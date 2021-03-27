Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,057116 2,89 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,074581 1,34 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052975 1,30 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,052736 0,84 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065534 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,046311 5,12 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055759 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015078 7,36 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,034039 3,70 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,076115 2,88 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,078325 2,26 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033685 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02998 4,76 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015022 2,19 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027528 0,54 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013619 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047404 6,50 VEM Altın Katılım EYF 0,049234 6,45 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043357 6,41 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048950 6,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050920 6,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074544 0,31 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073496 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075287 0,30 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073560 0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067096 0,26 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034824 -6,24 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076298 -6,00 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073720 -5,93 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040309 -5,08 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047177 -4,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009793 -2,27 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018759 -1,03 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010071 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022092 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010171 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167063 -11,15 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033414 -10,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,136410 -10,73 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069057 -10,73 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,082280 -10,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017113 -12,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017277 -12,64 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017809 -11,65 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027323 -10,14 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018639 -9,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047062 -5,83 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066743 -5,51 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039260 -5,48 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027309 -5,36 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018405 -2,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt