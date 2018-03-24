Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,23 -0,81 -4,65 ABD Dolar BYF 384,90 1,16 4,42 Acıpayam Selüloz 2,66 -1,12 0,38 Adana Çimento (A) 6,67 9,88 11,17 Adana Çimento (B) 4,58 6,26 8,53 Adana Çimento (C) 1,19 2,59 41,67 Adel Kalemcilik 17,23 0,17 4,68 Adese Alışveriş Ticaret 2,37 -17,71 19,10 Afyon Çimento 7,47 1,49 -3,98 AG Anadolu Grubu Holding 24,80 -1,82 4,64 Ak Enerji 0,94 2,17 3,30 Akbank 9,92 -1,88 0,71 Akçansa 10,92 -0,91 0,37 Akdenız Güvenlık Hız. 4,49 -2,60 -24,28 Akfen GMYO 2,24 1,36 -7,05 Akın Tekstil 10,29 -2,83 -27,07 Akiş GMYO 3,29 -2,66 5,11 Akmerkez GMYO 19,62 -0,30 -4,11 Aksa 17,16 7,72 33,54 Aksa Enerji 4,57 2,01 10,65 Aksigorta 3,70 -6,33 22,00 Aksu Enerji 8,94 3,95 68,70 Akyürek Pazarlama 0,19 5,56 -26,92 Alarko Carrıer 56,25 -0,97 -7,10 Alarko GMYO 46,80 -2,01 -7,96 Alarko Holding 6,56 -1,35 -9,64 Albaraka Batışehir GYF 1.125,30 0,15 1,82 Albaraka Dükkan GYF 1.060,30 0,15 1,81 Albaraka One Tower GYF 1.074,50 0,15 1,81 Albaraka Türk 1,57 -3,09 1,29 Alcatel Lucent Teletaş 7,63 1,19 -4,39 Alkim Kağıt 4,72 3,74 -7,45 Alkim Kimya 24,30 11,16 -2,80 Altınyağ 0,96 -6,80 -19,74 Altınyunus Çeşme 4,89 0,20 -3,17 Anadolu Cam 3,55 0,00 34,98 Anadolu Efes 26,76 -0,52 10,58 Anadolu Hayat Emek. 7,50 3,16 -9,09 Anadolu Isuzu 13,83 11,53 51,98 Anadolu Sigorta 4,20 1,20 35,48 Anel Elektrik 3,26 -4,12 -13,53 Anel Telekom 0,47 -4,08 -6,00 Arçelik 18,51 -1,23 -13,99 Arena Bilgisayar 4,12 0,98 -2,60 Armada Bilgisayar 6,11 -2,55 -9,88 Arsan Tekstil 2,40 10,09 37,14 Artı Yatırım Holding 2,38 -0,83 153,19 Aselsan 30,84 0,26 -3,02 Aslan Çimento 39,52 2,54 3,46 Ata GMYO 3,83 -0,78 -20,04 Atakule GMYO 1,87 1,08 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,35 -2,17 -2,88 Atlantis Yatırım Holding 0,78 2,63 59,18 Atlas Yat. Ort. 1,01 3,06 3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,90 2,76 -1,21 Avrasya GMYO 1,58 -1,86 0,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,57 -3,09 -6,55 Avrupa Yatırım Holding 2,52 17,76 37,70 Ayen Enerji 14,20 5,97 194,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,85 -2,63 8,82 Aygaz 15,59 4,14 -2,99 Bagfaş 9,42 -2,59 -10,29 Bak Ambalaj 7,00 -2,51 36,19 Balatacılar Balatacılık 0,52 -1,89 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,79 -3,12 -31,78 Banvit 17,27 -0,92 -19,37 Baştaş Başkent Çimento 2,60 0,39 5,69 Batı Çimento 7,72 -1,15 -21,86 Batısöke Çimento 1,59 -0,63 -10,67 Bera Holding 2,91 -1,69 -6,13 Berkosan Yalıtım 2,34 3,54 4,93 Beşiktaş Futbol Yat. 3,67 -7,79 -10,27 Beyaz Filo 159,20 -6,35 115,28 Bilici Yatırım 2,36 -2,88 50,32 Bim Mağazalar 72,85 -4,52 -6,72 Bimeks 0,22 -8,33 -21,43 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,49 2,76 5,67 Bısaş Tekstil 1,12 -1,75 -31,29 Bizim Mağazaları 8,05 -8,42 4,55 Bizim Portföy Altın BYF 158,45 3,80 7,72 Bolu Çimento 6,50 0,46 20,82 Bomonti Elektrik 0,93 -2,11 -13,89 Borusan Mannesmann 12,31 0,49 4,86 Borusan Yat. Paz. 40,14 -1,04 -8,77 Bosch Fren Sistemleri 186,20 -0,90 -3,77 Bossa 12,99 25,02 220,74 Boyner Perakende Yat. 8,72 4,31 -5,01 Brisa 7,09 1,29 -2,48 Burçelik 3,84 -1,54 -0,26 Burçelik Vana 1,76 1,15 0,57 Bursa Çimento 5,44 -1,98 3,62 Carrefoursa 5,30 -0,56 -5,02 Coca Cola İçecek 36,32 -3,66 6,14 Componenta Dökümcülük 12,11 3,50 10,09 Cosmos Yat. Holding 1,15 -4,96 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,41 0,71 3,68 Çelebi 36,54 2,87 -1,19 Çelik Halat 6,64 11,97 71,13 Çemaş Döküm 3,52 -41,14 90,27 Çemtaş 4,55 -6,38 11,52 Çimbeton 39,40 -1,94 6,72 Çimentaş 12,44 -3,57 7,33 Çimsa 13,88 1,46 1,39 Çuhadaroğlu Metal 2,66 -2,56 -9,22 Dagi Giyim 1,91 -2,05 -15,86 Dagi Yatırım Holding 1,43 -2,72 0,00 Dardanel 1,60 -1,23 -17,95 Datagate Bilgisayar 13,93 -4,26 33,05 Demısaş Döküm 2,60 0,78 42,08 Denge Holding 15,88 19,58 84,65 Deniz GMYO 3,57 15,53 32,22 Denizbank 8,20 30,57 123,43 Denizli Cam 11,76 -1,34 -0,93 Derimod 12,11 -0,41 61,25 Desa Deri 1,03 0,00 1,98 Despec Bilgisayar 3,49 0,00 -2,79 Deva Holding 4,57 1,56 4,34 Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 -2,88 -13,68 Ditaş Doğan 7,64 26,91 25,86 DJ İstanbul 20 HY BYF 38,74 -1,20 -1,85 DO-CO 247,10 5,78 17,55 Doğan Burda 4,40 30,56 32,53 Doğan Gazetecilik 4,24 48,25 53,62 Doğan Holding 1,24 72,22 42,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,39 -1,45 -6,87 Doğusan 1,95 10,80 33,56 Doğuş GMYO 3,15 -1,25 -2,78 Doğuş Otomotiv 7,87 -2,72 -4,49 Duran Doğan Basım 5,30 -2,39 40,58 Dyo Boya 6,08 -0,33 -20,11 Eczacıbaşı İlaç 4,14 0,00 -6,12 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,36 12,38 9,77 Eczacıbaşı Yatırım 9,88 -2,27 -9,52 Edip Gayrimenkul 1,18 -3,28 0,00 Ege Endüstri 380,80 -1,75 18,26 Ege Gübre 29,34 -0,54 10,63 Ege Profil 10,04 0,20 0,60 Ege Seramik 4,04 -1,46 -12,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,59 -6,35 -14,49 Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 -10,53 8,51 Egeli&Co Yatırım Holding 0,15 -6,25 -25,00 Egeplast 6,10 5,17 30,34 Ekiz Kimya 0,49 -2,00 -14,04 Emek Elektrik 1,60 5,26 0,63 Eminiş Ambalaj 4,25 0,47 -8,41 Emlak Konut GMYO 2,53 -1,17 -9,96 Enerjisa Enerji 7,10 -2,07 Enka İnşaat 5,35 -0,56 -11,28 Erbosan 79,90 0,69 -4,08 Ereğli Demir Çelik 10,82 -1,19 7,98 Ersu Gıda 1,15 -0,86 -12,21 Escort Teknoloji 1,07 0,00 -15,08 Esem Spor Giyim 0,51 -3,77 37,84 Etiler Gıda 4,41 -1,78 -5,97 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 -7,02 -6,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,94 -2,08 -2,08 Euro Yat. Ort. 0,83 -1,19 -3,49 Euro Yatırım Holding 0,76 -5,00 24,59 Fenerbahçe Futbol 33,16 -4,60 -3,32 Finans Fin. Kir. 4,05 -0,25 3,85 Finans Por. Banka HY BYF 17,55 -2,45 -1,18 Finans Por. BIST30 HY BYF 57,10 -0,66 -0,21 Finans Portföy Altın BYF 15,67 3,84 8,07 Finans Portföy Gümüş BYF 14,08 3,15 2,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 21,20 -2,84 53,51 F-M İzmit Piston 19,20 1,59 41,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,93 1,02 0,20 Ford Otosan 61,20 -4,00 1,58 Frigo Pak Gıda 1,16 9,43 22,11 FTSE İst. Bono FBIST BYF 266,80 -0,04 -0,63 Galatasaray Sportif 2,39 20,71 13,94 Garanti Bankası 10,79 -3,23 0,65 Garanti Faktoring 2,93 2,09 -10,12 Garanti Yat. Ort. 0,75 -1,32 0,00 Gedik Girişim 1,23 2,50 3,36 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,37 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,40 -1,41 1,45 Gediz Ambalaj 7,68 -1,79 6,22 Gentaş 1,63 -1,21 -2,98 Gersan Elektrik 7,01 14,17 48,83 Global Men. Değ. 0,63 1,61 40,00 Global Yat. Holding 3,99 -3,86 10,53 Good-Year 3,94 -1,75 -7,29 Göltaş Çimento 61,50 -0,08 -5,82 Gözde Girişim 5,08 -3,24 -10,25 GSD Denizcilik 1,54 4,05 14,07 GSD Holding 0,89 5,95 23,61 Gübre Fabrik. 4,08 -4,67 -3,55 Güler Yat. Holding 1,84 10,84 58,62 Güneş Sigorta 1,80 -1,64 9,09 Halk GMYO 0,91 0,00 -5,21 Halk Sigorta 1,50 1,35 -7,41 Hatay Tekstil 4,85 1,04 -2,41 Hedef Girişim 2,18 -1,36 -10,66 Hektaş 10,61 11,10 51,57 Hürriyet Gzt. 1,70 70,00 26,87 ICBC Turkey Bank 4,92 10,81 7,89 İdealist GMYO 2,17 -3,13 6,37 İhlas Ev Aletleri 0,49 2,08 -3,92 İhlas Gayrimenkul 1,77 0,00 -9,69 İhlas Gazetecilik 1,29 6,61 9,32 İhlas Holding 0,48 0,00 -9,43 İhlas Yayın Holding 0,50 0,00 -1,96 İndeks Bilgisayar 15,02 -3,47 30,61 Info Yatırım 1,26 -1,56 6,78 İntema 33,18 -4,49 36,32 İpek Doğal Enerji 5,24 -0,19 -2,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)