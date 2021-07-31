Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0860000,78Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,086000 0,78 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035507 0,76 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055522 0,55 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103523 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107185 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020194 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024055 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010817 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010719 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010482 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060562 4,40 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035477 4,19 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,139400 3,48 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,084011 3,46 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098961 3,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016996 2,74 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028865 2,66 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034189 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087650 2,29 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,155375 2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049801 3,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070761 3,12 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026817 2,69 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038551 2,69 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040152 1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052325 0,28 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053192 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,078152 0,20 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028183 0,20 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079267 0,20 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,077126 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,073688 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137145 -0,28 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055449 -0,26 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114119 -0,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107378 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104251 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065970 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015992 -0,94 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083853 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032670 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029149 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048621 -0,24 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017400 -0,22 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016326 -0,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032357 -0,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051118 -0,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu