Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096441,57
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1000661,52
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1042881,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0569241,21
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0766241,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0228410,49
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100520,42
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102310,35
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102940,32
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0193250,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0515151,89
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0347541,70
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1733251,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1012141,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1005520,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282291,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1439941,68
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1520871,55
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0953931,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1108421,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0496191,33
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0704591,32
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0288260,93
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0208560,72
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0279210,62
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0491481,53
VEM Altın Katılım EYF0,0510431,52
ZEM Altın Katılım EYF0,0488931,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0159731,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0494401,45
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0267120,35
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0698670,34
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0243350,34
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0783340,34
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0730930,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054396-1,25
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,058294-0,87
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070132-0,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,067923-0,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,034747-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031436-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029047-0,55
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018604-0,10
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028237-0,04
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033144-0,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:28:21. #1.14#
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