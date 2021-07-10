Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0631540,57
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0260780,33
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0258820,33
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0283950,31
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0332860,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0200870,49
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107450,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106830,15
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239830,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0635101,88
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0511031,74
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1019661,58
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1009721,54
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0351991,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282971,24
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0865701,16
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF0,0820890,91
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0253760,90
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0317100,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0488470,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294340,77
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0694280,74
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0327290,56
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0291450,55
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0168553,80
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0547642,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0529812,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176792,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0329222,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0704950,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0773470,36
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0729500,35
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0279000,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0341810,35

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108614-0,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,062522-0,11
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104724-0,11
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055893-0,08
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,115240-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010495-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065854-3,59
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,055648-0,84
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,058713-0,63
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067229-0,43
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034413-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021281-1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088415-0,47
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018105-0,37
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,019331-0,31
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,132913-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038001-0,08
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026428-0,03
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018742-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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