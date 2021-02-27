Yatırımcı rehberi (7)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094744
|4,09
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091547
|3,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050963
|3,28
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,053419
|3,26
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,072186
|2,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021826
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01837
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053624
|2,88
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026157
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073727
|2,59
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,071867
|2,48
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013985
|2,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112692
|2,09
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046165
|1,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027514
|3,55
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014313
|2,00
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027035
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013480
|0,17
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031165
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044860
|4,02
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026979
|4,01
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043524
|4,00
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042597
|3,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043503
|3,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026230
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072611
|0,30
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073650
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023902
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028969
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026016
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079724
|-0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082621
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050211
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009790
|-1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010005
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010043
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058847
|-4,68
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035697
|-3,53
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055491
|-3,26
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077539
|-3,13
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,104601
|-2,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027395
|-2,17
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020014
|-2,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087503
|-1,95
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029394
|-1,95
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032014
|-1,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027528
|-2,28
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039612
|-2,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028865
|-2,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047370
|-1,63
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067025
|-1,57
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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