Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,234333 9,95 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,176847 9,94 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,1705 9,54 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,184133 9,43 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,124637 9,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,031761 7,82 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,106135 7,42 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,034468 7,15 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,014566 4,84 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,01318 2,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,098746 14,29 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,057237 12,99 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,017711 12,89 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,167324 12,83 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,054129 12,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,031736 11,60 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,065058 11,01 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,04567 10,91 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,230760 10,37 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,026251 9,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,054672 9,41 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,016317 9,18 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,038663 8,74 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,055896 8,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,105327 8,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,031075 12,15 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,097836 11,68 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,093734 11,40 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,091581 10,85 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,085485 10,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036862 0,31 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,084610 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,083425 0,29 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030035 0,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,075861 0,29 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,073565 -0,82 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043291 -0,75 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025529 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,034642 -0,57 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021273 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014394 -1,12 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019482 -0,99 Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,029321 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,057837 -0,22 Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF 0,026792 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014764 -0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Asgari ücret zammı, BES yatırımcılarına piyango oldu! Devletten yıllık 30 bin lira alacaklar Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi