Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,11152 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,113692 1,20 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,104377 1,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015542 1,14 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133381 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010497 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010587 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,0106 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023677 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064507 2,63 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051571 2,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,037443 1,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,149905 1,62 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,115393 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,206555 1,45 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016005 1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032267 0,77 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028670 0,27 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013871 0,17 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015834 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,059442 2,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,055789 2,54 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033562 2,54 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,057103 2,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054014 2,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076844 0,36 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030236 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075753 0,35 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027351 0,34 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,074820 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036104 -0,07 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026368 -0,07 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049009 -0,07 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076352 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079092 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019525 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065101 -3,03 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101279 -2,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,102083 -2,95 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070187 -2,78 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,099875 -2,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087799 -2,06 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028281 -1,99 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016809 -1,97 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040521 -1,75 VEM Dinamik Değişken EYF 0,073290 -1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049310 -2,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070161 -2,62 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039850 -2,44 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027730 -2,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029009 -1,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt