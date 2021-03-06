Yatırımcı rehberi (7)
06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:18
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052214
|2,45
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013838
|2,33
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064728
|2,33
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072056
|2,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055629
|2,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018776
|2,21
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022065
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009834
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010074
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010013
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064653
|9,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,128349
|4,29
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037333
|4,10
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,187491
|4,03
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,150846
|3,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030436
|3,54
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033122
|3,46
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,108438
|3,31
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,025284
|3,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,090258
|3,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041310
|4,29
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028699
|4,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049329
|4,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069724
|4,03
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028487
|3,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072834
|0,31
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073873
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023974
|0,30
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026308
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029055
|0,30
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081984
|-0,77
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079124
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037474
|-0,72
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049854
|-0,71
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042882
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,043133
|-1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020293
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020089
|-0,65
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021130
|-0,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021107
|-0,49
|VEM Katkı EYF
|0,019804
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042148
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043087
|-1,00
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047423
|-1,00
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043070
|-1,00
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026714
|-0,98
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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