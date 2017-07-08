Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,022932
|2,94
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,037154
|2,85
|NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF
|0,033738
|2,73
|Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF
|0,018250
|2,57
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,026335
|2,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,012376
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020653
|4,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018166
|2,84
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,038641
|1,79
|Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF
|0,081860
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,043410
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021592
|2,45
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,036429
|2,42
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047534
|2,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,033344
|2,19
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,062476
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,012580
|2,44
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF
|0,013455
|0,68
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF
|0,014477
|0,57
|Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF
|0,015135
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF
|0,012921
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015489
|1,10
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015190
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015809
|1,07
|Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,015980
|1,06
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,014379
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy.Lik.Kamu EYF
|0,018312
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,013869
|0,25
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,010426
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010430
|0,24
|Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010447
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,055581
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,024912
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF
|0,028457
|-0,45
|Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF
|0,014150
|-0,40
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,034749
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028818
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,044470
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF
|0,067947
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,060305
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,015146
|-0,60
|Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF
|0,014308
|-0,46
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,013180
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013155
|-0,39
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012800
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF
|0,018332
|-0,03
(Sürecek)