,64
|Hedef Girişim
|1,91
|-9,91
|-21,72
|Hektaş
|10,15
|-8,14
|45,00
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-11,92
|-0,75
|ICBC Turkey Bank
|4,86
|0,83
|6,58
|İdealist GMYO
|2,32
|9,43
|13,73
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|-10,00
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|-12,79
|-23,47
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|-12,60
|-5,93
|İhlas Holding
|0,44
|-12,00
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,47
|-7,84
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|12,50
|-5,66
|8,70
|Info Yatırım
|1,16
|-16,55
|-1,69
|İntema
|28,06
|-4,62
|15,28
|İpek Doğal Enerji
|5,06
|-4,89
|-5,77
(Sürecek)