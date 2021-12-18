Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em. Bir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2343339,95
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1768479,94
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,17059,54
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1841339,43
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1246379,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0317617,82
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,1061357,42
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0344687,15
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0145664,84
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,013182,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,09874614,29
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,05723712,99
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,01771112,89
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,16732412,83
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,05412912,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,03173611,60
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,06505811,01
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0456710,91
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,23076010,37
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0262519,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0546729,41
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0163179,18
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0386638,74
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0558968,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,1053278,71
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,03107512,15
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,09783611,68
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,09373411,40
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,09158110,85
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,08548510,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0368620,31
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0846100,30
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0834250,29
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0300350,29
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0758610,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,073565-0,82
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043291-0,75
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025529-0,68
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,034642-0,57
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021273-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014394-1,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019482-0,99
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029321-0,70
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,057837-0,22
Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF0,026792-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,014764-0,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına piyango oldu! Devletten yıllık 30 bin lira alacaklar

Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına piyango oldu! Devletten yıllık 30 bin lira alacaklar

 Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title