Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıCigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0183622,79
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,132042,72
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0640262,67
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0945492,66
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1818052,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0767283,57
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0117533,13
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0271692,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0233352,08
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0116391,83
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0674494,66
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1788244,15
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1070164,11
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,20324,09
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,2097623,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0391613,72
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0342223,56
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0201743,12
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1758732,96
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0345012,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0117147,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0798702,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0559912,36
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0376852,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0236522,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0677675,78
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0192555,77
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0636025,72
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0623085,55
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0648755,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0822140,32
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0833800,31
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0269880,30
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0362970,29
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0747820,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011534-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016481-1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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