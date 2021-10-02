Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0728492,30
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,8844742,22
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,3146152,18
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,2202362,01
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,4299321,97
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0187404,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0385693,90
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1038511,18
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,4591351,17
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0347040,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,8782452,80
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7673982,68
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0696612,37
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,8243591,95
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5308141,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5865252,87
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1294441,98
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6843731,85
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0219281,76
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1325921,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0348432,37
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,8164422,23
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4947892,11
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5530632,01
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2137831,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF44,2149682,05
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,6280431,89
Inveo Portföy Altın Fon1,0334280,59
HSBC Portföy Altın Fonu4,0895890,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0689390,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0245380,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2008330,35
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1243730,34
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1502050,34
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0352880,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,570482-1,54
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237435-1,41
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,855701-0,96
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,389063-0,27
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,028224-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,049171-2,38
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,130141-1,28
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,004032-0,99
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,981866-0,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041837-0,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,103846-2,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu180,511948-2,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,143965-0,79
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,063512-0,71
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,072097-0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,990832-1,41
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,011173-0,80
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,942248-0,67
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,179466-0,48
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,109502-0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,479872-0,39
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,985459-0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,873029-0,92
Deniz Port. Altın Fonu0,059059-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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