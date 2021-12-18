Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em. Bir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,234333
|9,95
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,176847
|9,94
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,1705
|9,54
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,184133
|9,43
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,124637
|9,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,031761
|7,82
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,106135
|7,42
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,034468
|7,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,014566
|4,84
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,01318
|2,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,098746
|14,29
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,057237
|12,99
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,017711
|12,89
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,167324
|12,83
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,054129
|12,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,031736
|11,60
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,065058
|11,01
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,04567
|10,91
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,230760
|10,37
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,026251
|9,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,054672
|9,41
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,016317
|9,18
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038663
|8,74
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,055896
|8,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,105327
|8,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,031075
|12,15
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,097836
|11,68
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,093734
|11,40
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,091581
|10,85
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,085485
|10,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036862
|0,31
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,084610
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083425
|0,29
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030035
|0,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,075861
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073565
|-0,82
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043291
|-0,75
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025529
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034642
|-0,57
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021273
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014394
|-1,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019482
|-0,99
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029321
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,057837
|-0,22
|Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,026792
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014764
|-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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