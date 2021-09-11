Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (7)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0602212,39
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1109112,36
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1070702,22
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0840002,20
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1151732,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0245240,56
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0575631,94
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0658910,83
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0105110,76
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0314690,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0240502,15
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0843522,03
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0161051,81
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0396721,74
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0266051,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0326922,13
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098371,89
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0162950,51
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0296860,31
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0141890,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

NN Hay. Em. Altın EYF0,0317561,10
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0477401,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0501641,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0529261,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0170891,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0318090,35
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0844320,35
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0787380,34
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0287580,34
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261940,34

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,028131-0,22
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,080852-0,19
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,051713-0,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021884-0,03
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,054074-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010530-0,94
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010833-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010969-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070714-2,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,067042-1,91
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,037231-1,73
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,107981-1,70
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,033775-1,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035442-2,37
VEM Dinamik Değişken EYF0,077772-1,54
HEM Dinamik Değişken EYF0,026467-1,47
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,091474-1,41
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017935-1,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050615-1,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,071703-1,33
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027456-1,24
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039541-1,08
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040723-0,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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