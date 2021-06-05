Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0739522,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060272,10
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,062512,01
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0826131,99
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1159431,98
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0199812,34
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0106411,37
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239411,12
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106981,05
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0106790,75
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0677945,10
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0323072,10
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0518871,82
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0294861,82
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0416141,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,0275786,89
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0886421,95
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0837531,81
VEM Birinci Değişken EYF0,0523671,65
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1523311,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329832,22
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0330820,81
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0159550,76
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0326170,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0706080,64
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0569552,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0538292,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0550342,08
NN Hay. Em. Altın EYF0,0342612,08
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0606792,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0303460,36
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0805700,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0760220,36
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0771140,35
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0249890,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020702-0,24
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044931-0,21
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020394-0,20
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,030801-0,17
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041605-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070039-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017431-0,99
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017601-0,93
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018305-0,67
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019191-0,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,019503-0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018926-0,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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