Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0571162,89
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0745811,34
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0529751,30
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0527360,84
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0655340,79
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0463115,12
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0557591,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0150787,36
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0340393,70
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0761152,88
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0783252,26
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0336850,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029984,76
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0150222,19
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0275280,54
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0136190,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0474046,50
VEM Altın Katılım EYF0,0492346,45
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0433576,41
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0489506,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0509206,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0745440,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0734960,31
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0752870,30
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0735600,28
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0670960,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034824-6,24
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,076298-6,00
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,073720-5,93
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040309-5,08
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,047177-4,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009793-2,27
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018759-1,03
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010071-0,93
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022092-0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010171-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,167063-11,15
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,033414-10,75
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,136410-10,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069057-10,73
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,082280-10,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017113-12,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017277-12,64
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017809-11,65
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,027323-10,14
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018639-9,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047062-5,83
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066743-5,51
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039260-5,48
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027309-5,36
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018405-2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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