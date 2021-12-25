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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0309840,41
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,028030,33
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,028270,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF0,0352430,18
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0863130,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0796170,38
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0835850,37
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0824930,33
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0301220,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0837320,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,126748-27,90
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,136359-27,60
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,14544-26,14
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,196493-26,09
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,197407-25,74
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,080808-23,86
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,026111-17,79
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,028802-16,44
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,012858-11,73
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,012521-5,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,013633-23,03
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,013096-22,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,078724-21,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,153474-21,42
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,054611-20,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,172312-23,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,289101-23,18
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,210106-22,66
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,106084-20,16
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,084347-20,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,042444-22,37
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,013074-19,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,085532-18,79
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,045494-18,61
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,031505-18,51
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,069592-24,01
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,023682-23,79
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,021922-23,53
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,071699-23,51
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,065420-23,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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