Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0947444,09
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0915473,93
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0509633,28
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0534193,26
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0721862,70
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218260,53
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018370,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0536242,88
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0261570,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0737272,59
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0718672,48
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0139852,47
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1126922,09
VEM Birinci Değişken EYF0,0461651,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0275143,55
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0143132,00
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0270350,50
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134800,17
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0311650,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0448604,02
NN Hay. Em. Altın EYF0,0269794,01
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0435244,00
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0425973,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0435033,99
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0262300,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0726110,30
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0736500,30
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0239020,30
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0289690,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,026016-0,06
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079724-0,04
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,082621-0,02
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050211-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009790-1,26
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010005-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010043-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,058847-4,68
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035697-3,53
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055491-3,26
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077539-3,13
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,104601-2,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027395-2,17
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020014-2,09
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087503-1,95
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,029394-1,95
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,032014-1,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027528-2,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039612-2,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028865-2,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047370-1,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,067025-1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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