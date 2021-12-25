Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,030984 0,41 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,02803 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,02827 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF 0,035243 0,18 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,086313 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079617 0,38 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083585 0,37 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082493 0,33 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030122 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083732 0,28 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,126748 -27,90 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,136359 -27,60 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,14544 -26,14 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,196493 -26,09 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,197407 -25,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,080808 -23,86 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026111 -17,79 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,028802 -16,44 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012858 -11,73 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012521 -5,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,013633 -23,03 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013096 -22,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,078724 -21,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,153474 -21,42 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054611 -20,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,172312 -23,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,289101 -23,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,210106 -22,66 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,106084 -20,16 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,084347 -20,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,042444 -22,37 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013074 -19,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,085532 -18,79 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,045494 -18,61 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,031505 -18,51 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,069592 -24,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,023682 -23,79 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021922 -23,53 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,071699 -23,51 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,065420 -23,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi