Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0860000,78Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0860000,78
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0355070,76
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0555220,55
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1035230,40
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1071850,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0201941,52
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240551,00
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108170,50
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107190,46
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104820,45
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0605624,40
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0354774,19
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1394003,48
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0840113,46
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0989613,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0169962,74
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0288652,66
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0341892,58
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0876502,29
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1553752,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0498013,13
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0707613,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0268172,69
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0385512,69
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0401521,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0523250,28
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0531920,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0781520,20
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0281830,20
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0792670,20
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0771260,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0736880,20

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137145-0,28
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055449-0,26
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,25
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107378-0,25
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,104251-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065970-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015992-0,94
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083853-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032670-0,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029149-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,048621-0,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017400-0,22
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016326-0,22
NN Hay. Em. Altın EYF0,032357-0,21
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,051118-0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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