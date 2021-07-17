Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Birinci Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046321 0,63 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035103 0,61 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,072396 0,60 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021261 0,59 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020991 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010756 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067349 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018334 1,03 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018209 0,64 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019080 0,62 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019493 0,59 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020183 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029434 0,27 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014050 0,21 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029139 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,073819 0,40 HEM Para Piyasası EYF 0,026930 0,40 ZEM Para Piyasası EYF 0,029865 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077610 0,39 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078718 0,39 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107658 -0,65 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103864 -0,57 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062070 -0,47 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,084708 -0,37 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060584 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010471 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024000 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020104 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010682 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065953 -2,78 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009742 -2,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062565 -2,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,114813 -2,21 HEM Hisse Senedi EYF 0,025835 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033595 -1,79 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021110 -1,75 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,066226 -1,49 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,104541 -1,43 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016712 -1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068877 -1,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048459 -1,68 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037776 -1,56 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026273 -1,55 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032632 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055783 -0,28 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049230 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053990 -0,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051746 -0,21 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,058102 -0,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu