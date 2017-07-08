Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022932 2,94 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037154 2,85 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,033738 2,73 Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF 0,018250 2,57 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,026335 2,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,012376 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020653 4,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018166 2,84 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038641 1,79 Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,081860 0,85 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,043410 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021592 2,45 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036429 2,42 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047534 2,37 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,033344 2,19 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,062476 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012580 2,44 Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF 0,013455 0,68 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,014477 0,57 Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF 0,015135 0,46 Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF 0,012921 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015489 1,10 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015190 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,015809 1,07 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,015980 1,06 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014379 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piy.Lik.Kamu EYF 0,018312 0,25 Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,013869 0,25 Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010426 0,24 Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010430 0,24 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010447 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055581 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,024912 -0,47 Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028457 -0,45 Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF 0,014150 -0,40 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,034749 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028818 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044470 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,067947 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,060305 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,015146 -0,60 Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 0,014308 -0,46 Groupama Em. Katkı EYF 0,013180 -0,41 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013155 -0,39 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012800 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,018332 -0,03

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