Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,063154
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026078
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,025882
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028395
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,033286
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020087
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010745
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010683
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023983
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063510
|1,88
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051103
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101966
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100972
|1,54
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,035199
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028297
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086570
|1,16
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF
|0,082089
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,025376
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031710
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048847
|0,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029434
|0,77
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069428
|0,74
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032729
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029145
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016855
|3,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054764
|2,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052981
|2,29
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017679
|2,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032922
|2,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,070495
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077347
|0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,072950
|0,35
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027900
|0,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034181
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108614
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062522
|-0,11
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104724
|-0,11
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055893
|-0,08
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,115240
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010495
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065854
|-3,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,055648
|-0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058713
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067229
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034413
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021281
|-1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088415
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018105
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019331
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,132913
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038001
|-0,08
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026428
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018742
|-0,02
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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