Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:18
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0522142,45
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0138382,33
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0647282,33
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0720562,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0556292,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0187762,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0220651,10
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0098340,45
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0100740,31
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0100130,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0646539,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1283494,29
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0373334,10
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1874914,03
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1508463,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0304363,54
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0331223,46
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1084383,31
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0252843,24
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0902583,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0413104,29
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0286994,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0493294,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0697244,03
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0284873,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0728340,31
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0738730,30
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0239740,30
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0263080,30
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0290550,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081984-0,77
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079124-0,75
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037474-0,72
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049854-0,71
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042882-0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,043133-1,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020293-0,77
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020089-0,65
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,021130-0,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021107-0,49
VEM Katkı EYF0,019804-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042148-1,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043087-1,00
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,047423-1,00
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,043070-1,00
NN Hay. Em. Altın EYF0,026714-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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