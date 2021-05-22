Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1037711,40
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1074641,38
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,05851,32
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0606641,13
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1587180,98
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0235730,77
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0195260,69
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104190,52
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105210,37
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0105450,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0721933,85
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,050483,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0671382,06
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0628541,90
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,123941,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0207761,75
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0786621,66
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0305081,54
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0896501,39
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1088381,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0320220,92
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0293460,79
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0158220,67
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0330220,48
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0285920,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0175452,82
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0544092,76
NN Hay. Em. Altın EYF0,0327322,76
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0526892,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0514442,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0754880,23
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0765690,22
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0755530,20
VEM Para Piyasası EYF0,0719160,20
ZEM Para Piyasası EYF0,0290980,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059960-0,33
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,102658-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052287-0,14
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035368-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031752-0,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,019683-0,03
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF0,044155-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028405-0,31
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040846-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,019087-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021118-0,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072050-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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