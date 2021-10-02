Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,072849
|2,30
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,884474
|2,22
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,314615
|2,18
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,220236
|2,01
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,429932
|1,97
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018740
|4,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038569
|3,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103851
|1,18
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,459135
|1,17
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,034704
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,878245
|2,80
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,767398
|2,68
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069661
|2,37
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,824359
|1,95
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,530814
|1,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,586525
|2,87
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,129444
|1,98
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,684373
|1,85
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,021928
|1,76
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,132592
|1,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034843
|2,37
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,816442
|2,23
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,494789
|2,11
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,553063
|2,01
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,213783
|1,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,214968
|2,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,628043
|1,89
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,033428
|0,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,089589
|0,54
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068939
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,024538
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,200833
|0,35
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,124373
|0,34
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,150205
|0,34
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,035288
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570482
|-1,54
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237435
|-1,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,855701
|-0,96
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,389063
|-0,27
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028224
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,049171
|-2,38
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,130141
|-1,28
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,004032
|-0,99
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,981866
|-0,59
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041837
|-0,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103846
|-2,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|180,511948
|-2,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,143965
|-0,79
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,063512
|-0,71
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072097
|-0,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,990832
|-1,41
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,011173
|-0,80
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,942248
|-0,67
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,179466
|-0,48
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,109502
|-0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,479872
|-0,39
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,985459
|-0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,873029
|-0,92
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059059
|-0,07
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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