Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,11152
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,113692
|1,20
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,104377
|1,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015542
|1,14
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133381
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010497
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010587
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,0106
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023677
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,064507
|2,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051571
|2,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,037443
|1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,149905
|1,62
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,115393
|1,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,206555
|1,45
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016005
|1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032267
|0,77
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028670
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013871
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015834
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,059442
|2,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055789
|2,54
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033562
|2,54
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,057103
|2,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054014
|2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076844
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030236
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075753
|0,35
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027351
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,074820
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036104
|-0,07
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026368
|-0,07
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049009
|-0,07
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076352
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079092
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019525
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065101
|-3,03
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101279
|-2,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,102083
|-2,95
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070187
|-2,78
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,099875
|-2,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087799
|-2,06
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028281
|-1,99
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016809
|-1,97
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040521
|-1,75
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073290
|-1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049310
|-2,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070161
|-2,62
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039850
|-2,44
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027730
|-2,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029009
|-1,15
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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