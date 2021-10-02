Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,072849 2,30 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,884474 2,22 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,314615 2,18 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,220236 2,01 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,429932 1,97 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018740 4,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038569 3,90 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,103851 1,18 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,459135 1,17 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,034704 0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,878245 2,80 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,767398 2,68 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069661 2,37 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,824359 1,95 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,530814 1,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,586525 2,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,129444 1,98 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,684373 1,85 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,021928 1,76 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,132592 1,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034843 2,37 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,816442 2,23 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,494789 2,11 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,553063 2,01 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,213783 1,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 44,214968 2,05 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,628043 1,89 Inveo Portföy Altın Fon 1,033428 0,59 HSBC Portföy Altın Fonu 4,089589 0,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068939 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,024538 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,200833 0,35 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,124373 0,34 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,150205 0,34 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,035288 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570482 -1,54 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237435 -1,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,855701 -0,96 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,389063 -0,27 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028224 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,049171 -2,38 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,130141 -1,28 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,004032 -0,99 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,981866 -0,59 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041837 -0,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103846 -2,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 180,511948 -2,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,143965 -0,79 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063512 -0,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072097 -0,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,990832 -1,41 Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon 1,011173 -0,80 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,942248 -0,67 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,179466 -0,48 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,109502 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,479872 -0,39 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,985459 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,873029 -0,92 Deniz Port. Altın Fonu 0,059059 -0,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri İngiltere'de benzin istasyonlarındaki kriz sürüyor! Depolarda akaryakıt kalmadı Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler