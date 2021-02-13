Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0826320,51
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0797460,48
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0501570,47
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,08420,46
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0376970,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0185570,60
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218860,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0457723,25
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0521731,40
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0580011,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0987671,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0352351,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0488341,34
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0394311,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,026310,84
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0302980,81
VEM Dinamik Değişken EYF0,0775590,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484221,78
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0684461,66
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0302740,70
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0283030,60
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0407470,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0448650,35
HEM Altın Katılım EYF0,0276640,33
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0438050,33
VEM Altın Katılım EYF0,0465970,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0451290,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0319290,32
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0731820,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0721500,31
HEM Para Piyasası EYF0,0251050,31
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0682130,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,013350-1,05
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,062234-1,03
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,050046-0,95
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050756-0,89
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,117731-0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,081589-0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013671-0,83
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020450-0,80
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,070609-0,76
VEM Birinci Değişken EYF0,045916-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,072522-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,026910-1,00
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029315-0,44
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,014020-0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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