Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,18088
|5,10
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,168268
|4,83
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,176942
|4,66
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,243267
|4,65
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,21313
|4,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013894
|4,03
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,029457
|3,94
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,032169
|3,79
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,0988
|3,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012889
|2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,100515
|11,51
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,209762
|9,66
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,126114
|9,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,225496
|8,61
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,256222
|8,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,04739
|11,49
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,041176
|7,88
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,023879
|6,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,121737
|6,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,343011
|6,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,096887
|7,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067404
|7,76
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,051411
|6,70
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035554
|6,65
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020452
|4,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,082614
|2,73
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,083900
|2,72
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,082948
|2,70
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,051430
|2,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,085678
|2,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029948
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078364
|0,30
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,087910
|0,30
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083042
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083266
|0,30
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047690
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014557
|-4,02
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500