Yatırımcı Rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,23
|-0,81
|-4,65
|ABD Dolar BYF
|384,90
|1,16
|4,42
|Acıpayam Selüloz
|2,66
|-1,12
|0,38
|Adana Çimento (A)
|6,67
|9,88
|11,17
|Adana Çimento (B)
|4,58
|6,26
|8,53
|Adana Çimento (C)
|1,19
|2,59
|41,67
|Adel Kalemcilik
|17,23
|0,17
|4,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,37
|-17,71
|19,10
|Afyon Çimento
|7,47
|1,49
|-3,98
|AG Anadolu Grubu Holding
|24,80
|-1,82
|4,64
|Ak Enerji
|0,94
|2,17
|3,30
|Akbank
|9,92
|-1,88
|0,71
|Akçansa
|10,92
|-0,91
|0,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|4,49
|-2,60
|-24,28
|Akfen GMYO
|2,24
|1,36
|-7,05
|Akın Tekstil
|10,29
|-2,83
|-27,07
|Akiş GMYO
|3,29
|-2,66
|5,11
|Akmerkez GMYO
|19,62
|-0,30
|-4,11
|Aksa
|17,16
|7,72
|33,54
|Aksa Enerji
|4,57
|2,01
|10,65
|Aksigorta
|3,70
|-6,33
|22,00
|Aksu Enerji
|8,94
|3,95
|68,70
|Akyürek Pazarlama
|0,19
|5,56
|-26,92
|Alarko Carrıer
|56,25
|-0,97
|-7,10
|Alarko GMYO
|46,80
|-2,01
|-7,96
|Alarko Holding
|6,56
|-1,35
|-9,64
|Albaraka Batışehir GYF
|1.125,30
|0,15
|1,82
|Albaraka Dükkan GYF
|1.060,30
|0,15
|1,81
|Albaraka One Tower GYF
|1.074,50
|0,15
|1,81
|Albaraka Türk
|1,57
|-3,09
|1,29
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,63
|1,19
|-4,39
|Alkim Kağıt
|4,72
|3,74
|-7,45
|Alkim Kimya
|24,30
|11,16
|-2,80
|Altınyağ
|0,96
|-6,80
|-19,74
|Altınyunus Çeşme
|4,89
|0,20
|-3,17
|Anadolu Cam
|3,55
|0,00
|34,98
|Anadolu Efes
|26,76
|-0,52
|10,58
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|3,16
|-9,09
|Anadolu Isuzu
|13,83
|11,53
|51,98
|Anadolu Sigorta
|4,20
|1,20
|35,48
|Anel Elektrik
|3,26
|-4,12
|-13,53
|Anel Telekom
|0,47
|-4,08
|-6,00
|Arçelik
|18,51
|-1,23
|-13,99
|Arena Bilgisayar
|4,12
|0,98
|-2,60
|Armada Bilgisayar
|6,11
|-2,55
|-9,88
|Arsan Tekstil
|2,40
|10,09
|37,14
|Artı Yatırım Holding
|2,38
|-0,83
|153,19
|Aselsan
|30,84
|0,26
|-3,02
|Aslan Çimento
|39,52
|2,54
|3,46
|Ata GMYO
|3,83
|-0,78
|-20,04
|Atakule GMYO
|1,87
|1,08
|-8,78
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,35
|-2,17
|-2,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,78
|2,63
|59,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,01
|3,06
|3,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,90
|2,76
|-1,21
|Avrasya GMYO
|1,58
|-1,86
|0,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|-3,09
|-6,55
|Avrupa Yatırım Holding
|2,52
|17,76
|37,70
|Ayen Enerji
|14,20
|5,97
|194,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|-2,63
|8,82
|Aygaz
|15,59
|4,14
|-2,99
|Bagfaş
|9,42
|-2,59
|-10,29
|Bak Ambalaj
|7,00
|-2,51
|36,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,52
|-1,89
|-7,14
|Bantaş Ambalaj
|2,79
|-3,12
|-31,78
|Banvit
|17,27
|-0,92
|-19,37
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|0,39
|5,69
|Batı Çimento
|7,72
|-1,15
|-21,86
|Batısöke Çimento
|1,59
|-0,63
|-10,67
|Bera Holding
|2,91
|-1,69
|-6,13
|Berkosan Yalıtım
|2,34
|3,54
|4,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,67
|-7,79
|-10,27
|Beyaz Filo
|159,20
|-6,35
|115,28
|Bilici Yatırım
|2,36
|-2,88
|50,32
|Bim Mağazalar
|72,85
|-4,52
|-6,72
|Bimeks
|0,22
|-8,33
|-21,43
|Birko Mensucat
|0,39
|-2,50
|-4,88
|Birlik Mensucat
|1,49
|2,76
|5,67
|Bısaş Tekstil
|1,12
|-1,75
|-31,29
|Bizim Mağazaları
|8,05
|-8,42
|4,55
|Bizim Portföy Altın BYF
|158,45
|3,80
|7,72
|Bolu Çimento
|6,50
|0,46
|20,82
|Bomonti Elektrik
|0,93
|-2,11
|-13,89
|Borusan Mannesmann
|12,31
|0,49
|4,86
|Borusan Yat. Paz.
|40,14
|-1,04
|-8,77
|Bosch Fren Sistemleri
|186,20
|-0,90
|-3,77
|Bossa
|12,99
|25,02
|220,74
|Boyner Perakende Yat.
|8,72
|4,31
|-5,01
|Brisa
|7,09
|1,29
|-2,48
|Burçelik
|3,84
|-1,54
|-0,26
|Burçelik Vana
|1,76
|1,15
|0,57
|Bursa Çimento
|5,44
|-1,98
|3,62
|Carrefoursa
|5,30
|-0,56
|-5,02
|Coca Cola İçecek
|36,32
|-3,66
|6,14
|Componenta Dökümcülük
|12,11
|3,50
|10,09
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-4,96
|-1,71
|Credıtwest Faktorıng
|1,41
|0,71
|3,68
|Çelebi
|36,54
|2,87
|-1,19
|Çelik Halat
|6,64
|11,97
|71,13
|Çemaş Döküm
|3,52
|-41,14
|90,27
|Çemtaş
|4,55
|-6,38
|11,52
|Çimbeton
|39,40
|-1,94
|6,72
|Çimentaş
|12,44
|-3,57
|7,33
|Çimsa
|13,88
|1,46
|1,39
|Çuhadaroğlu Metal
|2,66
|-2,56
|-9,22
|Dagi Giyim
|1,91
|-2,05
|-15,86
|Dagi Yatırım Holding
|1,43
|-2,72
|0,00
|Dardanel
|1,60
|-1,23
|-17,95
|Datagate Bilgisayar
|13,93
|-4,26
|33,05
|Demısaş Döküm
|2,60
|0,78
|42,08
|Denge Holding
|15,88
|19,58
|84,65
|Deniz GMYO
|3,57
|15,53
|32,22
|Denizbank
|8,20
|30,57
|123,43
|Denizli Cam
|11,76
|-1,34
|-0,93
|Derimod
|12,11
|-0,41
|61,25
|Desa Deri
|1,03
|0,00
|1,98
|Despec Bilgisayar
|3,49
|0,00
|-2,79
|Deva Holding
|4,57
|1,56
|4,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,01
|-2,88
|-13,68
|Ditaş Doğan
|7,64
|26,91
|25,86
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|38,74
|-1,20
|-1,85
|DO-CO
|247,10
|5,78
|17,55
|Doğan Burda
|4,40
|30,56
|32,53
|Doğan Gazetecilik
|4,24
|48,25
|53,62
|Doğan Holding
|1,24
|72,22
|42,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,39
|-1,45
|-6,87
|Doğusan
|1,95
|10,80
|33,56
|Doğuş GMYO
|3,15
|-1,25
|-2,78
|Doğuş Otomotiv
|7,87
|-2,72
|-4,49
|Duran Doğan Basım
|5,30
|-2,39
|40,58
|Dyo Boya
|6,08
|-0,33
|-20,11
|Eczacıbaşı İlaç
|4,14
|0,00
|-6,12
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,36
|12,38
|9,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,88
|-2,27
|-9,52
|Edip Gayrimenkul
|1,18
|-3,28
|0,00
|Ege Endüstri
|380,80
|-1,75
|18,26
|Ege Gübre
|29,34
|-0,54
|10,63
|Ege Profil
|10,04
|0,20
|0,60
|Ege Seramik
|4,04
|-1,46
|-12,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,59
|-6,35
|-14,49
|Egeli&Co Girişim Sermaye
|0,51
|-10,53
|8,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,15
|-6,25
|-25,00
|Egeplast
|6,10
|5,17
|30,34
|Ekiz Kimya
|0,49
|-2,00
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,60
|5,26
|0,63
|Eminiş Ambalaj
|4,25
|0,47
|-8,41
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|-1,17
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,10
|-2,07
|Enka İnşaat
|5,35
|-0,56
|-11,28
|Erbosan
|79,90
|0,69
|-4,08
|Ereğli Demir Çelik
|10,82
|-1,19
|7,98
|Ersu Gıda
|1,15
|-0,86
|-12,21
|Escort Teknoloji
|1,07
|0,00
|-15,08
|Esem Spor Giyim
|0,51
|-3,77
|37,84
|Etiler Gıda
|4,41
|-1,78
|-5,97
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|-7,02
|-6,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|-2,08
|Euro Yat. Ort.
|0,83
|-1,19
|-3,49
|Euro Yatırım Holding
|0,76
|-5,00
|24,59
|Fenerbahçe Futbol
|33,16
|-4,60
|-3,32
|Finans Fin. Kir.
|4,05
|-0,25
|3,85
|Finans Por. Banka HY BYF
|17,55
|-2,45
|-1,18
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|57,10
|-0,66
|-0,21
|Finans Portföy Altın BYF
|15,67
|3,84
|8,07
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,08
|3,15
|2,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|21,20
|-2,84
|53,51
|F-M İzmit Piston
|19,20
|1,59
|41,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,93
|1,02
|0,20
|Ford Otosan
|61,20
|-4,00
|1,58
|Frigo Pak Gıda
|1,16
|9,43
|22,11
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|266,80
|-0,04
|-0,63
|Galatasaray Sportif
|2,39
|20,71
|13,94
|Garanti Bankası
|10,79
|-3,23
|0,65
|Garanti Faktoring
|2,93
|2,09
|-10,12
|Garanti Yat. Ort.
|0,75
|-1,32
|0,00
|Gedik Girişim
|1,23
|2,50
|3,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,68
|0,37
|6,35
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|-1,41
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,68
|-1,79
|6,22
|Gentaş
|1,63
|-1,21
|-2,98
|Gersan Elektrik
|7,01
|14,17
|48,83
|Global Men. Değ.
|0,63
|1,61
|40,00
|Global Yat. Holding
|3,99
|-3,86
|10,53
|Good-Year
|3,94
|-1,75
|-7,29
|Göltaş Çimento
|61,50
|-0,08
|-5,82
|Gözde Girişim
|5,08
|-3,24
|-10,25
|GSD Denizcilik
|1,54
|4,05
|14,07
|GSD Holding
|0,89
|5,95
|23,61
|Gübre Fabrik.
|4,08
|-4,67
|-3,55
|Güler Yat. Holding
|1,84
|10,84
|58,62
|Güneş Sigorta
|1,80
|-1,64
|9,09
|Halk GMYO
|0,91
|0,00
|-5,21
|Halk Sigorta
|1,50
|1,35
|-7,41
|Hatay Tekstil
|4,85
|1,04
|-2,41
|Hedef Girişim
|2,18
|-1,36
|-10,66
|Hektaş
|10,61
|11,10
|51,57
|Hürriyet Gzt.
|1,70
|70,00
|26,87
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|10,81
|7,89
|İdealist GMYO
|2,17
|-3,13
|6,37
|İhlas Ev Aletleri
|0,49
|2,08
|-3,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|0,00
|-9,69
|İhlas Gazetecilik
|1,29
|6,61
|9,32
|İhlas Holding
|0,48
|0,00
|-9,43
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|0,00
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|15,02
|-3,47
|30,61
|Info Yatırım
|1,26
|-1,56
|6,78
|İntema
|33,18
|-4,49
|36,32
|İpek Doğal Enerji
|5,24
|-0,19
|-2,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)