Yatırımcı rehberi (7)

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Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057116
|2,89
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,074581
|1,34
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052975
|1,30
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052736
|0,84
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,065534
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,046311
|5,12
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,055759
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015078
|7,36
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,034039
|3,70
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,076115
|2,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,078325
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033685
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,02998
|4,76
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015022
|2,19
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027528
|0,54
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013619
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047404
|6,50
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049234
|6,45
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043357
|6,41
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048950
|6,32
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050920
|6,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074544
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073496
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075287
|0,30
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073560
|0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067096
|0,26
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034824
|-6,24
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076298
|-6,00
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,073720
|-5,93
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040309
|-5,08
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047177
|-4,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009793
|-2,27
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018759
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010071
|-0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022092
|-0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010171
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167063
|-11,15
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033414
|-10,75
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,136410
|-10,73
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069057
|-10,73
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,082280
|-10,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017113
|-12,66
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017277
|-12,64
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017809
|-11,65
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027323
|-10,14
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018639
|-9,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047062
|-5,83
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066743
|-5,51
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039260
|-5,48
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027309
|-5,36
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018405
|-2,72
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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