Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,09644 1,57 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100066 1,52 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,104288 1,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,056924 1,21 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076624 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022841 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010052 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010231 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010294 0,32 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019325 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051515 1,89 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034754 1,70 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,173325 1,60 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101214 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100552 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028229 1,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,143994 1,68 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,152087 1,55 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,095393 1,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,110842 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049619 1,33 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070459 1,32 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028826 0,93 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020856 0,72 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027921 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049148 1,53 VEM Altın Katılım EYF 0,051043 1,52 ZEM Altın Katılım EYF 0,048893 1,48 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015973 1,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049440 1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026712 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069867 0,34 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024335 0,34 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078334 0,34 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073093 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054396 -1,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058294 -0,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070132 -0,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067923 -0,29 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034747 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031436 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029047 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018604 -0,10 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028237 -0,04 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033144 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu