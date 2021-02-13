Yatırımcı rehberi (7)
13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Yaşam ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082632
|0,51
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079746
|0,48
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050157
|0,47
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,0842
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037697
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018557
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021886
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045772
|3,25
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052173
|1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058001
|1,24
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098767
|1,24
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035235
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048834
|1,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039431
|1,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF
|0,02631
|0,84
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030298
|0,81
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077559
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048422
|1,78
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068446
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030274
|0,70
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028303
|0,60
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040747
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044865
|0,35
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027664
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043805
|0,33
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046597
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045129
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031929
|0,32
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073182
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072150
|0,31
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025105
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,068213
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013350
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,062234
|-1,03
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050046
|-0,95
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,050756
|-0,89
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117731
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,081589
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013671
|-0,83
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020450
|-0,80
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070609
|-0,76
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045916
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,072522
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026910
|-1,00
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029315
|-0,44
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014020
|-0,18
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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