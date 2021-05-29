Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,111521,21
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1136921,20
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1043771,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0155421,14
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1333811,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104970,75
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105870,63
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,01060,52
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0236770,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0645072,63
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0515712,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0374431,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1499051,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1153931,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2065551,45
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160051,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0322670,77
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0286700,27
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0138710,17
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0158340,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0594422,54
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0557892,54
NN Hay. Em. Altın EYF0,0335622,54
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0571032,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0540142,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0768440,36
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0302360,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0757530,35
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0273510,34
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0748200,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,036104-0,07
VEM Borçlanma Araçları EYF0,026368-0,07
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049009-0,07
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,076352-0,05
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,079092-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019525-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065101-3,03
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,101279-2,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,102083-2,95
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070187-2,78
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,099875-2,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087799-2,06
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028281-1,99
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016809-1,97
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,040521-1,75
VEM Dinamik Değişken EYF0,073290-1,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049310-2,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070161-2,62
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039850-2,44
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027730-2,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029009-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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